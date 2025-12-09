İki evladını birden kaybeden baba, hastaneyi işaret etti: Belki sarı serum tetikledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

İki evladını birden kaybeden baba, hastaneyi işaret etti: Belki sarı serum tetikledi

İki evladını birden kaybeden baba, hastaneyi işaret etti: Belki sarı serum tetikledi
09.12.2025 23:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eyüpsultan'da eylül ayında zehirlenme şüphesiyle kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybeden 4 yaşındaki Alparslan ile 2 yaşındaki Melisa Rabia'nın babası Yücel Birkent, hastaneyi işaret etti. Birkent, "Yediklerimiz temiz. Hastanenin ihmal zinciri zaten cinayetle eş değerde. Oğluma, kızıma önce beyaz serum, ardından sarı serum takılmış. Bu sarı serum da belki tetikledi bu durumu. Üstünü örtbas mı etmeye çalışıyorlar?" dedi.

Eyüpsultan'da zehirlenme şüphesiyle kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybeden çocukların babası Yücel Birkent, "Yediklerimiz temiz. Hastanenin ihmal zinciri zaten cinayetle eş değerde. İki tarafta da müthiş bir ihmal var ama herhangi bir elle tutulur bir şey yok" dedi.

ZEHİRLENME ŞÜPHESİYLE GİTTİKLERİ HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİLER

Olay, 22 Eylül günü Topçular Mahallesi'nde meydana geldi. Yücel ve Aleyna Birkent çifti, çocukları 4 yaşındaki Alparslan ve 2 yaşındaki Melisa Rabia ile birlikte yedikleri yemekten sonra fenalaştı. Hastaneye götürülen anne Aleyna Birkent'in kalp krizi geçirdiği belirlendi. Baba ve çocuklar ise yapılan tedavinin ardından taburcu edildi. Ertesi sabah çocukları yeniden fenalaşan baba, onları tekrar hastaneye götürdü.

İki evladını birden kaybeden baba, hastaneyi işaret etti: Belki sarı serum tetikledi

2 KARDEŞİN YEDİKLERİ YEMEKLER TEMİZ ÇIKTI

Ancak 4 yaşındaki Alparslan ve 2 yaşındaki Melisa Rabia yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında ailenin yedikleri yemekten alınan örnekler temiz çıkarken, evin üst katındaki soğuk hava deposundan alınan numunelerle ilgili sonuçların beklendiği belirtildi.

"OĞLUM ET VE BALIK ÜRÜNLERİNİ SEVMİYOR"

Hayatını kaybeden çocukların babası Yücel Birkent, şunları söyledi. "Pazar akşamı, evimde ailemle beraber yemeğe oturduk. Soframızda tavuk, çorba, bir de makarnamız var. Ama şöyle bir süreç var: Benim oğlum zaten et ve tavuk seven birisi değil. Kızım zaten o gün çorba içti. Kızımın iştahı da var ama oğlum da normalde yemek ayırmaz ama sadece et, balık ve tavuk ürünlerini sevmiyor, yediremezsin. Öyle bir yemek yedik.

"GECE HASTANEYE GİTTİK"

Sonra zaman ilerledi. Uykuya geçtik. Sabaha karşı işte 3.30-4.00 arasında ilk bende başladı. Normalde hiçbir şey yok. Lavaboya gidiyorum, oraya kadar da bir şey yok. Sonrasında lavaboda bir kere düşüyorum, bilinç kaybı yaşıyorum, tekrar zor bela kalkıyorum, odaya geliyorum. Odada düşüyorum, bayılıyorum. Eşim yarım saat sonra 'Benim de bir midem rahatsızlandı' dedi. Onu bir lavaboya götürdüm. Sonra çocuklarımda yarım saat veya 15 dakika arayla başladı. Biraz daha zaman geçtikçe eşim de artık dayanacak gibi değil, hastaneye gidelim.

