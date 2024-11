TBMM'de Bütçe Görüşmeleri...Bakan Bak: "Dünyanın En Büyük Öğrenci Yurt Ağlarından Birini Oluşturduk"

Güncel

NİSANUR YILDIRIM

(TBMM) - Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bakanlığının bütçe sunumunda; "Ülkemizde 2002'de 182 bin 258 yatak kapasiteli 190 yurt bulunuyorken; bugün 993 bin 720 yatak kapasiteli 862 öğrenci yurduyla milletimizin hizmetindeyiz. Bu devasa kapasite artışı ile yüzde 445 oranında bir büyüme sağlayarak dünyanın en büyük öğrenci yurt ağlarından birini oluşturduk. Gençlerimizin barınma ihtiyaçlarına yüksek bir başarı oranı ile karşılık verebilmenin mutluluğu içerisindeyiz. 2024-2025 eğitim-öğretim döneminde bakanlığımıza başvuran öğrencilerimizin yüzde 97'sini yurtlarımıza yerleştirdik" dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, Komisyon Başkanı AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş'un başkanlığında toplandı. Komisyonda, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 2025 yılı bütçesi görüşülüyor. CHP ve DEM Partili milletvekilleri, belediyelere kayyum atanmasını eleştirdi. Kayyum tartışmalarının ardından Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, bakanlığının bütçesine ilişkin milletvekillerine sunum yaptı.

Osman Aşkın Bak'ın konuşmasından satır başları şöyle:

"2002 öncesine kadar 5 gençlik kampı, 9 gençlik merkezi bulunan ülkemizde 22 yılda 39 gençlik kampı ve 505 gençlik merkezi inşa ettik. Buna göre bugün ülkemizde 44 gençlik kampı, 513 gençlik merkezi ile gençlerimizin hizmetindeyiz. 3 milyon 992 bin 468 üyesi bulunan merkezlerimizde sanat, spor, teknoloji ve kültür gibi pek çok alanda atölyeler ve eğitim programları düzenliyoruz. Merkezlerimizdeki tüm imkanlardan gençlerimiz ücretsiz olarak faydalanıyor. Bakanlığımızın tüm faaliyetlerini daha erişilebilir kılmak adına lise ve üniversite bünyelerine Genç Ofisler kurduk. Beş yılda, 134'ü üniversitelerde olmak üzere toplamda 367 Genç Ofis açtık. Yeni dönemde de Genç Ofislerimizin sayısını hızla artırmaya devam edeceğiz. Gençlik Kamplarımızla ülkemizin dört bir yanından gelen gençlerimizi kardeşlik ve dostluk ikliminde buluşturuyoruz. Sportif, sanatsal ve kültürel etkinliklerle dolu zengin programlar sunarak gençlerimizin unutamayacakları bir kamp süreci yaşamasını sağlıyor; onlara yeni insanlar, yerler ve kültürler keşfetme imkanı sunuyoruz. Gençlerin talep ve ihtiyaçlarına göre yenilenen tematik kamp programlarımızla; tarih, kültür, medya, bilim, ekolojik ve sürdürülebilir tarım ile kariyer – motivasyon kamplarında çağın gerektirdiği bilgi ve becerileri kazanmalarını hedefliyoruz.

"2024-2028 döneminde 1 milyon gencimizi Gençlik Kamplarımızla buluşturmayı hedefliyoruz"

