Hasret'in ölümünde kan donduran detay! Hayvanların anormal hareketi, vahşeti ortaya çıkarmış
Hasret'in ölümünde kan donduran detay! Hayvanların anormal hareketi, vahşeti ortaya çıkarmış

Hasret\'in ölümünde kan donduran detay! Hayvanların anormal hareketi, vahşeti ortaya çıkarmış
22.10.2025 20:09
Hasret\'in ölümünde kan donduran detay! Hayvanların anormal hareketi, vahşeti ortaya çıkarmış
Zonguldak'ta kaybolduktan bir hafta sonra cansız bedeni kuyuda bulunan 17 yaşındaki Hasret Akkuzu'nun ölümüyle ilgili baş şüpheli olan cezaevi firarisi Deniz Boyacı yakalanırken, genç kızın cesedinin yerinin nasıl tespit edildiği de ortaya çıktı. Korkunç gerçek, köylülerin otlatıkları hayvanların kuyudan çekilen suyu içmediğini fark etmesiyle öğrenildi.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesi Perşembe beldesi Koramanlar köyünde bir su kuyusunda cansız bedeni bulunan Hasret Akkuzu'nun yaklaşık 4 yıl önce katil zanlısı Deniz Boyacı'nın bebeğine bakıcılık yaptığı öğrenildi. Açık öğretim üzerinden lise eğitimi alan Akkuzu'nun bir tekstil fabrikasında çalıştığı ve 7 Ekim'de işten ayrıldığı belirtildi.

Katil Zanlısı ile İlgili Şok Detaylar

BABASINA 'GELİYORUM' YAZMIŞ

Akkuzu'nun kaybolduğu 12 Ekim'de valiz almak için belde merkezine gittiği, saat geç olduğu için merak eden babasına akşam 21.45 sıralarında 'geliyorum' diye mesaj attığı daha sonra babasının aramasına, 'şarjım az, eve geliyorum' diyerek yanıt verdiği ortaya çıktı. Ailesi bu konuşmadan sonra kendisinden bir daha haber alamadı.

Katil Zanlısı ile İlgili Şok Detaylar

AĞACA KAMERA TAKILDI

Hasret Akkuzu'nun cansız bedeninin bulunduğu kuyunun yanındaki ağaca, kuyuya geliş gidişleri kontrol etmek amacıyla, olayın ardından jandarma ekiplerince kamera takıldığı görüldü.

Katil Zanlısı ile İlgili Şok Detaylar

HAYVANLAR KUYUNUN SUYUNU İÇMEMİŞ

Genç kızın bulunduğu kuyuya daha önce köpek ölüsü de atıldığı, bu sebeple kuyu kapağının demir parçalarla kilitlendiği öğrenildi. Akkuzu'nun cansız bedeninin bulunduğu kuyunun civarındaki merada hayvanlarını otlatan 65 yaşındaki Ramazan Akça, "Burada kapağı kırmışlar, akşamüzeri su çeken arkadaş, hayvanların su içmediğini görünce kapaktan bakıyor. İçeride köpek gibi, ceset gibi bir şey görüyor ama kimseye demeden eve gidiyor. Sonra arkadaşın annesi 'Oradan su içiyoruz, ceset midir nedir bakalım' diye telefon etti, gelip baktık. Işık tutarak baktık. Ceset gördük. Muhtarı aradık, o da karakola telefon etti. Jandarmalar gelince karakolda ifademizi verdik. Bizi serbest bıraktılar. Kilitliydi burası, oradaki damağı kırmışlar. Ne zaman kırıldı bilmiyorum. Cumartesi günü geldik burada römork yıkadık" dedi.

Katil Zanlısı ile İlgili Şok Detaylar

NE OLMUŞTU?

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Perşembe beldesi Koramanlar köyü kırsalında 19 Ekim sabahı hayvan otlatan köylüler, su kuyusundaki cesedi fark etti. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kuyudan çıkarılan ceset, Çaycuma Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Bölgede bir süredir kendisinden haber alınamayan Hasret Akkuzu'nun ailesi teşhis için morga çağrıldı. Ailesi, cesedin 12 Ekim'den beri kayıp olan Akkuzu'ya ait olduğunu teşhis etti. Akkuzu'nun cansız bedeni, otopsi ve detaylı inceleme yapılması için Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Akkuzu'nun kesin ölüm sebebinin otopsinin ardından belirleneceği ifade edildi.

Katil Zanlısı ile İlgili Şok Detaylar

AYDIN'DA YAKALANDI

Olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatan jandarma ekipleri, 6 kişiyi gözaltına aldı, Akkuzu'yu öldürdüğü üzerinde durulan Deniz Boyacı'ya ise ulaşılamadı. Yapılan araştırmada Boyacı'nın Aydın'da olduğu tespit edildi. Ekipler, düzenlediği operasyonla Boyacı'yı da gözaltına aldı.

Katil Zanlısı ile İlgili Şok Detaylar

CİNAYET ŞÜPHELİSİ CEZAEVİ FİRARİSİ

Cinayet şüphelisi Deniz Boyacı'nın Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde Hasret Akkuzu'nun cesedinin bulunduğu Koramanlar Mahallesi'nde Ahmet Kavak, birlikte yaşadığı Ayşe Akça ve 2 çocuğunu bıçaklayarak öldürdükleri suçlamasıyla bir arkadaşıyla birlikte gözaltına alınıp, tutuklandığı bildirildi. O dönem 17 yaşında olan Deniz Boyacı'nın hapis cezasına çarptırıldığı ve 2016 yılında tahliye edildiği belirtildi.

Katil Zanlısı ile İlgili Şok Detaylar

Deniz Boyacı, cezaevinden çıktıktan bir süre sonra yeniden gözaltına alındı. 2001 yılında, 4 kişinin öldürülmesi olayından 3 ay önce, 3 arkadaşıyla Konya'da bir müteahhidin öldürülmesi olayına karıştığı suçlamasıyla gözaltına alınan Deniz Boyacı tutuklanıp, yargılandığı davada bu kez 12 yıl hapse çarptırıldı. Bir süre kapalı cezaevinde kaldıktan sonra açık cezaevine alınan Deniz Boyacı'nın izinli olarak çıktığı ve geri dönmediği ifade edildi.

Katil Zanlısı ile İlgili Şok Detaylar

6 KİŞİ ADLİYEDE

Jandarmadaki ifadeleri tamamlanan 6 şüpheli adliyeye sevk edildi. Aydın'da yakalanan Deniz Boyacı'nın ise sorgusu için Zonguldak'a getirileceği bildirildi.

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Hasret'in ölümünde kan donduran detay! Hayvanların anormal hareketi, vahşeti ortaya çıkarmış - Son Dakika

  5032Sy:
    böyle adamlar serbest bırakılırsa cinayetlerin ardı arkası kesilmez, bu tip yaratıkları toplayıp idam etmek gerekir, adamın kaç kişinin ölümünde parmağı var hale dışarıda geziyor, bunu değil hapise atmak, direk asmak lazım, 0 0 Yanıtla
