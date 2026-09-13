"Ailem Güvende" soruşturmasını tetikleyen şüpheli ifadesi ortaya çıktı! Jigolo ağı deşifre oldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 12 ve 13 Eylül'de 12 ilde düzenlenen "Ailem Güvende" operasyonunun dayanaklarından biri, soruşturma dosyasına giren bir şüpheli ifadesi oldu.

Operasyon kapsamında İstanbul, Ankara, Çanakkale, İzmir, Antalya, Ordu, Elazığ, Balıkesir, Aydın, Kırşehir, Iğdır ve Hatay'da toplam 38 şüpheli hakkında işlem yapıldı. 26 şüpheli gözaltına alındı, diğerlerinin yakalanması için çalışma sürüyor.

Başsavcılığın açıklamasına göre şüpheliler "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "fuhuş", "müstehcenlik" ile "kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak veya satın almak" suçlamalarıyla soruşturuluyor.

TELEFONUN ŞİFRESİNİ VERDİ, İSİM İSİM ANLATTI

Savcılıkta şüpheli sıfatıyla ifadesi alınan kişi, cep telefonunun şifresini kendi rızasıyla verdi. Telefonda yapılan bilirkişi incelemesinin ardından karşısına çıkarılan fotoğraf, mesaj ve kayıtlar hakkında ayrıntılı beyanda bulunan şüpheli, bazı kişilerden para karşılığında uyuşturucu madde temin ettiğini, bazı adreslerde uyuşturucu kullanılan partiler düzenlendiğini anlattı. Telefonundaki farklı tarihlere ait uyuşturucu görüntülerinin kimler tarafından kendisine gönderildiğini de savcılığa tek tek açıkladı.

TELEGRAM’DA ERKEKLERE ÇALIŞAN ERKEK "JİGOLO" AĞI

Şüpheli, telefonunda ve sosyal medya hesaplarında kayıtlı çok sayıda kişinin para karşılığı cinsel ilişkiye girdiğini, bazı kişilerin ise başkalarını para karşılığı erkeklerle buluşturduğunu iddia etti. Dosyaya yansıyan anlatımlarda, bu ilişkiler için kullanılan IBAN hesapları ile Telegram kullanıcı adları da savcılığa bildirildi.

Şüpheli ayrıca bazı kişilerin Telegram, Instagram, X ve OnlyFans üzerinden müstehcen görüntülerini para karşılığında yayımladığını, bazı kişilerin ise hem uyuşturucu temin ettiğini hem de para karşılığı cinsel ilişki ağı içerisinde yer aldığını anlattı. Bir kişi hakkında ise başka kişilere “jigolo” temin ettiğini öne sürdü.

UYUŞTURUCU İLE FUHUŞ AYNI AĞDA

Savcılık tutanağındaki anlatımlar, uyuşturucu kullanımı ve temini ile para karşılığı cinsel ilişki organizasyonlarının belirli kişiler üzerinden kesiştiğine ilişkin iddialar içeriyor. Şüpheli, telefon rehberinde kayıtlı çok sayıda kişi hakkında uyuşturucu kullandıkları veya temin ettikleri yönünde iddiada bulunurken, bunlardan bazılarının aynı zamanda para karşılığı cinsel ilişki ağı içerisinde bulunduğunu da öne sürdü.

DİJİTAL İZLER OPERASYONA UZANDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturma dosyasına giren 3 Ağustos 2026 tarihli ifade ve şüphelinin telefonundan elde edilen dijital bulguların ardından soruşturma derinleştirildi. Dosyada ortaya çıkarılan bağlantılar, sosyal medya hesapları, iletişim kayıtları ve finansal izlerin incelenmesiyle genişleyen süreç, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı öncülüğünde Ankara, Mersin, İzmir ve Aydın’da yürütülen “Ailem Güvende” operasyonuna uzandı.