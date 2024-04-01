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KÜTAHYA SON

MERKEZToplam Sandık.

01.04.2024 02:21
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MERKEZ

Toplam Sandık : 549
Toplam Seçmen : 177.196
Açılan Sandık : 532
Açılan Sandık Oranı : % 96,90
Kullanılan Oy : 137.583
Geçerli Oy : 132.663
Katılım Oranı : % 80,12

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPEYÜP KAHVECİ% 29,4239.028
MHPALİM IŞIK% 29,1638.686
AK PARTİKAMİL SARAÇOĞLU% 27,7436.802
YENİDEN REFAHOSMAN GEZGİN% 7,9510.551
İYİ PARTİAHMET TEKDEMİR% 1,82.382
ZAFER PARTİSİSİNAN AŞAN% 1,11.464
SAADETAHMET SUNAR% 0,971.284
DİĞER% 0,49646
MİLLETMUAMMER SARIKAŞ% 0,3403
BTPTALİP AY% 0,18246
DEVA PARTİSİRECEP GERÇEK% 0,18234
DPSERVET BİLGİN% 0,14182
DEM PARTİSİBEL TEMEL% 0,13175
TKHBERFİN GÜLSOY% 0,11142
DSPYUNUS EMRE ERGAMALIOĞLU% 0,0797
HÜDA PARAYHAN KARAPÇİN% 0,0790
BAĞIMSIZALİ İÇA% 0,0675
BAĞIMSIZAHMET GÜÇLÜ% 0,0572
HAK-PARGÜLSÜN KORUCU% 0,0453
HKPSÜRMELİ SELÇUK SÖĞÜT% 0,0451
ALTINTAŞ

Açılan Sandık Oranı : % 85,71
Katılım Oranı : % 84,61

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPHİKMET TUNÇ% 36,56932
AK PARTİMURAT KOYAK% 27,66705
İYİ PARTİKESBER KUŞ% 14,63373
YENİDEN REFAHFERİT KARABULUT% 9,14233
CHPMAHİR PINAR% 6,28160
BÜYÜK BİRLİKARİF TEKE% 4,47114
ZAFER PARTİSİMUSTAFA KEMAL AKBUNAR% 0,5514
SAADETHÜSEYİN SÖYLER% 0,3910
BTPYILDIRIM AY% 0,246
HÜDA PARSÜLEYMAN AYRİÇ% 0,082
ASLANAPA

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 92,28

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİNECATİ KULİK% 42,09577
BAĞIMSIZRAMAZAN GÖKMEN% 20,42280
MHPGÖKHAN GÜREL% 20,2277
YENİDEN REFAHATİMER KUTLU% 11,23154
CHPTUNCAY TUNÇEL% 3,0642
BTPFERHAT ALİ ÇAKMAK% 1,926
İYİ PARTİYILMAZ ÇEREZ% 0,446
SAADETSOYDAN KIZMAZ% 0,446
HKPALİ TÜRKKAN% 0,152
ZAFER PARTİSİBEKİR AKBUNAR% 0,071
ÇAVDARHİSAR

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 81,87

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPHALİL İBRAHİM TOPBAŞ% 53,72744
CHPHALİL İBRAHİM ALNAR% 23,68328
AK PARTİBEKİR KOCAMAN% 17,04236
YENİDEN REFAHNERİMAN VAROL% 2,4534
SAADETHALİL DELEN% 1,5221
İYİ PARTİNECATİ EFECAN% 0,9413
ZAFER PARTİSİBEKİR SARI% 0,517
BTPRECEP GÖL% 0,142
DOMANİÇ

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 85,05

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPENGİN UYSAL% 47,341.488
AK PARTİAHMET ÖZOĞUL% 28,19886
MHPSAHVET ERTÜRK% 17,18540
İYİ PARTİŞERİF YILMAZ% 3,25102
YENİDEN REFAHFATİH YALÇINSOY% 2,785
SAADETTURAN KOYUN% 0,9630
ZAFER PARTİSİMUSTAFA KOÇLAR% 0,227
BTPEKREM BALI% 0,165
DUMLUPINAR

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 83,89

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPZEKERİYA YILMAZ% 39,4353
AK PARTİALİ BURSA% 32,59292
BAĞIMSIZSERDAR SİPAHİ% 13,73123
MHPYAVUZ KARAAYVAZ% 5,852
BAĞIMSIZDERVİŞ KAVAK% 5,6951
İYİ PARTİNEŞE AKÇAYIR OKATAN% 1,5614
BTPVEDAT KARA% 0,454
SAADETDALYEN AKTEPE% 0,454
YENİDEN REFAHİSMAİL SEVİN% 0,111
ZAFER PARTİSİSEMİH AŞAN% 0,111
HÜDA PARHALİT AKMAN% 0,111
EMET

