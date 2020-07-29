DHA YURT BÜLTENİ - 1 - Son Dakika

4 arkadaşının şehit düştüğü kazadan yaralı kurtulan asker: 'Şoför kendimi feda ediyorum' dedi

MERSİN'in Mut ilçesinde şapampole yuvarlanan otobüste yaralanan Er Veysel Tüysüz, kaza anını anlattı. Kazadan hafif yaralarla kurtulan Tüysüz, "Şoför 'sağ taraf uçurum, otobüsü sağa atmayacağım yoksa tüm askerlerimiz şehit olacak. Ben kendimi feda ediyorum' diyerek otobüsü yatırdı. İstese diğer tarafa da otobüsü yatırabilirdi. Bizi kurtarmak için kendisini feda etti" dedi.

Kaza, Karaman karayolu Yapıntı Mahallesi Sertavul mevkisi yakınında önceki gün saat 07.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Manisa-Alaşehir'den Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne sevk edilen askerleri taşıyan 6 otobüsten birinin freni boşaldı. Virajdan şarampole yuvarlanan otobüs, devrildi. Kazada 4 asker şehit olurken, 2 otobüs şoförü de yaşamını yitirdi. Yaralanan 27 asker hastanelere kaldırıldı. Şehitler, yapılan törenlerle memleketlerinde gözyaşları arasında toprağa verildi. Mut Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 15 asker, tedavilerinin ardından taburcu edildi. Askerler, aileleriyle hastaneden ayrıldı. Silifke Devlet Hastanesi'ne kaldırılan askerlerden birinin taburcu olduğu, diğerinin ise yoğun bakımda tedavisinin devam ettiği kaydedildi. 5 askerin Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde, 4 askerin ise Mersin Şehir Hastanesi'nde de tedavileri sürüyor.

DHA'YA ANLATTI: KOLTUKLARDAN TUTUNDUK

Tarsus Devlet Hastanesi'nde tedavi gördükten sonra taburcu olan Er Veysel Tüysüz, kaza anında yaşananları Demirören Haber Ajansı muhabirine anlattı. Tüysüz, "Rampadan aşağı doğru indik, şoför 'fren patladı herkes arka tarafa kaçsın' dedi. El frenini çekti, el freni elinde kaldı. Vites düşürmek istedi, vites kolu da elinde kaldı. Sonrasında biz orta tarafa geçtik, koltuklardan tutunduk. Sonrasında aracı devirdi. Devirdikten birkaç dakika sonra araç durdu. Aşağı indik, arkadaşlarımızı kurtarmaya çalıştık. 4 şehit arkadaşlarımız vardı. Onları çıkarttık, hastaneye kaldırıldık. 2 şoförümüz de hayatını kaybetti. Sonra vatandaşlar geldi, yardıma koştular. Arkadaşlarımız yardıma geldi. Devletimiz yanımızdaydı. Hastanede hiç gitmediler yanımızdan" dedi.

ŞOFÖR 'BEN KEDİMİ FEDA EDİYORUM' DEMİŞ

Er Veysel Tüysüz, olayın yaşandığı bölgede otobüsün sağ tarafının uçurum olduğunu kaydederken, "Fren patladıktan sonra sağ taraf uçurumdu. Şoför dedi ki 'sağ taraf uçurum, otobüsü sağa atmayacağım yoksa tüm askerlerimiz şehit olacak' dedi. Otobüsü ilerdeki virajda yatıracağını söyledi. 'Ben kendimi feda ediyorum' diyerek otobüsü yatırdı. İstese diğer tarafa da otobüsü yatırabilirdi. Bizi kurtarmak için kendisini feda etti" diye konuştu.

