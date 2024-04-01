KÜTAHYA SON

MERKEZ
|Toplam Sandık
|:
|549
|Toplam Seçmen
|:
|177.196
|Açılan Sandık
|:
|532
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 96,90
|Kullanılan Oy
|:
|137.583
|Geçerli Oy
|:
|132.663
|Katılım Oranı
|:
|% 80,12
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|EYÜP KAHVECİ
|% 29,42
|39.028
|MHP
|ALİM IŞIK
|% 29,16
|38.686
|AK PARTİ
|KAMİL SARAÇOĞLU
|% 27,74
|36.802
|YENİDEN REFAH
|OSMAN GEZGİN
|% 7,95
|10.551
|İYİ PARTİ
|AHMET TEKDEMİR
|% 1,8
|2.382
|ZAFER PARTİSİ
|SİNAN AŞAN
|% 1,1
|1.464
|SAADET
|AHMET SUNAR
|% 0,97
|1.284
|DİĞER
|% 0,49
|646
|MİLLET
|MUAMMER SARIKAŞ
|% 0,3
|403
|BTP
|TALİP AY
|% 0,18
|246
|DEVA PARTİSİ
|RECEP GERÇEK
|% 0,18
|234
|DP
|SERVET BİLGİN
|% 0,14
|182
|DEM PARTİ
|SİBEL TEMEL
|% 0,13
|175
|TKH
|BERFİN GÜLSOY
|% 0,11
|142
|DSP
|YUNUS EMRE ERGAMALIOĞLU
|% 0,07
|97
|HÜDA PAR
|AYHAN KARAPÇİN
|% 0,07
|90
|BAĞIMSIZ
|ALİ İÇA
|% 0,06
|75
|BAĞIMSIZ
|AHMET GÜÇLÜ
|% 0,05
|72
|HAK-PAR
|GÜLSÜN KORUCU
|% 0,04
|53
|HKP
|SÜRMELİ SELÇUK SÖĞÜT
|% 0,04
|51
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 85,71
|Katılım Oranı
|:
|% 84,61
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|HİKMET TUNÇ
|% 36,56
|932
|AK PARTİ
|MURAT KOYAK
|% 27,66
|705
|İYİ PARTİ
|KESBER KUŞ
|% 14,63
|373
|YENİDEN REFAH
|FERİT KARABULUT
|% 9,14
|233
|CHP
|MAHİR PINAR
|% 6,28
|160
|BÜYÜK BİRLİK
|ARİF TEKE
|% 4,47
|114
|ZAFER PARTİSİ
|MUSTAFA KEMAL AKBUNAR
|% 0,55
|14
|SAADET
|HÜSEYİN SÖYLER
|% 0,39
|10
|BTP
|YILDIRIM AY
|% 0,24
|6
|HÜDA PAR
|SÜLEYMAN AYRİÇ
|% 0,08
|2
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 92,28
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|NECATİ KULİK
|% 42,09
|577
|BAĞIMSIZ
|RAMAZAN GÖKMEN
|% 20,42
|280
|MHP
|GÖKHAN GÜREL
|% 20,2
|277
|YENİDEN REFAH
|ATİMER KUTLU
|% 11,23
|154
|CHP
|TUNCAY TUNÇEL
|% 3,06
|42
|BTP
|FERHAT ALİ ÇAKMAK
|% 1,9
|26
|İYİ PARTİ
|YILMAZ ÇEREZ
|% 0,44
|6
|SAADET
|SOYDAN KIZMAZ
|% 0,44
|6
|HKP
|ALİ TÜRKKAN
|% 0,15
|2
|ZAFER PARTİSİ
|BEKİR AKBUNAR
|% 0,07
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 81,87
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|HALİL İBRAHİM TOPBAŞ
|% 53,72
|744
|CHP
|HALİL İBRAHİM ALNAR
|% 23,68
|328
|AK PARTİ
|BEKİR KOCAMAN
|% 17,04
|236
|YENİDEN REFAH
|NERİMAN VAROL
|% 2,45
|34
|SAADET
|HALİL DELEN
|% 1,52
|21
|İYİ PARTİ
|NECATİ EFECAN
|% 0,94
|13
|ZAFER PARTİSİ
|BEKİR SARI
|% 0,51
|7
|BTP
|RECEP GÖL
|% 0,14
|2
