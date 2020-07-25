DHA YURT BÜLTENİ- 5 - Son Dakika

Balkonda dayağa tepki gösteren komşularına; 'Hayırdır, size ne? Benim karım' dedi (EKİYLE YENİDEN)

ANTALYA'da balkonda karısı Güneş Ü.'yü (45) darp edip, kesici aletle yaraladığı iddia edilen E.Ü. (56) polis tarafından gözaltına alındı. Olay anı komşuların cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedilirken, komşuların tepkilerine aldırış etmeyen E.Ü. "Hayırdır, size ne? Benim karım" diye kendini savundu. Ayak bileklerinde kesikler bulunan kadın ise hastanede tedaviye alındı.

Antalya'nın Kepez ilçesine bağlı Göksu Mahallesi 6881 sokakta yer alan bir sitede dün saat 22.30 sıralarında meydana gelen olayda iddiaya göre E.Ü. ile karısı Güneş Ü. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine E.Ü., mutfakta eline geçirdiği cam şekerliği Güneş Ü.'ye fırlattı. Can havliyle balkona kaçan ve yardım çığlığı atan Güneş Ü., eşi E.Ü. tarafından burada da şiddet görmeye devam etti.

'KOLUNDAN SÜRÜKLEYEREK İÇERİYE GÖTÜRDÜ'Güneş Ü.'nün yardım çığlığını duyan komşular balkona çıkarak E.Ü.'ye tepki gösterdi. Site içindeki komşular durumu hemen polis ekiplerine haber verirken, bir taraftan da E.Ü.'nün evinin kapısına kadar giderek Güneş Ü.'ye yardımcı olmak istedi ancak tüm çabalara rağmen E.Ü., kapıyı açmadı. E.Ü., balkondaki karısını kolundan tutup sürükleyerek içeriye çekti.

KADIN HASTANEYE KALDIRILDIPolislerin gelmesinin ardından kapıyı açan E.Ü., gözaltına alınırken, sağlık görevlileri yaralanan Güneş Ü.'ye hemen müdahale etti. Aldığı yaralardan dolayı bayılan Güneş Ü., hemen hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri, E.Ü.'yü araca bindirerek merkeze götürdü. E.Ü., ilk ifadesinde karısına kesici aletle zarar vermediğini, tartışma sonrası cam şekerlik fırlattığını kaydetti. Hastaneye kaldırılan Güneş Ü.'nün ayak bileklerinde derin kesikler olduğu ve ameliyata alınacağı öğrenildi. Yapılan ilk incelemede E.Ü.'nün fırlattığı cam şekerliğin kırıldığı ve kırılan bu cam parçalarıyla da kadına zarar vermiş olabileceği değerlendirildi.

CEP TELEFONUYLA SANİYE SANİYE KAYDEDİLDİE.Ü. ile karısı Güneş Ü. arasında balkonda yaşananlar anbean sitede oturan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi. Çevredekilerin sert tepki gösterdiği E.Ü.'nün ise söylenenlere aldırış etmediği görüldü. Çevredekilerin 'kadını bırak' demesine ise E.Ü., "Hayırdır size ne? Benim karım" diye karşılık verdi.

'KADIN KANLAR İÇERİSİNDEYDİ'Evde oturduğu sırada Güneş Ü.'nün sesini duyduğunu anlatan Yusuf Türk, "Hemen aşağı indim ve binaya girdim. İçeriye giremedik, kadın balkonda çığlık çığlığa bağırıyordu. Kadın bayıldı ve kocası onu içeri çekmeye çalışıyordu. Ben de o esnada hemen polisi aradım. Polisler gelince kapıyı açtı ve içeri girdiler. Adam kadını balkondan arka tarafta yer alan odaya baygın halde çekmiş. Kadın kanlar içerisindeydi. Ayağını sarmış ama hala kanlar akıyordu. Polisler şahsı aldılar, kadını da sağlık ekipleri gelene kadar uyanık tuttuk" dedi.

'İKİ AYAĞINDA KESİK VARDI'Kadının bağrışlarının çok şiddetli olduğunu ve karşı binanın arka tarafında oturmasına rağmen sesini duyduğunu belirten Türk, "Şahıs polis gelene kadar kapıyı açmadı. Biz bir sürü laf söyledik, tepki gösterdik. Kadını o esnada ses gelmesin diye arka taraftaki odaya götürmüş. Kadının ayağında iki tane büyük kesik var. Cam kesiği demiş ama bir şey fırlatırsanız bir tek tarafta kesik olur ancak kadının iki ayağında kesik var" diye konuştu.

