DHA YURT BÜLTENİ-5 - Son Dakika

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6 saat önce

Yunan askerinin şiddet uygulayıp, eşyalarını aldığı göçmenlere, ayakkabılarını verdiler EDİRNE'den yasa dışı olarak geçtikleri Yunanistan'da askerlere yakalanan Afganistan ve Pakistanlı 8 göçmen, üzerlerindeki para, cep telefonları ve ayakkabıları alınıp, darp edildikten sonra...

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Yunan askerinin şiddet uygulayıp, eşyalarını aldığı göçmenlere, ayakkabılarını verdiler

EDİRNE'den yasa dışı olarak geçtikleri Yunanistan'da askerlere yakalanan Afganistan ve Pakistanlı 8 göçmen, üzerlerindeki para, cep telefonları ve ayakkabıları alınıp, darp edildikten sonra geri gönderildiklerini iddia etti. Tekirdağ'ın Malkara ilçesine ayakkabıları olmadan 70 kilometre yürüyerek ulaşan göçmenlere bir aile ayakkabı yardımında bulundu.

Edirne'nin İpsala ilçesi yakınlarından yasa dışı yollarda Yunanistan'a geçen 5'i Afganistan ve 3'ü Pakistan uyruklu göçmenler, Yunan askerleri tarafından yakalandı. Yunan güven güvenlik güçleri iddiaya göre, göçmenlerin paralara, cep telefonları, ayakkabıları alınıp, darp edildikten sonra geri gönderildi.  Bazılarının ayaklarında terlik bulunan göçmenler, İpsala'dan İstanbul'a dönmek için yaya olarak yola çıktı. Bazılarının ayaklarına poşet bağladığı göçmenler, yaklaşık 70 kilometre yürüyerek Tekirdağ'ın Malkara ilçesine geldi. Yürüyemeyecek hale gelen göçmenler, önünden geçtikleri evinin bahçesinde oturan Tarık Sever'e seslenerek yardım istedi. Göçmenlerin çıplak ayaklı olduğunu gören Sever, onlara babası Kemal Sever ile birlikte ayakkabı verdi.  Göçmenlerin kendisine seslenip, yardım istediğini belirten Sever, şunları söyledi:

"Evin bahçesinde oturuyordum. Bir grup göçmenin geçtiğini gördüm. O sırada bana 'dost, 'dost' diye seslendiler. Bende kim sesleniyor diye baktım. Kendileri benden yardım istediler. Kendileriyle biraz sohbet ettik. Yunanistan'a geçmek istediklerini ama güvenlik güçlerinin kendilerini yakalayıp tekrar Türkiye'ye geri gönderildiklerini, ayrıca Yunanistan polisi ve Yunanistan askerinin kendilerine kötü muamele yaptıklarını ve ayakkabılarını alıp dövdüklerini söylediler.  Kendileri 8 kişiydi. Afgan ve Pakistan uyrukluydu. Ben de kendilerine babamla birlikte 8 çift ayakkabı verdim. Ayaklarında ayakkabı yoktu, yalınayaktı. Kendilerine karnının aç olup olmadığını sordum. Türkiye'yi çok sevdiklerini söylediler. Türkiye'yi sevdiklerini söyleyince ben de gururlanıp kendilerine babamla birlikte ayakkabıları verdim. Malum mübarek ramazan ayındayız. Ciddi anlamda durumlarına çok üzüldüm. Ayakkabıları verince onlar da çok mutlu oldular. Yürüyerek buradan İstanbul'a gideceklerini söylediler. Allah yardımcıları olsun."

'AYAKKABILARIMIZI VE EŞYALARIMIZI ALIP, DÖVDÜLER'

Yunan güvenlik güçlerinin üzerlerindeki paralar ile değerli eşyaları alıp, kendilerini dövüp, Türkiye tarafına attığını anlatan Pakistan uyruklu Mahmut Ali, "Biz Yunanistan tarafına geçtik. Orada bizi Yunan askerleri yakaladı. Bizim üzerimizdeki paramızı, ceketimizi, cep telefonumuzu ve ayakkabılarımızı alıp daha sonra dövdüler. Bizde İpsala'da Meriç Nehri'nden ayakkabısız olarak buraya kadar geldik. Buradan da İstanbul'a yürüyeceğiz" dedi.

'BİZ TÜRKİYE'Yİ ÇOK SEVİYORUZ,. YUNANİSTAN'I HİÇ SEVMİYORUZ'

Üzerindeki kıyafetler ile değerli eşyaların alındığını söyleyen Afganistan uyruklu Ali Muhammed, "Yunanistan hiç iyi değil ama Türkiye çok güzel, Yunanistan çok kötü. Bizi dövdüler. Eşyalarımızı aldılar. Ayakkabılarımızı aldılar. Görüyorsunuz arkadaşımın ayağı çok kötü durumda. Biz Meriç Nehri'nden buraya yürüdük. Şimdi buradan İstanbul'a yürüyerek gideceğiz. Bizi Yunanistan'a almadılar. Biz Türkiye'yi çok seviyoruz. Yunanistan'ı hiç sevmiyoruz"dedi.

Göçmenler, kendilerine verilen ayakkabıları aldıktan sonra İstanbul'da gitmek üzere Malkara'dan ayrıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Göçmenlerin konuşması

- Yalınayak hallerinden detay

-Ayaklarına bağladıkları poşet ve iplerden detay

-Verilen ayakkabılardan detay

-Göçmenlerin ayakkabıları giydikten sonraki mutlu anları

-Göçmenlerin dövüldüklerini anlatması

-Ayağı şişen göçmenlerden detay

-Göçmenlerin karayolu üzerinde yürüyüşünden detay

-Tarık Sever'in konuşması

-Sever ailesinin ayakkabı vermesi

-Göçmenlerin ayakkabıları giymeleri

-Ayaklarına bağladıkları poşet ve ipleri göstermeleri

Haber-Kamera: Murat YAYIN/MALKARA(Tekirdağ),-

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Diyarbakır'da, yasağın son gününde de sessizlik hakim

DİYARBAKIR'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında 4 günlük sokağa çıkma yasağının son gününde de cadde ve sokaklardaki sessizlik devam etti.

İçişleri Bakanlığı'nca koronavirüs tedbirleri kapsamında 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması getirilen 31 ilden biri olan Diyarbakır'da, kısıtlamanın son gününde de, meydan ve caddeler ile sokaklar boş kaldı. Fırıncılar, eczane, belediye personelleri ve sağlıkçılar gibi sokağa çıkma izni olanlar dışında sokaklarda insana rastlanılmazken, Büyükşehir Belediyesi, kısıtlama kapsamı dışında kalanlar için toplu taşıma aracı tahsis etti.

Güvenlik güçlerince oluşturulan kontrol noktalarında ise dışarıda olanlara izin belgeleri soruluyor. İzin belgesi olmadan dışarı çıkanlara ise idari para cezası kesiliyor.

Afganistan, Yunanistan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.04.2020 12:04 Kaynak: DHA

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