BABA: DEVLETİMİZ GÖREVİNİ YERİNE GETİRDİBaba Ali Tüysüz ise, kaza olduktan sonra ilk olarak olay yerine gelen aile kendilerinin olduklarını kaydederken, "Vardığımızda şehitlerimiz vardı. Askerlerimiz hastanedeydi. Devletin tüm kurumları, hepsi geldiler. Hepsine teşekkür ederim. Gerçekten devlet, askerleri için görevini yerine getirdi. Bana göre fazlasıyla da yaptılar" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Asker ile röportajAskerin hastanede yatarkenki görüntüsüAsker ile röportajBabası ile röportajArşiv görüntüler

Haber-Kamera: Okan ÇALIŞKAN/MERSİN,

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Mersin'deki kazada ölen şoförün akrabası: Daha büyük faciayı önlemişler MERSİN'in Mut ilçesinde, askerleri taşıyan otobüsün yaptığı kazada şehit olan 4 asker ile birlikte hayatlarını kaybeden otobüs şoförleri Melih Kızıltepe (26) ve Süleyman Savaş'ın (49) aileleri, cenazelerini bekliyor. Kaza sırasında otobüsü kullanan şoför Melih Kızıltepe'nin amcasının oğlu olan ve aynı zamanda otobüs şirketinin yönetim kurulu başkanı İsa Kızıltepe, "Biz can taşıyoruz, görevimiz çok kutsal. Kazada da şoförlerimiz daha büyük bir faciayı önlemişler. Melih çok gençti, işini iyi yapıyordu" dedi.

Kaza, önceki gün saat 07.30 sıralarında, Karaman karayolu Yapıntı Mahallesi Sertavul mevkisi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, Manisa-Alaşehir'den Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne sevk edilen askerleri taşıyan 6 otobüsten birinin freni boşaldı. Virajdan şarampole yuvarlanan otobüs, devrildi. Kaza sonucunda, otobüsün iki şoförü Melih Kızıltepe ve Süleyman Savaş hayatını kaybederken, 4 asker şehit oldu. Şoförlerin Alaşehir'de yaşayan aileleri, aldıkları haberle büyük acı yaşadı. Acılı aileler, cenazelerini almayı beklerken, iki şoför, bugün saat 11.00'da Alaşehir Otogarı'nda düzenlenecek olan cenaze töreni sonrasında son yolculuklarına uğurlanacak.

'BÜYÜK BİR FACİAYI ÖNLEMİŞLER'Kaza sırasında otobüsü kullanan şoför Melih Kızıltepe'nin amcasının oğlu ve otobüs firmasının yönetim kurulu başkanı İsa Kızıltepe, "İki tane şoförümüzü kaybettik, dört şehidimiz var. Şehitlerimizin ailelerine baş sağlığı diliyorum. Acımız çok büyük. Ailelerin acısı şu an çok taze, cenazelerimizi bekliyoruz. Şoförlerimizden helallik almalarını istiyoruz. Onları son yolculuklarına uğurlayıp, acımızı içimizde yaşayacağız. Biz can taşıyoruz, görevimiz çok kutsal. Şoförlerimizin duruşu çok önemli. Ki bu kazada da şoförlerimiz daha büyük bir faciayı önlemişler. Melih çok gençti, işini iyi yapıyordu. Çok üzgünüz" dedi.

'KÖYDEKİ HERKESE YARDIMCI OLUYORDU'Kaza anından çok kısa bir süre öncesine kadar şoför odasında uyuyan, otobüsün freninin tutmadığı anlaşıldığında muavin tarafından uyandırılıp, ön tarafa geçen ve Kızıltepe'ye yardımcı olmaya çalışan Süleyman Savaş'ın, Alaşehir'deki Üzümlü (Subaşı) isimli kırsal mahallede iki kız kardeşi ile birlikte yaşadığı öğrenildi. Yakınları, anne ve babası vefat eden Süleyman Savaş'ın kanser olan kız kardeşine baktığını, köydeki herkesin yardımına koştuğunu söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: ---------------------------------Melih Kızıltepe'nin amcasının oğlu İsa Kızıltepe ile röportaj

Haber: Melis KARAKUZULU - Kamera: Mustafa KÖPRÜLÜ/ İZMİR,

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Kazada yaralanan 17 asker taburcu oldu, şoförlerin cenazeleri memleketlerine uğurlandı

