DHA YURT BÜLTENİ - 7 - Son Dakika

Bolu Dağı'nın İstanbul yönü TIR geçişlerine kapatıldı (3)

BOLU DAĞI TIR'LARA AÇILDI

Bolu Dağı'nda etkili olan kar yağışı nedeniyle TIR'lara kapatılan yol, yağışın etkisini azaltmasıyla birlikte açıldı. Ancak kar yağışının gün boyu şiddetli sürecek olması nedeniyle yolda aksaklıklar oluşabilir. Bolu Zonguldak karayolunda da etkili olan kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi. Yol, TIR geçişlerine kapatıldı.

BOLU

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Trakya'da kar etkili oluyor

TRAKYA'da dün gece başlayan kar yağışı etkili oluyor. Edirne'de 2 gündür aralılarla yağan kar yüksek yerlerde kar 15 santimetreyi bulurken Tekirdağ ve Kırkareli'de kar yağışı 5 santimetre olarak ölçüldü.

Trakya'da kar yağışı etkili oluyor. Edirne'de 2 gündür aralıklarla yağan kar yağışı yüksek kesimlerde etkisini artırdı. Hava sıcaklığının eksi 6 derece ölçüldüğü, Edirne'nin Bulgaristan'a sınır Lalapaşa ilçesine bağlı Hamzabeyli köyünde kar kalınlığı 15 santimetreyi buldu. Köyde kar yağışı sevinçle karşılandı.

'75'LİK DEDENİN KAR SEVİNCİ'

Tarım kenti Edirne'de kurak geçen mevsimde kar yağması üreticiler tarafından büyük sevinçle karşılandı. Hamzabeyli köyünde buğday üreticisi 75 yaşındaki Osman Alaç, karı yaptığı kızakla kayarak kutladı. Alaç, torunları için yaptığı kızakla önce kendi kaydı daha sonra torunu Arda ve Arzu Dinç ile birlikte kendini kayarak karın keyfini çıkardı. Osman Alaç, "Kar yağışını çok bekledik. Bu yıl beklediğimiz kar geçte olsa yağdı. Yağan kar buğdaya çok iyi gelecek. Bende bu sevincimi torunlarıma kendi ellerimle yaptığı kızakla kayarak kutladık."dedi.

TEKİRDAĞ BEYAZA BÜRÜNDÜ

Tekirdağ'da gece yarısı başlayan kar yağışı, kent merkezinin yüksek kesimleri, Hayrabolu ve Malkara ile Çorlu ilçelerinde etkili oldu. Hava sıcaklığının eksi 4 derece olduğu kente kar kalınlığı 5 santimetreyi buldu. Karayolları ve belediye ekipleri gece boyunca yollarda küreme ve tuzlama çalışması başlattı. Çorlu ilçesinde ise kar yağışı sonrası soğuk hava etkili oluyor.Polis ve jandarma ekipleri yollarda vatandaşı dikkatli olmaları konusunda uyardı. Kırklareli'de kar yağışı Demirköy, Lüleburgaz ilçeleri ile Bulgaristan'a sınır köylerde etkili oldu.

Görüntü dökümü:

(Edirne)

Kardan detay

Kızak kayanlar

Osman Alaç'ın kızakla kayması

Alaç, ile röp.

Drone ile kar

Muhabir Ali Can Zeray'ın anonsu

(Tekirdağ)

Kentten kar görüntüsü

Kardan detay

Farklı açılardan kar görüntüsü

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY-Mehmet YİRUN-Resul ORUÇOĞLU-Ruhan YALÇIN/EDİRNE-TEKİRDAĞ,(DHA

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Yolda kalan hastaya, karla mücadele ekipleri yetişti

SİVAS'ın Suşehri ilçesinde karda mahsur kalan diyaliz hastası, karla mücadele ve sağlık ekiplerinin yardımıyla hastaneye ulaştırıldı.

Suşehri ilçesi Gelengeç köyünde diyaliz hastası olan bir kadın rahatsızlandı. Yaşlı kadın hastaneye götürülmek üzere yakınları tarafından traktör ile yola çıkarıldı. Ancak kar ve tipi nedeni ile ilerleme sağlanamayınca 112 acil sağlık ekiplerinden yardım istedi. İhbarı alır almaz yola çıkan 112 Acil Sağlık ekipleri, yoğun kar yağışı ve tipiden dolayı ilerleyemeyince Suşehri İlçe Özel İdare ekiplerinden yardım talep etti. Harekete geçen karla mücadele ekipleri 2 saatlik çalışmayla olay yerine ulaştı. Ambulansa alınan diyaliz hastası kadın, Suşehri İlçe Devlet hastanesine kaldırılarak tedaviye alırdı.

