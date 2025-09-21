Üzerine koltuk düşen 9 yaşındaki Ebrar hayatını kaybetti - Son Dakika
Üzerine koltuk düşen 9 yaşındaki Ebrar hayatını kaybetti

Üzerine koltuk düşen 9 yaşındaki Ebrar hayatını kaybetti
21.09.2025 11:50
Üzerine koltuk düşen 9 yaşındaki Ebrar hayatını kaybetti
Haber Videosu

İzmir'in Menderes ilçesinde nakliye asansöründen düşen koltuğun altında kalan 9 yaşındaki Ebrar Aktaş hayatını kaybetti. Avukat olmak istediği öğrenilen Ebrar'ın tabutunun üzerine avukat cübbesi, okul forması ve oyuncak bebeği konuldu. Annesinin tabut başında gözyaşı döktüğü anlar yürekleri dağlarken olayla ilgili gözaltına alınan 3 kişi adliyeye sevk edildi.

İzmir'in Menderes ilçesine bağlı Cüneytbey Mahallesi 627 Sokakta dün H.Y'ye ait evin taşınması sırasında nakliye asansöründeki koltuk, bu sırada apartmanın bahçesinde bulunan Ebrar Aktaş'ın (9) üzerine düştü.

Üzerine koltuk düşen 9 yaşındaki Ebrar hayatını kaybetti

H.Y.'nin yeğeni olan Aktaş, ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalenin ardından Menderes Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ebrar Aktaş, doktorların tüm çabasına karşın yaşamını yitirdi.

Üzerine koltuk düşen 9 yaşındaki Ebrar hayatını kaybetti

GÖZYAŞLARI İÇİNDE SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

İzmir'in Menderes ilçesinde nakliye asansöründen düşen koltuğun altında kalıp, hayatını kaybeden Ebrar Aktaş için bugün öğlen Gaziemir Merkez Camii'nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye Ebrar'ın annesi Songül Lök ve babası Cumhur Aktaş ile yakınlarının yanı sıra Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM) Başkanı Saadet Özkan katıldı. Anne Lök'ün UCİM'de görev yaptığı öğrenildi.

Üzerine koltuk düşen 9 yaşındaki Ebrar hayatını kaybetti
Annesi Songül Lök (Mavili)

TABUTUNA AVUKAT CÜBBESİ KONULDU

Avukat olmak istediği öğrenilen Ebrar'ın tabutunun üzerine avukat cübbesi ve okul üniforması serilip, oyuncak bebeği konuldu. Songül Lök'ün kızının tabutu başında gözyaşı dökmesi yürekleri dağladı.

Üzerine koltuk düşen 9 yaşındaki Ebrar hayatını kaybetti

"ÇOCUKLARIMIZI YELDEN KORUYRUZ DA İHMALDEN KORUYAMIYORUZ"

UCİM Başkanı Saadet Özkan, hukuk mücadelesi vereceklerini söyledi. Özkan, "Songül bizim iş arkadaşımızdı. Ebrar'ın ana sınıfından beri yanındaydık. Başarılarını gördük. Her şeyinde birlikteydik. İhmal en yakınımızdan çocuğumu aldı. Çok üzgünüz. Yük asansörü yanlış yere kurulmuş. Annesi, 'aşağı inme kızım üşürsün' demiş. Çocuklarımızı yelden koruyoruz da ihmalden koruyamıyoruz. Şu an üzgünüz öfkemizi sonraya saklıyoruz. Adalet önümüzde elimizden gelen her şeyi yapacağız. Songül'e de hep birlikte sahip çıkacağız" dedi.

İki kardeşten küçüğü olduğu öğrenilen Ebrar'ın cenazesi, kılınan namazın ardından Doğançay Mezarlığı'na götürülüp, toprağa verildi.

Üzerine koltuk düşen 9 yaşındaki Ebrar hayatını kaybetti

3 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında firma çalışanları A.H.M, E.G. ve M.G. gözaltına alındı. Şüpheliler, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Üzerine koltuk düşen 9 yaşındaki Ebrar hayatını kaybetti - Son Dakika

