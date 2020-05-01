DHA YURT BÜLTENİ - 3 - Son Dakika

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6 saat önce

Adana'da piyasa değeri 1,5 milyon lira olan sahte içki ele geçirildiADANA polisinin düzenlediği operasyonda, piyasa değeri 1,5 milyon lira olan 7 bin 425 litre sahte içki ele geçirildi.

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Adana'da piyasa değeri 1,5 milyon lira olan sahte içki ele geçirildi

ADANA polisinin düzenlediği operasyonda, piyasa değeri 1,5 milyon lira olan 7 bin 425 litre sahte içki ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik yaptığı çalışmanın ardından merkez Seyhan ilçesi Hadırlı Mahallesi'ndeki merdiven altı bir imalathaneye baskın düzenledi. İmalathanede yapılan aramada, piyasa değeri 1,5 milyon lira olan 7 bin 425 litre sahta içki ele geçirildi.

Gözaltına alınan İ.S., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Poils ekiplerinin binaya girişi

Aramada bulunan kaçak içkiler

Haber: Can ÇELİK-Kamera: ADANA,

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Adana'da silah kaçakçılarına operasyon: 10 gözaltı

ADANA'da, silah kaçakçılığı ve uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 10 kişi gözaltına alındı. Operasyonda, ruhsatsız 4 tabanca ve 8 pompalı av tüfeği ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, tarafından düzenlenen operasyonda 11 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Operasyonda 4 ruhsatsız tabanca, 8 pompalı av tüfeği, 3 balistik yelek, 143 kartuş, 88 fişek,1 silah dürbün aparatı ile 42 kök Hint keneviri, 8 uyuşturucu hap, 20 gram esrar ve 2 bıçak ele geçirildi. 10 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Kom ekiplerinin aramalarda bulunan malzemeler

Haber: Can ÇELİK-Kamera: ADANA,

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Koronavirüs, Safranbolu'nun meşhur lokumunun satışını düşürdü

KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde, koronavirüs salgını meşhur lokum satışını düşürdü. Lokum imalatçısı Evren Yıldırım yerli ve yabancı turistlerin tarihi ilçelerine gelemediğini, satışların yok derecesinde olduğunu belirtti.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını Safranbolu'nun meşhur lokumunu da vurdu. Her gün binlerce kişinin lokum aldığı tarihi çarşıdaki dükkanlar koronavirüs salgını nedeniyle müşteri bulamazken, bazı işletmeler de az sayıdaki talepleri karşılıyor. Koronavirüs nedeniyle yerli ve yabancı turist sayısının düşmesinin ardından lokuma olan talep azaldı.

2 imalathane, 5 şube ve 70 çalışanıyla birlikte hizmet verdiklerini belirten tarihi kentteki lokum imalatçısı Evren Yıldırım, işlerinin yüzde 99 oranında düştüğünü belirtti. Evren Yıldırım, "Koronavirüsten sonra Türkiye'de olduğu gibi Safranbolu'da da işlerde düşüş var. Hatta hiç yok diyebiliriz, sokaklar bomboş. Şu anda bizim sezonumuzun açılması lazımdı. Fakat bu istenilmeyen ölümcül virüs yüzünden şu anda hiçbir misafirimiz yok" dedi.

Koronavirüs tedbirleri nedeniyle yerli ve yabancı turistlerin gelmediğini belirten Yıldırım, "Safranbolu'ya genelde Uzak Doğu'dan misafirler geliyordu, özellikle kış aylarında. Türkiye'ye de bu virüs bulaştıktan sonra misafirlerimiz gelemez oldu. Tabi tedbirler kapsamında yerli misafirlerimiz de şu anda gelmiyorlar. Bu yüzden işlerimizde anormal bir düşüş var, hatta hiç yok diyebiliriz. Son 1,5 aydır satış yapmadık diyebiliriz. Geçen sene bayram öncesi çok iyi satışlarımız olmuştu ama şu an bırakın Ramazan Bayramını, Kurban Bayramında bile satışlarımızın olacağını düşünmüyorum. Biz bu yıl satışlarımızın olacağını düşünmüyoruz. Her gün dükkanımızı havalandırmak için 2 saat açıyoruz ve sonrasında kapatıyoruz" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

İlçeden görüntü

Lokum satışının yapıldığı iş yerinden görüntü

Röportaj

HABER-KAMERA: Yasin ALDEMİR/SAFRANBOLU (Karabük),

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İletişim öğrencileri, duygularını şiir ve şarkılarla dile getirdi

Koronavirüs nedeniyle uzaktan eğitim gören Akdeniz Üniversitesi (AÜ) İletişim Fakültesi öğrencileri, karantina günlerinde şiirlerle, şarkılarla Türkiye'ye 'Evde Kal' mesajı verdi. Radyo Televizyon Sinema öğrencisi Muhammet Kazım Köse, kendi yazdığı bir rap şarkısıyla karantina günlerini, duygularını ve uzaktan eğitimi anlatan en renkli ve ilginç mesaj oldu. Rektör Prof. Dr. Mustafa Ünal, öğrencilerine koronavirüsün fiziksel ayrılığa neden olsa da kalpleri ayıramadığını belirterek, onları çok sevdiğini söyledi.

