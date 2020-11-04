DHA YURT BÜLTENİ-14 - Son Dakika

BAKAN KURUM, AFAD EKİPLERİNE TEŞEKKÜR ETTİ

Bakan Kurum: İzmir tarihinin en büyük kentsel dönüşüm sürecini başlatmış durumdayız (3)

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 112 Acil Komuta Merkezi'nde, İzmir'deki 6,6 büyüklüğündeki depremde, özel eğitimli köpeklerle görev alıp, enkaz altında kalan depremzedeleri kurtarma çalışmalarına katılan ekiplerle bir araya gelip, teşekkür etti. Bakan Kurum, ekiplerle birlikte fotoğraf çektirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------------Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un AFAD ekipleri ile hatıra fotoğrafı çektirmelerinden drone görüntü

Hande NAYMAN - Kamera: Mehmet CANDAN/ İZMİR,

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Bakan Selçuk: Okulların çarşı ve sokaktan daha güvenli olduğunu ispat etme imkanı bulduk MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Okulların tatil yerlerinden, çarşıdan, pazardan, sokaktan daha güvenli olduğunu ispat etme imkanı bulduk" dedi.Gaziantep'te, 'Okulum Temiz Projesi' sertifika töreni Akkent Kongre merkezinde gerçekleştirildi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın telekonferans yöntemiyle katıldığı törene Gaziantep Valisi Davut Gül, İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe, okul müdürleri ve öğretmenler de yer aldı.

Okulların tatil yerlerinden, sokaktan, çarşı ve pazar yerlerinden daha güvenli olduğunu ispat etmek için fırsatlarının olduğunu ifade eden Ziya Selçuk, şöyle konuştu: "Bizim koronavirüs süresince yaptığımız her işin bir simülasyona, modellemeye bağlı olduğunu analizler yaparak bu işleri yaptığımızı hususen belirtmek isterim. Tek bir çocuğumuzun, öğretmenimizin zarar görmesi bizi yaralar. Bundan dolayı adım adım öğretmenlerimizi ile birlikte 'Okulum Temiz' projesini yürütüyoruz. Denetmenlerimiz okulları tek tek dolaşıp her okulun durumuna bakıp, gereken neyse bunları yapıyorlar. Çok büyük emek veriyorlar. Bu işi nasıl daha iyi yaparız diye görüşüyoruz. Salgının yükselişte olduğu bu dönemde aldığımız tedbirler vasıtasıyla okulların tatil yerlerinden, sokaktan, çarşı ve pazar yerlerinden niye daha güvenli olduğunu ispat etmek için fırsatımız oldu. Okulum temiz belgesini öğrencilere, öğretmenlere, servisçilere, kantincilere yolu okuldan geçen geçmeyen herkese hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Okullarla ilgili velilerimizin beklentisini çok daha yüksek seviyede karşılayacak noktaya geleceğiz. Biz okullar açılırsa velilerin yüzde 34 oranında katılım göstereceği söylendi. Ama yüzde 80'leri aşan bir katılım var."

VARANK: HİJYEN ŞARTLARININ GELİŞTİRİLMESİ, ENFEKSİYON ÖNLEME VE KONTROL KILAVUZUNU HAZIRLADIKSanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ise bakanlık olarak 'Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzu' hazırladıklarını ve bu kılavuzun diğer sektörlerde de büyük ilgi gördüğünü belirterek, şöyle konuştu: "Koronavirüs salgını sonrası Sanayi ve Teknoloji bakanlığı olarak etkin çözümler geliştirmeye odaklandık. Türk Standartları Enstitümüz aracılığıyla da günlük hayata doğrudan dokunan yenilikçi işlere imza attık. Değişen şartlara göre ihtiyaçları hızlıca tespit ettik, çözüm önerileri geliştirdik. Bu sayede de pek çok vizyoner uygulamayı zaman kaybetmeksizin hayata geçirdik. İlk aşamada üretim tesisleri için alınması gereken tedbirleri belirledik. Sanayi kuruluşlarımız için Kovid-19 Hijyen, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzu'nu yayımladık. Kılavuzda yer alan standartları sağlayan ve süreçlerini buna uygun yürüten işletmeleri bize başvurmaları halinde denetliyoruz. Denetimi başarıyla geçen firmalara da Kovid-19 Güvenli Üretim Belgesi veriyoruz. Sanayi için başlattığımız bu politika, diğer sektörlerde de büyük ilgi gördü. Biz de kılavuza yeni alanlar ekleyip turizm ve hizmetler sektörlerini çalışmalarımıza dahil ettik. Bakanlığımız iş birliği içinde çalıştı ve eğitim kurumlarına yönelik Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzunu hazırladık. Kılavuzda okula girişte hangi kontrollerin yapılacağı, sınıflarda sıra dizilimi ve yerleşim planı detayları, havalandırmanın nasıl sağlanacağı, şüpheli bir durumla karşılaşıldığında, uygun alanın belirlenip ilgili kişilerin izole edilmesi gibi farklı konularda kuralları belirledik. Servisler, derslikler, oyun alanları, laboratuvarlar, öğretmen odaları ve yemekhaneler gibi tüm yerlerde hijyenik koşulların sağlanıp planlı olarak sürdürülmesini amaçladık. Uygulamaya geçen devlet okulları Milli Eğitim Bakanlığımıza, özel okullarsa TSE'ye başvurdular. Ekiplerimiz bu okulları yerinde denetleyip kontrol ve belgelendirmesini yaptılar. Uygulama aşamasını başarıyla geçen okulları da 'Okulum Temiz' belgesiyle belgelendirmeye başladık."Konuşmaların ardından denetimden geçen okulların müdürlerine 'Okulum Temiz Projesi' kapsamında sertifikaları verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------Törene katılanlarZiya Selçuk'un konuşmasıMustafa Varank'ın konuşmasıSertifikanın verilmesiGenel ve detay görüntüler

