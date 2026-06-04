Sıfır Atık Festivali İstanbul’da başladı: 4 gün boyunca çevre, kültür ve sanat bir arada - Son Dakika
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Sıfır Atık Festivali İstanbul’da başladı: 4 gün boyunca çevre, kültür ve sanat bir arada

04.06.2026 15:42
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Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan'ın öncülüğünde küresel bir çevre hareketine dönüşen Sıfır Atık yaklaşımı, bugün İstanbul’da başlayan Sıfır Atık Festivali ile yeni bir buluşma noktası kazandı. Sıfır Atık Vakfı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı iş birliğinde düzenlenen festival, 4-7 Haziran tarihleri arasında Atatürk Havalimanı’nda ziyaretçilerini ağırlayacak.

Sıfır Atık Vakfı koordinasyonunda, İstanbul Valiliği himayelerinde gerçekleştirilen 1-7 Haziran Sıfır Atık Haftası kapsamındaki Sıfır Atık Festivali, kapılarını ziyaretçilere açtı.

4-7 Haziran tarihlerinde “Enerjide Verimlilik, Gelecekte Dönüşüm” temasıyla gerçekleştirilen festival; sürdürülebilir yaşam kültürünü yaygınlaştırmayı, çevresel farkındalığı artırmayı ve sıfır atık uygulamalarını toplumun tüm kesimleriyle buluşturmayı hedefliyor.

Gün Gün Festival Programı

Festivalin açılış gününde çocuklardan gençlere, ailelerden teknoloji meraklılarına kadar her yaştan ziyaretçi birbirinden renkli etkinliklerle buluşacak. Kum sanatçısı Veysel Çelikdemir’in etkileyici performansı, geri dönüştürülmüş malzemelerden üretilen enstrümanlarla sahne alan Fungistanbul konseri ve dünyaca ünlü Recycled Orchestra of Cateura’nın ilham veren gösterisi katılımcıları bekliyor. Gün boyunca doğa, sürdürülebilir yaşam ve çevre bilinci temalı söyleşiler düzenlenirken, akşam saatlerinde Rafet El Roman ve Mazhar Alanson festival sahnesinde müzikseverlerle buluşacak.

Sıfır Atık Festivali İstanbul’da başladı: 4 gün boyunca çevre, kültür ve sanat bir arada

Festivalin ikinci gününde çocuk tiyatroları, kum sanatı gösterileri, doğa hikâyeleri anlatımları ve sürdürülebilir yaşam temalı söyleşiler ziyaretçileri bekliyor. Akşam programında ise Sinan Akçıl ve Emre Aydın konserleri yer alacak.

6 Haziran Cumartesi günü çocuk etkinlikleri, kültürel gösteriler ve ilham veren söyleşilerin yanı sıra Türkiye’nin sevilen komedyenlerinden Gökhan Ünver sahne alacak. Festivalin üçüncü günü Poizi ve Sefo konserleriyle sona erecek.

Festivalin son günü ise geleneksel sanatlar, ebru gösterileri, doğa temalı söyleşiler ve düşünce dünyasına katkı sunacak programlarla devam edecek. Hikmet Barutçugil, Kemal Sayar ve Dilek Cesur gibi isimlerin katılacağı etkinliklerin ardından Buray ve Ceza konserleri festivalin kapanışını gerçekleştirecek.

Sıfır Atık Festivali’nin gün gün detaylı programına https://sifiratikfestivali.org/tr/program linki üzerinden ulaşabilirsiniz. 

Özel Deneyim Merkezleri Vatandaşlarla Buluşacak

Festival alanında kurulan özel deneyim merkezlerinde ziyaretçiler karbon ve su ayak izlerini ölçebilecek, döngüsel ekonomi uygulamalarını inceleyebilecek ve iklim değişikliğinin etkilerini sanal gerçeklik teknolojileriyle deneyimleyebilecek. Sıfır Atık Mutfak alanında ünlü şefler tarafından sürdürülebilir gastronomi uygulamaları tanıtılırken, Sıfır Atık Müze alanında ise üretim ve tüketim alışkanlıklarını sorgulatan özel içerikler ziyaretçilere sunulacak.

