Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel\'den Emekliye Bayram İkramiyesi Tepkisi : "Yazıklar Olsun, Recep Tayyip Erdoğan"

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Bergama halk buluşmasında konuşan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, emekli için belirlenen 3 bin TL'lik bayram ikramiyesine tepki gösterdi. Özel, "Biz 17 bin lira olmasını savunuyoruz, '17 bin lira yapamayız, 5 bin lira yapacağız' diyorlardı. Az önce açıklamış, 3 bin lira yapmış. Yani bu kadar yoksulluk, enflasyon, hayat pahalılığı varken, 1 kilo et 600 lira olmuşken, yapa yapa bayram ikramiyesine yaptığı zam 3 bin lira. Yazıklar olsun Recep Tayyip Erdoğan. Yazıklar olsun" dedi. Seçmenin sandığa küsmemesi gerektiğini de vurgulayan Özel, "Eşinizi, dostunuzu şimdiden yoklayın. 'Oy vermeye gitmem' diyen varsa, ikna edin. Koluna girin, sandığa götürün. Hem Bergama'yı kurtarın, hem memleketi kurtarın" ifadesini kullandı.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir'in Bergama ilçesinde halk buluşmasına katıldı. Bergama'nın rant anlayışıyla yönetildiğini vurgulayan Özel, şöyle konuştu:

"Güzel Bergama'nın güzel, temiz yürekli, yüreğinde vatan, millet, bayrak sevgisi olan, Atatürk ilke ve devrimlerine sıkı sıkıya bağlı, kalbide Atatürk'ten başkasına yer olmayan güzel insanları. Hepiniz hoş geldiniz. Hepinizi saygı ile selamlıyorum. Bergama'da yerel seçimlerde içimiz buruldu, yüzümüz asıldı, 5 sene sabrettik. 5 senedir Bergama halkçı belediyecilikten uzak. Maalesef Bergama 5 senedir rantçı belediyeciliğe teslim. Ben burada, bu meydanda eyleme geldim eyleme. AK Partili belediye geldi, 2014 yılında çıkan kanunla köylümüzün alın teri ile emek emek artırdığı, biriktirdiği, birlikte edindiği mallarını, taşınmazlarını, tarlalarını belediyeye devrettiler, ücretsiz. Bizim başkanlar bu işleri yapmazken AK Parti'nin belediye başkanı geldi, deyim yerindeyse Bergama'yı, köylünün malını, tarlasını parsel parsel sattı, parsel parsel. 2,5 milyon metrekare köylünün tarlasını çatır çatır sattı. Bugün geliyorum, baktım. Başkan adayı değişik, dışarıdan bir tane ithal aday getirmişler. Bergamalının seçtiği adaya sanki kayyum atamışlar gibi."

"BERGAMA TAYYİP BEY'İN KAYYUMUNA GEÇİT VERECEK Mİ?"

Bergama'da AK Parti'nin başkan adayının toplu iş sözleşmesi görüşmesi yapmasına tepkisini dile getiren Özel, şunları söyledi:

"Seçime 45 gün var, dün belediyede toplu iş sözleşmesi vardı. HAK-İŞ'i çağırmışlar. Mevcut başkan ortada yok, AK Parti'nin başkan adayı toplu iş görüşmesi yapıyor. Yahu kardeşim o koltukta kimin oturacağına kimse karar veremez. Bergamalılar karar verir, Bergamalılar. Bergama, Tayyip Bey'in kayyumuna geçit verecek mi? Sandıkta, 'O koltuk benim, kime emanet edeceğime ben karar veririm' diyecek misiniz? Bakın, yeni aday slogan yazmış. Diyor ki 'Bergama kalkınacak, Bakırçay kalkınacak.' Kardeşim bundan önceki belediye başkanını da seni de gönderen aynı kişi. Ne oldu son 5 yılda? Başkan kendisi kalkındı. Vallahi ben söylemiyorum, kız kardeşi söylüyor. 'Malına bakın' diyor mal varlığına. Kız kardeşi diyor ki, 'Bizim böyle bir malımız yoktu.' O yüzden temiz belediyeciliğe ihtiyacımız var. Dışarıdan gelen ithal adaya değil Bergama'nın bir evladına ihtiyacımız var. 25 günlük Bergamalıya değil 25 yıldır emek veren birine ihtiyaç var. Bergama'nın evladı burada. Tanju Başkan. İşte Başkan. Seviyor musunuz Tanju Başkanı? 25 yıl boyunca Bergama'da köy demedi, yayla demedi, ev ev gitti. Hasta çocukları iyi etti. Siz koşup geldiniz, şifayı onda buldunuz. Evladının ateşi olunca ondaki, annedeki, babadaki duyguyu biz biliriz. Onu iyileştirene de minnetimiz çoktur. Şimdi Bergama'yı iyileştirmeye geliyor. Doktor Tanju Çelik Bergama'ya iyi gelecek."

