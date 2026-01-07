Adliyeden 25 kilogram altın çalan Erdal Timurtaş itirafçı olmak istiyor! Tarihi soygundan çete çıktı - Son Dakika
Adliyeden 25 kilogram altın çalan Erdal Timurtaş itirafçı olmak istiyor! Tarihi soygundan çete çıktı

Adliyeden 25 kilogram altın çalan Erdal Timurtaş itirafçı olmak istiyor! Tarihi soygundan çete çıktı
07.01.2026 10:13
Adliyeden 25 kilogram altın çalan Erdal Timurtaş itirafçı olmak istiyor! Tarihi soygundan çete çıktı
İstanbul'da Büyükçekmece Adliyesi'ndeki emanet bürosundan 25 kilogram altın ve 50 kilogram gümüş çalınmasına ilişkin yürütülen soruşturmada yeni detaylar otaya çıktı. Soygununun firari zanlısı Erdal Timurtaş'ın yakınlarına ''Etkin pişmanlıktan faydalanmak istiyorum, beni kullandılar para vermediler'' mesajları attığı ortaya çıktı. Şüphelilerden biri itirafçı olurken soygunun altında çete çıktı. Öte yandan soyguna ilişkin yeni görüntüler de ortaya çıktı.

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen adli emanet kasasındaki hırsızlık soruşturması kapsamında, 50 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Soruşturmada tutuklu sayısı 16'ya yükseldi.

TİMURTAŞ: ETKİN PİŞMANLIKTAN FAYDALANABİLİRİM

Soruşturma dosyasına giren bilgilere göre, şüpheli Erdal Timurtaş'ın bir arkadaşına gönderdiği mesajda, 'Benim bir suçum yok, beni kullandılar. Bana para dahi vermediler. Ailemle tehdit ettiler. Etkin pişmanlıktan faydalanabilirim' ifadelerini kullandığı öğrenildi. İddialara göre, soygun sırasında altın ve gümüşlerin adliye dışına çıkarıldığı esnada, Erdal Timurtaş'a olası bir müdahale yapılması halinde güvenlik görevlilerine ateş açmak üzere bekleyen silahlı bir kişinin bulunduğu öne sürüldü.

Adliyeden 25 kilogram altın çalan Erdal Timurtaş'tan beklenmedik karar! Tarihi soygundan çete çıktı

ÇALINAN ALTINLAR NAKDE ÇEVRİLDİ, PARAYLA OTO GALERİ KURULDU

Dosyada yer alan tespitlere göre, gözaltına alınan şüphelilerden birinin etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak isteyerek itirafçı oldu. Yapılan incelemelerde, çalınan altın ve gümüşlerin bir bölümünün kuyumcularda eritilerek nakit paraya çevrildiği, elde edilen paranın ise aklanmaya çalışıldığı belirlendi. Şüphelilerin bu parayla bir oto galeri firması kurduğu, galeri bünyesinde araçlar satın alındığı tespit edildi. Galeri firmasını kuran şüpheliler tutuklanırken, söz konusu araçların tamamına el konuldu.

Adliyeden 25 kilogram altın çalan Erdal Timurtaş'tan beklenmedik karar! Tarihi soygundan çete çıktı

TİMURTAŞ'IN ÜZERİNE KALACAK ŞEKİLDE PLAN YAPILDI İDDİASI

İlk aşamada tek kişi tarafından gerçekleştirilmiş izlenimi verilen hırsızlık, aslında organize bir yapı tarafından planlandığı ortaya çıktı. Şüphelilerin lideri olduğu iddia edilen M.S.'nin soygun sırasında araç içerisinde beklediği belirlendi. M.S.'nin kuzeni M.E ile birlikte firari olduğu öğrenildi.

Adliyeden 25 kilogram altın çalan Erdal Timurtaş'tan beklenmedik karar! Tarihi soygundan çete çıktı
Şüphelilerin lideri M.S.