Haber: Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP-DHA

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Deprem endişesiyle taşındığı Yılmaz Erbek Apartmanı'nda enkaz altında kalarak yaşamını yitirdi

İZMİR'de meydana gelen depremde, market ile üzerindeki ilk katı çöken ve vinçlerin ayakta tuttuğu Yılmaz Erbek apartmanında enkaz altında kalarak hayatını kaybeden evli, 2 çocuk babası emekli Jandarma Astsubay Ramazan Ateş (60), memleketi Eskişehir'in Çifteler ilçesinde gözyaşlarıyla toprağa verildi. Ramazan Ateş'in 20 yıl önce oturduğu ve İzmir depreminde ilk yıkılan binalardan biri olan Emrah Apartmanı'ndan deprem endişesiyle Yılmaz Erbek Apartmanı'nda taşındığı ortaya çıktı. Emekli Jandarma Astsubay Ramazan Ateş'in kardeş Abdil Ateş, "Deprem endişesiyle Yılmaz Erbek Apartmanı'na taşınmıştı. Depremde eşi Sevil Ateş'i kurtarmak için güvenli bölgeye iterek ağabeyimin kolonun altında kaldığı ve kurtulamadığı bilgisine ulaştık" dedi.

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki deprem sonrası Yılmaz Erbek Apartmanı'nın market ve üzerindeki 1'inci katı çöktü, diğer katlar ise vinçlerle desteklenerek ayakta durabildi. Yılmaz Erbek Apartmanı'nın birinci katında emekli Jandarma Astsubay Ramazan Ateş enkaz altında kalarak hayatını kaybetti. Yanındaki eşi Sevil Ateş ise kurtarma ekiplerince enkazdan yaralı olarak çıkarılarak hastanede tedavi altına alındı. Yılmaz Erbek Apartmanı ise daha sonra kontrollü olarak yıkıldı. Depremde enkaz altında kalarak hayatını kaybeden Ramazan Ateş'in cenazesi İzmir'deki otopsi işlemlerinin ardından memleketi Eskişehir'in Çifteler ilçesine getirildi. Ateş için Çarşı Camii yanındaki Cumhuriyet Parkı'nda cenaze namazı düzenlendi. Namaza, Ramazan Ateş'in kardeşi Abdil Ateş, yurt dışında yaşayan 2 oğlundan Uğur Ateş, Çifteler Kaymakamı Mehmet Uğur Aslan, Çifteler Belediye Başkanı Kadir Bıyık, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt ile ilçe halkı katıldı. Öğle namazının ardından cenaze namazı kılınan Ramazan Ateş, gözyaşlarıyla Çifteler Mezarlığı'nda toprağa verildi.

'DEPREM ENDİŞESİYLE EVİ DEĞİŞTİRDİ, KADERİNDEN KAÇAMADI'Abdil Ateş, ağabeyinin 20 yıl önce Emrah Apartmanı'nda oturduğunu ve deprem endişesiyle daha sağlam olarak gördüğü Yılmaz Erbek Apartmanı'na taşındığını söyledi. Emrah Apartmanı'nın depremde ilk yıkılan binalar arasında yer aldığını kaydeden Abdil Ateş, ağabeyi için 'deprem endişesiyle evini değiştirdi, kaderinden kaçamadı' yorumunu yaparak, "Ağabeyim, 1990 yılların sonunda son İzmir depreminde yıkılan Emrah apartmanından bir daire almıştı. O dairede belli bir süre yaşadıktan sonra depreme dayanıklı olmadığını düşündüğü için sattı. Daha sonra Yılmaz Erbek Apartmanı'na taşındı. Uzun yıllar burada yaşadı. Ancak binanın altında bulunan markette kolanların kesilmesi ile ilgili çok ciddi iddialar var, şahitler var. Onunla ilgili olarak soruşturma başlatıldı. Marketin üzerine eğilmesi ve ardından yıkılması sonucu alttan 2 kat çöktü. Markette bulunan 10, birinci katta 3 kişi hayatını kaybetti. Yaralı olarak kurtulanlar var. Çok üzgünüz. Sevgi dolu, İzmir aşığı bir insandı. Depremin ardından gittiğimiz enkaz alanında kent halkı bizlere çok destek oldu. Herkese çok teşekkür ediyorum. İnanılmaz derece önem gösteren arama ve kurtarma ekiplerine de ayrıca teşekkür ediyorum. Arama ve kurtarma çalışmaları sırasında artçı bir sarsıntı oldu, hepimiz kaçtık. Ancak kurtarma ekipleri içeride çalışmalarına devam etti. Bu olay hiç bir karşılıkla yapılacak bir iş değil" dedi.