Ne olduysa ondan sonra oldu. Anlattım 'Ben tedaviyi reddediyorum öncelik eşim ve çocuklarım' Hesabımda işte 17 bin lira limit var. Tabii hastane haklarını da bilmiyoruz. Bu süreçten sonra 'Tamam' dediler. İşte eşimi bir kontrole aldılar. Sonra çocuklarımı diğer alanlara aldılar" diye konuştu.

"OĞLUMA VE KIZIMA SARI SERUM TAKILMIŞ"

Yücel Birkent, sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Akşam üzeri oldu. Tabii bu süreçte de oğluma, kızıma önce beyaz serum, ardından sarı serum takılmış. Tabii ben bunları doktor olmadığım için hangi serumun nerede kullanıldığını bilemem. Çocuğa bakıyorum normal görünüyor. Doktor 'terlemesi normal çok sıvı kaybetmiş, çok çok su içmesi lazım' diyor. Tamam dedim, işte kalkıyor, 'Baba, su var mı?' diyor. 'Var oğlum' diyorum. Su içiyor. İşte sadece üç defa kustu. Bugün çocuk büyüten çoğu insanlarda bilir. Bir çocuk hemen kusmada değil de, birkaç defa süreç ilerleyince. Rehberime bakıyorum, abimin ismi yazıyor.

"BEN GELDİĞİMDE OĞLUMU MORGA KALDIRMIŞLAR"

Telefonu açtım, doktor. Buyurun dedim, 'Oğlunuzu kaybetmek üzeresiniz' dedi. Kapattım telefonu yüzüne. Ben geldiğimde oğlumu zaten morga kaldırmışlar. Kızımı da tekrar kontrol edin dedim. Bu hastane kızıma kayıt yapmamış, kan almaya çalışmışlar 'adli vaka yoktur kendi imkanınızla gideceksiniz' diye. Bu hastane devletin hastanesinin aynısı değil, biz acilden gelmişiz buraya. Bu çocuklar devlet güvencesinde ve acilden geldiğimiz için her kim olursa olsun devletin güvencesinde ama 'adli vaka yoktur' deyip kızımı ölüme terk ediyorsunuz. Sarı serumu sonradan öğreniyorum.

İki evladını birden kaybeden baba, hastaneyi işaret etti: Belki sarı serum tetikledi

"HASTANE BİR KERE BİLE AÇIKLAMA YAPMADI"

Bu sarı serum benim öğrendiğim kadarıyla yasak olan bir şeymiş. Neden veriliyor? ya bu da etkilemiş olabilir mi mesela? Evimin yukarısından bir şüphemiz yüksek. Bu sarı serum da belki tetikledi bu durumu. Üstünü örtbas mı etmeye çalışıyorlar? Onu da anlamıyorum. ya neden hala bu doktorlara bir soruşturma açılmadı? Neden bir ifade verilmedi? Bu hastane bir kere bile arayıp başsağlığı dilemedi, taziye vermedi veya bir açıklama yapmadı. Kızımı ölüme bıraktın sen, cinayet işledin.

"BELKİ SARI SERUM TETİKLEDİ"

Doktor değilim ama bu sarı serum varsa, tetiklemişse, olabilir. Sarı serum da tetiklemiş olabilir. Şu anda ben o analizleri veya bir raporları göz önünde bulunduramam ama kendi fikrim olarak neden olmasın yani? Belki o tetikledi. Yani olasılıklar içerisinde ama bir açıklama yok. Bir bilgi yok. Kapılarını kapatıyorlar, bekliyorlar. Nasıl olacak bu iş? Benim iki çocuğumu da siz o zaman öldürdünüz."