'YERDE SÜRÜKLENE SÜRÜKLEYEN YARDIM İSTİYORDU'Olayın tanıklarından ve saldırıyı saniye saniye kaydeden Hediye Türk (15), "Salonda oturuyordum. Çığlık sesi duydum. Biri 'imdat' diye bağırıyordu. Ben de hemen balkona çıktım. Kadın yerde sürüklene sürüklene 'imdat' diye bağırıyordu. Ben gördüğümde adam kapının pervazındaydı, kadının üzerine doğru gidiyordu. Sonra biz bağırmaya başlayıp, tepki gösterdik. Adam bize, 'Hayırdır, size ne benim karım' gibisinden tepki göstermeye başladı. Sonrasında kadın bayıldı. Kadını tutup kaldırmaya çalıştı ama kadını kaldırdığı anda yere düştü" dedi.

'YÜZSÜZCE KENDİSİNİ SAVUNUYORDU'Adama tepki gösterdiklerini, onun ise yüzsüzce kendisini savunduğunu söyleyen Hediye Türk, "Sadece biz tepki göstermedik. Diğer sitelerden de tepki gösteren çok oldu. Bu da onun umurunda değildi, hala da yapıyordu. Kadını bıraktıktan sonra yerleri silmeye başladı. Yerdeki kanları siliyordu. Olayı görünce çok kötü oldum, bağırıyordum ama elimizden bir şey gelmiyordu" diye konuştu.

'EVİN İÇERİSİNE SÜRÜKLENDİ'Odasında oturduğu esnada seslere çıktığını kaydeden Fatmanur Türk (22) de "Balkonda adamın kadını darp ettiğini gördüm. Yaralanmış balkona çıkmış, sesini duyurmak için. Adam kadını kaldırdıkça kadın yere düşüyordu. Kadının yerde tekmelendiğini gördüm. Yerlerdeki kanları sildiğini ve evin içerisine sürüklendiğini de gördüm" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------Bina detayCep telefonu görüntüleriAdamın karısına zarar vermesi detay (cep telefonu)Görüntüyü çeken kişiyle adamın tartışması detay (cep telefonu)Görüntüyü çeken kişinin korkması ve tepki göstermesi detay (cep telefonu)RÖP1: Yusuf Türk ile röportajRÖP2: Hediye Türk ile röportajRÖP3: Fatmanur Türk röp3 Genel detaylarHABER-KAMERA: Adem AKALAN-Süleyman EKİN/ANTALYA,

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Rize'de yol çöktü; o anlar kamerada

RİZE'de belediye ekipleri tarafından altyapı çalışması yapılan yol çöktü. O sırada yoldan geçenlerin saniyelerle kurtulduğu anlar bir iş yerinin kamerasına yansıdı.

Rize'de belediye ekiplerince Paşakuyu Mahallesi'nde yolda altyapı çalışması başlatıldı. Kazılan yol yağmurun etkisiyle zeminin yumuşaması üzerine çöktü. O sırada yoldan geçenlerin saniyelerle kurtulduğu anlar bir iş yerinin kamerasına yansıdı. Çökmenin ardından iş yerlerinden çıkanlar, alanı kontrol etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜNMÜ

Çökme anı görüntüsü

Haber: Aytekin KALENDER RİZE-DHA

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Vali Makas maske takmayan gençleri uyardı ERZİNCAN Valisi Mehmet Makas, kent genelinde artan Covid-19 vakalarına karşı maske takmayanları uyardı. Parkta karşılaştığı gençlere ceplerinde taşıdıkları maskelerini taktıran Vali Makas, 3 gence ceza kesilmesini istedi.

24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla Erzincan Gazeteciler Cemiyeti ziyaretinin ardından Barış Manço Parkı'nda yürüyen Vali Mehmet Makas, bir ağacın gölgesinde oturan gençlerin maskesiz olduğunu fark edince yanlarına gitti. Vali Makas neden maske takmadıklarını, kendilerinin ve çevredeki insanların sağlığı için maske takmanın önemli olduğu uyarısında bulundu. Vali, 3 gence kişi başı 900 TL, para cezası uygulanmasını istedi. Para cezası karşısında şaşkınlıklarını gizleyemeyen gençler, ceplerinden çıkardıkları maskeleri takarak kendilerini savunmaya çalıştı. Bu sırada yanlarından geçen vatandaşları örnek gösteren Vali Makas ile gençler arasında ilginç diyaloglar yaşandı.

