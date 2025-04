Özgür Özel'den Bahçeli'ye 3T Çağrısı

Haber: Çağatan AKYOL - Kamera: Mehmet ÇALPAR

(İSTANBUL) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye bir çağrıda bulunduğunu belirterek, "3T'ye var mısın Sayın Bahçeli, 3 T'ye? Terörsüz Türkiye'ye ben varım. Gel, sen de varsan 3T'de buluşalım, Türkiye'nin önünü açalım. Ben terörsüz Türkiye'ye 'evet' diyorum. Sen de tutuksuz yargılanmaya, TRT'den canlı yayına 'evet' de yarın başka bir Türkiye başlasın" ifadesini kullandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul'un Beylikdüzü ilçesi Yaşam Vadisi'nde "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinginde yaptığı konuşmada, 19 Mart'tan bu yana milletin biriktirdiği rezervlerin yakıldığını belirterek, "Merkez Bankası toplam 45 milyar dolar yakmıştı. Bugün akşam üstü 50 milyar dolara dayandığı açıklandı. Ekrem İmamoğlu'nun korkusuyla vatandaşın cebinden, rızkından 20 bin lira almışlardı. Bakın dün itibariyle Türkiye'deki herkesin cebinden 20'şer bin lirayı almışlardı. Bu akşam itibariyle 22 bin liraya çıktı. Dünden bu güne herkesin cebinden 2 bin lira daha çalmış durumdalar" dedi. Özel, şunları kaydetti:

"Bu iktidar, 'Emekliye para ver' diyoruz, 'para yok diyor.' Asgari ücret 30 bin lira olsun diyoruz, 'kasa boş diyor.' 'Ürünü donan çiftçinin zararını karşıla' diyoruz, 'vermeyiz' diyor, ama Ekrem Başkan aday olmasın diye kumpası kurduğu günden beri bu paraların kaç mislini harcıyor. Emekli maaşının asgari ücrete eşitlenmesi için 100 milyar liraya ihtiyaç var. 100 milyarı bulamayanlar Ekrem Başkanı içeri attığından itibaren 19 katını harcadılar. Her bir vatandaşımıza sesleniyorum: bu kadar hukuksuzluğa, bu kadar zulme, bu kadar yoksulluğa katlanmaya mecbur muyuz?

"Darbenin karargahı Beştepe'deki saraydır"

Tayyip Bey yıllar önce geldi, seçildi, yıllarca yönetti ama kaybedeceğini anlayınca darbeye teşebbüs etti. Her darbenin başında bir cunta vardır. Her darbenin bir karargahı vardır. 19 Mart darbesinin karargahı Beştepe'deki saraydır. Her darbenin silahı vardır. Bu darbenin silahı, yandaş yargısıdır. Talimatlı hakimleri, savcılarıdır. O silahların mühimmatı vardır. Bu darbenin mühimatı, yalan ve iftiradır. Bugünkü tahliyeler sonucunda halen 57 arkadaşımız cezaevindedir. İstanbul'da 35, Bursa'da 12, İzmir'de 6, Edirne'de 3, Ankara'da 1 arkadaşımız halen cezaevlerindedir. İçeride terörist yok. İçeride herbiri bir birinden kıymetli, çoğu üniversite öğrencisi, suçsuz günahsız bu ülkenin yarınları var. Biz o gençlerin arkasında duruyoruz. O gençleri hapishanede tutamazsınız.

"Onların elinde balta yok ama Milli Eğitim Bakanlığının başında bir kazma var"

Bir kin uğruna bu gençlerin eğitimleri aksatılıyor. YÖK, üniversitelere işlem yapılması için yazı yazıyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin denen tekinsiz düşüncelerin sahibi kişi gençler için 'eli baltalı' diyor. Ben elinde balta taşıyan bir genç görmedim, ama bu ülenin başında Milli Eğitim Bakanı olarak kifayetsiz, yeteneksiz ve kötü niyetli birini görüyorum. İnsanda biraz utanma olur. Eli kalem tutan pırıl pırıl, Türkiye'nin en başarılı evlatlarını içeri atacaksın, sonra onlara 'ellerinde balta var' diyeceksin. Onların elinde balta yok ama Milli Eğitim Bakanlığının başında bir kazma var.