"HASTANENİN İHMAL ZİNCİRİ CİNAYETLE EŞ DEĞERDE"

Baba Yücel Birkent, "Bizim evimizin üst katında bir manav var. Bu arkadaş dükkanının işletmesinin bir bölümünü tavuk toptancısına çevirmiş. Sanayi tipi soğuk hava deposunu benim oturma odam, işte mutfağa da bazı yansıyan bölümlerine gelmiş. Benim mutfak tarafından simsiyah sular damlamaya başladı ama herhangi bir gıda veya üstü kapalı veya açık bir şeye damlamadı. Tavan kısmı bir günde karardı, ayın 17'sinde. Ardından 23'ünde de çocuklarımı kaybediyorum. Yediklerimiz temiz. Hastanenin ihmal zinciri zaten cinayetle eş değerde. İki tarafta da müthiş bir ihmal var ama herhangi bir elle tutulur bir şey yok, gözle görülür bir şey yok. Bir ifade alınma, alındı mı, alınmadı mı? Bunun da bilgisi yok" ifadelerini kullandı.

İki evladını birden kaybeden baba, hastaneyi işaret etti: Belki sarı serum tetikledi

"ÇOCUKLARIMIN KABRİNE GİDEMİYORUM AĞIR GELİYOR"

Baba Yücel Birkent, "Çocuklarımın resmini, oyuncaklarını, hatta kızımın oyuncaklarını, oğlumun oyuncaklarını, işte nazımızın geçtiği, güzel arkadaşlarımızın çocukları var. Birkaç hatıra niteliğinde ayırıp verdik. Çünkü kaldıramıyorum, eşim kaldıramıyor. ya şimdi duvara resmini asmak istiyorum, zaten atlatamadık. Ben henüz bir yerden sonra artık kabullenmemeye başladım. Çocuklarımın kabrine gidemiyorum. Nasıl bir süreç olacak bu? Gidemiyorum kabrine ağır geliyor taşıyamıyorum, kabullenemiyorum. Ama suçluların yakalanmasını, daha doğrusu bu cinayete ortak olan, ihmal zincirine ortak olan her kim varsa artık yani soruşturmalar nasıl yürür, bilmiyorum ama bir an önce sonuçlanmasını istiyorum. Çünkü artık biz de sağlıklı düşünemiyoruz yorulduk. Çocuklarımın hakkını her zaman, her yerde koruyacağım. Sonucu ne olursa olsun, bu ihmali yapanların hesabı sorulacak. Eşime gidiyorum. 'Çocuklarımız evde seni bekliyor, sen yoğun bakıma gir çık, tedavini ol' Diyemedim ki vefat etti diye. Nasıl diyeyim? Ameliyattan sonra doktor eşliğinde gittim söyledim. Günlerce yüzüne bakamadım" dedi.

"MÜŞAHEDE ALANINDA 'ANNE' DEDİKLERİNİ BİR KERE DUYDUM"

Anne Aleyna Birkent, "Eşim ilk önce beni götürdü tabii yürüyemedim. Hastane çalışanıyla beraber beni geldiler, götürdüler. İşte baktılar, EKG falan çektiler bana. Dediler kalp ritmim yavaşlamış, düzensiz ritim var. 'Beynine pıhtı atacaklar' falan dediler. Ondan sonra işte beni ambulansla çağırdılar, ambulansla sevk ettiler. Ama sevk etmeden önce ben çocuklarımı gördüm. Benim karşıma müşahede alanında karşı karşıya yattık beraber. Ben seslendim 'Oğlum' dedim. O zaten son görüşümdü. 'İyi misin?' dedim. Böyle bana bakıyorlar, bitkinlerdi. Konuşmaya çalıştım. Böyle bana baktılar sadece sakince. 'Tamam, oğlum yatın, uyuyun, dinlenin' dedim. Ben zannettim oradan sonra beraber eşimle eve gidecekler. Ben bunları beni sevk etmeden önce düşündüm. O dakika ambulansı beklerken müşahede alanında kardeşim yanıma getirdi. Yanağımdan öptü. 'İyi misiniz?' dedim. 'İyiyim', 'Bir tarafın ağrıyor mu? Ağrımıyor mu?' dedi. Kızımı getirdi. Oğlumu kardeşim kaldıramadı. Oğlum biraz ağırdı. Oğlumu, kızımı son kez orada gördüm, müşahede alanında. Orada 'Anne' dediklerini bir kere duydum. Sonradan öyle ambulansla gittim" dedi.

