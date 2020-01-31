DHA YURT BÜLTENİ - 13 - Son Dakika

Kılıçdaroğlu, açıklama yaptığı sırada deprem oldu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Elazığ'ın Sivrice ilçesinde yaptığı açıklama sırasında, deprem meydana geldi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Elazığ'da 24 Ocak saat 20.55'te meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin merkez üssü Sivrice ilçesine geldi. Sivrice Belediye Başkanı Turgay Gündoğan'ı ziyaret eden Kılıçdaroğlu'nun belediye binasında açıklama yaptığı sırada deprem oldu. Konuşmasının hemen başında yaşanan depremin ardından Kılıçdaroğlu, artçı sarsıntıların olabileceğini, deprem bölgesinde bulunduklarını söyledi.

Kılıçdaroğlu, "Sayın başkan Sivrice ile ilgili bilgi verdi. Köylerde can kaybının olduğunu, merkezde olmadığını söyledi. Bu süreç içinde bizi mutlu eden görüşü, yaşam tarzı ne olursa olsun bütün insanların, 82 milyonun bu sorunu çözmek, acıyı paylaşmak için yüreğimiz bir. Yıkılan binalar da umarım kısa sürede yenilenir. Başka bölgelere de gideceğiz, vatandaşları dinlemeye çalışacağız" dedi.

Kılıçdaroğlu, daha sonra esnafı ziyaret etti.

HABER: Mehmet Mucahit CEYLAN, Nurettin FİDANCAN/ SİVRİCE (Elazığ),

================================

Kaçak ocakta göçükte mahsur kalan işçileri kurtarma çalışmaları devam ediyor(3)

VALİ BEKTAŞ GÖÇÜĞÜN NASIL OLDUĞUNU ANLATTI

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde, 80 gün önce mühürlenmesine rağmen kaçak olarak çalıştırılan kömür ocağında meydana gelen göçükte mahsur kalan işçiler Sabahattin Kalaycıoğlu ve Murat Ovaz'ı kurtarma çalışmaları, 16 saattir devam ediyor.

Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, ocağın ruhsatlı çalışırken kapatıldığını, daha sonra ise kaçak olarak çalıştığı tespit edilip, mühürlendiğini ancak kaçak olarak yeniden faaliyet gösterdiğini anlattı. Vali Bektaş, "Burası daha önceden ruhsatlı, izinli çalışan bir yermiş, sonra kapatılmış. Kaçak çalışma yapıldığı için mühürlenmiş. Ama yine açılmış. Çalışılmaması gereken bir ocak. Bu arkadaşlar burada çalışmaya niyetlenmişler. Aşağıya inmeye çalıştıkları aracın kancası çıkıyor ve araç ocağı yıkarak, aşağıya iniyor. Üç kişiden biri geri çıkıyor. İki kişi akşamdan bu yana mahsur. İki işçimiz orada, yakınları yukarıda bekliyor. TTK ekibi çalışıyor. Neredeyse ocağı yeni baştan yaparak, yıkıntıları temizleyerek gidiyorlar. Epeyce yol aldılar. Temennimiz iki işçimize canlı olarak ulaşabilmek ve onları yakınlarına kavuşturabilmek" dedi.

'ALLAH BİZE AKIL FİKİR VERSİN'

Ocağın 170 metre derinliğinde olduğunu, ekiplerin 140 metrede çalışmalarını sürdürdüğünü anlatan Vali Bektaş, şöyle dedi:

"Geçmiş olsun. Allah benzerlerinden saklasın. Allah bize de biraz daha akıl fikir versin. Biraz daha iş güvenliği kurallarını dikkate alarak, çalışmayı nasip etsin. Ocak 170 metre bir kanal. Şu an 140 metreye kadar inmiş durumdalar. Burada çöküntü var. Bu malzemeleri temizliyorlar. ya muhtemelen buradalar ya da 30 metre aşağıdalar. İnşallah yakın zamanda ulaşılacak. Temennimiz canlı ulaşabilmek. Bu hepimizi mutlu edecek. Allah sabır versin."