MERSİN'in Mut ilçesinde şarampole yuvarlanan otobüste yaralanan askerlerden 17'si taburcu oldu. Kazada şehit düşen askerler gözyaşları arasında toprağa verilirken, şoförlerin de cenazeleri memleketlerine uğurlandı. Kaza, Karaman karayolu Yapıntı Mahallesi Sertavul mevkisi yakınında önceki gün saat 07.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Manisa-Alaşehir'den Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne sevk edilen askerleri taşıyan 6 otobüsten birinin freni boşaldı. Virajdan şarampole yuvarlanan otobüs, devrildi. Kazada 4 asker şehit olurken, 2 otobüs şoförü de yaşamını yitirdi. Yaralanan 27 asker hastanelere kaldırıldı. Şehitler, yapılan törenlerle memleketlerinde gözyaşları arasında toprağa verildi.ŞOFÖRLER MEMLEKETLERİNE UĞURLANDIKazada yaşamını yitiren otobüs şoförleri Melih Kızıltepe (27) ile Süleyman Savaş (49), Mersin Üniversitesi Adli Tıp Anabilim Dalı'nda yapılan otopsisinin ardından toprağa verilmek üzere memleketleri Manisa'nın Alaşehir ilçesine gönderildi. Bekar oldukları öğrenilen şoförlerin, bugün toprağa verilecekleri öğrenildi.17 ASKER TABURCU OLDUFreni boşalınca şarampole yuvarlanan otobüsten yaralı olarak kurtulduktan sonra Mut Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 15 asker, tedavilerinin ardından taburcu edildi. Askerler, aileleriyle hastaneden ayrıldı. Tarsus Devlet Hastanesi'nde tedavi gören 1 askerin daha taburcu olduğu öğrenildi. Silifke Devlet Hastanesi'ne kaldırılan askerlerden birinin taburcu olduğu, diğerinin ise yoğun bakımda tedavisinin devam ettiği kaydedildi. 5 askerin Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde, 4 askerin ise Mersin Şehir Hastanesi'nde de tedavileri sürüyor.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

Murat SÖZERİ-Mustafa ERCAN-Soner AYDIN/ MERSİN

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Antalya'da polis merkezi önünde silahlı saldırı: 3 yaralı

ANTALYA'da polis merkezi önündeki silahlı saldırıda 3 kişi yaralandı.

Olay, saat 16.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Meydan Polis Merkezi önünde meydana geldi. Yeşildere Mahallesi'nde alacak- verecek anlaşmazlığı yüzünden çıkan kavgada bir kişiyi darbeden şüpheli gözaltına alınarak Meydan Polis Merkezi'ne götürüldü. Şüphelinin yakınları da polis merkezi önüne gelerek beklemeye başladı. Bu arada darbedilen kişinin yakınları olduğu tahmin edilen kişi ya da kişiler, polis merkezi önünde bekleyen şüphelinin yakınlarına av tüfeğiyle ateş açtıktan sonra araçla olay yerinden kaçtı. Ateş sonucu yaralanan Diyar B., İsmail D. ile Eyüp T., çağrılan sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından en yakın sağlık kuruluşuna götürüldü. Polis, kaçan saldırganları yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------------------Olay yerinden görüntüPolis merkezi ve polis araçlarıBir görgü tanığının konuşmasıDetaylar

