DHA YURT BÜLTENİ - 15 - Son Dakika

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DHA YURT BÜLTENİ - 15

6 saat önce

Sağlık çalışanları ilk iftarı ailelerinden uzak yaptıANTALYA'da sağlık çalışanları, Ramazanın ilk iftarını hastanede, ailelerinden uzakta yaptı.

DHA YURT BÜLTENİ - 15, System.String[]

Sağlık çalışanları ilk iftarı ailelerinden uzak yaptı

ANTALYA'da sağlık çalışanları, Ramazanın ilk iftarını hastanede, ailelerinden uzakta yaptı. Sağlık çalışanı Yasemin Karataş, "İnşallah bu zorlu süreci bir an önce atlatırız ve eskisi gibi iftar sofralarında ailelerimizle buluşuruzö dedi.

Ramazan ayının ilk gününde görev başında olan sağlık çalışanları, oruçlarını hastanelerde açtı. Pandemi hastanelerinden Kepez Devlet Hastanesi'nde görev yapan sağlık çalışanları, iftar saatine yakın görev yerlerinden nöbetleşe ayrılarak yemekhaneye gelip sıraya girdi. Sosyal mesafe kuralına uygun şekilde dizayn edilen yemekhanede kendileri için hazırlanan yemekleri alarak masalara oturan sağlıkçılar, akşam ezanının okunmasıyla oruçlarını açtı.

Hastanede görev yapan sağlık çalışanı Yasemin Karataş, "Dünya olarak zorlu bir süreçten geçiyoruz. Ramazan ayına merhaba dedik ancak bizim için çok bir şey değişmedi. Zaten sağlık çalışanları olarak bayramları, iftarları hastanelerde görev başında geçirmeye alışığız. Bu durumdan şikayetçi de değiliz. İnşallah bu zorlu süreci bir an önce atlatırız ve eskisi gibi iftar sofralarında ailelerimizle buluşuruzö dedi.

Maske ve ekipmanlarıyla yemekhaneye gelen sağlık çalışanları, yemeklerinin ardından çıkarttıkları ekipmanlarını takarak görevlerine döndü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Yemek alan personelin görüntüsü

İftar vaktinin beklenmesi

Sosyal mesafeye uyulması

RÖP : Yasemin Karataş

HABER: Semih ERSÖZLER-KAMERA: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,

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Siirt'te, Tuzcular köyündeki karantina süresi uzatıldı

SİİRT'in Pervari ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında Tuzcular köyünde uygulanan 2 haftalık karantina, vaka sayısının artması nedeniyle 7 gün uzatıldı.

Pervari ilçesinin Tuzcular köyü, koronavirüs tedbirleri kapsamında 10 Nisan'da karantinaya alındı.  Giriş ve çıkışların yasaklandığı köydeki vaka sayısının artması nedeniyle karantina, bir hafta uzatıldı. Siirt Valiliği'nden yapılan açıklamada, 30 Nisan'a kadar sürecek karantina nedeniyle köyde gerekli önlemlerin alındığı belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Köyün görüntüsü

Jandarmanın köyün girişin nöbet tutuması

Mezranın görüntü

Genel ve detay

Haber ve Kamera: Mehmet Yücel DURAK SİİRT,

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Suudi Arabistan'dan gelen 268 kişilik kafile Isparta'da

SUUDİ Arabistan'dan gelen 268 kişilik kafile, Isparta'ya getirildi. Kafile, 14 gün boyunca Murat Hüdavendigar Yurdu'nda karantinada kalacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile gerçekleştirilen tahliye kapsamında bugün Suudi Arabistan'da bulunan 268 Türk vatandaşı, uçakla Antalya Havalimanı'na indi. Uçaktan inen yolcular sağlık ekiplerince kontrol edildikten sonra otobüslerle Isparta'da konaklayacakları yurda getirildi.  Murat Hüdavendigar Yurdu'na getirilen yolcular sosyal mesafe kuralına uyarak odalarına yerleştirildi. 268 kişi 14 gün boyunca burada karantinada tutulacak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Suudi Arabistan'tan gelen misafirleri taşıyan otobüsten, misafirler yurtlara girişi ve detaylar

HABER- KAMERA: Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA,

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Azerbaycan ve Cezayir'den getirilen 432 Türk, Malatya'da karantinada

Azerbaycan ve Cezayir'den özel uçakla getirilen 432 Türk vatandaşı, koronavirüs tedbirleri kapsamında öğrenci yurtlarında 14 günlük karantinaya alındı.

