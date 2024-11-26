TBMM Genel Kurulu\'nda CHP\'li Başarır ile Ak Partili Usta Arasında "Kreş" Tartışması

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(TBMM) - TBMM Genel Kurulu'nda CHP ve AK Parti arasında "kreş" tartışması yaşandı. CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, AK Partili Leyla Şahin Usta'nın, "Kreş adı altında açtıkları yerlerin başına getirdikleri sorunlu insanların da LGBT faaliyeti içerisinde olan bir derneğin, vakfın mensubu olduklarını çok iyi biliyoruz" sözlerine, "Gerçekten çok yazık. Siz milletvekiliydiniz, Hiranur Vakfı'nda 6 yaşındaki kız çocuğu istismar edilirken 'bu bir ahlaksızlık' demediniz. Ensar Vakfı'ndaki olayları bir kez konuşmadınız. Aladağ'da çocuklar ihmal yüzünden yanarken hiçbirinizin yüzü kızarmadı" diye konuştu.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ başkanlığında toplandı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın belediyelere gönderdiği "kreş adı altında açılan yerlerin" uyarılması ve yenisinin açılmaması ile ilgili resmi yazı CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ile AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta arasında tartışmalara neden oldu.

Başarır, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın Antalya Belediyesi'ne kreşlerle ilgili gönderilen yazıyı okuyarak, şunları söyledi:

" Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ulaşmış, aynen şu. 'Belediyelere bağlı kreş adı altında açılan yerler olduğu tespit edilmiş, bunlar okul öncesi eğitim faaliyeti gösteriyormuş.' Bakın, yazı aynen bu, kreş. Ben bunu anlamakta gerçekten zorluk çekiyorum. Bir ülkeyi yönetenler bu kadar kötülük yapabilir mi? Düşünün, bir bebek İstanbul'da dünyaya geliyor, yeni doğan setini, pudrasını, ilacını, çocuk bezini belediye veriyor; o çocuk büyümeye başlıyor, sütünü veriyor, 3 yaşına geliyor kreşini veriyor; ilköğretim, ortaöğretim, lisede çantası kırtasiye malzemesini veriyor, bunu o belediye başkanı yapıyor, Milli Eğitim Bakanı 'kreşleri kapat' diyor. Türkiye'de 653 tane kreş var, bunun 210 tanesi İstanbul'da, 105 tanesi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin, 4 defa yemek veriliyor bu çocuklara ama bugün okullarda, ilköğretimde, çocuklara bir dilim ekmek veremeyen Milli Eğitim Bakanı bu kreşleri sorguluyor. Sen kimsin kardeşim, sen ne hakla bunu yapıyorsun."

"Bu nasıl bir hastalıklı kafa"

Başarır, şöyle konuştu:

"Milli Eğitim Bakanı'na sormak isterim, aslında bu yazı şöyle başlaması gerekirdi, İçişleri Bakanı'na yazması gerekirdi. 'Tarikat' adı altında bu ülkede ticaret, siyaset, eğitim yapan örnek olarak Aladağ'da çocukların yanmasına sebebiyet veren, örnek olarak Hiranur Vakfı gibi bir tarikatın 6 yaşındaki bir çocukla, çocuk gelin vakasını bu ülkeye yaşatan ya da Ensar Vakfı'nda olan rezalet durumlardan dolayı ticaret, siyaset ve bu eğitimle ilgili tüm alakalarının kesilmesi; bu Bakan bunu yapamaz, bu Bakanın yegane görevi bu ülkedeki tarikatlarla Milli Eğitim Bakanlığı arasında 'STK' adı altında sözleşme imzalamak. Şimdi, öyle bir noktadayız ki devlet kreş açmaz, devlet okulda yemek vermez, devlet hurda toplamak zorunda kalan bir kadına çocukları için bakım ücreti vermez, para vermez; kim bunu yapar? Belediye. Belediyeye de 'Kreşi kapat' ölsün mü bu insanlar? Ben soruyorum ya. Bu nasıl bir hastalıklı kafa, bu nasıl bir sorunlu kafa?"

"Genç teğmenler önce saygı duruşunda bulunup sonra İstiklal Marşı'nı okuyacağını Akar'dan iyi bilir"

Başarır, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in bütçe görüşmelerinde genç teğmenlerle ilgili açıklama beklediklerini kaydederek şöyle devam etti:

"Sayın Bakan sadece soruşturmanın Aralık ayında sonuçlandırılacağını söyledi... Sonra, bu işe kim cevap verdi. Hulusi Akar, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Milli Savunma Bakanlığı'nı temsilen. Bize göre buna en son cevap vermesi gereken kişi Sayın Hulusi Akar ve öyle bir cevap vermiş demiş ki, 'Siz, Atatürk'e saygı duruşu yaparken bir grup asker çıkıp bir de 'İstiklal Marşı okuyalım' derse olur mu.' Olmaz da o okulları birincilikle bitirmiş bu askerler, teğmenler önce saygı duruşunda bulunup ondan sonra İstiklal Marşı'nı okuyacağını Hulusi Akar'dan daha iyi bilir, bu bir. İki; disiplinden bahsediyor, yaveri ve korumaları çevresindeki birçok asker FETÖ'cü çıkmış, 15 Temmuz'da derdest edilmiş adam disiplinden bahsediyor. Beraber eğitim aldığı silah arkadaşları kendisi görev yaparken Genelkurmay Başkanlığı yapan bir kişi FETÖ tarafından kumpasla tutuklanırken buna seyirci kalan bir milletvekili, eski Bakan, eski Genelkurmay Başkanı disiplinden bahsediyor. Sarıklı bir amiral olmadık görüntüleri verirken bir tek kelime etmeyen bu Bakan disiplinden sözediyor."

AKP'li Usta: "Kreş adı altında açtıkları yerlerin başında LGBT faaliyeti içerisinde olan dernekler var"

AK Partili Leyla Şahin Usta, CHP'nin kreşlere ilişkin Anayasa Mahkemesi'ne başvurusunu hatırlatarak, "Belediyelerimizin kreş kurması, özel sektörün kreş kurma hakkı var. Buna kimse dokunmuyor ancak İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de vadettikleri kreşleri kuramadıkları için 'engelleniyoruz' marifetiyle böyle yavuz hırsız gibi üste çıkmaya çalışıyorlar. Kreş adı altında açtıkları yerlerin başına getirdikleri sorunlu insanların da LGBT faaliyeti içerisinde olan bir derneğin, vakfın mensubu olduklarını çok iyi biliyoruz. Bunlardan bir tanesi sessiz sedasız görevden alındı, diğeri de aynı şekilde devam ediyor" dedi.

Usta'nın konuşması sırasında CHP'li milletvekilleri, "yalan söylüyor" diyerek tepki gösterdi.

Usta: "Belediyelerimizin kreş açmasında hiçbir engel yok"

Usta, "Belediyelerimizin kreş açmasında hiçbir engel yok, açabilirler. Kuralına uygun olacak, kuralına uygun işletecekler" diye konuştu.

Başarır, "Okul öncesi eğitimle ilgili CHP, Anayasa Mahkemesi'ne gitti. İlköğretim ya da anaokulundaki çocukların tarikat benzeri yapıların elinde olmaması, eğitimin Milli Eğitim Bakanlığı'nda görülmesi gerektiğini söyledi" dedi.

Başarır: "Hiranur Vakfı'nda 6 yaşındaki kız çocuğu istismar edilirken 'ahlaksızlık' demediniz"

Usta'nın, belediyenin kreşlerinde "ahlaksızlık yapılıyor" dediğini söyleyen Başarır, "Gerçekten çok yazık. Siz milletvekiliydiniz, Hiranur Vakfı'nda 6 yaşındaki kız çocuğu istismar edilirken 'bu bir ahlaksızlık' demediniz. Ensar Vakfı'ndaki olayları bir kez konuşmadınız. Aladağ'da çocuklar ihmal yüzünden yanarken hiçbirinizin yüzü kızarmadı. İstanbul'da, Ankara'da, Mersin'de, Adana'da çocukları sahiplenen bu kurumlara dil uzatıyorsunuz. Sapkınlık 6 yaşındaki çocukla evlenmeye kalkan, dini nikah kıyan, ahlaksız bir tarikatın yöneticisidir" diye konuştu.

Usta, "Bu ülkede 'her mahalleye kreş açacağız' diye söz verenlerin açamadıkları kreş üzerinden kendilerini manipüle etmek için bu yollara başvurmaları hiç hoş değil. Ama kreş adı altında fiziki şartlar uygun olmayan, çocuklara ne eğitim verildiği bilinmeyen yerlere de kreş demeyin" dedi.

CHP'li Başarır, AK Partili Usta'nın sözlerine sataşmadan söz alarak, "aradan geçmiş 19 yıl sayın Bakanınız Anayasa Mahkemesi'ne göre güya genelge yollamış. Doğru iş yapmışsa Can Atalay için Anayasa Mahkemesi kararını neden uygulamadınız" diye sordu.

"İstanbul mutlu ki, Ekrem İmamoğlu'nu bir kez daha seçti"

Başarır, "3 yaşındaki çocuklardan bahsediyorsunuz, şu ana kadar 653 kreş açılmış. 210 tanesi İstanbul'da açılmış. 105 tanesini İstanbul Büyükşehir Belediyesi açmış, 653 tane kreşte binlerce çocuk kalıyor. Şükürler olsun ki bir tanesinin burnu bile kanamadı. Bir tanesinin kılına zarar gelmedi. Tek şikayet siz yaptınız. Gelin beraber gidelim o çocuklara el bebek gül bebek bakılıyor. İstanbul mutlu ki, Ekrem İmamoğlu'nu bir kez daha seçti" dedi.