Öte yandan, M.S.'nin kız arkadaşı Elif Dölçek'in 'Para aklama' suçundan tutuklandığı öğrenildi. Diğer araçta beklediği tespit edilen Metin Soner'in de tutuklanarak cezaevine gönderildiği belirtildi. Ayrıca, hırsızlıkta kullanılan araçların temin edildiği kiralama şirketinin de olaya dahil olduğu belirlendi. Şirket sahibi Burak Çiçek ile paranın aklanması amacıyla teslim edildiği tespit edilen emlakçı Gülsüm Varol'un da tutuklanan isimler arasında yer aldığı öğrenildi. Dosyadaki tespitlere göre, şüphelilerin hırsızlığın ardından Ağrı'ya giderek toplantı yaptığı, olayın açığa çıkmayacağı düşüncesiyle hareket ettikleri ve tüm suçun Erdal Timurtaş'ın üzerine kalacağı yönünde plan yaptıkları belirlendi. Soruşturma kapsamında tüm şüphelilerin mal varlıkları donduruldu.

Adliyeden 25 kilogram altın çalan Erdal Timurtaş'tan beklenmedik karar! Tarihi soygundan çete çıktı

Öte yandan tutuklanan şüphelilerden Ömer Karaca'nın Whatsap'taki mesajları ortaya çıktı. Karaca mesajında, "100 bin euro daha gelebilir, toplamda 200 bin euro, '5 milyon para ile galericilik yapabilir miyiz' yazdığı görüldü.

Adliyeden 25 kilogram altın çalan Erdal Timurtaş'tan beklenmedik karar! Tarihi soygundan çete çıktı


YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan soyguna ait yeni görüntüler de ortaya çıktı. Çalınan altınların market arabası içinde otoparka götürüldüğü anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Adliyeden 25 kilogram altın çalan Erdal'dan beklenmedik karar! Tarihi soygundan çete çıktı

NE OLMUŞTU?

Büyükçekmece Adliyesi'nde emanet bürosunda görevli hizmetli memur Erdal Timurtaş'ın uzun süredir işe gelmemesi üzerine yapılan denetimlerde, 25 kilogram altın ile 50 kilogram gümüşün çalındığı belirlendi.

Adliyeden 25 kilogram altın çalan Erdal'dan beklenmedik karar! Tarihi soygundan çete çıktı

Savcılığın durumu tespit etmesinin ardından, Erdal Timurtaş ile eşi Esma Timurtaş'ın çocuklarıyla birlikte 19 Kasım'da Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan İngiltere'ye uçtukları ortaya çıktı. Erdal Timurtaş ve eşi hakkında kırmızı bültenle yakalama kararı çıkarıldı.

Adliyeden 25 kilogram altın çalan Erdal'dan beklenmedik karar! Tarihi soygundan çete çıktı

Soruşturma kapsamında, odanın anahtarına sahip olduğu belirlenen adli emanet sorumlusu Kemal D., düzenlenen ilk operasyonda tutuklandı. Olaya ilişkin gerçekleştirilen ikinci operasyonda ise adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ömer K., Zeynep V., Eyüp İ.S., Gülsüm V. ve Yunus E.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan, şüpheliler Burak Ç., Mehmet T. ve Mehtap S. hakkında ev hapsi şeklinde adli kontrol kararı uygulanırken, diğer 5 şüpheli yurt dışına çıkış yasağı şartıyla serbest bırakıldı.

Adliyeden 25 kilogram altın çalan Erdal'dan beklenmedik karar! Tarihi soygundan çete çıktı

Son Dakika Yaşam Adliyeden 25 kilogram altın çalan Erdal Timurtaş itirafçı olmak istiyor! Tarihi soygundan çete çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Emrullah Tetik Emrullah Tetik:
    yap yap etkin pişmanlıktan faydanmak istiyorum negüzel ya.kabul edilmesin görüldüğü yerde paketlensin. 36 2 Yanıtla
  • 1234 1234:
    çete trap mi yoksa bulduğu altina petrole çöküyor 21 4 Yanıtla
  • 061400Ho 061400Ho:
    altın nerde? yemezler, 18 1 Yanıtla
  • Bayram Izgoren Bayram Izgoren:
    pog yoluna gittin ula isindende oldun esinde isinden oldu degdimi 16 1 Yanıtla
  • es342646 es342646:
    Salak 14 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Adliyeden 25 kilogram altın çalan Erdal Timurtaş itirafçı olmak istiyor! Tarihi soygundan çete çıktı