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 85,05
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|ENGİN UYSAL
|% 47,34
|1.488
|AK PARTİ
|AHMET ÖZOĞUL
|% 28,19
|886
|MHP
|SAHVET ERTÜRK
|% 17,18
|540
|İYİ PARTİ
|ŞERİF YILMAZ
|% 3,25
|102
|YENİDEN REFAH
|FATİH YALÇINSOY
|% 2,7
|85
|SAADET
|TURAN KOYUN
|% 0,96
|30
|ZAFER PARTİSİ
|MUSTAFA KOÇLAR
|% 0,22
|7
|BTP
|EKREM BALI
|% 0,16
|5
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 83,89
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|ZEKERİYA YILMAZ
|% 39,4
|353
|AK PARTİ
|ALİ BURSA
|% 32,59
|292
|BAĞIMSIZ
|SERDAR SİPAHİ
|% 13,73
|123
|MHP
|YAVUZ KARAAYVAZ
|% 5,8
|52
|BAĞIMSIZ
|DERVİŞ KAVAK
|% 5,69
|51
|İYİ PARTİ
|NEŞE AKÇAYIR OKATAN
|% 1,56
|14
|BTP
|VEDAT KARA
|% 0,45
|4
|SAADET
|DALYEN AKTEPE
|% 0,45
|4
|YENİDEN REFAH
|İSMAİL SEVİN
|% 0,11
|1
|ZAFER PARTİSİ
|SEMİH AŞAN
|% 0,11
|1
|HÜDA PAR
|HALİT AKMAN
|% 0,11
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 82,40
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|MUSTAFA KOCA
|% 35,35
|2.314
|AK PARTİ
|ALİ CEYHAN
|% 35,02
|2.292
|İYİ PARTİ
|HÜSNÜ KAYMAK
|% 13,45
|880
|CHP
|DEVRİM SANSAR
|% 10,54
|690
|YENİDEN REFAH
|HALİL KAYA
|% 2,73
|179
|SAADET
|MEHMET HAMAMCI
|% 1,56
|102
|BÜYÜK BİRLİK
|MESUT GÜLMEZ
|% 1,01
|66
|ZAFER PARTİSİ
|MUHAMMED ALİ OĞUZ ÖZ
|% 0,18
|12
|BTP
|BEKİR KARACA
|% 0,11
|7
|HÜDA PAR
|HAMDULLAH AVCI
|% 0,05
|3
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 84,91
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|NECDET AKEL
|% 38,35
|5.800
|AK PARTİ
|MUHARREM AKÇADURAK
|% 29,45
|4.453
|YENİDEN REFAH
|İBRAHİM GİRGİN
|% 14,1
|2.133
|İYİ PARTİ
|ALPER İRİKARA
|% 10,55
|1.595
|CHP
|ERDOĞAN DİRİCAN
|% 6,05
|915
|SAADET
|AHMET GÜLER
|% 0,69
|104
|ZAFER PARTİSİ
|EMRE TÜLÜOĞLU
|% 0,44
|66
|BTP
|MUSTAFA TOPUZLU
|% 0,15
|23
|DEVA PARTİSİ
|SAMET İNCEKARA
|% 0,15
|22
|HÜDA PAR
|ABDULLAH GÜVENDİK
|% 0,07
|11
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 89,11
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|MUSTAFA DEMİRTAŞ
|% 53,23
|1.720
|AK PARTİ
|FATİH ÇALIŞKAN
|% 43,39
|1.402
|YENİDEN REFAH
|ZEKERİYA BORAN
|% 1,52
|49
|CHP
|MUSTAFA AKPINAR
|% 1,11
|36
|SAADET
|ŞERİF PEKTAŞ
|% 0,53
|17
|ZAFER PARTİSİ
|ELİF MELEK AKTAŞ
|% 0,16
|5
|HÜDA PAR
|MEHMET KAZIM ZORCİ
|% 0,06
|2
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 91,49
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|BİLAL DEMİRCİ
|% 55,4
|1.314
|MHP
|İSMAİL KUL
|% 42,2
|1.001
|CHP
|İSMAİL DEMİR
|% 1,01
|24
|İYİ PARTİ
|ENGİN ÇAMURDEPEN
|% 0,8
|19
|YENİDEN REFAH