"EL ELE VERMİŞLER, BERGAMAYI KURTARACAKLAR"

Parti içi görev değişimine de değinen Özel, şöyle devam etti:

"Biz halkçı belediyeciyiz. Biz gitmeden bir yere hemen AK Parti'nin yalanı ulaşıyor. Diyor ki 'Sosyal yardımları kesecekler.' Bakın bakalım Bergama'da geçmişte yapılanları bir kefeye koyun, son 5 yılda yapılanlara bir bakın. Ben bundan önce kendisi aday olmayıp, görevi teslim eden değerli kardeşim Mehmet Gönenç, ona yürekten teşekkür ederim. İşte partililik bu, eskisi burada, yenisi burada, aday adayı burada. El ele vermişler, Bergama'yı kurtaracaklar inşallah. Helal olsun hepinize. Herkes şunu bilsin, partide herkese yer var. Herkes görev yapacak. Ali Bor kardeşimi de en güzel görevlerde göreceksiniz. Mehmet Gönenç, CHP siyasetine genç yaşta katkı sağladı, çok daha güzel yerlerde göreceksiniz. Selim Başkan mutlaka en güzel yerlerde partimize katkı sağlayacak. Bu parti hepimizin baba evidir. Herkes baba evine doğar. Bunu sadece buradakiler söylemiyorum. Uzaktan beni dinleyenlere söylüyorum. AK Partili, MHP'li kardeşlerime söylüyorum. Sonuçta hepimiz Bergamalıyız. CHP, sizin babanızın evi, dedenizin evi. CHP, herkesin içine doğduğu baba evidir. Gün gelir, kimi uzağa taşınır, kimi yakında oturur. Kimi daha büyüğünü arar, kimi küçüğüne razı olur. Ama herkes bilir ki 'Başım sıkışırsa, dara düşersem eğer baba evinin çorbası kaynamaktadır, bacası tütmektedir.' Kozak Yaylası'ndaki mağdur köylü, ama çiftçi, ama asgari ücretle geçinemeyen emekçi, ama 10 bin lira emekli maaşına mahkum edilmiş emekli artık canına tak ettiyse baba evi burada, kapısı ardına kadar açık, senin yerin başımızın üzeridir. Bu baba evi kimindir, vallahi tapusu bende değil. Kemal Bey'de de yoktu, ne Ecevit'te vardı, ne rahmetli İnönü'de. Baba evinin tapusu bir kişiye kayıtlıdır, o da Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Bu yüzden, bu baba evi hepimizin. Mağdur kim varsa, mazlum kim varsa, itiraz eden kim varsa baba evine gelmeye, burada birleşmeye davet ediyorum."

"İTTİFAKI SANDIK BAŞINDA KURACAĞIZ"

Özel, Bergama'daki bütün demokratları birleşmeye davet ederek, şunları kaydetti:

