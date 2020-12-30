5A uydusu pazartesi gecesi fırlatılıyor - Son Dakika

5A uydusu pazartesi gecesi fırlatılıyor
30.12.2020 19:00
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye'nin 5A uydusunu Pazartesi gecesi uzaya fırlatacaklarını açıkladı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye'nin 5A uydusunu Pazartesi gecesi uzaya fırlatacaklarını açıkladı.
Ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Ordu'da bulunan Bakan Karaismailoğlu, AK Parti Ordu İl Başkanlığını ziyaret etti. Bakan Karaismailoğlu, burada yaptığı açıklamada uydu sahibi 30 ülkeden biri olan Türkiye'nin beşinci nesil haberleşme uydusu TÜRKSAT 5A'nın Pazartesi gecesi uzaya fırlatılacağını belirtti.
Bakan Karaismailoğlu "Pazartesi'yi Salı'ya bağlayan gece 5A uydumuzu uzaya fırlatacağız. Programını yaptık. Onun heyecanını taşıyoruz" dedi. - ORDU
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