HABER -KAMERA: Adem AKALAN/ANTALYA,

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2,5 yaşındaki çocuğu kaçırmaya çalıştı, 'şaka yaptım' dedi ANTALYA'da 2.5 yaşındaki erkek çocuğu M.K.D.'yi kucağına alıp uzaklaşmaya çalışırken annenin müdahalesi üzerine çocuğu bırakan M.I., "Çocuğu sevdik, şaka yaptık" dedi. Çocuğun ailesi, M.I.'dan şikayetçi oldu. Olay anı, güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Kent merkezindeki Selekler Çarşısı'nda esnaflık yapan Yılmaz Dağ'ın iş yerine önceki günsaat 20.00 sularında gelen M.I., elindeki bağlamayı satmak istediğini söyledi. Bağlamanın çalıntı olma ihtimaline karşı Dağ, kimlik fotokopisini çektiği M.I.'nın sazını satın aldı. İş yerinden çıkan M.I., kapı önünde bulunan Yılmaz Dağ'ın oğlu 2,5 yaşındaki M.K.D.'yi kucağına alarak hızla yürümeye başladı. Durumu fark eden çocuğun annesi ise koşarak M.I.'nın kucağından oğlunu aldı. Duruma tepki gösteren anne, bir süre M.I. ile tartıştı. Kadına 'Ne oldu sevdik, şaka yaptık' diyen M.I., daha sonra olay yerinden uzaklaştı. Neye uğradığını şaşıran kadın yaşadıklarını eşi Yılmaz Dağ'a anlattı. Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen Yılmaz Dağ, polis merkezine giderek M.I.'dan şikayetçi oldu. M.I.'nın çocuğu kaçırmaya çalıştığı anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

'OĞLUMU KUCAKLAYIP UZAKLAŞMAYA ÇALIŞTI'Yılmaz Dağ, Selekler Çarşısı'nda esnaflık yaptığını belirterek, "Bu kişi akşam saatlerinde saz satmak için iş yerime geldi. Kimlik fotokopisini alarak sazı satın aldım. Çünkü saz çalıntı olabilirdi. İş yerinden çıkışta kapı önündeki oğlumu kucaklayan bu kişinin uzaklaşmaya başladığını gören eşim müdahale etmiş. Eşim hemen koşup oğlumu bu kişinin kucağından almış. Eşim şahsa, 'Ne yapıyorsun' diye sorunca o da 'Ne oldu sevdik, şaka yaptık' demiş. Paniğe kapılan eşim hemen gelip olayı bana anlattı. Etrafa baktım ama bu kişiye ulaşamadım. Fark etmesek belki çocuğumuzu götürecekti. Polise gidip şikayetçi olduk" diyşe konuştu.

Polis şikayet üzerine M.I.'yı ayakalamak için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA,

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Gülistan'dan 206'ncı günde de iz yok; erkek arkadaşın tutuklanma talebine ret

TUNCELİ'de 5 Ocak'tan beri haber alınamayan Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku'nun (21) son görüldüğü Uzunçayır Baraj Gölü'ndeki suyun tahliyesi çalışmaları devam ederken, Doku'yu arama çalışmaları 206'ncı günde, AFAD ekiplerinin gölde botlar ile yaptıkları kıyı ve yüzey aramasıyla devam etti. Doku ailesinin avukatı Ali Çimen'in Cumhuriyet Başsavcılığı'na yaptığı ve Gülistan Doku'nun erkek arkadaşı Z.A.'nın gözaltına alınarak, tutuklanma talebi de reddedilerek, soruşturmanın tutuksuz devam edilmesine karar verildi.Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2'inci sınıf öğrencisi olan ve 5 Ocak'tan beri kendisinden haber alınamayan Gülistan Doku'nun son görüldüğü Sarısaltık Viyadüğü'nün altından geçen Uzunçayır Baraj Gölü'ndeki suyun tahliyesi çalışmaları devam ederken, şuana kadar su seviyesinin 9 metre düştüğü belirtildi. Gülistan Doku'yu arama çalışmaları 206'ncı günde, AFAD ekiplerinin gölde botlar ile yaptıkları kıyı ve yüzey aramasıyla devam etti. Doku'nun ablası Aygül Doku'nun bot içinde katıldığı arama çalışmalarında dün de bir ize rastlanmadı.'SU ÇEKİLDİĞİNDE AK İLE KARAYI GÖRECEĞİZ'Doku ailesinin avukatı Ali Çimen'in, Cumhuriyet Başsavcılığı'na yaptığı, Gülistan'ın erkek arkadaşı Z.A.'nın gözaltına alınarak tutuklanma talebinin reddedilmesi ile ilgili olarak konuşan Aygül Doku, "Geçtiğimiz Cuma günü aile avukatımız aracılığı ile Gülistan'ın erkek arkadaşı Z.A'nın tutuklanması için Cumhuriyet Başsavcılığına başvuruda bulunmuştuk. Ancak Başsavcılık dün tutuklanma istemini reddetmiş. Benim kardeşimin Ulusal Kriminal Dairesi'nin gönderdiği bilirkişi raporu ile 2 gün alıkonulduğu belirtilmişti. 4 Ocak gecesi kardeşimin zorla araca bindirildiği kesin ve ayrıca bu konuda görgü tanıkları da var. Yine bir gün sonra 5 Ocak günü sabah saatlerinde Gülistan, erkek arkadaşı Z.A.'nın çalıştığı kafeye gidip hızla çıkmaya çalışıyor ve erkek arkadaşı yine alıkoyuyor. Gülistan belki 5 Ocak günü o kafeden rahat çıkmış olsaydı belki dün akıbetini biliyor olacaktık. Gülistan'ın, erkek arkadaşı Z.A tarafından 2 gün alıkonulduğu kanıtlanmışken, biz aile olarak dün tutuklanma kararı bekliyorduk ama tutuklanmadı. Aile olarak bizim beklentimiz tutuklanacağı yönündeydi. Bu duruma çok üzüldük. Bu su indiğinde burası kurutulacak denildi bizlere. Bu su buradan çekildiğinde biz ak ile karayı göreceğiz. Gülistan'ın buraya gelip intihar etmiş deniliyor. Ben, Gülistan'ın intihar ettiğine inanmıyorum. Gülistan gelip burada intihar etmiş ise bile bunun sorumlusu erkek arkadaşı Z.A.'dır ve tutuklanması gerekmektedir" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------Arama çalışmalarından detayAygül Doku'nun konuşmasıGenel ve detay

