DHA YURT BÜLTENİ-18 - Son Dakika

Şehit Uzman Çavuş, Arslantürk için tören düzenlendi

AĞRI'nın Doğubayazıt ilçesi hududunda, terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Ceyhun Arslantürk (23) için memleketi Ordu'da cenaze töreni düzenlendi. Oğlunun tabutuna sarılan Gülsüm Arslantürk 6 yaşındaki oğlu Kuzey'i kucağına alarak, 'Oğlum ağabeyin süper kahraman oldu, üzülme' dedi.

Piyade Uzman Çavuş Ceyhun Arslantürk için memleketi Ordu'nun Perşembe ilçesinde öğlen vakti tören düzenlendi. Evinin önünde helallik alınmasının ardından Arslantürk'ün Türk bayrağına sarılı naaşı, Perşembe ilçe meydanına götürüldü. Törene Arslantürk'ün annesi Gülsüm, babası Cumhur ile kardeşleri Ceyda, Tuana Arslantürk'ün yanı sıra, Vali Tuncay Sonel, Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Giresun Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Erhan Demir, milletvekilleri ve vatandaşlar katıldı.

'SÜPER KAHRAMAN OLDU'

Oğlunun tabutuna sarılan Gülsüm Arslantürk, 6 yaşındaki askeri kamuflaj giyen oğlu Kuzey'i kucağına alarak, "Üzülme oğlum, ağabeyin süper kahraman oldu" diyerek gözyaşı döktü. Kuzey de ağabeyinin tabutuna bakarak asker selamı verdi. Baba Cumhur Arslantürk ise güçlükle ayakta durabildi. Şehit Arslantürk'ün cenazesi, İl Müftüsü İsmail Çiçek'in kıldırdığı namazın ardından Soğukpınar Mahallesi'ndeki aile kabristanlığında defnedildi.