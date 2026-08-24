985 Milyon TL’lik İlk Adım, Topraktan Proje Gayrimenkul Yatırım Fonu’nda Büyümenin Başlangıcı Oldu - Son Dakika
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985 Milyon TL’lik İlk Adım, Topraktan Proje Gayrimenkul Yatırım Fonu’nda Büyümenin Başlangıcı Oldu

985 Milyon TL’lik İlk Adım, Topraktan Proje Gayrimenkul Yatırım Fonu’nda Büyümenin Başlangıcı Oldu
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Azimut Portföy ve Fuzul Holding iştiraki Fuzul Topraktan, proje geliştirme deneyimi ile sermaye piyasaları uzmanlığını bir araya getiren yeni bir iş birliğine imza attı. İş birliği kapsamında hayata geçirilen Topraktan Proje Gayrimenkul Yatırım Fonu, yatırımcılarla buluşuyor. Fonun ilk proje alanlarından biri, Fuzul’ün uzun yıllardır birçok projeyi tamamladığı Başakşehir’de yer alıyor.

Azimut Portföy ve Fuzul Topraktan iş birliğiyle hayata geçirilen Topraktan Proje Gayrimenkul Yatırım Fonu, düzenlenen basın toplantısıyla tanıtıldı. Azimut Portföy Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Murat Salar, Fuzul Topraktan Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Akbal ve Fuzul Holding CEO’su Erdal Erdem’in katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda; fonun yatırım yaklaşımı, ilk proje alanı ve önümüzdeki döneme ilişkin planlar paylaşıldı.

İlk aşamada 985 milyon TL büyüklükle yatırımcılarla buluşacak fon ile Fuzul Topraktan’ın proje geliştirme deneyimi, Azimut Portföy’ün fon yönetimi ve sermaye piyasaları alanındaki uzmanlığı ve sektörel öncülüğü ile aynı yapıda bir araya geliyor.

Fonun ilk proje alanlarından biri de Fuzul’ün uzun yıllardır proje geliştirdiği Başakşehir’de konumlanıyor. Başakşehir’de bulunan 16.724,39 metrekare büyüklüğündeki konut imarlı arsa fon portföyüne dahil edildi. Fon kapsamında burada geliştirilecek yeni proje, Fuzul’ün Başakşehir bölgesindeki 22’nci projesi olacak.

Gayrimenkul sektöründe 35 yıllık deneyime sahip Fuzul, bugüne kadar 5.500’ün üzerinde bağımsız bölümü kapsayan projeler geliştirdi. Tamamlanan, devam eden ve planlanan projelerle birlikte Fuzul’ün toplam geliştirme hacmi 1,5 milyon metrekarenin üzerine ulaşıyor.

“Proje geliştirme deneyimini sermaye piyasalarının imkânlarıyla buluşturuyoruz”

Azimut Portföy Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Murat Salar, iş birliğine ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

“Proje gayrimenkul yatırım fonlarının, gayrimenkul sektörü ile sermaye piyasaları arasındaki bağı güçlendiren önemli araçlardan biri olduğuna inanıyoruz. Topraktan Proje Gayrimenkul Yatırım Fonu’nda Fuzul’ün proje geliştirme konusundaki saha deneyimi ile Azimut Portföy’ün fon yönetimi ve sermaye piyasaları alanındaki uzmanlığını bir araya getiriyoruz.

Buradaki yaklaşımımız, gayrimenkul geliştirme sürecinde oluşan değeri profesyonel fon yönetimi ve sermaye piyasalarının düzenlenmiş yapısı içerisinde nitelikli yatırımcılarla buluşturmak.

Gayrimenkul, ülkemizde her zaman en sevilen yatırım araçlarından oldu. Tasarrufu olan herkesin de öncelikli tercihi olan bu yatırım aracını, kurallı bir piyasada, güvenli olarak yatırımcılar ile buluşturacak yegane araç Gayrimenkul Fonlarıdır. Azimut Portföy olarak, bu fonları erişilebilir, anlaşılabilir ve değer üreten bir yatırım alternatifi olarak bütün tasarruf sahiplerine sunmaya devam ediyoruz.

Azimut Portföy bugüne kadar birçok ilki hayata geçirdi. Topraktan Proje Gayrimenkul Yatırım Fonu da, Borsa İstanbul’da işlem görecek kendi türündeki ilk fon olacak. Önümüzdeki dönemde, gerekli başvuru ve onay süreçlerinin tamamlanmasının ardından fon katılma paylarının Borsa İstanbul Girişim Sermayesi Pazarı’nda işlem görmesini de hedefliyoruz.

Sermaye Piyasalarının temel işlevi, reel sektördeki değer ve kazançlar ile sermaye ve tasarrufu bir araya getirmek olmalıdır. Bu fonu tam da bu amaca uygun olarak tasarladık.

Topraktan Fon, gayrimenkul yatırımına ilgi duyan herkese, bir gayrimenkul projesine en başından, topraktan ortak olma fırsatını, erişilebilir biçimde sunuyor.

Azimut Portföy Alternatif Yatırım Fonlarında da önümüzdeki dönemde yeni ve özgün işlerle piyasaya seçenek ve derinlik sunmaya devam edecek.”