GMİS GELEN BAŞKANI: 'KAÇAK OCAK GERÇEĞİ'

Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Hakan Yeşil de yönetim kurulu üyeleriyle birlikte çalışmaları yerinde inceledi. TTK ekiplerinin göçükte kalan işçiler için büyük bir gayretle çalıştığını ifade eden Yeşil, "Yakın zamanda rödovans olarak çalıştırılan yerde iş kazası olmuş. Şu an TTK ekipleri, seferber oldu arkadaşlarımızı çıkarmak için. Buranın saha ruhsatı iptal edilmiş. Yaşanan kaçak ocak gerçeği. Güvenliksiz ortamda arkadaşlarımız çalıştırılıyor" diye konuştu.

Öte yandan kaçak ocağın sahibi Olcay Adalı gözaltına alındı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

HABER: Gürkay GÜNDOĞAN/ ZONGULDAK

================================

Çanakkale'de, Türk bayrağını yırtan Yunan vekile tepki

ÇANAKKALE Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Ayyıldız Kardeşliği Topluluğu, Avrupa Parlamentosu'nda (AP) Türk bayrağını yırtan Yunanistan Milletvekili Loannis Lagos'a tepki gösterdi.

ÇOMÜ Mevlana Kültür ve Sanat Evi önünde, ÇOMÜ Ayyıldız Kardeşliği Topluluğunca, geçtiğimiz gün Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu tarafından Brüksel'de gerçekleştirilen, 'Yunan Adalarında İnsani Durum' toplantısında Avrupa Parlamentosu üyesi ve Yunanistan Milletvekili Loannis Lagos'un Türk bayrağını yırtmasına ilişkin basın açıklaması düzenlendi.

'KABUL EDİLEMEZ ALÇAKÇA BİR PROVOKASYONDUR'

ÇOMÜ Ayyıldız Kardeşliği Topluluğu Başkanı Mesut Kaman, "Brüksel'de düzenlenen Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu'nda Yunan milletvekili, şerefli Türk bayrağımıza saldırmış, kirli elleriyle bayrağımızı yırtmıştır. Bu kabul edilemez alçakça bir provokasyondur" dedi. Kaman şunları söyledi:

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 10 Eylül 1922'de ayaklarının altına serilen işgalci Yunan bayrağını çiğnememiş. ve 'Bayrak bir milletin onurudur, ne olursa olsun yerlere serilemez ve çiğnenemez" diyerek Türk milletinin yüksek, evrensel ahlaki değerlerinin ne denli güçlü olduğunu tüm dünyaya göstermiştir. Irkçı Yunan faşizmi ile aramızdaki fark budur. Avrupa Parlamentosu bu soytarı hakkında gerekli cezai işlemleri acilen başlatmalıdır. Türk milleti insanlığa yaptığı hizmetlerle, mazluma verdiği destekle, zalimlere karşı verdiği savaşla şerefli bayrağını yükseltmeye devam edecektir."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

----------------

-Basın açıklamasından genel, detay görüntü

-ÇOMÜ Ayyıldız Kardeşliği Topluluğu Başkanı Mesut Kaman'ın konuşması

Haber-Kamera: Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE,

==================================

Akşener'den İmamoğlu'nun tartışılan Erzurum tatili yorumu: O tür konuların kararını seçmen verir

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İzmir'deki programının ikinci gününe Balçova ilçesinde başladı. İlçe başkanlığını ziyaret eden Meral Akşener, İmamoğlu'nun tartışılan Erzurum tatiline ilişkin, "Ben insanların günlük hayatında ne yaptıkları ile ilgilenmiyorum. Çünkü o tür konuların kararını seçmen verir" dedi.

Dün akşam İzmir'e gelen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, kentteki ikinci gününe Balçova ilçesinde başladı. İlçe başkanlığını ziyaret eden Akşener, daha sonra Buca ve Alsancak'ta esnafı ziyaret etti, vatandaşların sorunlarını dinledi.