İki evladını birden kaybeden baba, hastaneyi işaret etti: Belki sarı serum tetikledi

"HASTANENİN İHMALİ VAR"

Anne Aleyna Birkent, "Bir hafta yoğun bakımda yattım. Ne olduysa ben evde zannediyorum. Bana 'Çocuklar iyi, annemde' dedi. Bende 'Oh, çok şükür' dedim. Ben yoğun bakımdan çıktığım zaman eşim yanıma geldi. Baktım, eli yüzü, gözü şişmiş. Dedim, 'Bana mı üzüldü, böyle oldu?' Bana dediği kelime, 'Çocuklarımızı kurtaramadık' Ben 'Nasıl ya?' dedim. Ondan sonra böyle bağırdığımı hatırlıyorum. Ben geçenlerde haber izledim, 'Sarı serum öldürüyor, tehlike saçıyor' diye. Yani şüphelendim. Öyle bir şey olabilir, etkilemiş olabilir. Benim, oğlumun bir tane antibiyotiğe alerjisi vardı. Dedim, tetikledi mi acaba? Çocuklar tetikleyebilir. Kabre bir kere gidebildim. O da kısa durdum. Zaten inanamıyorum, Bunlar çocuklarım mı? Yani böyle kendimi zor tuttum. Oradan çıkın, ne işiniz var orada diye bağırasım geldi. Hastanenin ihmali var. Sen çocuğumu nasıl taburcu edersin, iyi dersin? 'İyiyse o zaman niye öldü?' Ne olduysa çıksınlar ortaya, hala inanamıyorum. Canım çok yanıyor. Evde böyle sessizlik var. Çocuklarım nerede? diyorum. Hiç böyle gelmeyeceklerini düşünmek yani çok zor" dedi.

Kaynak: DHA

Zehirlenme, Eyüpsultan, Güvenlik, Hastane, Birkent, Güncel, Eylül, Baba, Son Dakika