Haber-Kamera: Ferit DEMİR/TUNCELİ

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Kızına 'geliyorum' dedi, mahkemede tutuklandı

Afyonkarahisar'da kaçak kenevir yetiştiren ve narkotik timleri tarafından düzenlenen operasyonda yakalanan B.K. adliyeye çıkarılırken, kızının "Nereye gidiyorsun baba?" sorusuna "Geliyorum" diye yanıt verdi, ancak çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı timler tarafından Çobanlar ilçesinde 2 ayrı adreste operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonlarda mısır tarlası ve bir evin bahçesinde yetiştirilen kaçak kenevir bitkileri ele geçirildi. Düzenlenen iki operasyonda toplam 864 kök kenevir bitkisi ve daralı ağırlığı 350 gram esrar ele geçirilirken, iki operasyonda 4 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.Şüphelilerin sevki sırasında B.K.'nin 6 yaşında olduğu tahmin edilen ve annesiyle adliyeye gelen kızı, "Nereye gidiyorsun baba" diye seslendi. Kızının sorusuna "Geliyorum kızım" diye yanıt veren B.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. A.Ç., S.P. ve E.I. ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------------Şüphelilerin adliyeye getirilme anından detay-Operasyonda ele geçirilen

HABER-KAMERA: Mustafa KILINÇ/AFYONKARAHİSAR,

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Trafik magandasının ehliyetine el konuldu

İZMİR'de, kız arkadaşıyla birlikte yolculuk ettiği otomobilinin sanruf bölümüne çıkan ve direksiyonu tek ayağıyla kontrol eden A.A.'ya 'Trafiği tehlikeye düşürmek' suçundan para cezası kesilirken, ehliyetine el konuldu.