Esnafın sıkıntılarını not alan Akşener, bu konuları salı günü Meclis'te yapılacak grup toplantısındaki konuşmasında, kamuoyu ile paylaşacağını belirtti.

Alsancak'ta gazetecilere açıklama yapan Akşener, TBMM Genel Kurulu'nda İYİ Parti'nin, Çin'de ortaya çıkan 'Koronavirüs' salgınına ilişkin Türkiye'de olası bir ölümcül enfeksiyon salgınının önlenmesi için gerekli tedbirlerin alınması amacıyla araştırma komisyonu kurulması önergesinin ret edilmesini değerlendirdi. Akşener, "Demek ki bir tehlike yok. Bizim partimiz Türkiye'yi aydınlatacak, önlem alabileceğimiz hangi konuda bir önerge verirse, büyük ve küçük ortak ret ediliyor. Bu virüsün ne olduğunu bilmiyoruz. Türkiye'ye girdi mi girmedi mi, onu da bilmiyoruz. Gayet samimi bir şekilde bir komisyon kurulmasını, bu konuda hangi önlemlerin alınmasını, vatandaşların nasıl bilgilendirilmesi gerektiğine yönelik, siyasetle alakası olmayan, vatandaşın emniyeti açısından verilmiş bir önerge ret edildi. Ama virüs konusunda çok hassaslar. FETÖ virüsüne de aynını yaptılar" diye konuştu.

İMAMOĞLU'NUN TARTIŞILAN ERZURUM TATİLİ

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tartışılan Erzurum tatiline ilişkin de Akşener, şunları söyledi:

"Ben insanların günlük hayatında ne yaptıkları ile ilgilenmiyorum. Çünkü o tür konuların kararını seçmen verir. O oraya gitti, bu buraya gitti bizim konumuz değil."

İzmir'deki temasları hakkında ise Akşener, "İzmir esnafında dünden itibaren gördüğüm şey şu, iş yerlerine elektriğin çok yüksek geldiği, çok pahalı olduğu. Geçen yıl ile bu yıl arasında iki ile çarpılma söz konusu. Geçen yıl ile bu yıl arasında en az yüzde 20 -30 ile 50 arasında değişen bir volüm düşüklüğü var. Cirodan bahsetmiyorum. Satışlar düştükçe kiralar çok pahalı kalmış. Kapanmaya yönelik birçok iş yeri var. Salı günü yapacağım konuşmamda İzmirlinin sesini bildireceğim" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-----------------

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Balçova'ya gelişi

Partililer tarafından karşılanması

Meral Akşener'in esnaf ziyareti

Akşener'in Buca ilçesi, Alsancak ziyareti

Meral Akşener'in açıklamaları

Genel ve detay görüntü

Umut KARAKOYUN/İZMİR,

==================================

Konutta en çok kazandıran il Antalya oldu

GEÇEN yıl yatırımcısına en çok kazandıran il Antalya oldu. Antalya'da ortalama konut değeri yüzde 20 arttı. Türkiye'de konut fiyatları en çok artan ilçeler sıralamasında ilk 20'ye, Antalya'dan 10 ilçe girdi.

Gayrimenkul Borsası A.Ş tarafından hazırlanan 5 Büyükşehir Değer Endeksi'ne göre, 2019 yılında yatırımcısına en çok kazandıran ilin Antalya olduğu açıklandı. Yapılan araştırmaya göre Antalya'da ortalama konut değeri yüzde 20 artarken, Türkiye gelinde konut değeri en fazla artış gösteren ilçeler sıralamasında da Antalya'dan ilk 10 ilçe sıralamasına 5 ilçe, ilk 20 ilçe sıralamasına da 10 ilçe girdi.