Vali Makas; "Ekipler sahada, uyaracaklar. Uymayanlara da 900 TL cezası var, toplumumuzun sağlığı için o cezayı kestireceğiz. Ben Erzincanlılardan destek bekliyorum. İnşallah bu hastalığın, bu virüsün önüne böyle geçeceğiz. Ama tedbir almadığımız sürece, önümüz kış, daha da sıkıntı yaşarız. İnanıyorum ki Erzincanlılar buna en iyi şekilde uyacak, cezaya da muhatap olmadan maskeyi takacağız" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Valinin vatandaşları uyarması-Vatandaşlar ile vali arasında ilginç diyaloglar-Valinin açıklamasıHaber-Kamera: Coşkun MENEK/ ERZİNCAN,

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Kurban pazarında burma boynuzlu keçiye talep arttı EDİRNE'nin Keşan ilçesi Ticaret Borsası Canlı Hayvan Satış Şubesi'nde kurulan kurban pazarında, bayram hareketliliği arttı. Büyükbaş hayvanların fiyatını pahalı bulan alıcılar, hem fiyatı uygun hem de eti daha lezzetli ve sağlıklı olan burma boynuzlu keçiye yöneldi.

Keşan Ticaret Borsası Canlı Hayvan Satış Şubesi'nde kurulan satış noktasında hareketlilik sürüyor. Pazara gelenlerin araçları, koronavirüs tedbirleri kapsamında dezenfeksiyon tünelinden geçirilerek, içeri alındı. Üretici ve alıcılar, maske takarak alışveriş yaparken, pazarın farklı noktalarına el dezenfektanları yerleştirildi. Gelenler, sosyal mesafe kuralına dikkat etmeleri konusunda anonslarla sık sık uyarıldı. Pazarda, tokalaşarak pazarlık yapılmasına ise izin verilmedi.

Pazardaki küçükbaş kurbanlıklar, bin ila 2 bin 500 TL arasında değişen fiyatlarla alıcı bekliyor. Kurban almak için gelen alıcılar, en çok burma boynuzlu keçiyi tercih ediyor. Hareketliliğin arife günü daha çok artması beklenirken, kurbanlık fiyatlarının geçen yılla aşağı yukarı aynı olduğu belirtildi.

'HERKES BUGÜNÜ BEKLİYORDU'Üretici Ercan Gürgen, küçükbaşa talebin yoğun olduğunu belirterek, "Pazarda kuzu, keçi ve burmaya ilgi büyük. Genelde küçükbaş gidiyor. Bin 300 TL'den, 2 bin TL'ye kadar hayvan var. Herkes bugünü bekliyordu. Üretici malını getirdi. İnşallah olacak. Mal pek yok. Hafta içi kesmeye hayvan bulamıyoruz. Ama kurban oluğu için hareketlilik var" dedi.

'BURMANIN YAĞI AZ, ETİ LEZZETLİ'Hüseyin Tanık da Kurban Bayramı öncesi işlerinin iyi olduğunu ifade ederek, "Küçükbaş daha çok tercih ediliyor. Büyükbaş daha masraflı oluyor. Burma, kuzu, koyuna talep oldukça iyi. Burma boynuzlu keçiler yaşına ve kilosuna göre bin ila 2 bin lira arasında değişiyor. Burmanın eti güzel. Bizdekiler koyun burması. Burmanın yağı az, eti lezzetli. Bu hayvanlarda fazla yağ olmuyor" diye konuştu.

'İNSANLAR DAHA DA UYGUN FİYATLARA KURBAN ARIYOR'Bülent Yeşilırmak ise pazarda herkesin bütçesine göre kurbanlık olduğunu dile getirerek, "Fiyatlar bin 400 TL'den 2 bin 400 TL'ye kadar gidiyor. Ama insanlar daha da uygun fiyatlara kurban arıyor. Adam emekli maaşını alıyor, ona göre mal arıyor. Burma boynuzlu keçiye ilgi var. Özellikle yaz dolayısıyla insanlar tercih ediyor. Çünkü eti daha lezzetli ve yağlı değil. Kuzu eti biraz daha yağlı oluyor. Keçi eti hafif. Küçük hayvana daha ilgi var. Evinin bahçesinde kesenler oluyor. Bu nedenle de küçükbaş hayvan tercih ediyor" ifadelerini kullandı.

'ÖZELLİKLE BURMA VE TRAKYA KIVIRCIK KOYUNUNA TALEP VAR'

Keşan Ticaret Borsası Canlı Hayvan Satış Şubesi'nde görevli veteriner Fatih Okur, Kurban Bayramı'na sayılı günler kala pazara olan talebin arttığını belirterek, "Vatandaşlar özellikle burma ve Trakya kıvırcık koyununa talep gösteriyor. İnşallah kurbana kadar tüm üreticiler elindeki malı satar. Keşan canlı hayvan pazarı civar il ve ilçeler ile İstanbul'dan gelenlerle tercih edilen bir pazar. Küçükbaş hayvanlar Keşan için bir marka oldu. Özellikle İstanbul pazarında kasapların tercihi oldu. Bizde kurum olarak buna katkı sağlamayı sürdürüyoruz" dedi.