İzmir çevreyolu Karşıyaka mevkiinde, 09 LZ 840 plakalı araçta yolculuk yapan A.A. ve kız arkadaşı, otomobil seyir halindeyken sanruf bölümüne çıkarak yolculuk yaptı. Aracın üzerinde oturanlardan A.A., direksiyonu tek ayağıyla kontrol etti. Tehlikeli yolculuk, başka bir sürücü tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Video çeken vatandaşın 'Harikasınız' demesi de görüntülerde yer aldı.Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ile Karşıyaka Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olay hakkında soruşturma başlattı. Başlatılan soruşturma kapsamında, 09 LZ 840 plakalı otomobilin sürücüsü A.A. gözaltına alındı. Ehliyetine el konulan A.A.'ya 'Trafiği tehlikeye düşürmek' suçundan para cezası kesildi. Daha sonra serbest bırakılan A.A. hakkında açılan adli işlemin sürdüğü bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ---------------------------Olayın güvenlik kamerası görüntüsü

Haber: Davut CAN - Kamera: İZMİR,

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4 kişilik ailenin tehlikeli motosiklet yolculuğu

KOCAELİ'nin Derince ilçesinde, motosiklet sürücüsü önüne bir çocuğunu arkasına ise çocuğunu ve eşini oturtarak yolculuk yaptı.

D-100 Karayolu Çenesuyu geçişi yan yolda ilerleyen motosiklette 4 kişinin bulunması dikkat çekti. Sürücü önüne bir çocuğunu, arkasına ise çocuğu ve eşini oturturken, yolda ilerledi. Plakası bulunmayan motosikletin sürücüsü kendisini ve ailesini tehlikeye atarken, yan yolda ilerleyerek yolculuğunu devam ettirdi. Sürücünün duyarsızlığı görenlerin tepkisine neden oldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ---------------------------------4 kişilik bir ailenin motosiklet üzerinde seyahat etmesi

Haber-Kamera: Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU/DERİNCE(Kocaeli),

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Dilenci, topladığı paraları torununun üzerinde saklamış ÇORUM'da, zabıta, Kurban Bayram öncesi dilencilere yönelik denetim yaptı. Yakalanan dilencilerden birinin topladığı paraları, 6 yaşındaki torununun pijamasının lastik kısmına, birinin de cep telefonunun kılıfına sakladığı ortaya çıktı.

Kentteki ana caddelerde, vatandaşların duygularını suistimal ederek para toplayan dilenciler, dün zabıta ekipleri tarafından yapılan denetimle yakalandı. Çoğunluğunun yanında çocuk olan dilenciler, Zabıta Müdürlüğü'ne götürüldü. Burada üzerleri aranan dilencilerden M.Y.'nin topladığı paraları yanında gezdirdiği 6 yaşındaki torununun pijamasının lastik kısmına, adı öğrenilemeyen bir dilencinin de cep telefonunun kılıfına gizlediği tespit edildi.

Dilencilere, kabahatler kanunu kapsamında para cezası uygulandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Dilencilerin belediyeye getirilmesi-Pijama bölümünden çıkan paralar-Telefon kılıfından çıkan paralar-Detaylar

Haber-Kamera: Yusuf ÇINAR/ÇORUM -

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Kazak anne, 2 buçuk aydır kayıp kızını bulmak için televizyona çıkacak

ANTALYA'da yaşayan Kazakistan uyruklu Araylım Orynbeyeva'dan (21) 2,5 aydır haber alınamıyor. Sokaklarda kayıp ilanları asan anne Saltanat Orynbayeva, kızını bulmak için TV programına çıkacak.

Kazakistan'dan kızı Araylım ve iki oğluyla bir süre önce Antalya'ya gelen Saltanat Orynbayeva, Konyaaltı ilçesine yerleşti. 9 Mayıs Cumartesi günü anne Orynbayeva eski eşiyle telefonda tartıştı. Tartışmayı duyan Araylım Orynbeyeva, pasaport ve kimliğini yanına almadan evden ayrıldı. Kızından bir gün boyunca haber alamayan anne, Araylım Orybeyeva'nın cep telefonunun da kapanması üzerine polis merkezine giderek, kayıp başvurusunda bulundu.

Başvurunun ardından polis ekipleri genç kızı bulmak için çalışma başlattı. Ancak aradan geçen 2,5 aya rağmen Araylım Orynbeyeva'dan hala haber alınamadı. Orynbeyeva'nın kaybolduğu düşünülen Sarısu Mahallesi'ndeki ormanlık alanda polis ve AKUT ekipleriyle UMKE tarafından arama çalışmaları devam ediyor. Kayıp ilanlarını sokak sokak gezerek asan Saltanat Orybeyeva da kızından gelecek güzel haberi bekliyor.

