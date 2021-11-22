Başkan Altay Öğrencilerle Buluştu - Son Dakika

İlk olarak Konya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğretmen ve öğrencilerle buluşan Başkan Altay, motor ve mobilya atölyelerini inceleyerek öğrencilerle sohbet etti. Başkan Altay, "Emek, bilgi ve becerilerine şahitlik ettiğim öğrencilerimizi kutluyorum." dedi.

Daha sonra Meram Anadolu Lisesi'ne geçen Başkan Altay, sınıfları ziyaret ederek öğretmenler ve öğrencilerle görüştü. Kısa tatil sonrası başlayan eğitimlerde öğrencilere başarılar dileyen Başkan Altay, öğrencilerin donanımlı bir şekilde yetişmesinde büyük öneme sahip olan öğretmenlere de teşekkür etti.