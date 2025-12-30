Lüks arabalara, evlere, arsalara el kondu! 8 kilo altın sevgiliden çıktı - Son Dakika
Lüks arabalara, evlere, arsalara el kondu! 8 kilo altın sevgiliden çıktı

Lüks arabalara, evlere, arsalara el kondu! 8 kilo altın sevgiliden çıktı
30.12.2025 11:51  Güncelleme: 13:34
Lüks arabalara, evlere, arsalara el kondu! 8 kilo altın sevgiliden çıktı
Adana'da şirketlerde güven kazanıp ardından batırılma oyunuyla dolandırıcılık yaptığı belirlenen şebekeye yönelik düzenlenen operasyonda 15 kişi tutuklandı. Yaklaşık 328 milyon liralık dolandırıcılık yaptığı tespit edilen örgütün, 300 milyon TL'den fazla olan mal varlığına el konuldu. Şebekenin para transfer trafiğinin 1,5 milyar lirayı bulduğu belirlenirken, örgüt üyelerinden birinin sevgilisinin bankadaki kasasından 8 kilogram altın çıktı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi Mali Büro Amirliği ekipleri, Mahir A.'nın sahibi olduğu yemek şirketinin konkordato ilanıyla gıda üzerine satış yapan şirketleri dolandırdığı ihbarıyla çalışma yaptı.

Teknik ve fiziki takip başlatan polis, Mahir A. ile Yakup K.'nin elebaşılığını yaptığı örgütün, güven sağladığı 22 gıda firmasını 1 yılda 328 milyon lira dolandırdığını tespit etti. Soruşturmayı derinleştiren polis, şüphelilerin kendi şirketlerinde çalışan kişilerin ve yakınlarının üzerine 8 paravan şirket kurduğu, mal varlıklarını da bu şirketler üzerinden kaçırmaya çalıştığını saptadı. Polis, yaklaşık 10 ay süren takibin ardından Mahir A. ve Yakup K.'nin de aralarında olduğu 25 şüphelinin kimliğini deşifre etti.

Lüks arabalara, evlere, arsalara el kondu! 8 kilo altın sevgiliden çıktı

BANKA HESAPLARINDA 1,5 MİLYAR LİRALIK PARA TRAFİĞİ

Öte yandan, Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun (MASAK) araştırmasında, şüphelilerin banka hesaplarında 1 yıl içerisinde yaklaşık 1 milyar 500 milyon liralık para trafiğinin olduğu belirtildi. Elebaşı Yakup K. ile şirketlerinde yönetici pozisyonunda olan Mahir A.'nın, dolandırdıkları kişilere paravan şirketler üzerinden karşılıksız çek verdiği, mal varlıklarını da yakınlarına devrettiği belirlendi.

Lüks arabalara, evlere, arsalara el kondu! 8 kilo altın sevgiliden çıktı

BANKA KASASINDAN 8 KİLO ALTIN ALDI, YAKALANDI

Polisin titiz takibi sonucunda şebeke üyelerinden Yakup K.'nin, 1'er kilogramlık halde toplam 8 kilogram külçe altını saklamak için sevgilisi Meryem V.'yi paravan olarak kullandığı ortaya çıktı. Meryem V.'nin, bankada kendi adına açtırdığı kasada örgüte ait altınları muhafaza ettiğinin belirlenmesi üzerine polis takibi sıkılaştırdı. Otomobille bankaya gelen Meryem V.'yi kasadan altın külçelerini alarak dışarı çıkarken yakalanarak gözaltına alındı.

Lüks arabalara, evlere, arsalara el kondu! 8 kilo altın sevgiliden çıktı

25 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Ekipler, bu tespitlerle, Adana merkezli 10 ilde belirlenen çok sayıda adrese eş zamanlı baskın yaptı. Operasyonda, Mahir A. ve Yakup K.'nin de aralarında bulunduğu 25 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adresleri ve araçlarında ekiplerin aramalarında, 285 bin 800 lira, 11 bin 943 dolar, 2 bin 370 avro, 7 milyon 745 bin lira değerinde altın ve ziynet eşyası, farklı kişiler adına düzenlenmiş 249 çek, 111 senet, 9 tapu, 26 ayrı şirkete ait kaşe, çok sayıda şirket evrakı ve dijital materyal ele geçirildi.

348 MİLYON LİRALIK MAL VARLIĞINA EL KONULDU

Ayrıca suçtan elde edildiği değerlendirilen piyasa değeri yaklaşık 348 milyon lira olan, aralarında lüks otomobillerin de bulunduğu 25 araç, farklı illerde 29 ev, arsa ve ofis ile Meryem V.'nin çantasında ele geçirilen 8 kilo altına da el konuldu.

Lüks arabalara, evlere, arsalara el kondu! 8 kilo altın sevgiliden çıktı

SUÇLAMALARI REDDETTİLER

Emniyete götürüle şüphelilerden Yakıp K., sorgusunda, "Bahsi geçen şirketlerle ilgili imza yetkim ya da bir bağım yok. Dolandırıcılıkla ilgili bilgim ve alakam yok" dedi.

Mahir A. ise "Son süreçte şirketin yönetimine getirildim. Yakup K. beni çağırdı ve sadece konkordato sürecini yönetiyordum. Dolandırıcılık yapmadım" ifadelerini kullandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden, aralarında Yakup K. ve Mahir A.'nın da olduğu 15 şüpheli çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı. Şüphelilerden 8'i adli kontrol şartı, 2'si ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Lüks arabalara, evlere, arsalara el kondu! 8 kilo altın sevgiliden çıktı - Son Dakika

