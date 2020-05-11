Bergama Kozak Yaylasında özel köpeklerle zengin trüf alanı tespit edildi - Son Dakika

İZMİR'in Bergama ilçesinde bulunan Kozak Yaylası'nda son yıllarda fıstık çamı ağaçlarında yaşanan sorunlar nedeniyle ürün kaybı yaşayan yöre halkı artık ağaçların altında keşfedilen mantar ile yeni gelir kapısı sağlayacak. İzmir Orman Bölge Müdürü Zafer Derince, "Özel yetiştirilmiş cins köpeklerle yapılan aramada Kozak Yaylası'nda zengin doğal trüf alanı tespit edilmiştir. Fıstık çamından olan kaybımızı inşallah trüf ile telafi edip orman köylümüze ekonomik anlamda katkı sağlayacağız" dedi.

İzmir Orman Bölge Müdürlüğü son yıllarda fıstık çamı ağaçlarında yaşanan sorunlar nedeniyle ürün kaybı yaşayan yöre halkına destek olmak amacıyla ekonomik anlamda çözümler üretmeye devam ediyor. Kozak Yaylası'ndaki ormanlarda çam fıstığı dışında da alternatif odun dışı alternatif ürünler bulmak için İzmir Orman Bölge Müdürü Zafer Derince başkanlığında bölge ormanlarında teknik bir çalışma gerçekleşti.

İzmir Orman Bölge Müdür Yardımcısı Nurkan Yonar, Odun Dışı Orman Ürün ve Hizmetleri Şube Müdürü Zulal Totan, Bergama Orman İşletme Müdürü Turan Çiğnaklı ve Kozak Orman İşletme Şefi Mehtap Yıldırım'ın da katıldığı çalışmada Türkiye 'nin önemli trüf yetiştiricilerinden Niyazi Uluçoban ve ekibiyle birlikte Kozak Yaylası ormanlarında çam fıstığı ağaçlarının altında trüf mantarı arandı. Bu konuda özel yetiştirilmiş cins köpeklerle yapılan aramada şimdiye kadar meşe gibi geniş yapraklı ağaçlarının altında ortaya çıkan trüflere fıstık çamı ağaçlarının altında da rastlandı. Bir saat içinde yaklaşık 1,5 kilo kadar trüf mantarı toplandı.

'33 HEKTAR ALANDA DOĞAL TRÜF ALANLARI TESPİT ETTİK'

Konuyla ilgili açıklamada bulunan İzmir Orman Bölge Müdürü Zafer Derince, Kozak Yaylası'nda fıstık çamı ağaçlarında meydana gelen ürün düşüklüğünün çözümüne ilişkin üniversitelerle 10 projeyi eş zamanlı olarak yürüttüklerini ancak bu arada orman köylüsünün gelir kayıplarının önüne geçmek için alternatif ürün arayışları içinde olduklarını söyledi. Derince, şunları söyledi: