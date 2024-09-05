MSB\'den Yemin Törenine İlişkin İnceleme Açıklaması ve TSK\'nın Terörle Mücadelesi

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, Kara Harp Okulu Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'ndeki yemin görüntülerine ilişkin, "Bahse konu olay her yönüyle incelenmektedir. İnceleme sonucunda yapılacak tespitlere göre disiplin mevzuatı kapsamında kastı, kusuru, ihmali veya sorumluluğu olan personel hakkında gereken işlemler yapılacaktır." bilgisini verdi.

Tuğamiral Aktürk, bakanlıkta düzenlediği basın bilgilendirme toplantısında, TSK'nın, terör örgütleri PKK/KCK/PYD- YPG, DEAŞ ve FETÖ olmak üzere her türlü tehdit ve tehlikeye karşı mücadelesini kesintisiz sürdürdüğünü belirtti.

Aktürk, terörle mücadele operasyonlarına ilişkin, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil son bir haftada 40, bu yılın başından itibaren 1868 teröristi etkisiz hale getirmiştir. Ayrıca, Irak'ın kuzeyindeki Metina, Zap, Gara, Hakurk, Kandil ve Asos'ta bulunan terör hedeflerine yönelik 2 Eylül'de icra edilen hava harekatıyla içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak, depo ve terör örgütünün kullandığı tesislerden oluşan 20 hedef başarıyla imha edilmiştir. " diye konuştu.

İcra edilen hava harekatında azami oranda yerli ve milli mühimmat kullanılarak çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiğini bildiren Tuğamiral Aktürk, hedeflerdeki etki kıymetlendirmesinin devam ettiğini kaydetti.

Aktürk, Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 1 PKK'lı teröristin daha Habur'daki hudut karakoluna teslim olduğunu hatırlattı.

Aktürk, Pençe operasyonu bölgesinde rahatsızlanarak şehit Piyade Binbaşı Osman Ayan'a da bir kez daha Allah'tan rahmet diledi.

Yıl içerisinde hudutlardan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 73 bin 787 kişi engellendi

Hudutlarda yasa dışı geçişlere karşı yapılan faaliyetler hakkında bilgi veren Aktürk, şunları kaydetti:

"Birliklerimizin imkan ve kabiliyetlerinin sürekli olarak geliştirildiği, teknoloji yoğunluklu sistemlerle korunan hudutlarımızda, son bir hafta içerisinde, 4'ü terör örgütü mensubu olmak üzere 531 şahıs yakalanmış, 1 Ocak'tan bugüne kadar yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 9 bin 598 olmuştur. Son bir haftada engellenen 1370 şahısla bu yıl içerisinde engellenen kişi sayısı da 73 bin 787'ye ulaşmıştır.

Bölgesel ve küresel barışa katkılar

Tuğamiral Aktürk, TSK'nın ikili ilişkiler ve uluslararası misyonlar kapsamında uluslararası güvenlik, barış ve istikrara katkıda bulunmaya devam ettiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Tarihi gerçekleri çarpıtarak Rum çeteler tarafından acımasızca katledilen Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin aziz hatıralarına büyük saygısızlık içeren ve dijital bir platformda yayınlanacağı duyurulan kara propaganda amaçlı 'Famagusta' adlı dizi ve benzeri provokatif girişimlerin Rum tarafı dahil kimseye yarar sağlamayacağı açıktır. Her iki tarafa barış ve huzur getiren Kıbrıs Barış Harekatı'nı karalayan, çözümsüzlüğe hizmet eden bu tarz beyhude çabalar; adada sağlanan güvenlik ortamına zarar vermektedir. Öte yandan, bakanlığımız tarafından hazırlanan Kıbrıs Barış Harekatı'na giden süreçte uydurma senaryoların değil, yaşanan gerçeklerin anlatıldığı '50'nci Yıl Belgeseli' İngilizce alt yazılı olarak çeşitli platformlarda yayınlanacaktır."

"Milli davamız Kıbrıs konusunda bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Kıbrıslı kardeşlerimizin yanlarında olmaya devam edeceğiz." diyen Aktürk, ayrıca Milli Mücadele döneminde Yunan ordusunun Türklere yaptığı zulüm ve yaşattığı acıların objektif ve tarihsel dokümanlara dayanarak anlatıldığı "Ertesi Gün" adlı belgeselinin 9 Eylül'de TRT Belgesel'de yayınlanacağını bildirdi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in son bir haftada yaptığı görüşmeler ve katıldığı programları da hatırlatan Aktürk, Güler'in bugün de Kuveyt'in Ankara Büyükelçisi'ni kabulü olduğunu bildirdi.