"Bu seçim ittifaklar yok. Bu seçim Ankara'da çok istedik, Genel Merkezlerde çok istedik ancak ittifak yapamadık. Başkaları yaptı. Kendine göre gerekçelerle, saygı duyduğumuz şekilde eski ittifak ortaklarımız ittifak yapmak istemediler. Ama geçtiğimiz seçimlerde bir arada duran, Millet İttifakı'nı oluşturanlar, hepsi burada. Onlar bir yere gitmedi. İyi insanlar burada, güzel insanlar burada. Biz kimseyi uzakta tutmak istemiyoruz. Biz, ittifakı masa başında kuramadıysak, Bergama'da sandık başında kuracağız. Ben Bergama'daki bütün demokratları birleşmeye davet ediyorum. Sosyal demokratlar, muhafazakar demokratlar, milliyetçi demokratlar, AK Parti'nin, Cumhur İttifakı'nın talan belediyeciliğine karşı burada doktorun arkasında buluşalım, Bergamalıyı bu zulümden kurtaralım. Parti olarak birlik ve beraberlik içinde olmalıyız, ülke olarak birlik ve beraberlik içinde olmalıyız. Sürekli insanları korkutarak, tehdit ederek, kandırarak oy toplayanlar var. İnsanların karnı aç, diyor ki 'Ezanı dindirecekler, insanlar geçinemiyor.' Diyor ki 'Bayrağı indirecekler.' 'İşsizlik var, umutsuzluk var' diyorsun, diyor ki 'Ülkeyi böldürecekler.' Kardeşim bu ülkenin bir bölünme tehlikesi ortaya çıkarsa, bir işgal ve beka sorunu ortaya çıkarsa öyle Tayyip Erdoğan çağırınca havaalanına koşturup, kot üstüne yalandan perdelik kumaştan kefen çekenler değil dedeleri Çanakkale'de kefensiz yatanlar var, onlar sahip çıkar bu memlekete. Biz varız, biz buradayız. Şehidimiz olur, gider tabutun ucunu tutar, elde mikrofon, camide siyaset yapar. Afrin bölgesine gider, bir kamuflaj, buraya Cumhurbaşkanlığı forsu, 8 gazetede birden 'Erdoğan'a kamuflaj çok yakıştı.' Yahu bu kamuflaj yakışacaktıysa, Burak Erdoğan'a, Bilal Erdoğan'a yakışsaydı. Niye gitmedi onlar askere? Kendi evlatları bedelli, vatan evlatlarının şehadeti üzerinden siyaset yapmak son. Bundan sonra kısa çöp uzun çöpten hakkını alacak. Mazlumlar, garibanlar uzun adamdan hakkını alacak. Lamı, cimi yok."

"10 LİRAYLA EMEKLİNİN GEÇİNMESİNİ BEKLİYOR"

Emekli için belirlenen 3 bin TL'lik bayram ikramiyesine de değinen Özel, tepkisini şu sözlerle dile getirdi:

"Biraz önce Tayyip Erdoğan açıkladı, emekliye bayram ikramiyesi. Sene 2015, CHP emekliye bayram ikramiyesi vereceğini söyledi. Önceki Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu. 'Veremezsin' dediler, '7 Haziran'da veremezsin' dediler, baktılar seçim gitti, '1 Kasım'da biz de vereceğiz' dediler. Biz 'Bir asgari ücret' demiştik emekli ikramiyesi. Bugün 17 bin lira. Bunlar 3 sene emekliyi kandırıp, ta 2018 seçimlerinden önce bin lira verdiler. Sonra o para 2 yıl öyle kaldı, üçüncü yıl bin 500 lira yaptılar, sonra 2 bin lira yaptılar. Şimdi biz 17 bin lira olmasını savunuyoruz, '17 bin lira yapamayız, 5 bin lira yapacağız' diyorlardı, az önce açıklamış 3 bin lira yapmış. Yani bu kadar yoksulluk, enflasyon, hayat pahalılığı varken, 1 kilo et 600 lira olmuşken yapa yapa bayram ikramiyesine yaptığı zam bin lira. Yazıklar olsun Recep Tayyip Erdoğan. Yazıklar olsun. 10 bin liraya emeklinin geçinmesini bekliyor. 10 bin lira ile geçinilmez. 17 bin lira asgari ücret, onunla da geçinilmez. Bakın memlekette açlık sınırı 15 bin lira. Sen 17 bin lira verince asgari ücretlin bile açlık sınırında. Yoksulluk sınırı 52 bin lira. Maalesef, bu memlekette insanlardan oy alırken 'Milletim milletim' diyenler, sandığı arkada bırakınca milleti bırakıyorlar. Soru şu, Bergama'daki AK Partili, MHP'li kendisine 2 bin lirayı 5 bin lira bile yapmayan, ikramiyesini bin lira artırmayı reva görene 31 Mart'ta oy verirse bunlar böyle devam eder. Ama sarı kartı gösterirse, 'Patron benim' derse, 'Artık bıçak kemikte' derse görün bakayım sizin sesinizi dinliyorlar mı, dinlemiyorlar mı?"

