"M3" suç örgütüne operasyon! 40 şüpheli gözaltında - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

"M3" suç örgütüne operasyon! 40 şüpheli gözaltında

"M3" suç örgütüne operasyon! 40 şüpheli gözaltında
21.10.2025 10:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen "Change" soruşturmasında, liderliğini "M3" kod adli F.M'nin yönettiği suç örgütüne 11 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Depremde hayatını kaybeden veya araçları zayi olan vatandaşlara ait araçların motor ve şasi numarasına "Change" yaptığı belirlenen 40 şüpheli gözaltına alındı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından kamu güvenliği ve kamu barışının sağlanması, suç örgütlerinin deşifre edilip çökertilmesine yönelik yürütülen çalışmada, 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme', 'resmi belgede Sahtecilik', 'nitelikli dolandırıcılık', 'kaçakçılıkla mücadele' suçlarını işledikleri tespit edilen şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldı.

'M3' suç örgütüne operasyon! 40 şüpheli gözaltında

LİDERLERİNİN KOD ADI "M3"

Soruşturmada, 'M3' kod adlı F.M.'nin de liderliğini yaptığı örgütün, yurt dışından getirilen araçların üzerine, depremde hayatını kaybeden veya araçları zayi olan vatandaşlara ait otomobillerin yanı sıra kazalı ya da yangın sonucu kullanılamaz hale gelen araçların motor ve şasi numaralarını özel yöntemlerle uyarlayarak "Change" yaptıkları belirlendi. Bu araçlara 'proje araç' adı altında sahte uygunluk belgeleri düzenlendiği de tespit edildi.

'M3' suç örgütüne operasyon! 40 şüpheli gözaltında

50 ARAÇ CHANGE YAPILDI

Yapılan incelemelerde, örgütün "Change" yapılan araçları orijinalmiş gibi gösterip vatandaşlara satarak nitelikli dolandırıcılık suçunu işlediği belirlendi. Örgütün bugüne kadar 50 aracı "Change" yaptığı, bunlardan 43'ünün ele geçirilerek bilirkişi incelemelerinde tamamının "Change" olduğu kaydedildi. Suç örgütünün hiyerarşik bir yapı içinde emir-komuta şeklinde hareket ettiği, toplam 72 şüphelinin 50 ayrı eyleme karıştığı tespit edildi.

'M3' suç örgütüne operasyon! 40 şüpheli gözaltında

11 İLDE OPERASYON

Başsavcılığın talimatıyla bugün İstanbul, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Batman, Düzce, Kayseri, Kocaeli, Rize, Şırnak ve Van'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, 40 şüpheli yakalandı. Arama ve yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

'M3' suç örgütüne operasyon! 40 şüpheli gözaltında

Soruşturmada yer alan 4 şüphelinin ise ceza infaz kurumlarında tutuklu veya hükümlü olarak bulunduğu, 5 şüphelinin firari olduğu tespit edildi. Öte yandan, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın son 2 haftada 2 büyük suç örgütüne yönelik operasyon gerçekleştirdiği, operasyonların devam edeceği öğrenildi.

