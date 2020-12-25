DHA YURT BÜLTENİ - 23 - Son Dakika

DHA YURT BÜLTENİ - 23

25.12.2020 20:45
DHA YURT BÜLTENİ - 23, System.String[]

Tavuk çiftliğinde kumar oynayan 46 kişiye ihlalden 201 bin TL ceza kesildiİZMİR'in Bayındır, ilçesinde tavuk çiftliği olarak bildirimi yapılan yerde kumar oynatıldığı bilgisini alan jandarma ekipleri belirtilen adrese operasyon düzenledi.

Tavuk çiftliğinde kumar oynayan 46 kişiye ihlalden 201 bin TL ceza kesildi

İZMİR'in Bayındır, ilçesinde tavuk çiftliği olarak bildirimi yapılan yerde kumar oynatıldığı bilgisini alan jandarma ekipleri belirtilen adrese  operasyon düzenledi. Kumar oynadıkları tespit edilen 46 kişiye,  kumar oynamak ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmekten toplamda 201 bin 250 TL para cezası kesti.

Bayındır İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri,  Havuzbaşı Mahallesi'nde tavuk çiftliği olarak bildirimi yapılan alanda kumar oynatıldığı bilgisini aldı. Belirtilen adrese baskın yapan ekipler,  tavuk çiftliği olarak kullanılmak üzere inşa edilen alanda bulunan 46 kişiye kumar oynamak ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmekten toplamda 201 bin 250 lira para cezası keserken,  M.T., O.G., İ.D. ve S.K.'ye kumar oynamak amacıyla yer ve imkan sağlamak suçundan adli işlem başlatıldı. Öte yandan, operasyonda 1 tombala makinası, 1 kamera, 4 televizyon, 762  tombala kartı ve 6 bin çay markası ele geçirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ;

-Operasyon görüntüsü

Haber: Fırat AKAY/İZMİR,

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Elektrikli bisikletin çarptığı anne ve 2 çocuğu yaralandı

ADIYAMAN'da, yolun karışına geçmeye çalışan anne ve 2 çocuğu, elektrikli bisikletin çarpması sonucu yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Ulucami Mahallesi'nde meydana geldi. Yolun karşına geçmeye çalışan Özlem Atmaca (37) ile çocukları Muhammed (4) ve Evra'ya (2), Şuhayip Toprakçı yönetimindeki elektrikli bisiklet çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan anne ve çocukları, kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekiplerince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

---------------------------------Olay yeriPolis ekipleriSağlık ekiplerinin yaralılara müdahalesiYaralıların ambulansa taşınmasıElektrikli bisikletGenel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Mahir ALAN -ADIYAMAN-DHA)

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Marmaris'te kaçak yapıları yıkılanlardan CHP'li vekile tepki: Her şeyimiz yıkılmış, gelmiş şov yapıyorsunuz MUĞLA'nın Marmaris ilçesinin kırsal turistik mahallerinde kaçak yapıları yıkılanları ziyarete giden CHP Muğla Milletvekili Mürsel Alban, vatandaşların tepkisiyle karşılaştı. Vatandaşların Alban'a, "Bizi satan CHP İlçe Başkanı. Sizin adamlarınız. Her şeyimiz yıkılmış, gelmiş şov yapıyorsunuz" diyerek tepki gösterdiği o anlar bir başka vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülenip, sosyal medyada paylaşıldı.

Marmaris'in Bozburun, Selimiye ve Söğüt Mahallesi'nde, mahkeme süreci biten kaçak yapıların yıkımının ardından CHP Muğla Milletvekili Mürsel Alban, 3 gün önce incelemede bulunmak üzere bölgeye gitti. İlçenin 65 kilometre kırsalında bulunan Bozburun ve Söğüt Mahallesi'nde kaçak yapıları yıkılan kişilerle görüşmeye giden CHP'li Alban, bazı vatandaşların tepkisiyle karşılaştı.

'SESİNİZİ DUYURMAK İÇİN BURADAYIZ'

Yapıları yıkılan mahalle sakinlerine, "Yanınızdayız, mağduriyetlerinizi gidermek, sesinizi duyurmak için buradayız" diyen Alban'a vatandaşlarca tepki gösterildi.

'HER ŞEYİMİZ YIKILMIŞ GELMİŞ ŞOV YAPIYORSUNUZ'

Ev ve iş yerleri yıkılan bazı vatandaşlar, "Bizi satan CHP. Bizi satan sizin adamlarınız. Her seçim döneminde imar gelecek, mağduriyetinizi gidereceğiz diyenler sizin adamlarınız. Yıllardır yalan söylendi ve yanımıza bile gelip dinlemediniz. Her şeyimiz yıkılmış, gelmiş şov yapıyorsunuz. Sizin gibi şovcuları istemiyoruz. Yıkılmadan önce neredeydiniz sizleri burada görmek istemiyoruz" diyerek tepki gösterdi. dedi.

VATANDAŞ GÖRÜNTÜLEDİ, SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTI

Yaşanılan o anları ise bir vatandaş cep telefonu kamerası ile çekerek sosyal medyada, 'Biz sizleri istemiyoruz' paylaştı.

CHP Marmaris İlçe Başkanı Avukat Zekican Balcı ise imar problemlerinin Belediye ile ilgili olmadığını, üzerlerine düşen görev ne ise yapmak için seferber olduklarını söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Yıkımlardan görüntü-Yapıları yıkılan Bozburun mahalle sakinlerinin CHP Muğla Milletvekili Mürsel Alban'a tepki göstermesi

Haber - Kamera: Ali GÜNDOĞAN/ MARMARİS, DHA)

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Park ettiği kamyondan inen sürücüye otomobil çarptı

Bursa'da, arızalanan kamyonunu yol kenarına park etmesinin ardından inen sürücü Mehmet Üner'e (59), otomobil çarptı. Ağır yaralanan Üner, hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Orhangazi'ye bağlı Gölyaka Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet Üner (59), arızalanan 07 UC 360 plakalı kamyonu yol kenarına park etti. Bu sırada kamyondan inen Üner'e, Murat Kaygısız'ın (46) kullandığı 16 VG 445 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan Üner, ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerince olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Üner'e çarpan otomobil sürücüsü Kaygısız ise kaza yerinde ağladı.

Jandarma, Hisarcık, Kumar, Tavuk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DHA YURT BÜLTENİ - 23 - Son Dakika


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