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 82,40

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPMUSTAFA KOCA% 35,352.314
AK PARTİALİ CEYHAN% 35,022.292
İYİ PARTİHÜSNÜ KAYMAK% 13,45880
CHPDEVRİM SANSAR% 10,54690
YENİDEN REFAHHALİL KAYA% 2,73179
SAADETMEHMET HAMAMCI% 1,56102
BÜYÜK BİRLİKMESUT GÜLMEZ% 1,0166
ZAFER PARTİSİMUHAMMED ALİ OĞUZ ÖZ% 0,1812
BTPBEKİR KARACA% 0,117
HÜDA PARHAMDULLAH AVCI% 0,053
GEDİZ

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 84,91

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPNECDET AKEL% 38,355.800
AK PARTİMUHARREM AKÇADURAK% 29,454.453
YENİDEN REFAHİBRAHİM GİRGİN% 14,12.133
İYİ PARTİALPER İRİKARA% 10,551.595
CHPERDOĞAN DİRİCAN% 6,05915
SAADETAHMET GÜLER% 0,69104
ZAFER PARTİSİEMRE TÜLÜOĞLU% 0,4466
BTPMUSTAFA TOPUZLU% 0,1523
DEVA PARTİSİSAMET İNCEKARA% 0,1522
HÜDA PARABDULLAH GÜVENDİK% 0,0711
HİSARCIK

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 89,11

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPMUSTAFA DEMİRTAŞ% 53,231.720
AK PARTİFATİH ÇALIŞKAN% 43,391.402
YENİDEN REFAHZEKERİYA BORAN% 1,5249
CHPMUSTAFA AKPINAR% 1,1136
SAADETŞERİF PEKTAŞ% 0,5317
ZAFER PARTİSİELİF MELEK AKTAŞ% 0,165
HÜDA PARMEHMET KAZIM ZORCİ% 0,062
PAZARLAR

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 91,49

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİBİLAL DEMİRCİ% 55,41.314
MHPİSMAİL KUL% 42,21.001
CHPİSMAİL DEMİR% 1,0124
İYİ PARTİENGİN ÇAMURDEPEN% 0,819
YENİDEN REFAHHALİL AKKUŞ% 0,4210
ZAFER PARTİSİARİF PAMUK% 0,133
BTPALİ ÇELİKER% 0,041
SİMAV

Açılan Sandık Oranı : % 90,28
Katılım Oranı : % 83,29

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPKÜBRA TEKEL AKTULUN% 45,116.888
AK PARTİAHMET KULAT% 34,655.291
BÜYÜK BİRLİKHASAN BASRİ İNAN% 6,04923
YENİDEN REFAHMUHAMMED ZAHİD GİRGİN% 5,28807
CHPBÜNYAMİN KISA% 5,21796
İYİ PARTİİSKENDER ÖZDAĞ% 2,08318
ZAFER PARTİSİİSMAİL DOĞAN% 0,71108
SAADETHASAN ÖZBAL% 0,4365
BTPERCAN ASA% 0,1827
DEVA PARTİSİUFUK SAĞLAM% 0,1726
HÜDA PARBEKİR ARSLAN% 0,1422
ŞAPHANE

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 87,22

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPLÜTFİ MUTLU% 43,49818
MHPNAİL CANER% 28,55537
AK PARTİHASAN BASRİ METE% 26,58500
BTPSÜLEYMAN ŞENOCAK% 0,489
İYİ PARTİMEHMET KAVAS% 0,326
BAĞIMSIZSEMA AKÇALIOĞLU% 0,265
SAADETYAŞAR DEMİR% 0,163
HÜDA PARBÜNYAMİN İŞLEK% 0,112
ZAFER PARTİSİTAHA UMUT SOYLU% 0,051
TAVŞANLI

Açılan Sandık Oranı : % 98,83
Katılım Oranı : % 81,19

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
YENİDEN REFAHALİ KEMAL DERİN% 40,3217.041
AK PARTİALİ ÖZDEN% 27,6111.669
MHPALİ ATAŞ% 21,138.933
CHPSERKAN KILIÇ% 4,391.856
SAADETFATİH BOZAN% 3,471.467
İYİ PARTİBAYRAM ÜNLÜ% 0,84356
ZAFER PARTİSİMUSTAFA KEMAL TOPAL% 0,63268
TİPMURAT DOĞAN% 0,5210
MİLLETMUSTAFA GÖKTEKİN% 0,43183
DEVA PARTİSİREYHAN DEDE% 0,25106
DEM PARTİMEHMET NEVROZ TÜRK% 0,2189
BTPSITKI ÖZDEMİR% 0,1250
HKPAHMET UMUTLU% 0,0519
HÜDA PARMERYEM SENA KARAPÇİN% 0,0313
DİĞER% 0,028

Kaynak: AA

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