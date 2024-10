Tev ve Abb "Okutan Ankara" Projesinin 2. Yılını Kutladı.

Güncel

HABER: Batuhan DÜKEL - KAMERA: Tunahan GÜLER

(ANKARA) - Türk Eğitim Vakfı, Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Ankara Halkının ortaklaşa üniversite öğrencilerine karşılıksız burs desteği sağladığı "Okutan Ankara" projesinin 2. yılı dolayısıyla resepsiyon düzenlendi. TEV Başkanı Mehmet Şükrü Tekbaş, "Ulu Önder Atatürk'ün işaret ettiği gibi muasır medeniyetleri yakalama gençlerimizin başarılarıyla olacaktır" dedi.

Türk Eğitim Vakfı, Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Ankara Halkının ortaklaşa üniversite öğrencilerine karşılıksız burs desteği sağladığı "Okutan Ankara" projesinin 2. yılı vdolayısıyla Ankara Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde resepsiyon düzenlendi. Kokteyl ile başlayan resepsiyon iki bursiyer öğrencinin vermiş olduğu çello konseri ile devam etti. Son olarak TEV gönüllüsü ressamların bağışladığı resimler müzayede ile katılımcılara satıldı.TEV satıştan elde ettiği bütçeyi öğrencilere burs vermek amacıyla kullanacak.

TEV Başkanı Prof Dr. Mehmet Şükrü Tekbaş, Ankara Şubesi Yürütme Kurulu Başkanı Yasemin Türkoğlu ve Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar resepsiyonda konuşma yaptı. Resepsiyona katılamayacağını belirten ve bir video ile katılımcılara seslenen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş şunları söyledi:

"İş birliği içerisinde hayata geçirdiğimiz ve bu yıl ikinci yılını kutladığımız Okutan Ankara projemizle Ankara'mızda eğitim gören üniversite öğrencilerine burs desteği sağlıyoruz. Bu projemizle gençlerimizin eğitim süreçlerinde karşılaştıkları maddi zorlukları hafifletmeyi ve daha iyi bir gelecek inşa etmelerine yardımcı olmaya çalışıyoruz.

"Gayemiz daha fazla öğrenciye ulaşarak gençlerimizin yoluna ışık tutmak"

Değerli Ankara halkının destekleriyle Okutan Ankara projemizin ilk yılında birçok üniversite öğrencimize burs imkanı sağladık. Gayemiz daha fazla öğrenciye ulaşarak gençlerimizin yoluna ışık tutmak. Aranızda bulunamayacağımı üzülerek belirtiyor. Bu geceyi sizlere emanet ediyorum."

TEV Başkanı Prof Dr. Mehmet Şükrü Tekbaş da konuşmasında şunları söyledi:

"Bugün aranızda olmaktan ve bu yıl dönümünde birlikte olmaktan son derece mutluyum. Burada kendimizi evimizde hissediyoruz. Bu güzel mekanda sizlerle birlikte olmak ve çok güzel bir projeyi yad etmek için buradayız. Türk Eğitim Vakfı bir süreden beri değişik belediyelerle birlikte Okutan Belediyeler, Okutan Ankara, Okutan Kadıköy, Okutan Üsküdar projeleri yürütüyor. Çok başarılı bir projemiz de Okutan Ankara projesi. Okutan Ankara projesi sizin sayenizde gençlere fırsat eşitliği anlamında burs verilmesine imkan sağlıyor. O çocuklara, ailelerine ışık oluyor. Türkiye'nin geleceği gençlerimiz bir yüzyılı bitirdik, ikinci yüzyılda o gençler sayesinde Türkiye ileriye gidecektir. Ulu Önder Atatürk'ün işaret ettiği gibi muasır medeniyetleri yakalama gençlerimizin başarılarıyla olacaktır. İlimle olacaktır, eğitimle olacaktır. Bundan 57 yıl önce aralarında Vehbi Koç Beyefendi'nin bulunduğu iki yüz beş hayırsever iş insanı bir araya geldi, Türk Eğitim Vakfı'nı kurdu. Türk Eğitim Vakfı o tarihten itibaren bugüne kadar 300 bine yakın burs verdi. Yurt dışında değişik proje ortaklarıyla birlikte yüksek lisans bursları veriyor, doktora bursu veriyor. Aynı şekilde Türkiye'de de meslek liselerine, afet bölgelerine burslar veriyoruz. Bir tanesini yakında açacağımız Yenimahalle'de kız öğrenci yurdumuz var. Bunun diğer örneklerini hayata geçirdik.

"Pozitif ayrımcılık yapıyoruz kızların okumasına çok büyük özen gösteriyoruz"

Pozitif ayrımcılık yapıyoruz. Kızların okumasına çok büyük özen gösteriyoruz. Çünkü kızlar geleceğin anneleri evlerinde öğretmen olacaktır. O nedenle kız öğrenci yurtlarımız var. Birlikte önümüzdeki günlerde açacağız. Böyle projemiz Trabzon'da var, İzmir'de var. Eee ve diğer illerde de eee yurtlar açmaya devam ediyoruz. Şimdiye kadar otuzun üzerinde öğretim kurumu açtık ve Milli Eğitim Bakanlığı'na devrettik."

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar da şunları kaydetti:

"Türkiye'de her şeyin bozulduğu gibi maalesef eğitimde içler acısı... Belediye başkanları olarak her gün dinliyoruz. Sokaktaki vatandaşı dinliyoruz, öğretmenleri dinliyoruz, üniversite hocalarını dinliyoruz. Her gün geriye giden bir eğitim sistemi, üretmeyen bir eğitim sistemi... Ne için okuduğunu bilmeyen bir öğrenci, okulu bitirdiğinde nereye yerleşeceğini bilmeyen bir öğrenci ve maalesef aynı şartlarda okutmadığınız çocukları, aynı imkanlarla okutmadığınız çocukları aynı bir imtihanla değerlendirerek üniversiteye alıyorsunuz. Bu adaletli de değil, insani de değil. Bu sene 500 binin üzerinde çocuğumuz maalesef yurt bulamadığı için, ailesinin bir ev tutamadığı veya bir yurda para yatıramadığı için okula kaydını yaptıramamış bir durumdayız. Bu resmi devletin rakamları.

"Belediyeler okullardan elini çekseler pislik içerisinde kalacak"

Böyle bir dönemde devlet okulları ikinci sınıf bir okul haline gelmiş. Belediyeler okullardan elini çekseler pislik içerisinde kalacak. Ben 16 senedir Ankara'da Yenimahalle'de belediye başkanlığı yapıyorum. Her sene milyonlarca lira bütçemden devlet okullarına ayırıyorum. Çevre düzenlemesi, arızası, tadilatı her konuda yardımcı oluyoruz. Siyasi olarak bunu da engellemeye çalışanlar var ama mecburiyet karşısında dirençli öğretmenlerin, müdürlerin, idarecilerin sayesinde alıyor, yapıyoruz. Değerli arkadaşlarım, Yenimahalle Belediyesi olarak eğitime büyük destek veriyoruz. Çünkü Türkiye, eğitim sistemini düzeltmediği müddetçe diğer sorunlarını çözemez."