|HALİL AKKUŞ
|% 0,42
|10
|ZAFER PARTİSİ
|ARİF PAMUK
|% 0,13
|3
|BTP
|ALİ ÇELİKER
|% 0,04
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 90,28
|Katılım Oranı
|:
|% 83,29
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|KÜBRA TEKEL AKTULUN
|% 45,11
|6.888
|AK PARTİ
|AHMET KULAT
|% 34,65
|5.291
|BÜYÜK BİRLİK
|HASAN BASRİ İNAN
|% 6,04
|923
|YENİDEN REFAH
|MUHAMMED ZAHİD GİRGİN
|% 5,28
|807
|CHP
|BÜNYAMİN KISA
|% 5,21
|796
|İYİ PARTİ
|İSKENDER ÖZDAĞ
|% 2,08
|318
|ZAFER PARTİSİ
|İSMAİL DOĞAN
|% 0,71
|108
|SAADET
|HASAN ÖZBAL
|% 0,43
|65
|BTP
|ERCAN ASA
|% 0,18
|27
|DEVA PARTİSİ
|UFUK SAĞLAM
|% 0,17
|26
|HÜDA PAR
|BEKİR ARSLAN
|% 0,14
|22
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 87,22
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|LÜTFİ MUTLU
|% 43,49
|818
|MHP
|NAİL CANER
|% 28,55
|537
|AK PARTİ
|HASAN BASRİ METE
|% 26,58
|500
|BTP
|SÜLEYMAN ŞENOCAK
|% 0,48
|9
|İYİ PARTİ
|MEHMET KAVAS
|% 0,32
|6
|BAĞIMSIZ
|SEMA AKÇALIOĞLU
|% 0,26
|5
|SAADET
|YAŞAR DEMİR
|% 0,16
|3
|HÜDA PAR
|BÜNYAMİN İŞLEK
|% 0,11
|2
|ZAFER PARTİSİ
|TAHA UMUT SOYLU
|% 0,05
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 98,83
|Katılım Oranı
|:
|% 81,19
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|YENİDEN REFAH
|ALİ KEMAL DERİN
|% 40,32
|17.041
|AK PARTİ
|ALİ ÖZDEN
|% 27,61
|11.669
|MHP
|ALİ ATAŞ
|% 21,13
|8.933
|CHP
|SERKAN KILIÇ
|% 4,39
|1.856
|SAADET
|FATİH BOZAN
|% 3,47
|1.467
|İYİ PARTİ
|BAYRAM ÜNLÜ
|% 0,84
|356
|ZAFER PARTİSİ
|MUSTAFA KEMAL TOPAL
|% 0,63
|268
|TİP
|MURAT DOĞAN
|% 0,5
|210
|MİLLET
|MUSTAFA GÖKTEKİN
|% 0,43
|183
|DEVA PARTİSİ
|REYHAN DEDE
|% 0,25
|106
|DEM PARTİ
|MEHMET NEVROZ TÜRK
|% 0,21
|89
|BTP
|SITKI ÖZDEMİR
|% 0,12
|50
|HKP
|AHMET UMUTLU
|% 0,05
|19
|HÜDA PAR
|MERYEM SENA KARAPÇİN
|% 0,03
|13
|DİĞER
|% 0,02
|8
Son Dakika › Güncel › KÜTAHYA SON - Son Dakika
Kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'den yerel seçimi yorumu geldi. Ünlü, CHP'nin büyük başarı sağladığı ve birçok ili aldığı yerel seçim sonuçlarıyla ilgili "Bu seçimi FETÖ'nün tarîkatların içerisine girmesinin bir tezâhürü olarak değerlendirebilirim." dedi.
Tokat Belediye Başkanlığı seçimlerinde MHP adayı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, kesin olmayan sonuçlara göre belediye başkanı seçildi. Yazıcıoğlu, Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan vatandaşlar tarafından kutlandı. Konuşmasında, Tokatlılara teşekkür eden Yazıcıoğlu, bütün Tokatlıların başkanı olacağını ve birlikte güzel hizmetler yapacaklarını belirtti.