İLK 10'DA 5 İLÇE

Araştırmaya göre, Türkiye genelinde 2019'da önceki yıla göre ortalama konut fiyatları en çok artan ilçeler ise yüzde 39 ile İzmir Bergama ve yüzde 36 ile İstanbul Silivri oldu. Antalya'nın ilçeler bazında da fark yarattığı araştırmada, yüzde 30 artış oranıyla Antalya'nın Gazipaşa ve Kemer ilçeleri, en çok artış oranının gerçekleştiği Türkiye'nin üçüncü ve dördüncü ilçeleri oldu. İlk 10 içinde yer alan Kaş'ta yüzde 24, Aksu'da yüzde 23, Korkuteli'nde yüzde 20 artış oranı gerçekleşti.

İLK 20'DE 10 İLÇE

Türkiye'den ilk 20 ilçe sıralamasında İstanbul ve İzmir'den 3'er, Ankara ve Bursa'dan 2'şer ilçe yer alırken, Antalya 10 ilçeyle büyük fark yarattı. İlk 20 içindeki diğer ilçeler ise Alanya yüzde 19 artışla 11'inci, Finike yüzde 18'le 12'nci oldu. Kepez ve Döşemealtı yüzde 14, Kumluca yüzde 13 artış oranıyla takip etti. Türkiye'de konut fiyatları en çok artan ilçeler sıralamasında ilk 20'ye giren Antalya'dan toplam 10 ilçe sırasıyla Gazipaşa, Kemer, Kaş, Aksu Korkuteli, Alanya, Finike, Kepez, Döşemealtı ve Kumluca oldu.

DOĞA, TARİH, YAŞAM KALİTESİ

Antalya'da özellikle yabancılara yönelik konut projeleri üreten Helmann Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Selman Özgün, Antalya'nın Türkiye'de konut değeri en çok artan il olması ve en çok artış yaşanan ilçeler sıralamasında 10 ilçenin yer almasının sektör açısından çok sevindirici olduğunu söyledi. Antalya'nın göç alma hızı en yüksek illerden biri olduğuna dikkat çeken Özgün, "Antalya, büyükşehirler arasında yaşam kalitesi ve standartları daha yüksek ve daha uygun olan bir il. Yabancı yatırımcılar da bu dönemde çok fazla konut talep etti ve bunda vatandaşlık ve kur değişiklikleri çok etkili oldu. Keza yurtdışında yaşayan Türklerin de kur etkisinden dolayı Antalya'da konut talebi çok arttı" dedi.

SAĞLIKLI YAŞAMI TERCİH EDENLER

Yurtiçi talepte de Antalya'da diğer illere göre farklı bir artış olduğunu belirten Selman Özgün, "Bunun nedeni de Antalya'nın daha yaşanılabilir olması, güneşi, ulaşımın kolaylığı, doğası, tarihiyle ön plana çıkması. Emekliler, daha sağlıklı yaşamı tercih eden birçok kimse Antalya'dan konut talebinde bulundu ve Antalya'yı ön plana çıkardı. Antalya diğer illerden farklı çünkü ocak ayında bile denize girenler var. Sahilde deniz keyfini yaşayıp bir saat sonra Saklıkent'te kayak yapabiliyorsunuz. Antalya'da uluslararası bir havalimanımız var ve hem çevre ülkelere hem de Türkiye içinde birçok ile günlük birden fazla uçuş var" diye konuştu.

PİYASA DAHA DA CANLANACAKTIR

İnşaat sektörü güven endeksinin bir önceki aya göre yüzde 14.6 arttığı ve yüzde 78.9 seviyesine yükseldiğini de belirten Özgün, "Bunun nedeni faizlerin düşmesi, piyasanın canlanmış olması, çevre ülkelerdeki koşullar bunu artırdı. Tabi piyasa canlanacaktır, ilerleyen süreçte konut talebi de artacak ve iyi günler bizi bekliyor. Konutta fiyat artışları da bekliyoruz, çünkü düşen faizlerle birlikte talep artışı fazla. Düşen faizler, kur ve vatandaşlık gibi etkilerle birlikte kısıtlı konut stoku nedeniyle de fiyatlarda artacaktır" dedi.

