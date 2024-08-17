Muğla Kavaklıdere Sınırına Yangın Ulaştı - Son Dakika
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Muğla Kavaklıdere Sınırına Yangın Ulaştı

Muğla Kavaklıdere Sınırına Yangın Ulaştı

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle Muğla'nın Kavaklıdere ilçesine bağlı Çavdır Mahallesi sınırına ulaştı. İtfaiye ekipleri ve iş makineleri yangına müdahale ederken, mahalle sakinleri tedbir amaçlı bölgeden uzaklaştı.

17.08.2024 16:55
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YANGIN, MUĞLA KAVAKLIDERE SINIRINA ULAŞTI

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde çıkan yangına ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor. Bölgede etkili olan rüzgar birlikte alevler Muğla'nın Kavaklıdere ilçesine bağlı Çavdır Mahallesi sınırına ulaştı. Alevlerin ilerlememesi için dozerler ve iş makineleri ile çalışmalar sürerken, itfaiye ekipleri hat üzerinde olası sıçramaya karşı hazır bekletiliyor. Mahalleli, kendilerine ait traktörlerle tedbir amaçlı bölgeden uzaklaştı. Jandarma ekipleri, iş makineleri, itfaiye ve yangına müdahale eden araçlar dışında bölgeye sivil araç almıyor.

Fırat AKAY/AYDIN,

Kaynak: DHA

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