Kızının bulunması için sürekli dua ettiğini söyleyen Saltanat Orybeyeva, "Kızım 2,5 ay önce pasaport ve kimliğini yanına almadan evden ayrıldı. O günden bu yana haber alamadık. Başına bir şey gelecek diye korkuyorum. Kayıp ilanları da asıyorum ama hala bir haber yok. İyiliği için dua ediyorum. Kızımın bulunması için televizyon programına katılacağım, bu nedenle İstanbul'a gidiyorum" dedi.

ARŞİV GÖRÜNTÜLERLE

Semih ERSÖZLER/ANTALYA,

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Yüksekova'da yıldırımlar can aldı: 1 kişi öldü, 19 koyun telef oldu HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesi, Güldere köyünde ot biçmeye giden İsmet Düzce (35) yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybederken, Cumhuriyet Mahallesi'nde ise 19 koyun yine yıldırım isabet etmesi sonucu telef oldu. Koyunların sahibi Ferhan Sevin, korkudan baygınlık geçirdiğini, 4 çocuğunu da eve gönderdiği için son anda kurtulduklarını söyledi.

Yüksekova'nın Cumhuriyet Mahallesi ile ilçeye 10 kilometre uzaklıkta bulunan Güldere köyünde aniden bastıran sağanakta, yıldırım düşmeleri, can ve mal kaybına neden oldu. Güldere köyü kırsalında ot biçmeye giden İsmet Düzce'nin bulunduğu alana yıldırım isabet etti. Yaşanan olayda Düzce ağır yaralandı. Yakınlarının yardımıyla Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Düzce, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Bir yıldırım düşmesi olayı ise ilçenin Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşandı. Kurbanlık koyunların otladığı alana yıldırımın isabet etmesi sonucu 19 koyun telef oldu. Koyunların sahibi Ferhan Sevin (52), her şeyin bir anda yaşandığını ve korkudan baygınlık geçirdiğini anlattı. Sevin, "Yağmurun başlamasıyla birlikte 4 çocuğumu eve göndermiştim. Aradan 5 dakika geçtikten sonra da şimşeklerin çakmasıyla birlikte koyunların bulunduğu yerde alevler yükseldi. Bir anda neye uğradığımı şaşırdım. Korkudan bayılmışım. Kendime geldiğimde koyunlarıma baktım ancak 19'unu kaybettim" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------------------Tarlada otlanan koyun sürüsünden detaylar-Şimşeklerin çarptığı kurbanlık koyunlardan detaylar-Kurbanlık lamaya gelen vatandaşlardan detaylar-Telef olan kurbanlıkların başından bekleyen besici Ferhan Sevin-Telef olan kurbanlıkların arasından gezen vatandaşlar-Olay anı yaşayan besici Ferhan Sevin ile röp-Hastaneden detaylar-Genel detaylar

Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), -

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Gaziantep'te, 'kurban yakalama timi' eğitimini tamamladı