MALİYETLER VE KAT KARŞILIĞI ORAN

Antalya'da konut fiyatlarının artışıyla ilgili onlarca sebep sayılabileceğini belirten Antalya İnşaat Müteahhitleri Derneği Başkanı Atılgan Sert, "Bunların en başında maliyetlerimizdeki artışlar, kat karşılığı arsa bağlama oranlarda, Türkiye geneline göre Antalya'da oranların yüksek oluşu ve üçüncüsü belediyelerin rayiç bedel değerlerinin artması. Bu sebepler, verilerin Antalya'da yüksek çıkmasına sebeptir" şeklinde konuştu.

HEM YURTDIŞI HEM YURTİÇİNDEN BÜYÜK İLGİ

Antalya'nın dünyada tercih edilen illerden biri olduğuna da dikkat çeken Atılgan Sert, şöyle konuştu:

"Rağbet görmesi de fiyat artışına sebeptir. Sahil bölgesindeki ilçelerimiz başta olmak üzere Alanya'dan Gazipaşa'ya, Manavgat'tan Serik ve Aksu'ya, Kemer'den Kaş'a çok ciddi derece turizm ve yabancılara satış noktasında değer kazanmakta, her geçen gün ilgi artmaktadır. Yerli satışlarda ise Türkiye'nin farklı bölgelerinden istihdam imkanlarının Antalya'da fazla olması, havasal- iklimsel değerlerinin birçok ile göre iyi derecede oluşu da Antalya'ya olan ilgiyi artırıyor."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------------

-İnşaat temeli atılırken detay görüntüler

-Satışa hazır binaların detay görüntüsü

-Helman Yapı yönetim kurulu Bşk. Selman Özgün ile röp

-Antalya müteahhitleri Bşk. Atılgan Sert ile röp

-Detaylar

Haber: Mehmet ÇINAR- Kamera: Emrah GÜL/ANTALYA,

==================================

Jandarma, intihar eden genç için değil, ölçüm için köye gelmiş

ISPARTA'nın Gelendost ilçesinde, görüştüğü 14 yaşındaki kızın ailesinin cinsel taciz suçlaması üzerine gözaltına alınıp serbest bırakılan Hasan D. (22), dün köye jandarma geldiğini görünce av tüfeğini göğsüne ateşleyerek, yaşamına son verdi. Bu olay sonrası evlerinin camı taşlanarak kırılan şikayetçi aile köyden ayrıldı. Jandarmanın ise Hasan D.'yi gözaltına almak için değil, iki ev arasında ölçüm yapmak için köye geldiği kaydedildi. Hasan D., bugün gözyaşları arasında toprağa verildi.

Olay, dün saat 12.30 sıralarında Gelendost'a bağlı Çaltı köyünde meydana geldi. Adı açıklanmayan 14 yaşındaki kızın ailesi, Hasan D.'den cinsel taciz iddiasıyla şikayetçi oldu. Bunun üzerine Hasan D., geçen çarşamba günü savcılık talimatıyla jandarma tarafından gözaltına alınıp, Yalvaç Adliyesi'ne götürüldü. İfadesi alındıktan sonra da serbest bırakıldı.

Dün evde olduğu sırada köye jandarma geldiğini gören Hasan D., iddiaya göre yanındakilere, "Beni tutuklamaya geldiler" diyerek, av tüfeğini göğsüne ateşledi. Ailesinin ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri, Hasan D.'yi ambulansla Gelendost Devlet Hastanesi'ne götürdü. Yolda kalbi duran Hasan D., acil serviste yapılan kalp masajına rağmen kurtarılamadı.

ANNENİN FERYADI: OĞLUMU YAKTILAR

Bu sabah erken saatlerde Yalvaç Devlet Hastanesi morgundan alınan Hasan D.'nin cenazesi, babaevine getirildi. Ailesi bu esnada fenalık geçirdi. Anne Asiye D., oğlunun cansız bedeni üzerine kapanarak ağıtlar yaktı. "Oğlumu yaktılar" diye feryat eden anne, köy meydanında cenaze namazı kılınacağı esnada tabutun önüne geçince kalabalık bir süre namaza başlayamadı. Anne uzaklaştırıldıktan sonra namaz kılındı ve cenaze omuzlarda taşınarak köy mezarlığında toprağa verildi. Ayakta durmakta zormlanan baba Osman D., defin sonrası taziyeleri kabul etti.