Sıfır Atık Festivali İstanbul’da başladı: 4 gün boyunca çevre, kültür ve sanat bir arada

Sıfır Atık Festivali, Dünyada Bir İlke Sahne Oluyor

Dünyada bir ilke de ev sahipliği yapan festival, ihtiyaç duyduğu elektriğin tamamını yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılayarak dünyanın ilk yenilenebilir kaynak sertifikalı festivali olma özelliğini taşıyor.

Girişlerin ücretsiz olduğu Sıfır Atık Festivali’ne dört gün boyunca yaklaşık 1 milyon ziyaretçinin katılması bekleniyor.

Çevre, kültür, sanat, bilim ve eğlenceyi aynı çatı altında buluşturan Sıfır Atık Festivali, sürdürülebilir bir geleceğin inşasına katkı sunacak önemli bir buluşma noktası olarak öne çıkıyor.

En Kapsamlı Çevre Organizasyonlarından Biri

Festival, Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınma hedeflerine katkı sunan en kapsamlı çevre organizasyonlarından biri olarak öne çıkarken, sıfır atık anlayışının yalnızca atık yönetimiyle sınırlı olmayan bütüncül bir yaşam kültürü olduğuna da dikkat çekiyor. Kaynakların verimli kullanılması, enerji tasarrufu, iklim değişikliğiyle mücadele ve sorumlu tüketim alışkanlıklarının yaygınlaştırılması festivalin temel mesajları arasında yer alıyor.

Sıfır Atık Festivali İstanbul’da başladı: 4 gün boyunca çevre, kültür ve sanat bir arada

Çevresel Farkındalık Toplumun Her Kesimine Ulaşacak

Sıfır Atık Vakfı tarafından yürütülen çalışmalar doğrultusunda festival, çevresel farkındalığın toplumun her kesimine ulaşmasını amaçlıyor. Çocuklardan gençlere, akademisyenlerden özel sektör temsilcilerine kadar geniş bir katılımcı kitlesine hitap eden etkinlikler aracılığıyla sürdürülebilir yaşam konusunda kalıcı davranış değişikliklerinin teşvik edilmesi hedefleniyor.

İstanbul Valiliği himayelerinde gerçekleştirilen organizasyon, kamu kurumları, yerel yönetimler, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör arasında güçlü bir iş birliği zemini oluşturuyor. Festival kapsamında bir araya gelen paydaşlar, çevre ve sürdürülebilirlik alanındaki iyi uygulama örneklerini paylaşarak ortak çözüm üretme kültürünün güçlenmesine katkı sağlıyor.

Festivalde Enerji Verimliliği Ön Planda

Festival alanında kurulan deneyim merkezleri sayesinde ziyaretçiler, çevresel etkilerini ölçme ve sürdürülebilir yaşam uygulamalarını yakından tanıma fırsatı buluyor. Karbon ayak izi hesaplama alanları, iklim değişikliği simülasyonları, döngüsel ekonomi uygulamaları ve yenilenebilir enerji çözümleri, enerji verimliliğini ön plana koyan, çevre bilincini teoriden pratiğe taşıyan önemli deneyimler sunuyor.

Sıfır Atık Festivali İstanbul’da başladı: 4 gün boyunca çevre, kültür ve sanat bir arada

Kültür, sanat ve bilimin çevre teması etrafında buluştuğu festival, sürdürülebilirlik konusunun toplumun gündelik yaşamının bir parçası haline gelmesine katkı sağlıyor. Konserlerden söyleşilere, atölyelerden sahne gösterilerine kadar uzanan zengin program, çevre bilincinin farklı yaş gruplarına etkili ve kapsayıcı yöntemlerle aktarılmasına imkân tanıyor.

Emine Erdoğan'ın himayelerinde başlatılan ve bugün küresel ölçekte karşılık bulan Sıfır Atık Hareketi’nin taşıdığı vizyonu yansıtan festival, çevresel sorumluluğun ortak bir gelecek meselesi olduğuna dikkat çekiyor. İstanbul’da dört gün boyunca devam edecek etkinlikler, daha temiz, daha yaşanabilir ve daha sürdürülebilir bir dünya için bireysel ve toplumsal farkındalığın artırılmasına katkı sunmayı amaçlıyor.

Haberler.com Sıfır Atık Festivali'nde

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