Şimdi de utanmadan sıkılmadan Türkiye'nin en köklü liselerine saldırmak istiyor. Türkiye'nin geleneği en kuvvetli, geçmişinde Türkiye'ye önemli katkılar sunan mezunların olduğu, en liyakatli öğretmenlerin bir altın kuşak yetiştirdiği geleneği olan okullara saldırarak, oradaki 6 binin üzerinde çağdaş, iyi yetişmiş, iyi öğrenciler yetiştiren, liyakatli öğretmenleri alıp, yandaş, liyakat yerine iktidara sadakat göstermesini bekledikleri öğretmenleri getiriyorlar. Lisedeki pırıl pırıl öğretmenlerimizin arkasındayız. Lisede direnen gençlerin arkasındayız. Onlarla dayanışan mezunları selamlıyoruz. Bu gençler AK Parti iktidarına gözlerini açtılar. Onlara nitelikli eğitim sunmadınız. Onlara refah sunmadınız. Onlara özgür bir gelecek, umutlu yarınlar sunmadınız. Onlara baskı, geçim sıkıntısı, işsizlik, gelecek kaygısı dışında bir şey sunmadınız. Şimdi onların öğretmenlerini, özgürlüklerini ve yarınlarını tehdit ediyorsunuz. Gençlere demir parmaklıklar, adli kontroller getirmeye çalışıyorsunuz. Bu ülke, gençlerini de seçilmişlerini de bu saray düzenine teslim etmeyecek, teslim olmayacak.

"3 T'ye var mısın Sayın Bahçeli"

Sayın Devlet Bahçeli bir açıklama yaptı, 'İmamoğlu suçsuzsa beraat etsin, suçluysa ceza alsın' dedi. Bugün Ekrem Başkan da bir değerlendirme yaptı, 'Bu açıklamayı önemsiyorum' dedi. Ben de Cumhuriyet Halk Partisi'nin Genel Başkanı olarak açıklamayı önemsiyorum ve ekliyorum: Gizli tanık ifadeleriyle kimse tutuklanamaz. 'Hodri meydan' diyoruz. Hepimizi tek tek yargılayın. Hiçbir korkumuz yok. Şimdi Devlet Bahçeli'ye Beylikdüzü'nden hep birlikte sesleniyoruz. Bir sessizlik yapalım. Sayın Bahçeli'ye tarihi bir çağrıda bulunuyorum, var mısınız? 3T'ye var mısın Sayın Bahçeli, 3 T'ye? Diyorsun ya 'Özgür Özel cevap versin. CHP, Terörsüz Türkiye'ye ne diyor?' Açıkça söylüyorum: Terörsüz Türkiye'ye ben varım. Gel, sen de varsan 3T'de buluşalım, Türkiye'nin önünü açalım. Terörsüz Türkiye'ye evet. Tutuksuz yargılamaya evet. TRT'den canlı yayına evet. Var mısın? Sayın Bahçeli, ben cesaretimi senin ittifak ortağın gibi ordudan almıyorum. O, orduya güveniyor. Ben gücümü Amerika'dan, İsrail'den almıyorum. Ben Trump'a da Netanyahu'ya da karşı çıkabiliyorum. Filistin'in arkasında durabiliyorum.

Sayın Bahçeli biz Cumhuriyet Halk Partililer gücümüzü haklılığımızdan, cesaretimizi yol arkadaşlarına duyduğumuz güvenden ve onların temiz, çalışkan ve dürüst insanlar olduğuna kendi namusumuz kadar kefil olabilmemizden alıyoruz. O yüzden senin ittifak ortağının, cunta başı Tayyip Erdoğan'ın görevlendirdiği savcının ve savcıların bütün iftiralarını TRT'den sor. Cevabını Ekrem Başkan alınlarının ortasına yapıştıracak canlı yayında. Sayın Bahçeli, demiştin ki, 'Özgür Özel terörsüz Türkiye'ye ne diyor?' Ben terörsüz Türkiye'ye 'evet' diyorum. Sen de tutuksuz yargılanmaya, TRT'den canlı yayına 'evet' de yarın başka bir Türkiye başlasın.