Bu yıl ilk kez düzenlediğimiz vizyon kamplarımızdan çok pozitif geri dönüşler aldık. Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda ilk 5 bine giren öğrencilerimizi alanında uzman kişilerle buluşturduk. İlkini Gaziantep, ikincisini ise Ankara'da gerçekleştirdik. 2024 yılında 220 bin, 2024-2028 döneminde ise 1 milyon gencimizi Gençlik Kamplarımızla buluşturmayı hedefliyoruz. Gençlerimize teknoloji ve inovasyon alanlarında en güncel bilgi ve donanımı kazandırarak geleceğe güçlü adımlarla ilerlemelerini sağlıyoruz. Buna göre Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı iş birliğiyle gençlik merkezlerimizde Deneyap Teknoloji Atölyelerini kurduk. Bugün, 81 ildeki 104 atölyede sürdürülen 'Deneyap Türkiye' eğitim modeli ile gençlerimize girişimcilikten eleştirel düşünmeye, karmaşık problem çözmeden liderlik becerilerine uzanan geniş bir yelpazede yetkinlikler kazandırıyoruz. Bu yıl Teknofest için Gençlik Merkezlerimizden tam 10 bin 174 rekor başvuru aldık. 29 kategoride 101 takımımızla Adana'daydık. 14 takımımız da dereceye girdi.

"Üniversite topluluklarına destek için 120 milyon TL'lik bir bütçe ayırdık"

Bu yıl ilk adımını attığımız Üniversite Öğrenci Toplulukları İş Birliği ve Destek Programı (ÜNİDES) ile üniversiteli gençlerimize güçlü bir destek sunmanın heyecanını ve mutluluğunu yaşıyoruz. Genç Ofisler aracılığıyla uygulanacak bu programla üniversite kulüplerinin daha etkin ve verimli projeler geliştirmesine imkan tanıyoruz. 2024-2025 dönemi için yerel projelere 20 bin – 50 bin TL, ulusal projelere ise 50 bin– 100 bin TL arasında olmak üzere gençlerimize 120 milyon TL'lik bir bütçe ayırdık. Bu yıl; Afetten Etkilenen Gençlerin Güçlendirilmesi Destek Programı ile depremden etkilenen 11 ilde sivil toplum kuruluşları ve spor kulüplerine 600 bin TL ile 1 milyon TL arasında olmak üzere toplamda 70 milyon TL destek vereceğiz. 433 sivil toplum kuruluşu ve spor kulübü, bu destek programına başvurmuş ve değerlendirme sürecine alınmıştır. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile bir protokol imzalayarak; Spor Araştırmaları ve Girişimcilik Destek Programı'nı başlattık. Aldığımız 485 başvurunun değerlendirmeleri yapıldı, 47 projenin desteklenmesi uygun bulundu. Bugüne dek 5 bin 100 projeye toplam 331 milyon TL destek sağladık.

"Bağımlılıkla mücadelede farkındalık eğitimleriyle 66 bin 691 kişiye ulaşıldı"

Gençlik merkezlerimizde, kamplarımızda, akademi ve kulüplerimizde tüm faaliyetlerimiz gençlerimize zararlı alışkanlıklardan uzak, üretken, verimli, sağlıklı bir hayat yaşamalarını teşvik etme gayesi taşıyor. Bakanlık olarak 2024 yılında yeni bir adım atarak Bağımlılıkla Mücadele Daire Başkanlığı'nı kurduk; Sağlıklı Yaşama Yönlendirme ve Bağımlılıkla Mücadele birimleri oluşturduk. Bağımlılıkla mücadelede en güçlü önleyici unsur spordur. Bu mücadelede sporu etkin biçimde kullanmak için topyekün katılım göstermeliyiz. Bu vesileyle ailelere; anne, babalara çocuklarını spor tesislerimize mutlaka getirmeleri için çağrıda bulunuyorum. Bu yıl; Bakanlığımız bünyesindeki 520 psikolog, spor psikoloğu ve sosyal çalışmacıya Yeşilay iş birliğiyle 'Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Formatör Eğitimi' verildi. 29 bin 414 personelimize bağımlılıklarla mücadele farkındalık eğitimi sağlandı. 3 bin 873 farkındalık eğitimiyle 66 bin 691 kişiye ulaşıldı. Yeşilay iş birliğiyle, bağımlılıklarla mücadele temalı 2 gençlik kampı düzenledik. Gençlerimizin psikolojik iyi oluşunu desteklemek için 2024 yılında Bakanlığımız bünyesinde 'Psikososyal Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı'nı kurduk.