Koronavirüs salgınının ardından Azerbaycan'daki 182 ve Cezayir'deki 250 Türk vatandaşı, alınan tahliye kararı sonrası özel uçakla Malatya'ya getirildi. Erhaç Havalimanı'na indirilen uçaklardaki vatandaşlar, sağlık kontrollerinin ardından otobüslere bindirildi. Yurt dışından gelen yolcular, daha sonra Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun (KYK) yurtlarına getirildi. Görevli ekiplerinin salgına karşı tedbirler aldığı yurtta, dezenfekte edilen odalara yerleştirilen 432 kişinin karantina sürecince ihtiyaçları Valilik, Sağlık Müdürlüğü, AFAD, Kızılay ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nde karşılanacak. Yurt dışından gelen Türk vatandaşları kentteki 14 günlük karantina sonrası sağlık problemi olmaması durumunda memleketlerine gönderilecek. Otobüslerden inen vatandaşlar, yaşadıkları ve çalıştıkları ülkelerin koronavirüse karşı güvensiz olduğu için Türkiye'ye geri döndüklerini söyledi. Bazı vatandaşlar da ülkelerine geri döndükleri için gözyaşlarına hakim olamadı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Yurttan görüntü

Otobüslerden detay

Türk vatandaşlarının getirilmesi

Önlemlerden görüntü

Türk vatandaşları röp

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA-DHA

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Tartıştığı babasının otomobilini yanıcı jel ile ateşe verdi

BOLU'da, Mehmetcan K. (38), tartıştığı babası Necdet K.'nın (63) evinin önünde duran otomobilini yanıcı jel ile ateşe verdi. Otomobildeki yangın kısa sürede söndürüldü.

Olay, akşam saatlerinde İhsaniye Mahallesi Ertuğrul Sokak'ta meydana geldi. Mehmetcan K., bilinmeyen nedenle babası Necdet K. ile tartıştı. Mehmetcan K., iddiaya göre tartışmanın ardından babasının evinin önünde bulunan otomobili, yanıcı jel ile ateşe verdi. Olayı gören çevredekiler polis ve itfaiyeye haber verdi. Çevredekilerin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürülürken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri de tedbir amaçlı soğutma çalışması yaptı. Otomobilin yalnızca boyasında zarar meydana gelirken, Mehmetcan K. ise polis ekiplerince emniyete götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Araçtan görüntü

-Çalışmalar

-Mehmetcan K.'nin polis aracına bindirilmesi

-Yerdeki yanıcı jeller

-Görgü tanığı ile röportaj

-Detaylar

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,

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Sokak ortasında silahlı saldırı: 2 yaralı

ADANA'da, Fatih Turan ve Mustafa Eşki yolda yürüdükleri sırada kimliği henüz belirnemeyen bir kişinin tabancayla 13 el ateş etmesi sonucu yaralandı. Polis, kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, saat 19.30 sıralarında, merkez Seyhan ilçesi Yenibey Mahallesi Emin Ağa Caddesi'nde meydana geldi. Yolda yürüyen Fatih Turan ve Mustafa Eşki'nin yanına yaklaşan kimliği belirsiz kişi, ikiliye tabancayla 13 el ateş etti. Saldırgan olay yerinden kaçarken, mermilerin isabet ettiği Turan ve Eşki ise kanlar içinde yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olayı gören mahalleli, 2 yaralıyı özel hastaneye götürdü. Burada yapılan ilk müdahalelerinin ardından Turan ve Eşki, Seyhan Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. 2 yaralı, tedaviye alındı.

Olay yerinde delil arama- toplama çalışması yapan polis ekipleri, 13 boş kovan buldu. Polis, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.04.2020 09:39 Kaynak: DHA

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