"KOLUNA GİRİN, SANDIĞA GÖTÜRÜN"

Alanı dolduran kalabalığa "Bunlara 31 Mart'ta bu hayat pahalılığının, bu yoksulluğun, işsizliğin, enflasyonun hesabını sormaya var mıyız?" diye soran Özel, konuşmasını şöyle tamamladı:

"O zaman sadece kendimiz değil, bakın yerel seçimde katılım oranı çok önemli. Eşinizi, dostunuzu şimdiden yoklayın. 'Oy vermeye gitmem' diyen varsa, ikna edin. Koluna girin, sandığa götürün. Hem Bergama'yı kurtarın, hem memleketi kurtarın. Tabii, 4 sandık var. Bir tanesi muhtarlara, hangi partiden olursa olsun, hangi görüşten olursa olsun yakasında rozeti olmadan, arkasında parti gücü olmadan, medeni cesaret gösterip aday olan bütün adaylara başarılar diliyoruz. Bütün muhtarlara. Şimdi muhtarlar seçilecekler, ondan sonra iki tane kapıya gidecekler. Bir tanesi doktor Tanju'nun belediyedeki ardına kadar açık olacak kapısı, başımızla beraber. Bir de Tanju Beyin konusu olmayan işlerde nereye gidecekler, büyükşehre. Büyükşehirde kararlı, duruşu sakin ama işinde hızlı olan, yatırımları hızlı yapan, bütün dünyadan kaynak bulan, sorunları gören ve hızla çözen, benim çok güvendiğim bir adayım var. Aday burada, Cemil Tugay. Cemil Tugay'ın elini büyükşehir belediye başkanı olarak kaldırıyorum. Allah söyletti, bu arkadaşın da elini bir gün kaldıracağım böyle. Cemil Başkan bizim çok güvendiğimiz, inandığımız, işinde titiz, aldığı kararları hızlı alan ve ekibi ile birlikte uygulayan, kendi belediyesinde, yönettiği belediyede, 30 belediye içinde en yüksek memnuniyet oralarımızı yakalayan, büyükşehri emanet ettiğimizde en iyi sonucu alacağını, İzmir'i bir dünya kenti yapacağını, Bergama'nın sorunlarını teker teker çözeceğini ve sizin yüzünüzü güldüreceğini hepimiz biliyoruz. Onu size emanet ediyorum.

"CUMHUR İTTİFAKI HİÇBİR ŞEY YAPMADI"

Şimdi, bütün Türkiye gözü kulağı İliç'teki faciada. Bakın bir altın madeni, yıllarca üst üste yığılmış toprak, toprakta siyanür ve şimdi kaydı gitti, 9 canımızı aldı götürdü. İnşallah geri gelsinler ama Allah'tan ümit kesilmez ama her geçen dakika artık ümitlerimiz tükeniyor. Aldı götürdü. Belki yağan yağmurla bütün bir coğrafya siyanür ile zehirlenecek. Burada, Bergama'da altın madenine karşı biz mücadele ederken, CHP mücadele ederken bize laf söyleyenler şimdi sus pus oturuyorlar. Ben Bergama altın madeni mücadelesine emek veren herkesi bir kez daha alınlarından öpüyorum, hayatta olmayanlara da Allah'tan rahmet diliyorum. Bundan sonraki süreç artık seçim sath-ı mailindeyiz. Bir yanda rantın peşinde olanlar, bir yanda atadığı belediye başkanını 5 yıl boyunca nasıl zenginleştiğini kardeşinden duyanlar, ilçe belediyesine geçen köylünün mallarını çatır çatır satanlar. Bir yanda halkçı belediyecilik yapan, aldığı belediyede sosyal yardımları 5 katına çıkaranlar, veresiye defterlerini kapatanlar, yoksulun çocuğuna da kendisine de sahip çıkanlar. Sosyal belediyeciliği yapanlar var. Bakın Mehmet Gönenç, gitmeden önce kendi imkanları ile buraya arıtma yaptı. Doğru mu? Katı atık bertaraf yaptı, olimpik yüzme havuzu, sosyal tesisler, sosyal donatı alanları yaptı. Doğru mu? Daha taziye evleri yaptı. Hayvan barınağı, hayvan pazarı yaptı. Doğru mu? Ayrıca büyükşehirden istedi ve getirdi. Mis gibi mezbahayı da yaptırdı. AK Parti ne yaptı kardeşim? Ne yaptı bunlar? Cumhur İttifakı ne yaptı? Hiçbir şey yapmadı. Hizmet istiyor musunuz? O zaman nerede birleşeceğiz? Doktur Tanju'da, doktor Cemil'de birleşeceğiz. Doktor Cemil Tugay ve doktor Tanju Çelik el ele omuz omuza çalışacaklar, Bergama'yı kalkındıracaklar. Biz onlara güveniyoruz, ben onlara güveniyorum. Bu iki temiz ve dürüst insanı Bergamalılara emanet ediyorum. Onlara sahip çıkın."