"Otokrasiye heves edenler kaybedecek"

Ümit Özdağ da serbest kalmalıdır. Tayyip Erdoğan'a 'Seni başkan yaptırmayacağız' dediği için sekiz yıldır Edirne'de tutulan Selahattin Demirtaş da serbest kalmalıdır. Bu meydanda sadece Cumhuriyet Halk Partililer yok. Türkiye'nin bütün renkleri var. Gökkuşağı gibi. Yan yana, aynı anda, aynı doğruyu savunuyorlar. Genel başkanları farklı, umutları, ümitleri farklı. Ama Türkiye'de ne olacaksa demokrasi içinde olmasının, serbest yarışla olmasının, kazananın iktidar olup kaybedenin muhalefette sırasını beklemesinin, güçlü parlamentonun, güçlü parlamenter sistemin gelmesini istiyorlar. Bunun için mücadele ediyorlar. Bir daha bir tek adam, bir padişah istemiyorlar. Demokrasi istiyorlar, kalkınma istiyorlar, demokratik, laik, güçlü bir hukuk devleti istiyorlar. Bunun için hep birlikte mücadele ediyoruz. Bizi bir daha kimse bölemesin, ayıramazın diye, tüm siyasi partilerin mensupları, liderleri, kadroları, omuz omuza demokrasiyi savunuyoruz. Demokrasi kazanacak, Türkiye'nin iyiliğini isteyenler kazanacak, tek adamlığa heves edenler, diktaya heves edenler, otokrasiye heves edenler kaybedecek. Yaşasın özgür Türkiye, yaşasın tam bağımsız Türkiye. Yaşasın Cumhuriyet.

"Sizlerin desteğiyle kısa sürede hedefine ulaşacak"

Maalesef Türkiye'deki tek adam rejimi parlamentonun güvensizlik oyunu vermesine ve göreve gelen iktidarı geri çağırmasına olanak vermiyor. Tayyip Erdoğan'a 'Artık yeter' diyeceğimiz, 'Ekrem İmamoğlu'na özgürlük' diyeceğimiz, 'Adayımı yanımda, sandığımı önümde istiyorum' diyeceğimiz bir imza kampanyası başlattık. Cumartesi akşamüstü itibarıyla 10 milyon imzaya ulaştık. Ancak 10 milyon imza bütün dünyada çok büyükken, bizim hedefimiz bunun çok ilerisinde. Tayyip Erdoğan'ın son seçimlerde aldığı oyun bir fazlasını toplayarak, hatta Türkiye'deki seçmenlerin yarısından bir fazlasına ulaşarak, en az 28 milyon ve üzerinde bir imzayı toplayarak, hem Türkiye'ye hem dünyaya Recep Tayyip Erdoğan'ın meşruiyetinin kalmadığını, tek çarenin seçim sandığı olduğunu, bunun için hapishanedeki tüm siyasi tutsakların serbest kalması gerektiğini, adayımızı yanımızda, sandığı önümüzde istediğimizi ilan edeceğiz.

Buradan bütün Türkiye'ye sesleniyorum. chp.org.tr adresinde ya da imza kampanyasına yönelik adreslerde ya da daha önce ilan ettiğimiz telefon numaraları aranarak talep edildiğinde, size imza toplayabileceğiniz boş sayfalar verilecek. Bize getireceğiniz her sayfa 25 imza, bize getireceğiniz her dört sayfa 100 imza olacak ve bu büyük kampanya sizlerin desteğiyle çok kısa sürede hedefine ulaşacak. Bu tek adama güvensizlik oyu için imza toplama seferberliğine var mıyız? Ekrem Başkan'a özgürlük getirecek bu imzaları atmaya var mıyız? Tüm siyasi tutukluları serbest bırakacak, seçim sandığını getirecek imza kampanyasına var mıyız?

"Genel tüketim boykotu yapmıyoruz"

Boykotyap.org sitesi boykot sitemiz. Bir genel tüketim boykotu yapmıyoruz. Esnafa zarar verecek hiçbir şey yapmıyoruz. Milletin ekonomisini hedef almıyoruz. Aksine aynı parayı, boykotu hak edene değil, size saygı gösterene kazandırıyoruz. Bu meydanı görmeyeni, Ekrem Başkan'a yapılan zulmü görmeyeni başımızın üstünden alıp yerin dibine sokuyoruz. Sizden ricamız; eğer bir malı esnaf da büyük market de satıyorsa, esnafı tercih edin. Sizden ricamız; aynı ürünü satan küçük esnafa mutlaka sahip çıkın. 'Parayı harcamayın' demiyoruz ama 'Parayı, boykotu hak edene değil, sizin yanınızda durana kazandırın' diyoruz."