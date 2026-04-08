Üye Girişi
Son Dakika Logo

Haberin Videosunu İzleyin
08.04.2026 20:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Haber Videosu

Lübnan'a saldırarak dün kabul ettikleri ateşkesi ihlal eden İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu skandal bir açıklama yaptı. Netanyahu, "Savaşa her an yeniden başlamaya hazırız, parmağımız tetikte." dedi.

İsrail ile Lübnan arasında sağlanan ateşkesin üzerinden henüz 24 saat geçmeden gerilim yeniden tırmandı. İsrail ordusunun Lübnan’ın güneyine yönelik gerçekleştirdiği saldırılar, varılan mutabakatın ihlal edildiği tartışmalarını beraberinde getirdi. Bölgeden gelen patlama haberleri, kalıcı barış bekleyen sivil halk arasında büyük tedirginlik yarattı.

NETANYAHU: PARMAĞIMIZ TETİKTE

Saldırıların ardından açıklama yapan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, her an savaşa dönmeye hazır olduklarını belirterek "parmağımız tetikte" mesajı verdi. Ateşkesin bir son değil, sadece bir ara olduğunu ima eden bu sert çıkış, uluslararası toplumun arabuluculuk çabalarını ve bölgedeki hassas dengeleri bir kez daha tehlikeye attı. 

Netanyahu şunları söyledi: "Trump'ın İran'la ateşkes imzalaması bizi şaşırtmadı. İran ile imzalanan geçici ateşkes Lübnan'ı kapsamayacak. Savaşa her an yeniden başlamaya hazırız. Parmağımız tetikte."

İSRAİL'DEN LÜBNAN'A BÜYÜK HAVA SALDIRISI

Öte yandan, İsrail ordusu, öğle saatlerinde Lübnan'ın başkenti Beyrut ile ülkenin doğu ve güney kesimlerine ön uyarı yapmadan eş zamanlı yaklaşık 100 hava saldırısı düzenledi. Bu saldırılar, İsrail'in 2 Mart'ta Lübnan'a düzenlediği en şiddetli saldırılar olarak kayda geçti.

Lübnan Sağlık Bakanı Nasreddin, Katar merkezli Al Jazeera televizyonuna yaptığı açıklamada, "Lübnan'da yaşanan çok tehlikeli bir tırmanışla karşı karşıyayız. İsrail saldırıları başkentimiz Beyrut ve Dahiye ile Bekaa, Cebel Lübnan ve güney bölgelerinde masum sivilleri hedef aldı." dedi.

89 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 722 KİŞİ YARALANDI

Nasreddin, İsrail'in eş zamanlı saldırılarında hastaneler, ambulanslar ve acil yardım merkezlerinin de hedef alındığını belirterek, ilk belirlemelere göre 89 kişinin hayatını kaybettiğini, en az 722 kişinin yaralandığını aktardı.

İsrail'in saldırılarının boyutu ve şiddetinin büyüklüğü karşısında sağlık sistemindeki ihtiyaçların artış gösterdiğine vurgu yapan Nasreddin, şu ifadeleri kullandı:

"Lübnan sağlık sistemine acil uluslararası insani yardım yapılması çağrısında bulunuyoruz. Dünya Sağlık Örgütü, UNICEF, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu gibi uluslararası ortaklarımızla ve dost ülkelerle; acil tıbbi malzeme, cerrahi ekipman ve ilaç desteği için sürekli temas halindeyiz."

İSRAİL: LÜBNAN'A SALDIRMAYA DEVAM EDECEĞİZ

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, ABD-İran arasında sağlanan ve İsrail’i de kapsayan geçici ateşkesin ardından Lübnan'da Hizbullah'a sürekli saldırmaya devam edeceklerini belirtti. Zamir, her türlü fırsatı değerlendirerek Hizbullah'a sürekli saldırmaya devam edeceklerini ifade etti.

HÜRMÜZ, YENİDEN KAPATILDI

İran, İsrail’in Lübnan'da ateşkesi bozmasını gerekçe göstererek stratejik öneme sahip Hürmüz Boğazı’ndan petrol tankerlerinin geçişini durdurdu.

ABD-İSRAİL-İRAN ARASINDA GEÇİCİ ATEŞKES

ABD ve İsrail'in İran'a 28 Şubat'ta başlattığı saldırıların ardından İran'ın misillemeleri ile bazı bölge ülkelerine düzenlediği saldırılarla savaşa dönüşen süreçte, ABD Başkanı Donald Trump, 8 Nisan'da 01.30 sularında ateşkesi kabul ettiğini duyurdu.

Trump, Hürmüz Boğazı'nın açılması şartıyla 2 haftalık ateşkesi kabul ettiklerini, İran'dan 10 maddelik teklif aldıklarını ve bunun müzakere için uygulanabilir bir temel olduğunu ifade etti.

"İran'ın savaştaki hedeflerine ulaştığı" açıklamasında bulunan İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi de nihai müzakerelerin İslamabad'da en fazla 15 gün içinde sonuçlandırılmasının hedeflendiğini bildirdi.

Türkiye, Pakistan ve Mısır; ABD-İran arasındaki mesaj alışverişinin sürmesi ve sonuca ulaşması için yoğun çaba gösterdi.

Geçici ateşkesi desteklediğini açıklayan İsrail yönetimi ise uzlaşmaya Lübnan konusunun dahil olmadığını savunarak Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor.

Güncel, Dünya, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Uğur Yayman Uğur Yayman:
    bir yerleri kaşınıyor bu gevşeğin 27 0 Yanıtla
  • Mustafa Arslan Mustafa Arslan:
    Az kaldı o parmağın kırılacak 15 0 Yanıtla
  • Umut Ürgün Umut Ürgün:
    bu şahıs dünyaya meydan okuyor dünya lideri dedikleri çıtı çıkmıyor demeki bu şahıs dünya lideri 0 3 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.