Kaynak: DHA

Dolandırıcılık, Dolandırıcı, Operasyon, Güvenlik, İstanbul, Politika, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Terör, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'M3' suç örgütüne operasyon! 40 şüpheli gözaltında - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Emsal boşanma davası Eski eşine ’kedi’ nafakası ödeyecek Emsal boşanma davası! Eski eşine 'kedi' nafakası ödeyecek
Off-road yarışında, finish çizgisini takla atarak geçti Off-road yarışında, finish çizgisini takla atarak geçti
Popüler oyuncak çılgınlığı hırsızlığa dönüştü O anlar kameraya yansıdı Popüler oyuncak çılgınlığı hırsızlığa dönüştü! O anlar kameraya yansıdı
Su birikintisine girip refüje çarptı, defalarca takla attı Feci kaza araç içi kameraya yansıdı Su birikintisine girip refüje çarptı, defalarca takla attı! Feci kaza araç içi kameraya yansıdı
Almanya’dan 35 yıl sonra ilk kez savaş uyarısı: Gıda stoğu yapın Almanya'dan 35 yıl sonra ilk kez savaş uyarısı: Gıda stoğu yapın
Küçük kızın verdiği zarar büyük Babanın tepkisi ise görülmeye değer Küçük kızın verdiği zarar büyük! Babanın tepkisi ise görülmeye değer
Trump: Çin bizimle anlaşmazsa, yüzde 150 ek gümrük vergisi ödemek zorunda kalacak Trump: Çin bizimle anlaşmazsa, yüzde 150 ek gümrük vergisi ödemek zorunda kalacak
Vicdanları sızlatan olay Gizlice doğurduğu bebeği çöpe attı Vicdanları sızlatan olay! Gizlice doğurduğu bebeği çöpe attı
Küçük çocuğa dükkandaki kasadan 3 bin lira çaldırdılar Küçük çocuğa dükkandaki kasadan 3 bin lira çaldırdılar
Louvre Müzesi’nde mücevher soygunu Değerlerine paha biçilemiyor Louvre Müzesi'nde mücevher soygunu! Değerlerine paha biçilemiyor
Bağımsız Milletvekili Ümit Dikbayır’ın CHP’ye katılacağı iddia edildi Bağımsız Milletvekili Ümit Dikbayır'ın CHP'ye katılacağı iddia edildi
Can Holding soruşturmasında Kenan Tekdağ dahil 11 şüpheliye tutuklama istemi Can Holding soruşturmasında Kenan Tekdağ dahil 11 şüpheliye tutuklama istemi
İstanbullu kadının yaşadığı şok Ödediğini iddia ettiği hesap ağızları açık bıraktı İstanbullu kadının yaşadığı şok! Ödediğini iddia ettiği hesap ağızları açık bıraktı

16:03
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral’dan Bahçeli’nin Kıbrıs çıkışına ilk yorum
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'dan Bahçeli'nin Kıbrıs çıkışına ilk yorum
15:13
Özel kanun teklifini imzalayıp Erdoğan’a çağrıda bulundu
Özel kanun teklifini imzalayıp Erdoğan'a çağrıda bulundu
15:10
Yeni kanundan sürpriz çıktı Sürücü olmayan bile 25 bin ceza yiyebilir
Yeni kanundan sürpriz çıktı! Sürücü olmayan bile 25 bin ceza yiyebilir
14:45
Başsavcılık, Minguzzi davasında 2 sanık hakkındaki karara itiraz etti
Başsavcılık, Minguzzi davasında 2 sanık hakkındaki karara itiraz etti
14:38
Hiç alışık değiller BodoGlimt yarın büyük şok yaşayacak
Hiç alışık değiller! Bodo/Glimt yarın büyük şok yaşayacak
14:31
Canlı yayında haykıran anne Minguzzi’nin dudaklarından tek cümle döküldü
Canlı yayında haykıran anne Minguzzi'nin dudaklarından tek cümle döküldü
14:25
Belediyeye ait fırında infial yaratan görüntü
Belediyeye ait fırında infial yaratan görüntü
14:15
23 yıl sonra ortaya çıktı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ekrem İmamoğlu aynı karede
23 yıl sonra ortaya çıktı! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ekrem İmamoğlu aynı karede
14:02
Anne Yasemin Minguzzi karar sonrası sinir krizi geçirdi
Anne Yasemin Minguzzi karar sonrası sinir krizi geçirdi
13:47
İYİ Parti’den ihraç edilen Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, CHP’ye katıldı
İYİ Parti'den ihraç edilen Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, CHP'ye katıldı
13:44
Minguzzi davasında karar çıktı: 2 sanığa en üst sınırdan 24 yıl ceza
Minguzzi davasında karar çıktı: 2 sanığa en üst sınırdan 24 yıl ceza
13:19
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan, Ali Mahir Başarır’a 250 bin TL’lik tazminat davası
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Ali Mahir Başarır'a 250 bin TL'lik tazminat davası
12:51
Netanyahu, Katar ve Türkiye’yi tehdit olarak görüyor
Netanyahu, Katar ve Türkiye'yi tehdit olarak görüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2025 16:19:37. #7.12#
SON DAKİKA: "M3" suç örgütüne operasyon! 40 şüpheli gözaltında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.