DHA YURT BÜLTENİ- 16 - Son Dakika

Eşinin bıçaklayıp, 'intihar etti' dediği Filiz'in ağabeyi: Kardeşim size ne yaptı?

VAN'ın merkez Tuşba ilçesinde 4 gün önce, tartıştığı eşi Mehmet Nuri Karagülle (35) tarafından vücudunun çeşitli yerlerinden defalarca bıçaklanarak ağır yaralanan Filiz Karagülle'nin (30) ağabeyi Abdulkadir Alağız, saldırganın en ağır cezayı almasını istedi. Filiz'in ve çocuklarının günlerce aç susuz bırakıldığını, olay günü Filiz'in kaçtığını ancak Mehmet Nuri Karagülle'nin çocuğuna zarar vereceğini gördüğünde geri döndüğünü anlatan Alağız, her zaman kardeşinin yanında olacağını söyledi. Alağız, "Ben kardeşimi yalnız bırakmayacağım. Halen tehditler devam ediyor. Bu kadın 12 yıllık evli ne yapmış? Talebimiz bu şekil insanların dışarıda gezmemesidir" dedi.

Olay, 20 Temmuz günü akşam saatlerinde, Van'ın merkez Tuşba ilçesinde Seyrantepe Mahallesi'nde meydana geldi. Akşam eve gelen Mehmet Nuri Karagülle, 3 çocuğunun annesi Filiz Karagülle ile tartışmaya başladı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüşünce Mehmet Nuri Karagülle, çocuklarının gözü önünde bıçakla eşi Filiz Karagülle'yi vücudunun çeşitli yerlerinden defalarca yaraladı. Filiz Karagülle kanlar içinde yere yığılırken, Mehmet Nuri Karagülle bir süre bekleyip, polisi arayarak eşinin intihar ettiğini söyleyip, ağır yaralı olduğunu bildirdi. Bunun üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı Filiz Karagülle hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

FİLİZ, HASTANEDE GERÇEĞİ ANLATTI

Filiz Karagülle, hastaneye gelen polis ekiplerine verdiği ifadede eşinin kendisine şiddet uyguladığını ve kendisini bıçakladığını anlattı. Bunun üzerine Mehmet Nuri Karagülle polis ekiplerince gözaltına alındı.

TUTUKLANDI

Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet Nuri Karagülle, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

'KADIN CİNAYETLERİNİN DURDURULMASI GEREK'Filiz Karagülle'nin ağabeyi Abdulkadir Alağız, olayı duyar duymaz Tekirdağ'dan Van'a geldi. Kardeşinin hastanede tedavisini takip eden, Alağız, kadın cinayetlerinin ve kadına şiddetin her geçen gün artığını ve bu olayları gerçekleştiren insanların sokakta gezmemesi gerektiğini belirterek, "Talebimiz bu şekil insanların dışarıda gezmemesidir. Kadın cinayetleri her geçen gün artıyor. Bu kadın cinayetlerini durdurmak lazım. Bu benim kardeşimin başına geldi, yarın başkasının başına gelir. Bunlar için bir an önce devletten yardım talep ediyoruz" dedi.

'KAÇARKEN YAKALAYIP BIÇAKLIYOR, HAYVAN HAYVANA BUNU YAPMAZ'Alağız, Filiz Karagülle'nin eşi tarafından gördüğü şiddeti ise şöyle anlattı: "Benim kardeşimi vuran kocasıdır. Kocayı da annesi ve babası azmettirmiş. Onun küçük çocuğu bağırıyor, çağırıyor dışarıya kaçıyor. Çocuğunu yakalamaya çalışıyor, yakalayamıyor ve çocuk gidip ambulansı çağırıyor. Ambulansı bile çağırmıyorlar. Ölsün diye yerde bırakıyorlar. Kanlar içinde yerde bırakıyorlar. Bu kız size ne yapmış ki bu şekilde yapıyorsunuz? Sen bu kıza neden acı çektirdin. Bileğini kesiyorsun, boğazını kesiyorsun, karnını kesiyorsun, bacağını kesiyorsun niye? çocuklarının gözünün önünde. Kadın kaçıyor kaçarken kapının önünde yakalıyor ve bıçaklamaya çalışıyor. Bacaklarını, bileklerini, boğazını kesiyor. Hayvan bile hayvana bunu yapmaz. Şu an kardeşimin durumu ile ilgili net bir şey yok. Birkaç gün daha beklemede kalacağız çünkü iç kanama riski var."