'BİZ BİRŞEY BİLMİYORUZ Kİ NE ANLATALIM'

Çok üzgün olduklarını belirten Hasan D.'ın dayısı Hüsnü Öğüt, "Biz hiç bir şey bilmiyoruz ki size anlatalım. Ne diye şikayet edildi, ne ifade verdi? Neden intihar etti, hiçbir şeyden haberimiz yok. Çok üzgünüz. Avukata verdik. Dosyayı bir incelesin baksın ne olmuş ne gitmiş sonra öğreneceğiz" diye konuştu.

JANDARMA SADECE 2 EVİN ARASINI ÖLÇECEKTİ

Köy muhtarı Ramazan Seyhan ise köylerinden bir kişinin, olaydan birkaç gün önce kızına yönelik cinsel taciz iddiası ile Yalvaç Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunduğunu, bunun üzerine savcılıkta ifadesi alınan Hasan D.'ın, ardından serbest kaldığını belirterek, şöyle konuştu:

"Jandarma ilk geldiği gün ben il merkezindeydim. Jandarma ekipleri beni aradı. Ben de köyden birini, evi göstermeleri konusunda görevlendirdim. O gün Hasan'ı almış Yalvaç'a götürmüşler. Sonra serbest kalmış. Perşembe günü jandarma ekipleri rutin devriye görevi için köye geldi. Jandarma, savcılığın isteği doğrultusunda kızın evi ile Hasan D.'ın evi arasındaki mesafeyi ölçmek üzere araçla eve doğru gitti. Ben de muhtarlık odasının sobasını yakmak üzere muhtarlığa geçtim. Tam çırayı tutuşturdum derken bir telefon geldi ve Hasan'ın kendisini vurduğu söylendi. Hemen eve gittim. Kanlar içinde yatıyordu. Nabzına baktım attığını görünce bir battaniye istedim ve onunla jandarma aracına koyduk. Ben önde eskortluk yaparken, jandarma arkadan geldi. Yolda ambulansla karşılaştık ve yaralıyı ona aktardık. Ancak durumu çok kötüydü. Hastanede duran kabini çalıştırmak için çok uğraştılar ama olmadı. Olaydan çok üzgünüz bu olayla ilgili jandarmanın herhangi bir kusuru yok. Arabadan dahi inmediler. Çocuk sanırım kendisini almaya geldiklerini sanıp korktu. Yazık oldu."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------

Mezarlıktan görüntü

Baba Osman Doğan'ın taziyeleri kabulü

Muhtar Ramazan Seyhan ile röp

Haber: Nurettin ARKAN- Kamera: Taner ERDEM/GELENDOST (Isparta),

================================

Karadeniz de kara teslim

KARADENİZ Bölgesi'nde etkili olan kar yağışı nedeniyle Gümüşhane ve Giresun'da 325 köy yolu, Ordu'da ise 72 mahalle yolu ulaşıma kapandı. Bayburt'ta ise kar yağışı ve tipi nedeniyle Kop Dağı Geçidi'nde ulaşım güçlükle sağlanıyor.

Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor. Sahil kesimde yer yer sağanak yağarken, yağışlar yüksek rakımlı bölgelerde kara şeklinde devam ediyor. Doğu Karadeniz'i Trabzon üzerinden Doğu Anadolu Bölgesi'ne bağlayan Zigana Dağı Geçidi'nde kar yağışı etkili olurken, yağış nedeniyle de ulaşımda aksama yaşanıyor. Kar nedeniyle Gümüşhane ve Giresun'da 325 köy yolu, Ordu'da ise 72 mahalle yolu ulaşıma kapandı.