GAZİANTEP'te, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi kaçan kurbanlık hayvanları yakalamak için özel tim kuruldu. 15 günlük eğitimden geçen ekip, kaçan kurbanlıkları havadan dronla da takip edecek.Kurban Bayramı öncesi, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı hayvanat bahçesi yetkililerince oluşturulan 20 kişilik kurban yakalama timi, eğitimlerini tamamladı. Kaçan kurbanlıkları en kısa sürede yakalamak amacıyla oluşturulan ekip, kement ve uyuşturucu iğne atma eğitimi de alarak göreve hazır hale geldi. Kaçan kurbanlıklar havadan dronla da takip edilecek. Kurban yakalama ekibi, kaçan kurbanların yeri havadan tespit ederek, hayvanları daha kolay yakalayabilecek. Kaçan kurbanlıklar daha sonra etkisiz hale getirilerek sahibine teslim edilecek.Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanı Celal Özsöyler, her yıl kurban yakalama timini göreve hazırladıklarını söyledi. Bu yıl da 15 gün boyunca eğitim alan ekibin dron destekli çalışacağını ifade eden Özsöyler, şöyle konuştu: "Her yıl olduğu gibi bu yıl da kaçan kurbanda kaçan danaları yakalamak için özel bir ekip oluşturduk. 20 kişilik bir ekip ile yaklaşık 15 gündür kültür ve fizik eğitimi yapıyor. Danayı nasıl yakalayacakları yakalayamadıkları zaman anestezi tüfeğini nasıl kullanacakları ve hangi anesteziyi ne kadar dozda kullanacakları yönünde eğitimler aldılar. Ayrıca Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ne ait 153 ihbar hattımız bulunuyor. Vatandaşlarımız kaçan danalarını bu ihbar hattını arayarak bildirecekler. Ekibimiz bayram boyunca hazır vaziyette bulunacak zaten. İhbar hattına gelen ihbarı değerlendirip gidip vatandaşın kaçan danasını yakalayıp veya anestezi uygulayıp uyuşturarak teslim edecekler. Bu ekibin bir kısmı yakalama timi bir kısmı da veteriner hekimlerden oluşuyor. Aynı zamanda vatandaşlarımız kestikleri kurbanda akıllarında şüphe kalırsa etinin yenilip yenilmediği konusunda yine arayıp destek alabilirler. Bu yıl dronla da dana yakalama timine destek olacağız. Kaçan danayı dronla tespit edeceğiz. Sonra da arkadaşlarımız o bölgeyi kontrol altına alıp danayı yakalayacak ve vatandaşa teslim edecekler."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------------------------Kurban yakalama timiEkibin antreman yapmasıDana üzerinde eğitimKaçan dananın kovalanmasıAnestezi tüfeği ile ateş edilmesiKaçan dananın drone ile takibiCelal Özsöyler ile röp.Genel ve detay görüntüler

Haber: Eyyüp BURUN Kamera: Kadir GÜNEŞ-GAZİANTEP-DHA)

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Kırşehir merkezli 12 ilde FETÖ operasyonu: 11 gözaltı

KIRŞEHİR merkezli 12 ilde düzenlenen operasyonda, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütle bağlantılı olduğu belirlenen 11 kişi gözaltına alındı.Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütle bağlantılı oluğu belirlenen 11 kişinin yakalanmasına yönelik operasyon başlatıldı. Şüphelilerin yakalanması için Kırşehir merkezli Rize, Erzurum, Ardahan, Ordu, Antalya, Diyarbakır, Kayseri, Ankara, Gaziantep, Konya ve İzmir'de 25 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 11 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Kırşehir'e getirilen şüpheliler emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: ------------------Zanlıların adliyeye girişi

-Genel detay

Haber-Kamera: Abdurrahman DULKADİR/ KIRŞEHİR

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Mardin Büyükşehir Belediyesi'nde usulsüzlük operasyonu: 10 gözaltı

Mardin Büyükşehir Belediyesi'nde yaklaşık 2 aydır süren denetimler kapsamında düzenlenen operasyonda, aralarında üst düzey yöneticilerin de olduğu 10 kişi gözaltına alındı.

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş'ın göreve başlaması ile belediyede 2 aydır yürütülen denetimler sonucu oluşturulan raporlarda, yolsuzluk ve usulsüzlükler tespit edildi. İçişleri Bakanlığı ve Sayıştay müfettişlerinin hazırladığı raporlar doğrultusunda belediyede görevli, aralarında genel sekreter ve daire başkanlarının da olduğu 14 üst düzey yönetici görevden alındı.

Yapılan incelemeler sonucunda Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapılan suç duyurusunun ardından, aralarında belediyede üst düzey yönetici olarak görev yapmış F.K. B.E., Y.E.A., S.Y. ile belediyeye iş yapan müteahhitlerin olduğu 10 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki sorgusu devam ediyor.