'GÜNLERCE AÇ SUSUZ KALMIŞLAR, BU KADIN NE YAPMIŞ?'Mehmet Nuri Karagülle ve ailesinin, Filiz ile çocuklarına bakmadıklarını, Filiz ve çocuklarının günlerdir aç susuz uyuduğunu anlatan Abdulkadir Alağız, her daim kardeşinin yanında olacağını belirterek, "Kardeşinin ve yeğenlerinin günlerce aç susuz uyuduğunu anlatan Alağız şöyle konuştu: Bu çocuklar günlerce aç uyuyorlarmış. Bakmıyorsanız verin biz bakalım. Bu kız haftalarca çocukları ile aç yatıyordu. Kışın sobaları yoktu, odunları yoktu, bir şeyleri yoktu. Bunun suçu ne? Talebimiz devletimizden, büyüklerimizden yardımdır. Bu kişilerin dışarıda dolaşmalarını istemiyoruz. Gerekli cezaları yemeleri. Benim kardeşim benim her şeyim ve sahip çıkacağım. Ben kardeşimi yalnız bırakmayacağım. Halen tehditler devam ediyor. Kardeşime dava açarsan herkesi öldürürüz diyorlar. Bu kadın 12 yıllık evli ne yapmış? 12 yıl boyunca aç bırakmışsın, susuz bırakmışsın, içeri kapatmışsın gitmişsin. Bir gün sahip çıkmamışsın. Kız sana ne yapmış sen bu vahşeti işlemişsin" dedi.

'FİLİZ, OĞLUNU BIÇAKLAMASIN DİYE GERİ DÖNMÜŞ'Mehmet Nuri Karagülle'nin Filiz Karagülle'nin yanı sıra çocuklarına da zarar vermeye çalıştığını anlatan Alağız, şunları anlattı: "Devletimiz bu kadınlarımızı korumazsa, bu kızlarımızı korumazsa yarın ne olacak? Halimiz ne olacak? Biz evimizde rahat yatamayacak mıyız? Bu insanların dışarda dolaşmaması lazım. Dışarda gezmeleri, toplum içine çıkmaları yasaklanması gerekir. Kız can havliyle dışarı kaçıyor 'Benim çocuklarıma bir şey yapmayın' diye. Bıçağı oğlunun boğazına dayıyor. Oğlunun boğazını kesecek diye kardeşim tekrar geri dönüyor. Kızı paramparça ediyor. Kendi oğluna kendi canına bıçak dayar mı insan? Sen ne biçim bir canisin? Gece yarısı kardeşimi getirip hastaneye atıyorlar sonra çekip gidiyorlar. Ertesi gün saat 16.00'da babamı arıyorlar. 'Senin kızın bileğini kesmiş, biz götürüp hastaneye attık geldik.' diye. ya ne demek götürüp hastaneye attık geldik. Senin kanın değil mi? Senin canın değil mi? Sen sahip çıksana. Getirip atıyorsun buraya gidiyorsun o ne demek oluyor?"

Yaptığı paylaşımla kendisini taciz eden kişiyi tutuklatan Tuğçe Çelik: Pınar Gültekin cinayeti, seslenişimin cesaret kaynağıdır

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, Ege Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi 4. Sınıf öğrencisi Tuğçe Çelik'i (21) 1,5 yıldır taciz ve tehdit ettiği iddiasıyla tutuklanan Nurettin Şeyhmusoğlu'nun (46) korona testinin pozitif çıktığı öğrenilirken, avukatı ile birlikte basının karşısına çıkan Tuğçe Çelik, "Pınar Gültekin cinayeti, benim seslenişimin cesaret kaynağıdır. Annem beddua etmek çok kötü bir şey derdi bana. Yaşadıklarından sonra annem de sürekli Şeyhmusoğlu'na, 'inşallah korona seni bulur' diye beddua ediyordu. Nurettin Şeyhmusoğlu'nun koronavirüs testi pozitif çıkmış. Bir insanın canının yanmasını istemem ama gerçekten üzülemiyorum" dedi.

Bodrum'da oturan Tuğçe Çelik, sosyal medyadan yaptığı paylaşım ile 1.5 yıldır saplantılı bir şekilde Şeyhmusoğlu tarafından taciz edildiğini duyurdu. Paylaşım üzerine harekete geçen ekipler, tarafından gözaltına alınan Şeyhmusoğlu çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Paylaşımlarındaki ve ifadelerindeki tutarsızlıklar nedeniyle Şeyhmusoğlu'nun, Manisa Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde gözlem altına alınmasına karar verildi. Yaşanan bu olayın ardından Çelik, avukatı Azat Öztürk ile birlikte basın toplantısı düzenledi. Şeyhmusoğlu tarafından sürekli tacize uğradığını söyleyen Çelik, "Pınar Gültekin ile sosyal medyadan ortak arkadaşlarımız var ve bu olaydan çok etkilenerek paylaşım yaptım. Sonunun böyle olmasını istemezdim. Her ne kadar bu insanı çok görmesem de, bana bir şey yapamıyor olsa da bir yanım her zaman korkuyor. Korkmamak gerekiyor çünkü bunlarla korkarak yaşayamam. Eğer korkarsam o zaman belki bana bir şey olabilirö ifadelerini kullandı.

