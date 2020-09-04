Çaykur Rizespor yeni transferlerini tanıttı - Son Dakika

Çaykur Rizespor yeni transferlerini tanıttı

Çaykur Rizespor bu sezon kadrosuna kattığı futbolcular için tanıtım toplantısı düzenledi.

Çaykur Rizespor yeni transferlerini tanıttı, System.String[]

Çaykur Rizespor bu sezon kadrosuna kattığı futbolcular için tanıtım toplantısı düzenledi.

Çaykur Rizespor Mehmet Cengiz Tesisleri'nde yapılan tanıtım toplantısına Kulüp Başkanı Hasan Kartal, yönetim kurulu üyeleri ve yeni transferler Konrad Michalak, Nadir Çiftçi, Yasin Pehlivan, Kemal Rüzgar, Engin Bekdemir, Fabricio Baiano ve Loic Remy katıldı.

Toplantıda açıklamalarda bulunan Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Hasan Kartal, transferde görevlendirilen komitenin çalışmaları sürdürdüğünü belirterek, "Yeni gelen futbolculara hoş geldin diyorum. Biten transferleri kamuoyu ile paylaşıyoruz. Stoper transferi yapacağız. Arıyoruz, bir iki stoper oyuncusu aldık mı transferi tamamlarız. İyi bir takım oluyoruz, stoper transferi de tamam olursa yüzde 90 transferi bitiririz. Bu sezon inşallah bir sıkıntı yaşamayacağımızı düşünüyorum. Seneye yabancı sayısı düşürülecek. O yüzden yerli oyuncu transferine önem verdik. Acil 2, dört transfer daha yapmayı planlıyoruz" dedi."GÖKHAN'I BEŞİKTAŞ İSTİYOR "Vedat Muriç ve kaleci Gökhan Akkan ile ilgili sorulan soruyu cevaplayan Kartal, "Vedat Muriç'in satış sözleşmesinde madde var. Oyuncu Fenerbahçe'nin futbolcusu. Eğer satış olursa biz o maddeye bağlı olarak alacağımızı alırız. Futbolcu takas yapacağımız yönünde konuşmalar var, öyle bir şey şu an yok. Kalecimiz Gökhan için ise Beşiktaş'ın bir düşüncesi var. Biz bırakmak istemiyoruz ama Beşiktaş istiyor. Bizim futbolcuya ihtiyacımız var. Bu sezon burada kalırsa onun için de bizim için de iyi olur. Beşiktaş alır mı para verir mi, tam bilmiyorum" diye konuştu.LOİC REMY: PES ETMEYEN BİRİYİMÇaykur Rizespor'un yeni yıldızı Loic Remy ise toplantıda yaptığı konuşmada Rize'de olmaktan dolayı mutlu olduğunu söyledi. Remy, "Türk futbolu hakkında olumlu şeyler biliyordum. Rize'yi seçmekteki en büyük nedenim bana yaklaşımları oldu. Yeni hedefler seçmekten çekinmem. Buraya da yeni hedeflerim için geldim. Rizespor'da ciddi bir adanmışlıkla herkes çalışıyor. Benim burada amacım sadece gol atmak değil. Genç arkadaşlarla da tecrübelerimi paylaşmak istiyorum. Hep beraber olursak başarılara imza atarız. Pes etmeyen biriyim. Başka teklifler de oldu. Ama burada imkanlar çok iyi. Bütün şartları sağlamışlar. Ben de bu yüzden burada çalışmaya geldim. Doğası çok güzel bir şehir. Lig başlayacak, şu an lige odaklandık" ifadelerini kullandı.FABRİCİO BAİANO: İMKANLAR ÇOK İYİFabricio Baiano da Rize'de olmaktan ötürü çok mutlu olduğunu vurgulayıp, "İyi bir arkadaşım olan Boldrin de burada. Gelmeden onunla da görüştüm. Çok iyi ve imkanların olduğu bir kulüp olduğunu söyledi. Gençlerbirliği'nde oynadım. Şu an her şey yolunda, umarım sezon da yolunda gidecek" dedi.KONRAD MİCHALAK: HEP BİRLİKTE BAŞARILARA İMZA ATACAĞIZ

Çaykur Rizespor'un yeni transferlerinden Konrad Michalak da "Daha önce Ankaragücü'nde oynadım. Türkiye'yi çok sevdim. Benim Rize'de olmam için teklif sundular, ben de yaklaşımı ve kulübü görerek bu teklife evet dedim. Şu an buradayım. Bu sezon hep birlikte başarılara imza atarız diye düşünüyorum" dedi.

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Haber Yayın Tarihi: 04.09.2020 12:27 - Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Çaykur Rizespor yeni transferlerini tanıttı - Son Dakika Spor

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