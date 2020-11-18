DHA YURT BÜLTENİ - 3 - Son Dakika

Sarp Sınır Kapısı'nda ihracat arttı, TIR kuyruğu oluştu

TÜRKİYE'nin Gürcistan üzerinden Kafkas ülkelerine açılan Artvin'in Sarp Sınır Kapısı'nda, 15 kilometrelik TIR kuyruğu oluştu. Hopa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Akyürek, kuyrukların ihracat ve nakliyedeki yüzde 30'luk artıştan kaynakladığını belirterek "TIR kuyrukları iş, ihracat ve istihdam demektir" dedi.

Gürcistan gümrüğünde işlemlerin yavaşlaması üzerine uluslararası taşımacılık yapan TIR'lar, Artvin'deki Sarp Sınır Kapısı'nda kaldı. Türkiye'nin dört bir yanından ve yurt dışından gelen TIR'lar kuyruk oluşturdu. TIR parklarının dolması üzerine Karadeniz Sahil Yolu üzerinde oluşan kuyruk, Türk tarafında aralıklarla 15 kilometreyi buldu. TIR'lar, karayolunun bir şeridini kapattı.

'KUYRUKLARI GÖRÜNCE MUTLUYUZ'

TIR kuyruklarını görünce mutlu olduğunu ifade eden Hopa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Akyürek, "Çünkü bu kuyruklar iş, ihracat ve istihdam var demektir. Eğer TIR kuyrukları yoksa o ülkede veya bölgede sıkıntı vardır. Özellikle Gürcistan tarafında yaşanan sıkıntılardan dolayı Türkiye tarafında 15 kilometreyi bulan kuyruklar oluştu. İhracat ve nakliyede yüzde 30 artış var ve bu artışta TIR kuyruklarının oluşmasına sebep oluyor. Sarp Sınır Kapısı'ndan, son zamanlarda 700' yakın çıkış, 500'yakın giriş oldu. Bölgedeki en etkin sınır kapılarından biridir. Yüzde 30'luk artış, Gürcistan tarafında yaşanılan sorunlardan dolayı Türkiye tarafında yığılmaya neden oldu" ifadelerini kullandı.