Aktürk, Türkiye ile Yunanistan arasında "Güven Artırıcı Önlemler 2024 Yılı Uygulama Planı" kapsamında 1'inci Ordu Komutanı'nın 11-12 Eylül'de Yunanistan 1'inci Ordu Komutanı'nı Larissa'da ziyaret etmesinin planladığını kaydetti.

İsrail'in Gazze'den sonra Batı Şeria'ya başlattığı saldırılar ve Filistin halkına yönelik katliamlarla uluslararası güvenliği, küresel ve bölgesel istikrarı tehdit etmeye devam ettiğine dikkati çeken Aktürk, İsrailli yetkililerin gerginliği artırıcı söylemleri ve kutsal mekanları kullanmalarının son derece tehlikeli olduğunu dile getirdi.

Uluslararası toplumun İsrail karşısında zorlayıcı tedbirler alınmasının şart olduğunu belirten Aktürk, "Saldırıların bir an önce sona erdirilmesi ve yayılmasının önlenmesi için acil, koşulsuz ve kalıcı ateşkes sağlanmalıdır. Bölgemizde barış ve istikrarın önündeki sorunun kapsamlı çözümü, ancak 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin devletinin kurulması ile mümkündür." şeklinde konuştu.

Eğitim ve tatbikatlar

TSK'nın eğitim ve tatbikat faaliyetlerinin aralıksız devam ettiğini söyleyen Aktürk, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda, 2-6 Eylül arasında Yunanistan ev sahipliğinde gerçekleştirilen Dynamic Guard-II/2024 tatbikatına NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2'de görevli TCG Yıldırım gemimiz tarafından katılım sağlanmaktadır. 2-13 Eylül arasında İtalya'da Dynamic Move-II tatbikatı icra edilmektedir. 10-19 Eylül arasında Almanya'da Steadfast Foxtrot-24 tatbikatına katılım sağlanacaktır. Endonezya Deniz Kuvvetlerine ait Diponegoro korveti tarafından 16 Ağustos-3 Eylül, Fransa Deniz Kuvvetlerine ait Languedoc fırkateyni tarafından 31 Ağustos-4 Eylül arasında Mersin'e, Arnavutluk Deniz Kuvvetlerine ait Oriku gemisi tarafından 30 Ağustos-2 Eylül, ABD Donanmasına ait USS Wasp amfibi gemisi tarafından 1-5 Eylül arasında İzmir'e liman ziyaretleri gerçekleştirilmiştir.

4 Eylül'de Doğu Akdeniz'de TCG Gelibolu, TCG Bafra ve TCG Doğanay gemilerimiz ile Fransa Deniz Kuvvetlerine ait Languedoc??????? gemisi tarafından geçiş ve 2 adet F-16 uçağımızın katılımıyla hava savunma eğitimleri icra edilmiştir. NATO'nun en donanımlı denizaltıdan personel kurtarma gemisi olan TCG Alemdar gemimiz, 8-20 Eylül arasında Arendal/ Norveç'te gerçekleştirilecek Dynamic Monarch-2024 tatbikatı kapsamında 2-4 Eylül arasında Plymouth/İngiltere'ye liman ziyareti gerçekleştirmiştir. Deniz Harp Okulu İleri Deniz Eğitimleri kapsamında, 4-6 Eylül arasında Foça/İzmir'e liman ziyaretinde bulunan TCG İskenderun tarafından 9-12 Eylül arasında Gazimağusa/KKTC'ye, 15-17 Eylül tarihleri arasında ise Aksaz'a liman ziyaretleri yapılacaktır."

Aktürk, NATO Müttefik Hava Komutanlığınca "Artırılmış Teyakkuz Faaliyetleri" bünyesinde yürütülmekte olan "Esnek Caydırıcılık Seçenekleri" kapsamında, Romanya hava sahasında icra edilen "Mukabil Hava Harekatı" eğitimlerine bugün dört F-16 ve tanker uçağıyla, 3-5 Eylül tarihleri arasında Mısır'da düzenlenen "Uluslararası Havacılık Fuarı"na iki F-16 uçağıyla katılım sağlandığını belirtti.