Son Dakika Güncel İki evladını birden kaybeden baba, hastaneyi işaret etti: Belki sarı serum tetikledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hevesle burun estetiği oldu ama sonu skandal Hevesle burun estetiği oldu ama sonu skandal
Polisi duyunca “Ağabeyimi arayacağım“ deyip aracını bırakıp kaçtı Polisi duyunca "Ağabeyimi arayacağım" deyip aracını bırakıp kaçtı
Trump şimdi de su savaşlarına başladı Ülkeyi açık açık tehdit etti Trump şimdi de su savaşlarına başladı! Ülkeyi açık açık tehdit etti
Mert Hakan Yandaş ve Metehan Baltacı neden tutuklandı İşte bahis oynanan maçlar Mert Hakan Yandaş ve Metehan Baltacı neden tutuklandı? İşte bahis oynanan maçlar
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz “vatandaşlık maaşı“ için tarih verdi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz "vatandaşlık maaşı" için tarih verdi
Bahis soruşturmasında çarpıcı detay 2 kulüp başkanı “beraberlik“ için anlaşmış Bahis soruşturmasında çarpıcı detay! 2 kulüp başkanı "beraberlik" için anlaşmış
Murat Sancak’ın savcılık ifadesi ortaya çıktı Zora sokan “153 milyon euro“ sorusu Murat Sancak'ın savcılık ifadesi ortaya çıktı! Zora sokan "153 milyon euro" sorusu
Türkiye’nin yanı başında sıcak saatler 80 bin kişilik ordu teyakkuza geçti Türkiye'nin yanı başında sıcak saatler! 80 bin kişilik ordu teyakkuza geçti
Ülkeyi ayağa kaldıran skandal Tatil adasında 17 erkekle birlikte yakalandı Ülkeyi ayağa kaldıran skandal! Tatil adasında 17 erkekle birlikte yakalandı
Meclis’te dikkat çeken kare Fotoğrafa düştüğü not dikkat çekti Meclis'te dikkat çeken kare! Fotoğrafa düştüğü not dikkat çekti
Bakan Yerlikaya duyurdu 24 ilde siber operasyon, 204 şüpheli yakalandı Bakan Yerlikaya duyurdu! 24 ilde siber operasyon, 204 şüpheli yakalandı
Dev bankadan altın için ezber bozan uyarı: Her an patlayabilir Dev bankadan altın için ezber bozan uyarı: Her an patlayabilir
Otomobil devinden kritik Türkiye adımı Vatandaşlar isteyecek onlar yapacak Otomobil devinden kritik Türkiye adımı! Vatandaşlar isteyecek onlar yapacak
Otellerde yeni dönem Resepsiyona kimlik bırakma devri bitti Otellerde yeni dönem! Resepsiyona kimlik bırakma devri bitti
İstanbul’a yeni bir ilçe mi geliyor Gündem olan iddiaya resmi yanıt İstanbul'a yeni bir ilçe mi geliyor? Gündem olan iddiaya resmi yanıt
13 yaşındaki kız çocuğu sosyal medya akımının kurbanı oldu 13 yaşındaki kız çocuğu sosyal medya akımının kurbanı oldu
Osimhen, Monaco maçında tarihi rekora koşuyor Osimhen, Monaco maçında tarihi rekora koşuyor
Beşiktaş’ın isyan ettiği pozisyonlarda karar doğru mu Ünlü hakemler tereddütsüz görüş belirtti Beşiktaş'ın isyan ettiği pozisyonlarda karar doğru mu? Ünlü hakemler tereddütsüz görüş belirtti
Tatil için gittiği ülkede kabusu yaşadı Yoğun bakımda yaşam savaşı veriyor Tatil için gittiği ülkede kabusu yaşadı! Yoğun bakımda yaşam savaşı veriyor
Danla Bilic 5. kez bıçak altına yattı Vücudundan çıkan dolgu maddesini yayınladı Danla Bilic 5. kez bıçak altına yattı! Vücudundan çıkan dolgu maddesini yayınladı
EPDK’dan şarj hizmetlerine modernizasyon hamlesi EPDK'dan şarj hizmetlerine modernizasyon hamlesi
DEM’li Sakık, Hakan Fidan’a bakarak çağrı yaptı MİT personelleriyle ilgili iddiası çok konuşulur DEM'li Sakık, Hakan Fidan'a bakarak çağrı yaptı! MİT personelleriyle ilgili iddiası çok konuşulur
Uyuşturucu soruşturması büyüyor Gazeteci Mehmet Akif Ersoy ve 3 kişi gözaltında Uyuşturucu soruşturması büyüyor! Gazeteci Mehmet Akif Ersoy ve 3 kişi gözaltında
Şarkıcı Güllü’nün kızı yurtdışına kaçmaya çalışırken yakalandı Şarkıcı Güllü'nün kızı yurtdışına kaçmaya çalışırken yakalandı
Barrack: Türkiye’nin F-35 programına geri dönmesi için S-400’den çıkmalı Barrack: Türkiye'nin F-35 programına geri dönmesi için S-400'den çıkmalı

