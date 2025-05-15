Dünyanın gözü bu zirvede! Rus heyeti İstanbul'a ulaştı - Son Dakika
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Dünyanın gözü bu zirvede! Rus heyeti İstanbul'a ulaştı

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Dünya, bugün İstanbul'da yapılacak Rusya-Ukrayna görüşmelerine kilitlendi. Dolmabahçe Sarayı'nda Türkiye saatiyle 10.00 sıralarında başlayacak ve basına kapalı olarak gerçekleşecek olan zirveye katılacak olan Rus heyeti, İstanbul'a ulaştı. Putin'in yer almadığı heyete Rusya Federasyonu Başkan Yardımcısı Vladimir Medinskiy başkanlık edecek.

15.05.2025 08:42  Güncelleme: 09:09
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Rusya ve Ukrayna heyetlerinin 2022 yılından bu yana ilk defa doğrudan görüşmelerde bulunmak üzere bugün İstanbul'da bir araya gelmesi bekleniyor.

Rusya devlet haber ajanslarından TASS'ın görüşmelere aşina bir kaynağa dayandırdığı habere göre, Ukrayna konulu görüşmeler bugün Türkiye saatiyle 10.00 sıralarında başlayacak ve basına kapalı olarak gerçekleştirilecek.

"Görüşmelerin saat 10.00 civarında Dolmabahçe'de başlaması kuvvetle muhtemel" diyen kaynak, görüşmelerin Dolmabahçe Sarayı'ndaki Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nde olacağı bilgisini de verdi.

UKRAYNALI YETKİLİ: BAŞLAMA SAATİNE DAİR ANLAŞMA YOK

Öte yandan, Reuters haber ajansının aktardığına göre, Ukraynalı bir yetkili, İstanbul'daki görüşmelerin ne zaman başlayabileceğine dair herhangi bir anlaşma olmadığını belirtti.

RUS HEYETİ, İSTANBUL'A GELDİ

Kyiv Independent haber sitesinin Rus Interfax haber ajansından aktardığına göre, Rusya heyetini taşıyan uçak, Ukrayna görüşmelerine katılmak üzere İstanbul'a ulaştı. Rusya'nın Kommersant gazetesi de Rusya heyetini taşıyan uçağın İstanbul Atatürk Havalimanı'na ulaştığını aktardı. TASS haber ajansı da İstanbul müzakerelerine katılacak Rus heyetinin Türkiye'ye ulaştığı bilgisini verdi.

NATO GENEL SEKRETERİ: TÜRKİYE BÜYÜK BİR ROL OYNUYOR

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Antalya'daki NEST Kongre Merkezi'nde düzenlenen NATO Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ikinci gününe başlarken basın mensuplarına konuştu. Rutte, İstanbul'da yapılacak Rusya-Ukrayna müzakerelerine ilişkin, "Türkiye burada büyük bir rol oynuyor çünkü Türkiye tüm ilgili ortaklarla iyi ilişkilere sahip" dedi.

Ukrayna ile Rusya arasındaki iletişim kopukluğunu ABD Başkanı Donald Trump'ın onardığını kaydeden Rutte,"(İstanbul'da yapılacak Rusya-Ukrayna müzakereleri) Türkiye burada büyük bir rol oynuyor çünkü Türkiye, tüm ilgili ortaklarla iyi ilişkilere sahip" ifadesini kullandı.

Rutte, Türkiye'nin müzakereler için ciddi bir ortam olarak görüldüğünü vurgulayarak Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın müzakereleri olumlu sonuçlandırabileceğini vurguladı.

LETONYA DIŞİŞLERİ BAKANI: RUSYA'NIN BARIŞ İSTEDİĞİNE DAİR EMARE YOK

Letonya Dışişleri Bakanı Baiba Braze de NATO toplantısına katılmak için geldiği Antalya'da yaptığı açıklamada, "Rusya'nın Ukrayna'da barış istediğine dair hiçbir emare görmüyoruz" diye konuştu. Braze, Avrupa Birliği'nin (AB) Rusya'ya karşı olası başka yaptırımlar konusunda net fikirleri olduğunu ifade etti.

RUS HEYETİNDE İLGİNÇ DETAY

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, 15 Mayıs Perşembe günü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i İstanbul'da bekleyeceğini açıklasa da Rusya'nın açıkladığı heyette Putin yer almadı. Zelenski'nin bugün öğle saatlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ankara'da bir araya gelmesi bekleniyor.

Öte yandan, Rusya basınına yansıyan haberlere göre, Rusya-Ukrayna savaşının başlamasından birkaç hafta sonra, Mart 2022'de İstanbul'daki görüşmelerde Rusya heyetine başkanlık eden isim, bugün yapılacak görüşmelerde de Rus heyetine başkanlık edecek. TASS'ın haberine göre, 2022 yılındaki görüşmeler ile aynı şekilde Rus heyetine Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinsky liderlik edecek. Yine aynı şekilde, heyette Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Alexander Fomin de yer alacak. Rus heyetinde olacak diğer iki isim ise Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Galuzin Mikhail Yuryevich ve Rusya Genelkurmay Başkanlığı Ana İstihbarat Müdürlüğü Başkanı Igor Kostyukov olarak açıklandı.

Dünyanın gözü bu zirvede! Rus heyeti İstanbul\'a ulaştı

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Son Dakika Güncel Dünyanın gözü bu zirvede! Rus heyeti İstanbul'a ulaştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Johny Guitar:
    yanlış bilgi kent lokantasında yapılacak görüşme 37 22 Yanıtla
  • Selim Kayisi:
    yarın öbürgün rusya ile aramız bozulursa ve bu şekilde bir görüşme varken putin Erdoğanın karşısına altlarını gönderirse o zaman da putin için kraaaaaal dersiniz. 16 9 Yanıtla
  • babasultan:
    yüce allah israili korusun 3 9 Yanıtla
  • Muzaffer Matlı:
    ya bırak ya sanki kent lokantasından daha önemli ?????????? 2 1 Yanıtla
  • isa1966_:
    Rusya dünya ile dalga geçiyor hani nerede bir tane bakan,hepsi yardımcı Birtane yetkili yok şaka gibi 0 0 Yanıtla
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