Tuğamiral Aktürk, 6-7 Eylül'de Avusturya'da düzenlenecek "Airpower 2024" faaliyetine de iki F-16 uçağıyla katılımın planlandığını aktardı.

Yerli ve milli savunma sanayisinin yüksek teknoloji ürünleriyle donatılan TSK'nın imkan ve kabiliyetlerinin her geçen gün daha da arttığına dikkati çeken Aktürk, "Bu kapsamda, Kara Kuvvetleri Komutanlığımızca, muhtelif miktarda OMTAS Kuleli Zırhlı Tanksavar Aracı'nın muayene ve kabul faaliyetleri tamamlanmıştır." dedi.

"Bahse konu olay her yönüyle incelenmektedir"

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, 30 Ağustos'ta Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Kara Harp Okulu'nda yapılan yemin töreninden sonra sosyal medyaya yansıyan olaylara ilişkin sorular üzerine, şunları söyledi:

"Köklü bir tarihe sahip olan ordumuzun göz bebeği Harp Okullarımızın mezuniyet sevincinin yanı sıra ülkemiz ve dünya tarihinde ilk defa 3 kız öğrencimizin Harp Okullarımızdan birincilikle mezun olmasının da gururunu yaşadık. Bununla Kara Harp Okulu Sancak Devir Teslim ve Mezuniyet Töreni sonrasında kamuoyuna bazı görüntüler yansımıştır. Söz konusu görüntüler, özellikle sosyal medya üzerinden farklı yorum ve değerlendirmelerle bağlamından koparılıp bambaşka mecralara, boyutlara çekilmeye çalışılmakta, gerçeklikten kopuk kısır tartışmalar oluşturulmaktadır.

Önceliği müesses disiplini muhafaza etmek olan Türk Silahlı Kuvvetlerimizde, disipline aykırı hiçbir eylem, olay ve duruma müsamaha gösterilmeyeceğinden en ufak bir şüphe duyulmamalıdır. Bahse konu olay da her yönüyle incelenmektedir. İnceleme sonucunda yapılacak tespitlere göre disiplin mevzuatı kapsamında kastı, kusuru, ihmali veya sorumluluğu olan personel hakkında gereken işlemler yapılacaktır. Dolayısıyla kamuoyu bu konuda müsterih olmalı ve kendi ajandalarına göre bu görüntüler üzerinden manipülasyon üretenlere itibar etmemelidir."

"Şanlı ordunun, terörle mücadeleden uluslararası misyonlara kadar birbirinden zorlu görevleri üstün gayretle yerine getirdiği bu dönemde, ülkenin birlik ve beraberliğini bozmaya, milletinin bağrından çıkan TSK'yı yıpratmaya ve kamuoyunda olumsuz algı oluşturmaya yönelik paylaşım, yorum ve değerlendirmelerin kimseye bir yararı olmayacağını" belirten bakanlık kaynakları, şunları kaydetti:

"Nitekim, bu olayı fırsat bilerek sosyal medya platformlarında bakanlığımıza, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve personelimize yönelik küfür, iftira, tehdit ve hakarette bulunarak kamuoyunda bakanlığımızı, Türk Silahlı Kuvvetlerimizi ve personelimizi yıpratmaya, küçük düşürmeye, itibarsızlaştırmaya çalıştıkları tespit edilen kişiler hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur."

TSK'nın milli, manevi ve mesleki değerlerinin bir bütün ve ayrıştırmaya çalışmanın tehlikeli olduğunu belirten kaynaklar, şu ifadeleri kullandı:

"Kahraman ordumuz için subay yetiştiren Harp Okullarımızdan mezun olan teğmenlerimiz de askerlik mesleğinin özü olan disiplin ile milli, manevi ve mesleki değerlerimizden asla taviz vermeden, en zor koşullarda dahi milletimize ve devletimize hizmet edecek subaylar olarak Silahlı Kuvvetlerimize önemli katkılar sağlayacaklardır. Sonuç olarak Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Anayasa'ya ve kanunlara bağlı olarak, milli, manevi ve mesleki değerlerimiz çerçevesinde, Atatürk ilke ve inkılapları ile aklın ve bilimin rehberliğinde, Sayın Cumhurbaşkanımızın direktifleri ile amir ve komutanların emirleri doğrultusunda milletinin emrinde, görevinin başındadır."