Sosyal medya dolandırıcılarına operasyon: 34 şüpheli yakalandı
Sosyal medya dolandırıcılarına operasyon: 34 şüpheli yakalandı

Sosyal medya dolandırıcılarına operasyon: 34 şüpheli yakalandı
06.09.2025 08:01
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medyada sahte ilan yayınlayan, internette kumar uygulamaları üzerinden kumar oynatan, yatırım danışmanlığı adı altında dolandırıcılık yapan 34 şüpheli jandarma tarafından yakalandığını açıkladı. Operasyonda 225 milyon lira değerinde mal varlığına el konuldu.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesapları üzerinden sahte ilan yayınlayan, sanal ortamda kumar uygulamaları üzerinden kumar oynatan ve yatırım danışmanlığı adı altında dolandırıcılık yapan 34 şüphelinin jandarma tarafından yakalandığını duyurdu.

225 MİLYON LİRAYA EL KONULDU

Operasyonda, 225 milyon lira değerinde mal varlığına el konulduğunu aktaran Yerlikaya, şüphelilerden 14'ünün tutuklandığını, 13'ü hakkında adli kontrol hükümlerinin uygulandığını ve diğerlerinin işlemlerinin devam ettiğini vurguladı

Bakan Yerlikaya, siber suçlarla mücadele kapsamında operasyonların Ankara, Adana, Muğla ve Edirne merkezli, Mersin, Niğde, Gaziantep, Kocaeli, Bursa, İstanbul, Batman, Manisa, İzmir, Şanlıurfa, Kayseri, Diyarbakır ve Denizli'de düzenlendiğine işaret ederek, şu bilgileri paylaştı:

"Sosyal medya platformları üzerinden sahte 'motosiklet' ilanı vererek vatandaşlarımızı dolandırdıkları, internet bağlantılı işletim sistemleri üzerinden kumar oyunu uygulamalarının kurulumunu sağlayarak kumar oynattıkları, internet siteleri üzerinden 'yatırım danışmanlığı ve tarım kredisi' ilanları vererek vatandaşlarımızı dolandırdıkları belirlenen şüpheliler hakkında savcılıklarımızca soruşturma başlatıldı. MASAK raporlarına istinaden şüphelilere ait yaklaşık 225 milyon lira değerinde, 30 adet konut, 6 adet araç ve 40 adet banka hesabına el konuldu."

Operasyonları gerçekleştiren, Valileri, Cumhuriyet Başsavcılıklarını, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığını, İl Jandarma Komutanlarını, jandarma ve MASAK çalışanlarını tebrik eden Yerlikaya, "Sokaklarda olduğu gibi dijital mecralarda da vatandaşlarımızın huzurunu bozmaya çalışanlara göz açtırmıyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