'EŞİNİ GÜVENLİ BÖLGEYE İTTİ, KENDİ KOLON ALTINDA KALDI'Depremden sonra Yılmaz Erbek apartmanı vinçlerle ayakta durduğunu ve daha sonra kontrollü olarak yıkıldığını anlatan Abdil Ateş, "Bizim başımıza gelen olay başkalarının başına gelmesin. Sorumluların cezalarını çekmesini istiyorum. Söylenenlere göre, eşi Sevil Ateş'i kurtarmak için güvenli bölgeye iterek ağabeyimin kolonun altında kaldığı ve kurtulamadığı bilgisine ulaştık. Eşi, Sevil Ateş Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yoğun bakım ünitesinde tedavi altında. Başından ve boynundan ciddi yaralanması mevcut. Yılmaz Erbek apartmanı gerçekten sağlam bir bina ancak beklenmedik bir gelişmeden dolayı bu olay başımıza geldi. Sorumluların cezalandırılmasından yanayım. Başkalarının canı yanmasın bu kolon kesme olayı son örnek olsun. Kolon kesme olayı 1999 yılında Marmara depreminde Eskişehir'deki Tarhan apartmanında yaşandı. Bu olay berim için ikinci" diye konuştu.

EŞİ SEVİL ATEŞ YOĞUN BAKIMDAİzmir depreminde Yılmaz Erbek apartmanda ölen Ramazan Ateş'in eşi Sevil Ateş'in Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ndeki tedavisinin sürdüğü ve hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------Cenazeye katılanlar-Cenaze namazından detaylar-Ölen Ramazan Ateş'in kardeşi Abdil Ateş ile röp. -Ramazan Ateş'in sağlık fotoğrafı-Ramazan Ateş'in ailesiyle birlikte çekilen fotoğrafı-Ramazan Ateş'in yaralı kurtulan eşi Sevil Ateş'in fotoğrafı

Haber-Kamera: Engin ÖZMEN-Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR,

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Enkazdaki eşyalar özel alanda muhafazaya alındı

İZMİR'in Seferihisar açıklarında meydana gelen depremin ardından yıkılan ve ağır hasar gören binaların enkazları tek bir alanda toplanırken, hiç kimsenin yaklaştırılmadığı alanda hem emniyet görevlileri hem de belediye çalışanları 24 saat boyunca nöbet tutuyor.

Geçen cuma meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde bazı binalar yıkılırken, bazıları ağır hasar gördü. Yıkılan binalarda arama kurtarma çalışmaları sona ererken, binaların enkazları ise tek bir noktada toplanıyor. Kamyonlarla toplama alanına getirilen enkazlar, önceden belirlenen yerlere dökülürken, nereden getirildikleri ve hangi kamyonla getirildikleri de kayıt altına alınıyor. Enkazların toplandığı bölgeye hiçbir vatandaş yaklaştırılmıyor. Döküm alanında hem emniyet güçleri hem de belediye çalışanları 24 saat boyunca nöbet tutuyor. Alandaki görevliler, hiçbir depremzedeye herhangi bir teslimat yapılmadığının da altını çizdi. Çocuklarının oturduğu yıkılan Doğanlar Apartmanı'ndaki enkazdaki malzemelerine bakmak için alana gelen Hüveyda Güler Alkan, "Çocuklarım yeni evlendi. Ben de onlarla kalıyordum. Depremde onlar işteydi ben ise Mordoğan'daydım. O sebeple Allah'a şükürler olsun bir can kaybımız yok. Çocuklarımız yeni evli oldukları için ziynet eşyaları vardı. Onlara bakmak için gelmiştik. Ancak yetkililer buraya hiç kimseyi yaklaştırmıyorlar. O sebeple içimiz çok rahat. Hayat devam ediyor. 1999'da Yalova'da da depremi yaşadım. Komşularımızı kaybettik çok zor bir durum. Kolay kolay atlatacağımızı düşünmüyorum. Allah bir daha böyle bir şey yaşatmasın" dedi.