KOP DAĞI GEÇİDİ'NDE ULAŞIM AKSADI

Bayburt da kar yağışı nedeniyle beyaza büründü. Kopa Dağı Geçidi'nde ulaşımda aksamalar yaşanırken, zincir ve kar lastiği bulunmayan araçlar yolda kaldı. Bölgede güvenlik önlemi alan trafik ekipleri, ağır tonajlı araçların zaman zaman geçişine izin vermezken, Erzurum yönünden gelen araçlar ise Aşkale ilçesindeki trafik kontrol noktasında bekletiliyor. Yetkililer, kar yağışının sürdüğü bölgede sürücülere dikkatli olmaları yönünde uyarılarda bulunuyor.

Bölgelerde, İl Özel İdare, Karayolları ve belediye ekipleri kar temizliği çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-----------------

-Kop Dağı geçidi

-Kentten kar detayları

HABER KAMERA: Murat SÖYLEMEZ/BAYBURT,

================================

Bulgaristan'daki grip salgını Edirne esnafını vurdu

BULGARİSTAN'da yaşanan grip salgını nedeniyle Edirne'ye alışverişe gelen turist sayısında azalma oldu. Kentte cuma günleri kurulan ve turistlerin yoğun ilgi gösterdiği pazara gelen bazı Bulgarların yüzlerine maske taktıkları görüldü. Bulgar turistler, ülkelerinde grip salgını bulunduğunu belirterek, korunmak amacıyla maske taktıklarını söyledi.

Bulgaristan'da son günlerde grip salgının yaygınlaşmasıyla birlikte ülkede alarma geçirilerek, 14 ilde salgın alarmı verildi. Salgın yoğun olarak görüldüğü başkent Sofya'nın da bulunduğu 1300 okulda eğitime 6 Şubat'a kadar ara verildi. Grip salgının olduğu şehirlerde yaşayanlar, sokaklar ve iş yerlerinde maske takıyor. Eczanelerde en çok aranan şey ise, hava kirliliğine ve virüslere karşı aktif karbon filtreli yüz maskeleri oldu.

BULGARLAR, EDİRNE'DE MASKE İLE ALIŞ VERİŞ YAPTI

Edirne'ye günübirlik alışverişe gelen Bulgar turistlerin sayısı da ülkede yaşanan grip salgını nedeniyle azaldı. Kentte cuma günleri kurulan ve özellikle Bulgar ve Yunan turistlerin yoğun ilgi gösterdiği Ulus Pazarı'nda bugün daha önceki gibi yoğunluk yaşanmadığı görüldü. Pazara gelen Bulgar turistlerin bazılarının yüzlerine maske taktığı görüldü. Maske ile alışveriş yapan Bulgarlar, ülkelerinde grip salgını nedeniyle korunma amaçlı maske taktıklarını dile getirdi.

ESNAFLAR: BULGARLAR AZALDI

Ulus Pazarı esnaflarından Recep Büyük, işlerinin çok düştüğünü belirterek, "İşler çok zayıf. Bulgaristan'dan gelen yok. Bir kısım Bulgar'ın Çorlu'ya gittiğini duyuyoruz. Bir kısmının da mevsim nedeniyle gelmediğini düşünüyoruz. Grip salgını da varmış ama bununla ilgisi var mı bilemiyorum. Özellikle son 1 haftadır işlerimiz çok düştü" dedi. Esnaflardan Recep Karagöz, "Bulgar şu anda gelmiyor, son zamanlarda oldukça düştü işlerimiz. Grip salgınının bununla ilgili olduğunu düşünmüyorum. Gelen zaten maskesiyle geliyor, alışverişini yapıyor. Bence bu durgunluğun sebebi mevsimsel. Ama bu zor süreç de geçecek ve tekrar yoğunlaşacak" dedi.

