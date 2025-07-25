Orman Yangınları Kontrol Altına Alındı, Karabük'teki Yangın Devam Ediyor - Son Dakika
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Orman Yangınları Kontrol Altına Alındı, Karabük'teki Yangın Devam Ediyor

Orman Yangınları Kontrol Altına Alındı, Karabük\'teki Yangın Devam Ediyor
25.07.2025 21:59
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Sakarya, Bilecik, Eskişehir ve diğer bölgelerdeki orman yangınlarının kontrol altına alındığını açıkladı. Karabük'teki yangın ise devam ediyor ve müdahale çalışmaları sürüyor. Bakan Yumaklı, tüm yangınlarla mücadelede kararlı olduklarını vurgulayarak, 'Bu yangınlar sönecek, bundan şüpheniz olmasın' dedi.

TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Sakarya ve Bilecik ile Eskişehir'de başlayıp Afyonkarahisar'a ulaşan orman yangınlarının tamamen kontrol altına alındığını, Karabük yangının ise devam ettiğini açıkladı. Bakan Yumaklı, "Herkes bu savaşta yeşil vatan için mücadele ediyor. Bu yangınlar da sönecek. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Karabük'te devam eden orman yangını bölgesini ziyaret etti. Bakan Yumaklı bölgeyi inceledikten sonra gazetecilere açıklama yaptı. Kamuoyunu doğru ve zamanında bilgilendirmeye devam edeceklerini, ifade ederek, "Bugün de dün de ülkemizin farklı yerlerinde maalesef yangınlar oldu, başladı. Onlarla ilgili sizlere son durumun bilgisini vermek istiyorum. Bugün 37'si ormanlık alanda, 36'sı da kırsal alanda, yani ormanlık dışı alanda olmak üzere toplam 73 yangınla mücadele edildi. Sakarya'nın Geyve ilçesinde başlayıp Bilecik Osmaneli'ye kadar ulaşan Bozören yangınını, yine Sakarya'nın Doğançay ve Bilecik'e ulaşan Bayat yangınını tamamen kontrol altına almış bulunuyoruz. Şehitler verdiğimiz Eskişehir Seyitgazi'deki yangını da ki Afyon sınırına kadar ulaşmıştı, bunları da an itibarıyla tamamen kontrol altına aldığımızı belirtmek istiyorum. Bugün başlayan Mersin Anamur, Antalya Aksu Kurşunlu, Muğla Yatağan yangınları da kontrol altına alındı. Yine bugün başlayan Antalya Muratpaşa Güzeloba, Uşak Sivaslı, Adana Kozan, Denizli Acıpayam, Antalya Alanya Söğüt yangınlarını da büyük ölçüde kontrol altına aldık. Şu anda buralarda soğutma çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

Bakan Yumaklı, Karabük'ün Safranbolu ve Ovacık ilçelerinde başlayan iki ayrı yangının da devam ettiğini aktararak, "Buraya 2 uçak, 19 helikopter ve kara araçlarımızla müdahaleyi sürdürüyoruz. Alanın geniş olması hasebiyle ve coğrafyanın çok kırıklı, engebeli, kanyonlarla ve dik kayalıklarla dolu olması sebebiyle bizi biraz uğraştıracak gibi ama arkadaşlarımız sahada konumlanmalarını gerçekleştirdiler, müdahale ediyorlar. Zaman zaman burada da belirttiğimiz gibi kararsız rüzgarların işimizi güçleştirmesi söz konusu ama inşallah üstesinden geleceğiz." ifadelerini kullandı.

'YANGININ PERGE ANTİK KENTİ'NE ZARARI OLMADI'

Bakan Yumaklı, Antalya Gazipaşa'da orman dışı alanda başlayan yangına 2 uçak, 8 helikopter ve kara unsurlarıyla müdahalenin sürdüğünü dile getirerek, "Bu arada yine polemik konusu yapılan, kontrol altına aldığımız Aksu Kurşunlu yangınıyla ilgili bir not vereyim. Burada Perge Antik Kenti'ne kadar ulaşmıştı ama antik kente herhangi bir zararı olmadı. Son olarak bu basın toplantısına gelmeden evvel Manisa Akhisar'da yine orman dışı alanda başlayan yangına 4 uçak ve 10 helikopterle müdahalemiz devam ediyor. Hava karardıktan sonra da bütün gücümüzle yüklenmeye devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

Yumaklı, Türkiye'de bütün yangınlarla bir savaş halinde olduklarını vurgulayarak, yorulmayan, dinlenmeyen, acıkmayan, rüzgarla çok hızlı mesafe kat eden, sıcaklıkla güç toplayan bir düşmandan bahsettiğini söyledi. Bölgelerde olağanüstü hava şartlarının yaşandığına işaret eden Yumaklı, bütün zamanların sıcaklık rekorunun bugün kırıldığını kaydetti.

'BU YANGINLARI DA BUNDAN ÖNCEKİLER GİBİ SÖNDÜRECEĞİZ'

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün bugün yayınladığı bir bilginin, kendilerini daha büyük endişeye sevk ettiğini aktaran Yumaklı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yarından itibaren bütün hava sıcaklıklarının 10 derece daha artacağını belirttiler. Halihazırda geçen seneki yangınlar gibi, daha önceki yangınlar gibi bir düşmanla değil, daha güçlü bir düşmanla karşı karşıyayız. Bunun altını özellikle çizmek istiyorum. Böylesine bir düşmanla elbette 2 asırlık tecrübesiyle orman teşkilatı, valiliğimiz koordinasyonunda AFAD başta olmak üzere bütün kurum ve kuruluşlarımız, bütün sivil toplum kuruluşlarımız, gönlü bu vatanın bir dalına bile halel gelmesine izin vermeyecek vatandaşlarımızla mücadele ediyoruz. Bu yangınları da söndüreceğiz elbet, bundan öncekiler de olduğu gibi. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın."

Yangınlarla mücadeleyi "savaş" olarak nitelendiren Yumaklı, şu değerlendirmede bulundu:

"Yorulmayan, dinlenmeyen, acıkmayan, rüzgarla çok hızlı mesafe kat eden, sıcaklıkla güç toplayan bir düşman. Olağanüstü hava şartları yaşanıyor. Tüm zamanların sıcaklık rekoru bugün kırıldı. Maalesef bu sıcaklar önümüzdeki günlerde de devam edecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugün yayınladığı uyarıda hava sıcaklıklarının 10 derecenin üzerinde artacağı uyarısında bulundu. Halihazırda biz geçen seneki yangınlar gibi bir düşmanla değil, daha güçlü bir düşmanla karşı karşıyayız. Böylesine bir düşmana karşı 2 asırlık tecrübesiyle orman teşkilatımız sürekli kendini geliştirerek mücadele ediyor. Sadece orman teşkilatımız değil; devletimizin tüm kurumları, yerel yönetimler, gönüllülerimiz herkes bu savaşta yeşil vatan için mücadele ediyor. Bu yangınlar da sönecek. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın."

Yumaklı, yangınların söneceğini ve yanan her alanın yeniden ağaçlandırılacağını vurguladı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Orman Yangınları Kontrol Altına Alındı, Karabük'teki Yangın Devam Ediyor - Son Dakika

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