BİRBİRLERİNE KARIŞMIYORDöküm alanında görev yapan İzmir Büyükşehir Belediye görevlisi Rıdvan Gürler, Cuma gününden itibaren gelen malzemeler apartman apartman ayrılmış durumda. Bunun yanı sıra güvenlik şeritleriyle de çevirdik. 24 saat boyunca hem emniyet görevlilerimiz hem de bizler bölgedeyiz. Enkazları getiren her kamyonu kayıt altına alıyoruz. Hiçbir depremzedemizin güvenlik şüphesi olmasın. Hepimiz görevimizin başındayız. Vatandaşlarımızın eşyaları bize emanet" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Enkazlardan görüntü-Vatandaş röportajı-Görevli röportajı-Drone görüntüsü-Alandan görüntü-Anons-Genel ve detay görüntüHaber: Tolga TAHÇI – Kamera: Hasan AKYILDIZ/ İZMİR,

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Ayda'nın babası: Eşim ve kızım depremden 20 dakika önce parktalarmış İZMİR'in Seferihisar açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde yıkılan Rıza Bey Apartmanı'nın enkazından 91 saat sonra kurtarılan Ayda Gezgin'in ardından cansız bedenine ulaşılan annesi Fidan Gezgin (38), gözyaşları arasında toprağa verildi. Cenazede konuşan eşi Uğur Gezgin, "Eşim ve kızım depremden 20 dakika önce parktalarmış" dedi.

Türkiye geçen cuma günü saat 14.51'de İzmir'i vuran depremle sarsıldı. Deprem, İzmir'in yanı sıra Aydın, Muğla, Manisa, Denizli, Çanakkale, Bursa, İstanbul, Uşak, Kütahya, Bursa, Yalova, Tekirdağ ve Edirne'de hissedildi. Depremde Bayraklı ilçesinde bulunan Rıza Bey Apartmanı yıkıldı. Yıkılan binanın enkazında arama- kurtarma çalışması yapan ekipler, 91 saat sonra Ayda Gezgin'i (3) sağ olarak çıkardı. Ancak Ayda'nın annesi Fidan Gezgin'in cansız bedenine ulaşıldı.

AYDA'NIN ANNESİ TOPRAĞA VERİLDİFidan Gezgin için Hacılarkırı Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye; Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Fidan Gezgin'in eşi Uğur Gezgin ve çok sayıda yakını katıldı. Fidan Gezgin'in kız kardeşi Filiz Amaç ise ablasının tabutuna sarıldığında, sinir krizi geçirdi. Fidan Gezgin'in cenazesi, mezarlıkta kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.

'BETON ELİMİZDE TUTUNCA DAĞILIYOR'Fidan Gezgin'in eşi Uğur Gezgin, "Herkes kendi çıkarı için çalışıyor. Bunun sağı solu partisi yok. El ele vermemiz lazım. Binaları denetlememiz lazım. Denetleme yapılmıyor. Deprem olduktan sonra kıymeti yok, bu can yani sonuçta. Candan ötesi var mı? Devletimizden ricam, denetimlerin yapılması. 3 kuruş fazla olsun sağlam olsun. Bu başımıza gelecek. Kızım hastanede kaç gündür göremiyorum. Uzun yıllar önce bina deprem yönetmeliğine uygun diye rapor verilmişti. Kolonlarına girilip güçlendirme yapıldı. Binada kolon kesme diye bir şey yok. AFAD ekipleri binanın demirinde değil, betonunda sıkıntı olduğunu söyledi. Betonda neredeyse çimento kullanılmamış olduğunu söyledi. Beton elimizde tutunca dağılıyor" dedi.

'DEPREMDEN 20 DAKİKA ÖNCE PARKTALARMIŞ'

Ayda'nın sağlık durumu hakkında bilgi veren Uğur Gezgin, "Ayda'yı 2 dakika görebildim. Tedbir amaçlı yoğun bakımda olduğu için göstermiyorlar. Yaşamsal fonksiyonlarında herhangi bir sıkıntı yok. Sadece vücudu susuz kalmış. Onunla ilgili takviye yapıyorlar. İnşallah kısa zamanda Ayda'yı kucağıma alacağım. 1996 yılından beri o evde oturuyorum. 5 yıl ailemle yaşadım. Mahallemden, semtimden her şeyinden mutluyum. Her zaman deprem korkum vardı. Altımızdan fay hattı geçiyor. Ben de daha lüks yerlerde oturmak isterdim. Ancak maddi imkanım bu kadar. Ayda için dua edin. Depremden 1 dakika önce eşim WhatsApp'a girmiş. Depremden 20 dakika öncesinde de parktalarmış. Telefonla konuşmuştum" dedi.