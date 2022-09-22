Pakistan'a yardım malzemesi taşıyan "İyilik Trenleri" Ankara'dan yola çıktı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda 30 ilden 22 sivil toplum kuruluşunun katkısıyla hazırlanan 8. ve 9. "İyilik Trenleri" Ankara Tarihi Tren Garı'ndan Pakistan'a uğurlandı.

Türkiye, sel afetlerinin 33 milyondan fazla kişiyi etkilediği Pakistan için kurduğu insani yardım köprüsünden destek göndermeyi sürdürüyor. Yardım çalışmaları, 50 bin çadır ve 500 bin hijyen malzemesi hedefiyle AFAD koordinasyonunda yürütülüyor.

Bu kapsamda 8. ve 9. "İyilik Trenleri"nin seferleri dolayısıyla Tarihi Ankara Garı 1. Peron'da, AFAD Başkan Yardımcısı Önder Bozkurt, TCDD Taşımacılık Genel Müdür Yardımcısı Çetin Altun, Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Sirus Seccad Gazi ve destek veren STK'ların temsilcilerinin katılımıyla tören düzenlendi.

AFAD Genel Başkan Yardımcısı Bozkurt, törende yaptığı konuşmada, Pakistan'da yaşanan sel afeti sonrası 30 Ağustos'ta 1. İyilik Treni'nin yola çıktığını hatırlattı.

8. ve 9. "İyilik Trenleri"ndeki yardımların da afetzedelere hızlı bir şekilde ulaşmasını temenni eden Bozkurt, "Umut ediyoruz ki trenlerle giden hem yardım paketleri hem hijyen kolileri hem de çadır ve battaniye gibi temel insani yardım malzemelerinin, bölgede selden etkilenen afetzedelere yardımı dokunur. Onların temel ihtiyaçlarının giderilmesi noktasında fayda ve kolaylıklar sağlar diye umut ediyoruz." dedi.

Yardım trenlerinin koordinasyonunda dört bölge belirlediklerini söyleyen Bozkurt, şunları kaydetti:

"Ankara, Mersin, Van ve Kocaeli'nde olmak üzere iyilik trenlerimiz yola çıktı. Geçtiğimiz salı günü Van'da 7. İyilik Trenimizi uğurlamıştık. Bugün Ankara'dan 8. ve 9. İyilik Trenleri'ni uğurlamış olacağız. İnşallah bu trenlerle birlikte Türk milletinin duaları da Pakistan'a ulaşmış olacak."

"Tüm demiryolcular canla başla gayret göstermektedir"

TCDD Taşımacılık Genel Müdür Yardımcısı Çetin Altun da 2 tren halinde, 47 vagonda bin 40 ton insani yardım malzemesi taşıyacak trenleri uğurladıklarını ifade ederek, "Biraz sonra iyiliğe uğurlayacağımız trenimiz İran'ın Zahedan istasyonuna kadar toplam 3 bin 991 kilometre mesafe kat edecektir. Trenlerimizin ve içerisindeki yardım malzemelerinin ihtiyaç sahiplerine mümkün olan en kısa sürede ulaşması için trenin geçtiği güzergahtaki tüm demiryolcular canla başla gayret göstermektedir." diye konuştu.

Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Sirus Seccad Gazi de yardımlarda emeği geçenlere teşekkür etti.

Trenlerle taşınan yaklaşık 350 ton gıda yardımının Pakistan'da yaşanan gıda sorununa önemli oranda katkıda bulunduğunu ifade eden Gazi, "Bizim bu trajediyi atlatacağımızdan eminim ama Türk kardeşlerimiz bizim yanımızda olduğu sürece daha kolay atlatacağımızı biliyorum. Bu sıkıntıyı aşmamıza yardımcı olan kardeşlerimize, arkadaşlarımıza, herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Ankara hareketli trenler için yardım hazırlayan valilik, kaymakamlık ve belediyelerden oluşan iller arasında, Zonguldak, Bartın, Kastamonu, Sinop, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Gümüşhane, Tokat, Amasya, Çorum, Çankırı, Karabük, Bolu, Eskişehir, Kütahya, Kırşehir, Kırıkkale, Yozgat, Rize, Konya, Muğla, Denizli, Aydın, Uşak, Afyon, Sivas, İzmir ve Manisa yer alıyor.