Koronavirüs önlemleri dolayısıyla arkadaşlarından, kampüslerinden, sınıflarından ve hocalarından ayrı kalarak uzaktan eğitim gören AÜ İletişim Fakültesi öğrencileri, duygularını şiirlerle, şarkılarla aktardı. Radyo Televizyon Sinema öğrencisi Bircan Nağıyeva duygularını 'Rüzgarın yaprakları koparmasına rağmen yeniden yaralı yerlerinden tomurcuklanıyordu dallar' şiiriyle anlatırken, dünyanın zor bir süreçten geçtiğini söyledi. Nağıyeva, "Bu süreçten çıktığımızda kendimizi korumamız lazım, çünkü psikolojimizi etkileyen o kadar negatif etken var ki. Okulumu, hocalarımı, arkadaşlarımı, doğayı çok özlüyorum" dedi.

GİTARLA 'SEN CORONALANMA' ŞARKISI

Radyo Televizyon Sinema öğrencisi Alper Düzcan ise gitarıyla şarkı söyledi. 'Sen coronalanma' diye seslenen Düzcan, uzaktan eğitim sürecinin iyi gittiğini söyleyerek, "Rektörümüz ve dekanımız bu süreçte gerçekten bize çok destek çıkıyor. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Evde kal Türkiye" dedi.

UKULELE İLE MESAJ

Halkla İlişkiler öğrencisi Ayşe Pırtık da elinde ukulele ile verdiği mesajında, "Karantina günlerinde duygularım gerçekten çok yoğun. Antalya'da özellikle nisan ayını yaşamak çok çok güzeldir. Nisan Antalya'nın en güzel aylarından biridir. Umarım kampüsümüze en kısa zamanda geri döneceğiz. Özellikle başta sağlık çalışanları olmak üzere herkese teşekkür ediyorum. Hep birlikte üstesinden geleceğiz" şeklinde konuştu.

DUYGULARINI RAPLE ANLATTI

Radyo Televizyon Sinema öğrencisi Muhammet Kazım Köse, kendi yazdığı bir rap şarkısıyla karantina günlerini, duygularını ve uzaktan eğitimi anlattı. Ellerinde eldivenle şarkı söyleyen Köse, "Kalmadı günlerin anlamı/ Bütün gün süslenip allanıp pullanan, tüm gün üşenip kalkmadı, duş bile almadı./ Mağazada sokakta müşteri kalmadı./ Gündemi salladı pandemi/ Ben okula gidiyordum daha demin/ Geçmem gerekiyor sınıfı şimdi benim/ Dersleri uzaktan halledip/ Mahfedin dünyayı aferin/ Evrenin bize laneti buydu/ Yarasa nasıl yenir merak edip durduk/ İzole olduk ama esareti bulduk/ Mesafeni koru/ Tek çare var o da yakalanmamak/ Vardır elbet esaretin sonu cesaretli olun" dedi.

HERKES BİRBİRİNE YARDIM ETMELİ

Radyo Televizyon Sinema öğrencisi Yaren Kaya, mesajında salgın haberiyle birlikte pek çok öğrencinin ailesinin yanına döndüğünü, az bir kesimin ise üniversiteyi okudukları şehirde kalmayı tercih ettiğini söyledi. Kaya, "Hepimiz için çok zor bir dönem, fakat üniversite öğrencilerinin pek çok derdi var bu konuyla ilgili. Özellikle yaşadığı eve kira vermek zorunda olan öğrenciler var. Onlardan biri de benim. Bu dönemde herkesin birbirine olabildiğince yardımcı olması gerektiğini düşünüyorum" dedi. Mesajında özellikle sağlık çalışanlarına kolaylık dileyen Kaya, "Gerçekten en riskli olan gruptakiler onlar. Hepimiz çok minnettarız. Umarım ülkece bu süreci çabuk atlatırız. Herkesi çok seviyorum" şeklinde konuştu.

BÖLÜMÜYLE İLGİLİ İÇERİKLER ÜRETİYOR

Radyo Televizyon Sinema öğrencisi Hasan Hüseyin Alkan da evde kaldığı dönemde bölümüyle ilgili içerikler ürettiğini söyledi. Alkan şiirli mesajında "Her yağmur yağdığında o güzel gözlerin dolduğunda önce gözyaşını, sonra sebebini silesin gelir" dedi.

TÜM ÇALIŞANLARA TEŞEKKÜR ETTİ

Radyo Televizyon Sinema öğrencisi Rümeysa Koca ise mesajına, "Yarın farklıdır bugünden/ Adı değişir hiç olmazsa/ Kara bir suyu geçiyoruz şimdilerde/ Basarak yosunlu taşlara/ Sen bugünden yarına birazcık umut sakla" dizeleriyle başladı. Koca, "Başta sağlık çalışanlarımız olmak üzere tüm çalışanlarımıza sonsuz teşekkür ediyorum" dedi.