'KADINLAR SESSİZ KALMASIN'Bu süreçte birçok destek mesajı aldığını belirten Çelik, "Şimdi tutuklandı ama bırakılması da söz konusu olabilir. Bırakılırsa hayatım için güvence istiyorum. Sadece ben değil komşularım ve çevrem de rahatsız. Sitenin içine gelerek bakışları ile komşularımızı taciz etti. Sosyal medyadan bana gönderdiği fotoğrafla yine tacizlerde bulundu. Saplantı haline getirmiş ve kendi hayal dünyasında yaşıyor. O şahısla hiçbir alakam yok, hiçbir duygu falan da olmadı. Saplantılı bir şekilde bir anda karşıma çıkan bir durum. 1,5 yıldır ne yapacağımı bulamıyordum. Çok şükür benim sesim duyuldu. Başka mağdur olanların seslerinin de duyulması için bir platform oluşturulmasını istiyorum. Kadınlar hiçbir şekilde sessiz kalmasın. Bu yaşadığım süreçte birçok erkek de bana destek mesajı attı. Her erkeği bu şekilde değerlendirmek doğru değildir ama ben bunu yaparak birilerinin sesi olduğumu düşünüyorumö dedi.

'KORONAVİRÜS OLMASINA ÜZÜLMEDİM'Şeyhmusoğlu'nun koronavirüs testinin çıkmasına üzülmediğini belirten Çelik, "Konu bir anda gündem oldu ve bu kadarını beklemiyordum. Bodrum Emniyet Müdürlüğü'ne de çok teşekkür ediyorum. Şikayetimin ardından 24 saat içinde gözaltına alındı. Süreç çok hızlı olduğu için çok mutluyum. Kendisinin ruh sağlığı ile ilgili bir sorunu olduğunu bilmiyorum. Tamamen deli diyemem çünkü ticaret yapabiliyor, hayatına devam edebiliyor. Ama akıl sağlığında bir problem var. Çünkü tamamen takıntılı. Kendi hayal dünyasında yaşadıklarına inanıyor. En son kendi sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafta 46 yaşında bir adamın evlilik teklifi şeklinde bir resim çizmiş. Bunu 46 yaşında hangi insan yapar? Kendisi, koronavirüsün aşısı buldum, sürekli benimle iletişim halinde, Nobel Ödülü alacağım, Tuğçe de benim olacak diye konuşuyormuş. Ailem ve çevrem bu süreçte çok yıprandı. Annem beddua etmek çok kötü bir şey derdi bana. Yaşadıklarından sonra annem de sürekli Şeyhmusoğlu'na, 'inşallah korona seni bulur' diye beddua ediyordu. Nurettin Şeyhmusoğlu'nun koronavirüs testi pozitif çıkmış. Bir insanın canının yanmasını istemem ama gerçekten üzülemiyorum" dedi.

'MAĞDURİYETLERİN ÖNÜNE GEÇİLMESİ GEREKİYOR'Çelik'in avukatı Azat Öztürk, kadın mağduriyetlerinin önüne geçilmesi gerektiğini söyledi. Öztürk, "Bu olayların ardından geniş yankı bulması ile birlikte yargı kayıtsız kalmadı. Zanlının yargılamadaki tutukluluk kararına ilişkin basit bir cinsel taciz meselesi değil nitelikli hali sebebiyle tutuklanmıştır. Koronavirüs testinin pozitif çıkması sebebiyle şu an gözlem altında tutulacak, devamında da tutukluluk hali için adli şartlar el verirse cezaevine sevk edilecektir. Bu durumda teşekkür etmemiz gereken Tuğçe'nin kendisidir ve bunu dile getirebilmesidir. Toplumda bu konuda birçok kadın mağdur olmuştur. Bu tür mağduriyetlerin ortaya çıkmaması için devlet koruması altına alınması gerekmektedir. Bunun ana dayanağı da 6284 sayılı kanun ve İstanbul sözleşmesidir" dedi.

Elazığ'da 420 bin siraz balığı suya bırakıldı

ELAZIĞ'ın Sivrice ilçesinde bulunan Hazar Gölü'ne Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü'nce 420 bin yavru siraz balığı bırakıldı.

Elazığ Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü'nce 2 yıl önce Hazar Gölü'nde yapılan çalışmayla göldeki en baskın türün siraz balığı olduğu tespit edildi. Siraz balık türünün tüketiminin yaygın olmasından dolayı stoğunun azalması nedeniyle Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü'nce bugün düzenlenen törenle 420 bin siraz balığı Hazar Gölü'ne bırakıldı.

Törende konuşan Elazığ Valisi Erkaya Yırık, alabalık üretiminde Hazar Gölü'nde büyük bir potansiyelin olduğunu belirterek, "Bugün 420 bin siraz balığı Hazar Gölü ile buluşacak. Bu hepimiz için büyük bir mutluluk. Arkadaşlarımız sağ olsunlar büyük bir çalışma yapmışlar. Hazar Gölü ve bu bölge alabalık üretiminin yoğun olduğu bir yer. İmkanlarımız elverişlidir olduğundan dolayı çalışmamız, üretmemiz, gayret etmemiz lazım" dedi.