Esnaf Mustafa Bektaş, Bulgarların özellikle son dönemlerde gelmediğini belirterek, "İşlerimiz oldukça düştü. Gripten olabilir diye düşünüyorum. Bulgaristan'da salgın var zaten bunun da etkisi var sanırım. Bir de mevsimsel olarak her yıl bu aylarda zaten işlerimiz düşüyordu. Bu durum daha da etki etti" dedi.

BULGARİSTAN'DA SALGIN VAR

Bulgaristan'dan alışveriş için gelen Maria Demçova, "Bulgaristan'dan alış veriş için geldik. Hava da güzel olduğu için bugünü tercih ettik ve cuma pazarına geldik. Bazıları maskeyle geliyor önlem amaçlı, doğal olarak korunma amaçlı. Ama Bulgaristan'daki salgın bizi etkilemedi. Ondan dolayı bugün pazardayız ve alış veriş yapıyoruz" dedi. Bulgaristan'da yaşayan soydaşlardan Eren Tungay ise, "Alışveriş ve gezmek için geldik. Şu ana kadar Yunanistan'da 1 kişi ölmüş diye duyduk ama Bulgaristan'da daha fazla. En son duyduğumuza göre 135 kişi yakalanmış. Ama grip salgını bizi etkilemedi ve bugün alışverişe geldik" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------

Ulus pazarından genel görüntü

Alışveriş yapan vatandaşlar

Maskeyle alışveriş yapan Bulgarlar

Esnafla röportaj

Bulgar ziyaretçilerle röportaj

Pazar girişinden detay

Haber-Kamera: Olgay GÜLER- Resul ORUÇOĞLU/EDİRNE,

================================

Tekirdağ'da 3 bin kişinin katılımıyla yağmur duası yapıldı

TÜRKİYE'nin ayçiçeği ve buğday deposu Trakya'da son yılların en kurak dönemi yaşanırken, Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde yaklaşık 3 bin kişinin katılımıyla yağmur duası yapıldı.

Türkiye'nin önemli tarım bölgesi olan Trakya'da yaşanan kuraklık, çiftçileri kaygılandırıyor. Trakya genelinde yağışların son yıllara oranla bu yıl yüzde 50 azalması çiftçileri kaygılandırıyor. Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde Ziraat Odası, Hayrabolu Ziraat Odası, Karaidemir Sulama Kooperatifi ve Hayrabolu Çiftçi Malları Koruma Başkanlığı tarafından düzenlenen yağmur duası Evrenbey Barajı piknik alanında gerçekleştirildi. Duaya, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Malkara Belediye Başkanı Ulaş Yurdakul, siyasi parti temsilcileri, Muhtarlar Derneği Başkanı Ender Çeşme, muhtarlar, sivil toplum örgütü temsilcileri, çiftçiler ve vatandaşlar olmak üzere yaklaşık 3 bin kişi katıldı.

Malkara Müftülüğüne bağlı imam hatipler tarafından Kuran okunup, yağmur duası edildi. Dua sonrasında katılanlara yaklaşık 30 kazan etli pilav ve ayran ikramında bulunuldu.

'BOL BEREKETLİ YAĞIŞLAR BEKLİYORUZ'

Katılımın yoğun olduğunu ifade eden Malkara Ziraat Odası Başkanı Mustafa Gündüz, "Malkara Ziraat Odası, Hayrabolu Ziraat Odası, Karaidemir Sulama Kooperatifi ve Hayrabolu Çiftçi Malları Koruma Başkanlığı tarafından bu sene kurak geçmesinden dolayı yağmur ve şükür duası olarak tertip ettiğimiz duaya üreticilerimiz çoğunluk olarak katıldılar. Tüm katılımcılara teşekkür ediyoruz. Allah'tan bol bereketli yağışlar bekliyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------

-Yağmur duasının yapıldığı bölge

-Katılımcılardan detay

-Ellerin semaya açılmasından detay

-Duaların okunması

-Çiftçiler ve protokolden detay

-Kalabalıktan detay

-Mustafa Gündüz'ün açıklaması

-Pilav ve ayran ikramı

Haber-Kamera: Murat YAYIN/MALKARA (Tekirdağ),

================================