'HEPİNİZİ ÇOK SEVİYORUM'

AÜ Rektörü Prof.Dr. Mustafa Ünal da öğrencilere "Koronavirüs bizi fiziken ayırdı ama kalplerimizi ayıramadı" dedi. Uzaktan eğitimin de bir iletişim şekli olduğunu belirten Prof. Dr. Ünal, "Tüm öğrencilerimizi kampüste göreceğimiz günleri iple çekiyoruz. İnşallah, gördüğümüz kadarıyla bu çok da uzun olmayacak. Sizleri çok seviyoruz. Lütfen kendinize iyi bakın, evde kalın, uzaktan eğitimle size verilen dersleri takip edin. Kendinize iyi bakın" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Öğrencilerin tek tek mesajları

Bircan Nağıyeva'nın mesajı

Alper Düzcan'ın mesajı

Ayşe Pırtık'ın mesajı

Muhammet Kazım Köse'nin mesajı

Yaren Kaya'nın mesajı

Hasan Hüseyin Alkan'ın mesajı

Rektör Ünal'ın mesajı

HABER -KAMERA: Selma KUNAR/ANTALYA,

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Koronavirüsü yenen doktor hastalığı anlattı: Bilinmeyene yolculuk gibi

ZONGULDAK Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Doktor Öğretim Üyesi Emre Horuz (36), koronavirüsü yenerek görevine geri döndü. Dr. Horuz, hastalıkla ilgili "Bilinmeyene yolculuk gibi" tanımını kullandı.

BEÜ Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Doktor Öğretim Üyesi Emre Horuz, öksürük ve göğüste baskı hissedince test yaptırmaya karar verdi. Dr. Horuz, testi pozitif çıkınca tedavi altına alındı. Semptomları çok olmadığı için serviste yatan Dr. Horuz, bir süre sonra evinde kendini izolasyona aldı. Dr. Horuz, 14 günün sonunda yaptırdığı testi negatif çıktı. 3 hafta sonra hastalığı yenen Dr. Horuz, geçen pazartesi günü görevinin başına döndü. Dr. Horuz, tüm tedbirlere uymasına rağmen bir şekilde virüsü kaptığını söyledi. Yaşadığı süreci anlatan Dr. Horuz, "Testimin pozitif olduğunu öğrendikten sonra hafif semptomlarım vardı. İzolasyon amaçlı serviste yatışım yapıldı. Tedavim tamamlandıktan sonra evde izolasyonuma devam ettim. Bu süreçte semptomlarım giderek azaldı. Tekrar kontrol testlerimi yaptırdıktan sonra 3 hafta sonunda yeniden görevimin başına döndüm" dedi.

'BİLİNMEYENE YOLCULUK GİBİ'

Dr. Horuz, hastalık sürecinde her insan gibi kaygılar yaşadığını ama hekim olmanın avantajıyla bunu daha kolay atlattığını düşündüğünü söyledi. Hastalığın çok yeni olmasından dolayı tedavi süresince nelerle karşılaşabileceğini bilememenin insanı kaygılandırdığını ifade eden Dr. Horuz, şöyle dedi:

"Bu süreçte nasıl hissettiğimi anlatmak gerekirse, bilinmeyen bir yolculuk gibi. Çünkü hastalık çok yeni bir hastalık. Çok yeni bir hastalık olduğu için, hastalık hakkında bilinmeyen çok olduğu için bundan sonraki süreçte nasıl izleyeceğiz henüz bilmiyoruz. Nasıl seyredecek bilmiyoruz. Başta hafif olanlar sonradan ağırlaşabiliyor. Hafif seyredip hafif atlatılabiliyor. Bilinmeyen çok olduğu için doğal olarak insanlar bilinmeyenden korkar. Bu nedenle de endişe hissediyorsunuz, ailenizi düşünüyorsunuz, 'ben ne yapacağım?' diyorsunuz. Bunlar doğal süreçler. Bu kaygıları herkes yaşayabiliyor. Benim de doğal olarak bu kaygılarım oldu. Bizler hekim olarak en azından bu kaygılarla başa çıkmayı biliyoruz. Çok şükür ağır seyretmediği için bende kaygılarla bireysel başa çıkarak hastalığı atlattım. "

İnsanların bireysel olarak sosyal mesafe kuralına uymasının bu süreçte hayati önem taşıdığını ifade eden Dr. Horuz, "Bizim kültürümüzde olan öpüşme ve tokalaşma gibi şeyleri gerçekleştirmemeyi öneriyorum. Bunun dışında dengeli beslensinler, uykularına dikkat etsinler. Kapalı alanlarda çok fazla bulunmasınlar. Maske ve kesinlikle el hijyenine çok dikkat edilmesi gerekir. Bunu artık alışkanlık haline getirmek gerekir." dedi.

Koronavirüs, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.05.2020 10:30 Kaynak: DHA


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