985 Milyon TL’lik İlk Adım, Topraktan Proje Gayrimenkul Yatırım Fonu’nda Büyümenin Başlangıcı Oldu

Faruk Akbal: “985 milyon TL ile ilk adımını attığımız fonumuzu büyüterek yatırımcıyı değer zincirinin ortağı yapıyoruz”

Fuzul Topraktan Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Akbal, Topraktan Proje Gayrimenkul Yatırım Fonu’nun gayrimenkul geliştirme kabiliyetlerini sermaye piyasalarıyla buluşturan yeni bir dönemin başlangıcı olduğunu vurguladı.

Akbal şunları söyledi:

“Gayrimenkule talep azalmıyor ancak finansman şartları ve erişim biçimleri dönüşüyor. Biz Fuzul Topraktan olarak önce 'Aşamalı Konut Sahibi Olma Sistemi' ile insanları konut sahibi yapma noktasında yenilikçi bir model ortaya koyduk. Şimdi ise aynı bakış açısını gayrimenkul yatırımına taşıyoruz. Bugüne kadar 5.500’ün üzerinde bağımsız bölüm geliştirdik ve 1,5 milyon metrekarenin üzerinde bir hacme ulaştık. Fuzul GYO ile sermaye piyasalarındaki kurumsal tecrübemizi, Azimut Portföy’ün fon yönetimi uzmanlığıyla birleştiriyoruz.

Topraktan Proje Gayrimenkul Yatırım Fonu’nu ilk aşamada 985 milyon TL büyüklükle başlatıyoruz; ancak bu rakamı yalnızca bir başlangıç olarak görüyoruz. Önümüzdeki dönemde fonun büyüklüğünü ve yatırım alanlarını artırarak daha geniş bir değer üretme alanı oluşturmayı hedefliyoruz. Bu büyümenin ilk adımı olarak Başakşehir’deki 16.724,39 metrekarelik arsayı portföye dahil ettik; bu proje bölgedeki 22’nci projemiz olacak. Katılım finans ilkelerine uygun olarak yapılandırdığımız bu fon sayesinde, yatırımcıları bitmiş gayrimenkulün sadece alıcısı değil, topraktan başlayan tüm değer üretim sürecinin bir parçası haline getiriyoruz.”

Erdal Erdem: “Fuzul Holding’in dev ekosistemi ve finansal gücüyle gayrimenkulde yeni bir dönem başlatıyoruz”

Fuzul Holding CEO’su Erdal Erdem ise iş birliğini, Holding’in 35 yıllık güçlü birikimi ve finansal yapısıyla reel sektörü sermaye piyasalarıyla buluşturan stratejik bir hamle olarak değerlendirdi.

Erdem şunları söyledi:

“Fuzul Holding olarak bugün gayrimenkulden tasarruf finansmanına, sigortacılıktan teknolojiye kadar 11 farklı sektörde, 12 grup şirketimiz ve 4 bin 800 kişilik kadromuzla ülkemizin üretimine katkı sunuyoruz. 2026 yılı ikinci dönem sonuçlarımıza göre aktif toplamımız geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 126 büyüyerek 165,2 milyar TL’ye ulaştı. Özkaynaklarımız yüzde 118 artışla 41,1 milyar TL’ye, net kârımız ise yüzde 67 artışla 10,1 milyar TL seviyesine yükseldi.

İşte bu güçlü finansal yapı ve devasa ekosistemin getirdiği sorumlulukla, reel sektördeki deneyimimizi Azimut Portföy’ün uzmanlığıyla buluşturuyoruz. Tam da bu yapının merkezinde yer alan Fuzul Topraktan, Holding’imizin geleceğe dönük büyüme stratejisinin en önemli taşıyıcılarından biridir. Topraktan Proje Gayrimenkul Yatırım Fonu’nu yalnızca bir anlaşma değil; gayrimenkul sektörünün geleceğine ve yatırımcılarımızın değişen beklentilerine verilmiş güçlü bir cevap olarak görüyoruz. Kuruluş çalışmalarını sürdürdüğümüz katılım bankamızın da devreye girmesiyle birlikte, gayrimenkul, finans ve sermaye piyasaları arasında kurduğumuz bu sinerjiyi çok daha ileri bir noktaya taşıyacağız.”

Fon katılma paylarının Borsa İstanbul’da işlem görmesi hedefleniyor

Azimut Portföy’ün kurucusu ve yöneticisi olduğu Topraktan Proje Gayrimenkul Yatırım Fonu, nitelikli yatırımcılara yönelik olarak yapılandırıldı ve katılım finans ilkelerine uygun olarak faaliyet gösteriyor.

Topraktan Fon katılma paylarının, başvuru ve onay süreçlerinin tamamlanmasının ardından Borsa İstanbul Girişim Sermayesi Pazarı’nda işlem görmesi hedefleniyor.

Azimut Portföy ve Fuzul Topraktan iş birliğiyle hayata geçirilen fon ile proje geliştirme deneyiminin profesyonel fon yönetimiyle buluşturulması ve gayrimenkulde oluşan değerin sermaye piyasaları üzerinden nitelikli yatırımcılara sunulması amaçlanıyor.

Şirket Haberleri, Başakşehir, Son Dakika

Son Dakika Şirket Haberleri 985 Milyon TL’lik İlk Adım, Topraktan Proje Gayrimenkul Yatırım Fonu’nda Büyümenin Başlangıcı Oldu - Son Dakika

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