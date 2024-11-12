TBMM'de Ekonomi Görüşmeleri: Eleştiriler ve Talepler - Son Dakika
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TBMM'de Ekonomi Görüşmeleri: Eleştiriler ve Talepler

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda ekonomideki adaletsizlikler ve esnafın sorunları gündeme geldi.

12.11.2024 22:17
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(TBMM) - TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Ticaret Bakanlığı bütçe görüşmelerinde konuşan Emek Partisi (EMEP) Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca, "Biz size büyümüyorsunuz demiyoruz, biz size sizin büyümeniz sakat bırakıyor, çolak bırakıyor, bodur bırakıyor, aç bırakıyor, evsiz bırakıyor, can alıyor diyoruz. İhracatçı patronlar büyüyor, Ekonomiden en büyük payı alıyor, en az vergiyi ödüyorlar" ifadelerini kullandı.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Ticaret Bakanlığı'nın 2025 yılı bütçesi üzerindeki görüşmeler sürüyor.

"Fahiş fiyatın ne olduğunu merak ediyoruz"

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, tarlada işçilerin emeklerinin karşılığını alamadığını öte yandan vatandaşın da marketlerde çok yüksek fiyatlarla karşı karşıya kaldığını belirterek, "Fahiş fiyatın ne olduğunu merak ediyoruz. TÜİK'te güncel veri yok. Soya, badem, ayçiçeği, et, gübre, yem, şeker, pirinç, süt tozu 2024 yılında ülkeye ne kadar girdi öğrenmek istiyoruz. Şeker açığımız olmamasına rağmen ithalata gittiniz. Yurtdışından gelen ürünlerde GDO analizi yapılıyor mu? Markalaşma önemli peynir gibi ürünlerde bunun öncelikli olması gerektiğini düşünüyorum. Yerli ürünlerin önemine dikkat çekerek ithalattan vazgeçilmesini istiyoruz" dedi.

" İsrail'le ticaret bittiğinde Mısır ile olan ticaret iki kat artmış"

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez 10 ay önce bir soru önergesi vererek İsrail'le ticareti sorduğunu belirterek şunları söyledi:

"Bunların yanıtsız kalmaması gerekiyor. 'Böyle bir ticaret yok dediniz' ama durdurduğunuzu söylediğinizde bunun doğru olduğunu anladık. Bu ticaret durdu dediğiniz anda Mısır ile olan ticaret iki kat artmış, Mısır'la israil arasındaki ticaret ise üç kat artmış. Sayın Bakan bunun makul bir açıklamasını yapmalı. Cumhurbaşkanı Filistin'e çok ciddi yardımlarda bulunulduğunu söyledi fakat aynı dönemde  Dışişleri Bakanı ise Ürdün üzerinden yardım göndermek istiyoruz fakat bununla ilgili İsrail'den izin alamadık dedi. Türkiye'nin gönderdiği yardım malzemelerinin Mısır'da olduğu söyleniyor. Sayın Bakan bunların Refah sınır kapısından geçtiğini Batı Şeria'ya gittiğini ve dağıtıldığını video, fotoğrafla teyit ederse seviniriz."

"Trendyol için adrese teslim bir kanun yaptınız"

CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara ise, "Hatay'da küçük esnaf adeta can çekişiyor. KOSGEB kredilerinden hem mali müşavirler hem avukatların şirketleri, ofisleri yıkıldı, personeli öldü hiçbir krediden asla yararlanamadılar. Hatay özellikle demir çelik sektörü ithalat ve ihracatında en önemli illerin başında. Aldığı hizmet noktasında ise çok yetersiz. Bu firmalar yüzde 2'lik bir primi karşılayamıyorlar. Dolayısıyla ihracatçı firmalara özel ve uzun vadeli krediye ihtiyaç duyuyorlar" dedi.

CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, "AKP olarak havaalanımızı aldınız bari limanı verin. Ekim 2024'te tüm ititrazlarımıza rağmen e ticaret kanunu yapıldı. Burada adrese teslim bir kanun yaptınız. Yerli firmalar nasıl Trendyol ile mücadele edecek? Rekabet Kurulunun uğraşması gerekenler küçük esnafın yaşaması değil midir? Burda Ticaret Bakanlığı olarak ne yaptığınızı bilen, sizi de pek tanıyan yok. Önceliğiniz esnafın sorunlarına çözüm bulmak olmalı" diye konuştu.

" Kars'a lojistik merkezi yapacağız' dediler hasretle bekledik"

CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp ise, Kars, Ardahan, Iğdır ve Ağrı'dan sınır ticaretindeki sorunlara dikkati çekip rakamların yetersizliğinden yakındı. Alp, "Yıllardır AKP Kars'a geldi müjde verdi. 'Kars'a lojistik merkezi yapacağız' dediler hasretle bekledik. Lojistik merkezi açıldı yıllardır rakamlar ortada. Azerbaycan, Ermenistan normalleşmesi başladı biz bu sınır kapısının da açılmasını istiyorum. Kars'a hiçbir faydası olmadı bu düzenlemenin Kars'a da faydalı olacak bir şekilde yapılmasını istiyoruz" dedi.

"Sizin büyümeniz sakat bırakıyor, çolak bırakıyor"

EMEP Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca şunları söyledi:

"Biz size büyümüyorsunuz demiyoruz, biz size sizin büyümeniz sakat bırakıyor, çolak bırakıyor, bodur bırakıyor, aç bırakıyor, evsiz bırakıyor, can alıyor diyoruz. Bizzat siz açıkladınız; Türkiye dünyanın en büyük 11. ekonomisi. Diyorsunuz ki Türkiye'nin dünya ihracatındaki payı 2020 yılından bu yana istikrarlı bir şekilde artıyor. İhracatçı patronlar büyüyor, büyüyen ekonomiden en büyük payı alıyor, en az vergiyi ödüyorlar. Peki bu ihracatın arkasındaki temel güç, rekorları kırdıran işçiler ne yaşıyor? Örneğimiz Antep; ISO 500 listesinde Antep'ten onlarca firma var. Başta bu şirketlerin fabrikaları olmak üzere Başpınar'daki bütün fabrikalarda fabrikatörler işçilere sadece nefes alıp verecek kadar ücret veriyor. İhracat rekorları kıran Antep patronları, asgari ücretin belirlenmesine ramak kala 'işler kötü, batarız, biteriz' diye ağlıyor. Ama ilk 9 ayda ihracat rakamlarında bu ağlamayı gerekli kılacak bir düşüş yok. Tam tersi, karlarında artış var. Bu rekorların arkasında işçilerin kopan elleri var, kopan kolları var. Bir iş kazasinda kolu kopan işçinin hastane odasındaki yastığının altına bin 500 TL para sıkıştırma yüzsüzlüğü var. Son 10 yılda Antep'te 427 işçi iş cinayetlerinde hayatını kaybetti. Bu rekorların arkasında işçilerin canı var."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel TBMM'de Ekonomi Görüşmeleri: Eleştiriler ve Talepler - Son Dakika

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