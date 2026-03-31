Özgür Özel'den "mutlak butlan" çıkışı: Aha da teslim olursam ne olsun

31.03.2026 17:07
CHP Genel Başkanı Özgür Özel yarın görülecek "mutlak butlan" davasıyla ilgili sert çıktı. Özel, "Dokunulmazlıkla, kayyumla, butlanla mı korkutacaksın bizi. Görünüyor ki biz korkutuyoruz seni. Aha da teslim olursam ne olsun. Aha da teslim edersek ne olsun" dedi.

Türkiye güne Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik operasyonla uyandı. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, kızı ve eşi ile birlikte 55 kişinin gözaltına alındığı rüşvet operasyonu sonrası CHP Genel Başkanı Özgür Özel kameralar karşısına geçti. 

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda usulsüzlük yapıldığı iddiasına ilişkin davanın dördüncü duruşmasının görülmesine saatler kala (1 Nisan Çarşamba) Özgür Özel'den sert açıklamalar geldi. 

"AHA DA TESLİM OLURSAM NE OLSUN"

Özgür Özel şu ifadeleri kullandı: 

"Bugün yazdırtıyor. 'Ciddi olabilir. Özgür Özel'in dokunulmazlığı kalkabilir. Yok bilmem ne olabilir' Kardeşim daha ne şantaj yapacaksınız? Kendim için siyaset yapıyor olsam doğru yer burası olabilir mi ya? Burası millet işi siyasetin kalesidir kalesi. Burası idam fermanı boynunda yola çıkanlar yeri burası. İşgal kuvvetlerine halı serenlerin değil. Bunu anlayın önce.

Dokunulmazlığı kaldırırmış da bir. Kimse dokunulmaz değil. Okudum. Aldım mesajı. Ne bugüne kadar yapılan ahlaksız tekliflere teslim oldu bu parti. Ne bundan sonrası için ortaya koyacağınız tehdide şantaja. Ona teslim olunca zaten parti otomatikman ortadan kalkmış oluyor. Bu işgale direnişin partisi. Kuruluşun partisi bu. Ne bahsediyorsunuz siz? Dokunulmazlıkla korkutacağım seni, kayyumla korkutacağım seni, butlanla korkutacağım seni. Görünüyor ki biz korkutuyoruz seni.

Bunlara gel deniyorsan, düşünüyorsan, yazdırıyorsun, çizdiriyorsan. Aha da teslim olursam ne olsun? Aha da teslim edersek ne olsun? Bu kadar açığız, bu kadar netiz, bu kadar kararlıyız. 

Ama bak daha neler olacak. 377 gün oldu. 1377 gün olsun direnmeye devam edeceğiz milletle birlikte. 101 eylem yapmışız. Ölene kadar gücümüzün son damlasına kadar devam edeceğiz"

"MUTLAK BUTLAN" DAVASI HAKKINDA

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla, hakkında yürütülen yolsuzluk soruşturması nedeniyle görevden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 12 sanığın yargılanmasına yarın Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nde devam edilecek.

BİR ÖNCEKİ DURUŞMADA NELER YAŞANDI?

Duruşmanın önceki celsesinde mahkeme; dosyanın, savcının görüşü doğrultusunda "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davasına bakan mahkemeye muvafakatname yazılarak İstanbul'daki dosyayla birleştirilmesinin talep edilmesine karar vermişti.

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi, Ankara'da süren CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda usulsüzlük yapıldığı iddiasına ilişkin davanın "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davasıyla birleştirilmesi talebine muvafakat vermemişti.

KILIÇDAROĞLU DOSYADA MAĞDUR OLARAK YER ALIYOR

Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada Ekrem İmamoğlu, Özgür Çelik ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın da aralarında olduğu 12 sanık yargılanıyor.

13 Ocak'ta görülen celsede duruşmaya SEGBİS ile katılan Ekrem İmamoğlu, CHP kurultayının şeffaf bir şekilde yürütüldüğünü savunmuştu.

İmamoğlu kendisine divan başkanlığını teklif edenin de mağdur olarak dosyada yer alan Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu beyan etmişti.

CHP kurultayının iptali istemiyle dava açan eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın "davaya katılma" talebi de son celsede kabul edilmişti.

Görevden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da yer aldığı 12 isim, delegelere menfaat karşılığı oy kullandırmakla suçlanıyor.

İddianamede eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu mağdur, İmamoğlu müdafi, eski CHP Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş müşteki olarak yer alıyor.

3 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

İddianamede İmamoğlu'nun yanı sıra, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ile Baki Aydöner, Erkan Aydın, Hüseyin Yaşar, Mehmet Kılınçaslan, Metin Güzelkaya, Özgen Nama, Rıza Akpolat ve Serhat Can Eş hakkında, Siyasi Partiler Kanunu'nun 112'nci maddesinde yer alan "oylamaya hile karıştırma" suçlamasıyla 1 yıldan 3'er yıla kadar hapis cezası isteniyor.

    Yorumlar (2)

  • pffwxgbvr7 pffwxgbvr7:
    reis bütün yamuk yumukları içeri atağına göre bir durum var sanırım 0 2 Yanıtla
  • Yunus Durak Yunus Durak:
    Son söz milletinden... 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
