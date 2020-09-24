Beşiktaş, Avrupa'ya tutunamadı - Son Dakika

Beşiktaş, Avrupa'ya tutunamadı

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Portekiz temsilcisi Rio Ave'ye penaltılarda yenilerek elendi.

Beşiktaş, Avrupa'ya tutunamadı, System.String[]

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Portekiz temsilcisi Rio Ave'ye penaltılarda yenilerek elendi.

Karşılaşmaya iyi başlayan ve Güven Yalçın'ın golüyle 1-0 öne geçen siyah-beyazlı ekip, 85. dakikada rakibin golüne engel olamadı. Mücadelenin normal süresi 1-1 biterken, uzatma bölümü de aynı skorla tamamlandı.

Penaltı atışlarına giden karşılaşmada Bernard Mensah ve Gökhan Töre ile gol bulan Beşiktaş'ta Welinton ve Cyle Larin penaltı atışlarını gole çeviremedi. Penaltılarda rakibine 4-2 mağlup olan Beşiktaş, Avrupa'ya veda etti.

Avrupa'da galibiyeti unuttu

Beşiktaş, Avrupa kupalarında son dönemdeki kazanamama sıkıntısını Rio Ave karşısında da yaşadı.

Avrupa kupalarında son 13 maçta 2 kez kazanabilen siyah-beyazlı ekip, 2 defa da maçları berabere tamamladı. Beşiktaş, söz konusu maçlarda 9 defa mağlup oldu.

Beşiktaş, Avrupa kupalarında evindeki başarısızlığını da sürdürdü. Başarısız performans gösterdiği son 13 maçın 6'sında rakiplerini konuk eden Beşiktaş, bunların sadece birini kazanabildi. Siyah-beyazlı ekip, söz konusu dönemde evindeki tek galibiyetini geçen sezon UEFA Avrupa Ligi'nde Slovan Bratislava'yı 2-1 yenerek aldı.

2018-2019'daki iç saha maçlarında Genk'e 4-2 ve Malmö'ye 1-0 yenilen Beşiktaş, geçen sezon ise Wolverhampton'a 1-0 ve Braga'ya 2-1 yenildi. Siyah-beyazlı ekip, bu sezon Rio Ave ile evinde yaptığı karşılaşmanın normal ve uzatma bölümünü ise 1-1 beraberlikle tamamladı.

Avrupa'da gol yeme serisi 14 maça çıktı

Beşiktaş, Avrupa kupalarında yine kalesini gole kapatamadı.

Avrupa kupalarında son olarak 2018-2019 sezonunda Avrupa Ligi play-off turunda Partizan'ı 3-0 yendiği maçta iyi savunma yapan siyah-beyazlı ekip, ardından çıktığı 14 karşılaşmada da gol yedi.

Beşiktaş, gol yeme serisine engel olamadığı 14 maçta kalesinde 30 gol gördü.

Bu sezon 4 resmi maçta da gol yedi

Siyah-beyazlı ekip, bu sezona da kötü savunmayla başladı.

Sezona UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme turundaki PAOK maçıyla başlayan Beşiktaş, oynadığı 4 resmi karşılaşmada da gol yedi.

PAOK'a 3-1 mağlup olan siyah-beyazlılar, ligin ilk haftasındaki Trabzonspor maçını 3-1 kazandı. Fraport TAV Antalyaspor ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş, Rio Ave mücadelesininin normal ve uzatma bölümünü de 1-1 berabere tamamladı.

4 maçta tek galibiyet

Yeni sezona da kötü bir başlangıç yapan Beşiktaş, 4 maçta tek galibiyette kaldı.

Sezonun ilk resmi karşılaşmasında PAOK'a 3-1 yenilen siyah-beyazlı takım, Trabzonspor'u ise aynı skorla geçmeyi bildi. Fraport TAV Antalyaspor ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş, Rio Ave mücadelesini de aynı skorla tamamladı.

Gökhan Töre 651 gün sonra

Maçın 84. dakikasında Tyler Boyd'un yerine oyuna dahil olan Gökhan Töre, 651 gün sonra siyah-beyazlı formayı giydi.

Beşiktaş'taki ilk dönemindeki son maçını 13 Aralık 2018'de Avrupa Ligi'ndeki Malmö maçında oynayan Gökhan, 22 Aralık 2018'deki Süper Lig'deki Kasımpaşa mücadelesinde kadroda olmasına rağmen süre alamamıştı. Kasımpaşa karşılaşmasının ardından kadro dışı bırakılan Gökhan, Yeni Malatyaspor'a transfer olmuştu.

Güven Yalçın'ın ilk Avrupa golü

Beşiktaş'ı 1-0 öne geçiren golü atan Güven Yalçın, siyah-beyazlı formayla ilk Avrupa golüne imza attı.

Siyah-beyazlı takıma 2018-2019'da transfer olan ve geride kalan 2 sezonda çıktığı 7 Avrupa kupası maçında fileleri havalandıramayan Güven, Rio Ave karşısında bu şansızlığını kırdı.

Beşiktaş, Rio Ave, Avrupa, UEFA, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2020 23:03 - Kaynak: AA

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