"Gençlerimize Yeşil Vatan ve Mavi Vatan şuurunu kazandırmayı amaçlıyoruz"

Bakanlığımızın hassasiyetle üzerinde durduğu bir diğer alan gönüllülük çalışmalarıdır. Bu yıl da GönüllüyüzBİZ Platformu'nda, gönüllü olmak isteyen bireylerle gönüllü arayan kurumları buluşturduk. Kuşaktan Kuşağa Öğrenme, Gazozuna Maç gibi etkinliklerle 81 ilde gönüllülerimizi çocuklarla ve huzurevindeki büyüklerimizle buluşturduk. 81 ilde eş zamanlı gerçekleşen ve İstanbul'da benim de şahsen iştirak ettiğim Büyük Orman Temizliği etkinliğini gerçekleştirdik. Tarım ve Orman Bakanlığımızla iş birliği içerisinde daha yaşanabilir ve temiz bir dünya için on binlerce gönüllü bir araya geldi. Tabi burada yaptığımız etkinlik yalnızca çevre temizliğinden ibaret değil. Bizler burada, gençlerimize 'Yeşil Vatan' ve 'Mavi Vatan' şuurunu kazandırmayı amaçlıyoruz. Tabiatın korunması, milli bir meseledir; ayrıca yarınlarımıza karşı bir sorumluluktur. Sahilleri, denizleri, ormanları korumak; iklim dengesi, biyoçeşitlilik ve doğal kaynaklarımızı güvence altına almak demektir.

"2002'den sonra 40 stadyum yaptık"

22 yılda yapımı tamamlanan ve yapımı devam eden tesislerle birlikte; 2 bin 854'ü Bakanlığımız bünyesinde, 6 bin 342'si belediye, kamu, kurum ve kuruluşlar ortaklığında olmak üzere 9 bin 196 tesisimiz bulunmaktadır. 2002 sonrası 40 stadyum yaparak Türk futbolunun hizmetine sunduk. Bununla beraber yine 2002'de 12 olan atletizm pisti sayısını 59'a, 372 spor salonunu 904'e, 595 futbol sahasını bin 365'e ulaştırdık. 2002'de 46 olan yüzme havuzu sayısını ise bugün 665'e yükselttik. Bu havuzlardan 54'ü olimpik, 191'i yarı olimpik ve 25 tanesi de antrenman havuzu niteliğinde. Yine Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi kapsamında 395 adet çelik konstrüksiyonlu havuz yaparak gençlerimizin hizmetine sunduk. 53 yüzme havuzunun yapımı ve ihale proje çalışmaları da devam ediyor.

"28 madalyayla Türkiye, Paralimpik Oyunlar tarihindeki en yüksek madalya sayısına ulaştı"

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda sporcularımız, ay yıldızlı bayrağımızı gururla temsil ettiler. Ülkemizden 101 milli sporcunun mücadele ettiği bu büyük arenada, 3 gümüş 5 bronz toplam 8 madalya kazandık; bununla beraber çok kıymetli ve umut vaat eden ilkler yaşadık. Kadın sporcularımızın en yüksek katılımla yer aldığı bu olimpiyatlarda, genç yeteneklerimizin çoğu ilk kez olimpiyat sahnesine adım attı. Yusuf Dikeç ve Şeyda İlayda Tarhan'la atıcılıkta tarihimizin ilk madalyasını kazanırken yine okçulukta takım olarak ilk olimpiyat madalyamızı elde ettik. Kafilemizin en genç ismi Kuzey Tunçelli, 16 yaşında yüzmede tarihimizde olimpiyat finali yüzen ilk sporcumuz olurken 5. sırayı da almayı başardı. Yine 17 yaşındaki Elif Berra Gökkır okçulukta sıralama atışlarında tarihimizin oyunlardaki en yüksek puanını elde ederken müsabakalardaki performansıyla göz doldurdu. Gururumuz Filenin Sultanları, olimpiyat tarihimizde ilk kez bronz madalya maçına çıkma başarısı gösterdi. Paris 2024 Paralimpik Oyunları ise sporcularımızın azim, cesaret ve inançla yazdığı unutulmaz bir başarı öyküsüne dönüştü. Ay yıldızlı formamızı taşıyan 94 milli sporcumuz, toplam 6 altın, 10 gümüş, 12 bronz olmak üzere 28 madalya kazanarak Türkiye'nin Paralimpik Oyunlar tarihindeki en yüksek madalya sayısına ulaştılar.