AK Parti'li Halit Doğan, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazandığını açıkladı. Doğan, seçim sonuçlarının ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diledi ve hizmet zamanının başladığını belirtti. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan ise teşkilatlara teşekkür ederek, seçimin Türkiye'nin kazandığı bir seçim olduğunu vurguladı.
Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından İstanbullular için çalışmaya devam edeceklerini belirtti. Kurum, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde gece gündüz çalışacaklarını ve milletin verdiği mesajları değerlendireceklerini söyledi. Ayrıca, seçim sürecinde destek verenlere teşekkür etti ve eksikleri gidermek için sahada olacaklarını vurguladı.
Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından CHP'li Cemil Tugay'ı telefonla arayarak tebrik etti. Dağ, seçim sürecinde kavga etmediklerini ve hemşehrilerinin takdirini kazandıklarını belirtti. Ayrıca Dağ, İzmir'e hizmete devam edeceklerini ve İzmir'in menfaatini siyasete konu etmeyeceklerini vurguladı.
AK Parti Karabük Belediye Başkanı Adayı Özkan Çetinkaya, kesin olmayan seçim sonuçlarına göre belediye başkanı oldu. Çetinkaya, vatandaşlara teşekkür ederek saha ve eser belediyeciliği kente kazandıracaklarını belirtti.
Eskişehir'de yapılan yerel seçimlerde saat 02.07 itibarıyla CHP Adayı Ayşe Ünlüce yüzde 51.77 oy alarak önde gidiyor. Cumhur İttifakı'nın Adayı Nebi Hatipoğlu ise yüzde 38.04 oy aldı. Oy sayım işlemleri devam ediyor.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın, yaklaşık 2 saatte söndürüldü. Alevlerin fabrikanın yanında bulunan akaryakıt istasyonuna sıçramaması büyük faciayı önledi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 31 Mart’ı 1 Nisan’a bağlayan saatlerde, Saraçhane’yi hınca hınç dolduran vatandaşlarla buluştu. Ceketini çıkaran ve gömleğinin kollarını sıvayan İmamoğlu, “Millet emir verir, bir kişi emir vermez. Millet emir verir, talimat verir. Bir kişi talimat vermez. Yöneticiler milletten talimat alır. Bir kişinin vesayet dönemi, bugün itibariyle bitmiştir. Cumhuriyet ve demokrasi, bugün itibariyle tam yol ileri demiştir. İstanbul bu akşam demiştir ki, ‘Sayın Cumhurbaşkanı, 18 aydır bir imzayı esirgediğin Sefaköy-Beylikdüzü metro hattını imzala. İstanbul, o hizmeti hemen alsın. Engelleme, işine bak’ demiştir. Öyle değil mi? ‘Bu kentin sağlığını, yeşilini, denizini korumak için yapılacak tesisler için imzayı at, bekletme’ demiştir. İstanbullu daha ne desin” dedi.
MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, Pınarbaşı ilçesindeki seçimlerde CHP'li bazı görevlilerin mühürsüz sandık torbalarını ve birleştirme tutanaklarını işleme sokmaya çalıştıklarını açıkladı. Özdemir, yapılan usulsüzlüklerin seçimlere şaibe düşürdüğünü belirtirken, gerekli itirazların yapıldığını ve hukuki mücadelelerinin başarılı olacağını vurguladı. MHP Kayseri İl Başkanı Seyit Demirezen ise CHP'li sandık görevlilerinin mühürsüz oy torbalarını değiştirmek istemeleri üzerine arbede çıktığını ve oyların yeniden sayılması için itirazda bulunduklarını bildirdi.
ANKA Haber Ajansı'nın verilerine göre, Manisa'daki yerel seçimlerde saat 02.11 itibarıyla CHP Adayı Ferdi Zeyrek yüzde 57.9 Cumhur İttifakı'nın Adayı Cengiz Ergün yüzde 29.79 oy aldı. 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin oy sayım işlemleri devam ediyor. Manisa'daki sandıkların yüzde 96,97'si açıldı.
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