00:55
Galatasaray, Monaco’dan eli boş döndü
Galatasaray, Monaco'dan eli boş döndü
00:52
Barrack: Türkiye’nin F-35 programına geri dönmesi için S-400’den çıkmalı
Barrack: Türkiye'nin F-35 programına geri dönmesi için S-400'den çıkmalı
22:49
Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındığı iddia edilen Serkan Toper’den açıklama
Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındığı iddia edilen Serkan Toper'den açıklama
22:22
Mehmet Akif Ersoy Habertürk’teki koltuğundan da oldu
Mehmet Akif Ersoy Habertürk'teki koltuğundan da oldu
22:20
Şarkıcı Güllü’nün kızı yurtdışına kaçmaya çalışırken yakalandı
Şarkıcı Güllü'nün kızı yurtdışına kaçmaya çalışırken yakalandı
21:59
Trump’ın “Saldıracağız“ dediği Venezuela’dan tedirgin eden görüntü
Trump'ın "Saldıracağız" dediği Venezuela'dan tedirgin eden görüntü
21:37
Yılbaşı ağacını süslerken kendini yaraladı Milyonların izleyeceği maçta forma giyemeyecek
Yılbaşı ağacını süslerken kendini yaraladı! Milyonların izleyeceği maçta forma giyemeyecek
21:00
Galatasaray’da hayal kırıklığıydı, gittiği yerde kral oldu Brezilya’da Vinicius fırtınası
Galatasaray'da hayal kırıklığıydı, gittiği yerde kral oldu! Brezilya'da Vinicius fırtınası
20:49
Bakan Kurum’a baba ocağında coşkulu karşılama
Bakan Kurum'a baba ocağında coşkulu karşılama
20:43
Uyuşturucu soruşturması büyüyor Gazeteci Mehmet Akif Ersoy ve 3 kişi gözaltında
Uyuşturucu soruşturması büyüyor! Gazeteci Mehmet Akif Ersoy ve 3 kişi gözaltında
20:36
Süper Lig maçlarının yayıncısı değişiyor mu İbrahim Hacıosmanoğlu’ndan sürpriz açıklama
Süper Lig maçlarının yayıncısı değişiyor mu? İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan sürpriz açıklama
20:04
Fenerbahçe’ye 8 Milyar TL’lik müjde
Fenerbahçe'ye 8 Milyar TL'lik müjde
19:59
DEM’li Sakık, Hakan Fidan’a bakarak çağrı yaptı MİT personelleriyle ilgili iddiası çok konuşulur
DEM'li Sakık, Hakan Fidan'a bakarak çağrı yaptı! MİT personelleriyle ilgili iddiası çok konuşulur
19:55
Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin tarihi açıklandı
Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin tarihi açıklandı
19:37
Domenico Tedesco, Galatasaray’ın transferdeki gözdesine göz dikti
Domenico Tedesco, Galatasaray'ın transferdeki gözdesine göz dikti
19:17
Trump, Batılı liderler ile Erdoğan’ı karşılaştırdı, övgüler dizdi
Trump, Batılı liderler ile Erdoğan'ı karşılaştırdı, övgüler dizdi
19:10
Hakan Bilal Kutlualp dünyaca ünlü yıldıza seslendi: Come to Fenerbahçe
Hakan Bilal Kutlualp dünyaca ünlü yıldıza seslendi: Come to Fenerbahçe
19:04
Uraz Kaygılaroğlu eski eşini, programına konuk etti “Boşanma“ sorusuna aldığı cevapla bu hale geldi
Uraz Kaygılaroğlu eski eşini, programına konuk etti! "Boşanma" sorusuna aldığı cevapla bu hale geldi
18:48
Fenerbahçe’nin UEFA’ya şikayet ettiği hakem temsilcimizin maçına atandı
Fenerbahçe'nin UEFA'ya şikayet ettiği hakem temsilcimizin maçına atandı
17:54
Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay’a çoklu organ yetmezliği tanısı kondu
Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'a çoklu organ yetmezliği tanısı kondu
17:53
Şehit polis Fethi Sekin’in oğlu da bahisten PFDK’ya sevk edildi
Şehit polis Fethi Sekin'in oğlu da bahisten PFDK'ya sevk edildi
17:48
TSK konvoylarının Suriye’deki hareketliliğiyle ilgili AK Parti’den açıklama
TSK konvoylarının Suriye'deki hareketliliğiyle ilgili AK Parti'den açıklama
15:45
CHP kesin ihraç istedi, Hasan Ufuk Çakır istifa etti
CHP kesin ihraç istedi, Hasan Ufuk Çakır istifa etti
15:05
14 yaşındaki kız evine dönmedi, yakınları ’taciz’ iddiasıyla arkadaşının ailesine saldırdı
14 yaşındaki kız evine dönmedi, yakınları 'taciz' iddiasıyla arkadaşının ailesine saldırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.12.2025 01:04:52. #7.13#
SON DAKİKA: İki evladını birden kaybeden baba, hastaneyi işaret etti: Belki sarı serum tetikledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.