"Bugün 993 bin 720 yatak kapasiteli 862 öğrenci yurduyla milletimizin hizmetindeyiz"

Ülkemizde 2002'de 182 bin 258 yatak kapasiteli 190 yurt bulunuyorken; bugün 993 bin 720 yatak kapasiteli 862 öğrenci yurduyla milletimizin hizmetindeyiz. Gururluyuz; çünkü bu devasa kapasite artışı ile yüzde 445 oranında bir büyüme sağlayarak dünyanın en büyük öğrenci yurt ağlarından birini oluşturduk. ve bugün gençlerimizin barınma ihtiyaçlarına yüksek bir başarı oranı ile karşılık verebilmenin mutluluğu içerisindeyiz. 2024-2025 eğitim-öğretim döneminde bakanlığımıza başvuran öğrencilerimizin yüzde 97'sini yurtlarımıza yerleştirdik. Yurtlarımızı öğrencilerimiz için sadece bir barınma alanı değil, sosyal, kültürel ve akademik gelişimlerini destekleyen modernize edilmiş ve otel konforunda yaşam alanları olarak tasarlıyoruz. Spor etkinlikleri, konserler, tematik kamplar, söyleşiler, atölyeler, kurslar düzenliyoruz. Bunun yanı sıra, 2024 yılı boyunca 954 bin 226 öğrencimize aylık 4 bin 950 TL beslenme yardımı sağlanarak yemek ihtiyaçları hijyen koşullarında, sağlıklı ve dengeli menülerle karşılanıyor. Ayrıca öğrencilerimize kredi ve burs desteği sunmaya devam ediyoruz. Başvuru yapan öğrenciler ile ailelerinin sosyal durumu, gelir durumu ve öğrencinin başarı durumları 12 kamu kurumundan araştırılarak, ihtiyaç sahibi öğrenciye burs, talep eden öğrencilerimize de kredi tahsisi yapılmaktadır.

"Psikososyal Destek Platformunu kullanmaya başlayan genç sayısı 76 bin 105"

Öğrencilerimizin burs/kredi miktarı 2 bin TL'dir. Yüksek lisans öğrencilerine bu miktarın iki katı, doktora öğrencilerine ise üç katı ödeme yapıyoruz. Yaz tatilinde gezmek, görmek ve öğrenmek isteyen her bir gencimiz için Seyahatsever Projemizi başlattık. Bu kapsamada 2024 yılında 132 bin 407 genç, Seyahatsever Projesi ile yurtlarımızda yaz dönemi konaklama imkanı buldu. Gençlerimizin günlük spor alışkanlığı geliştirmeleri, yurt işleyişine katılım sağlamaları ve ekonomik gelir elde edebilmeleri amacıyla Yurt-Time Spor Projesi'ni hayata geçirdik. Psiko-Sosyal Destek Hizmetleri kapsamında, sosyal çalışmacı ve psikologlarımızla ihtiyaç duydukları her an gençlerimize destek sağlamaya başladık. Psikososyal Destek Platformu'nu kullanmaya başlayan genç sayısı 2 Kasım 2024 tarihi itibarıyla 76 bin 105'tir.

"Deprem bölgesine 5 bin 824 yatak kapasiteli 5 adet öğrenci yurdu yaparak bu yıl hizmete "

Bakanlığımız 6 Şubat depreminden itibaren bölgede yoğun bir tesisleşme faaliyeti içerisindedir. 1 atletizm pisti, 10 futbol sahası, 10 gençlik merkezi, 1 olimpik, 2 yarı olimpik olmak üzere 3 yüzme havuzu, 4 spor salonu, 1 tenis kortu olmak üzere toplamda 29 adet gençlik ve spor tesisini tamamlayarak bölgede hizmete sunduk. Yine deprem bölgesi illerimizde; 3 gençlik merkezi, 1 futbol sahası, 1 spor salonu, 1 halı sahadan oluşan gençlik ve spor tesislerimizin ihale ve proje çalışması devam ediyor. Ayrıca yeni imar planına göre 11 ilimizde 86 adet spor tesisi ve 37 adet gençlik merkezi olmak üzere toplamda 123 adet gençlik ve spor tesisi yapılması planlanmaktadır. 6 Şubat depremlerinden sonra 5bin 824 yatak kapasiteli 5 adet öğrenci yurdu yaparak bu yıl hizmete açtık. Ayrıca 5 bin 283 yatak kapasiteli 5 adet öğrenci yurdunun da yapımı devam ediyor. 10 bin 500 yatak kapasiteli 8 adet ağır çelik, bin 400 yatak kapasiteli 3 adet betonarme olmak üzere toplamda 11 bin 900 yatak kapasiteli 11 öğrenci yurdunun ihale ve proje çalışmaları devam ediyor.

"Bakanlığımızın 2023 yılı kesin hesap kanun teklifinde ödenek üstü herhangi bir harcaması olmamıştır"

Bakanlığımız için öngörülen 2025 yılı bütçe ödeneği; 3 milyar 170 milyon 51 bin TL'si personel ve SGK giderleri, 2 milyar 94 milyon 589 bin TL'si mal ve hizmet alımları, 178 milyar 402 milyon 634 bin TL'si cari transferler, 12 milyar 508 milyon TL'si sermaye giderleri, 7 milyar 900 milyon TL'si sermaye transferleri, 27 milyar 847 milyon TL'si borç verme giderleri olmak üzere toplam 231 milyar 922 milyon 274 bin TL olmuştur. Bakanlığımız 2025 yılı bütçesinin; 48 milyon 171 bin TL'si Bağımlılıkla Mücadele Programı, 11 milyar 256 milyon 295 bin TL'si Gençlik Programı, 35 milyar 213 milyon 635 bin TL'si Sporun Geliştirilmesi ve Desteklenmesi Programı'na, 181 milyar 666 milyon 791 bin TL'si Yükseköğretim Hizmetleri Programı'na, 3 milyar 737 milyon 382 bin TL'si Yönetim ve Destek Programı'na tahsis edilmiştir. Bakanlığımızın 2023 yılı bütçe gerçekleşmeleri ile ilgili olarak 2023 Yılı Kesin Hesap Kanun Tasarısı'nda 92 milyar 871 milyon 255 bin TL olan toplam ödeneğin; 930 milyon 937 bin TL'si personel giderleri, 146 milyon 884 bin TL'si SGK giderleri, 987 milyon 592 bin TL'si mal ve hizmet alımları, 67 milyar 335 milyon 481 bin TL'si cari transferler, 10 milyar 211 milyon 465 bin TL'si sermaye giderleri, 720 milyon 82 bin TL'si sermaye transferleri, 12 milyar 384 milyon 13 bin 813 TL'si borç verme olmak üzere toplam 92 milyar 716 milyon 457 bin TL'si kullanılmış olup, Bakanlığımızın ödenek üstü herhangi bir harcaması olmamıştır."