Görüntü Dökümü:

-Yoldan görnütü

-Kadının traktörden ambulansa alınışı

Haber: SİVAS, -

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Gözlükçüler odalaştı; kaçak gözlükçüler kapatılacak

OPTİSYEN- gözlükçü sektörünün meslek odasına dönüşmesi sonrasında gerekli fiziki şartları sağlamayan, özellikle turizm bölgelerindeki otellerdeki gözlükçülerin kapatılması için çalışma başlatıldı. Market ve hediyelik eşyacılarda bile satışı yapılan sahte güneş gözlüklerine karşı da, güneş gözlüğünün 'ticari emtia' statüsünün 'koruyucu' olarak değiştirilmesi için girişim başlatılıyor.

Türkiye'de meslek odasına dönüşen optisyen ve gözlükçüler, Türkiye Optisyen- Gözlükçüler Birliği (TOGB) adı altında ve Türkiye'de 20 bölgede oluşturulan alt birliklerle önümüzdeki günlerde ilk genel kurullarına hazırlanıyor. Türkiye genelinde yaklaşık 7 bin optisyen ve gözlükçüye üye olma zorunluluğu getirilen meslek odası kapsamındaki TOGB ve bölge odlarında üye kayıt süreçleri devam ediyor. Genel kurulların ardından oluşacak yeni yönetim kurullarının ilk işi de kaçak ve sahte ürün satışı yapan gözlükçülerle mücadele olacak.

ANTALYA- ISPARTA-BURDUR'DA 1000 GÖZLÜKÇÜ

TOGB'ye bağlı 4'üncü Bölge Antalya Optisyen-Gözlükçüler Odası, geçen yılın kasım ayında göreve başladı. 4'üncü Bölge Antalya Optisyen-Gözlükçüler Odası ise Antalya, Isparta ve Burdur illerini kapsıyor. Kurucu başkan Bülent Gürer, Antalya, Isparta ve Burdur bölgesinde yaklaşık 1000 optisyen- gözlükçü bulunduğunu, şu ana kadar 521 üye kaydının tamamlandığını söyledi. Gürer, bütün optisyen ve gözlükçülerin odaya kaydının tıpkı eczacılarda olduğu gibi zorunlu olduğunu, üye olmayan iş yerlerinin direkt kapatılabileceğini açıkladı.

EN BÜYÜK SORUN KAÇAK VE SAHTE GÖZLÜKLER

TOGB ve bölge odaları genel kurullarının tamamlanmasının ardından ilk işlerinin kaçak ve sahte gözlükçülerle mücadele olacağını belirten Bülent Gürer, sektörün en önemli sorunlarının başında kaçak ve sahte gözlükçüler geldiğini belirterek, "İmitasyon, sahte markalı ürünler özellikle turizm bölgelerinde satılıyor. Kopya ürünler, Çin'den geliyor. Odaya kayıtlı olmayan gözlükçüler bundan para kazanıyor. Biz onlara optisyen diyemiyoruz. Ruhsatı yok, makine parkuru hiçbir şeyleri yok ama özellikle otellerin içinde gözlükçülük yapıyorlar" dedi.

DENETİMLERİN ÖNÜ AÇILDI

Önceden otelleri denetleyemediklerini belirten Gürer, "Otellerin güvenlikleri nedeniyle denetim için gelen ekipler içeri giremiyor veya haber verdiği için dükkan kapatılıyor ve denetim yapılamıyordu. Sadece dükkan kapalı diye tutanak tutuluyor ve cezai yaptırım olmuyordu. Bundan sonra cezai yaptırımı olacak. Denetimlerde ilçe sağlık müdürlüğü ekipleriyle beraber odanın görevlendirdiği optisyenler de olacak. Zaten biz makine parkuru nedir, hepsini bildiğimiz ve görünürde olmaları zorunlu olduğu için yasa gereği ne gerekiyorsa sahiplerine ihtar çekilecek. Yani dükkan kapalı olmuş, açık olmuş o kadar da önemli olmayacak" diye konuştu.

ODAYA KAYIT ZORUNLU OLDU

Otelcilere ait meslek örgütleriyle de görüşüleceğini kaydeden Gürer, "Gözlükçülük yapmak isteyen, dükkan tutan ya da tutacak olanlardan da oda kayıt belgesini mutlaka istesinler ki resmi gözlükçü olup olmadığı anlaşılsın. 24 metrekareden küçük ve iki tane çıkış olamaz. Bağımsız su ve elektrik abonesi olmalı. Temiz ve pis su giderleri olacak. Bunları sağlayabilecek bir otel varsa buyursun açsınlar. Bu şartları taşımayan otel içi veya dışı fark etmiyor hepsi suç ve direkt kapatılabilecek. Belgesi var ve yine bu şartları taşımıyorsa yine ruhsat alamaz ve yasal olarak faaliyete geçemez. Açılmış olanlar da kapatılır. Tıpkı eczacılarda olduğu gibi odaya kayıtlı olmayan hiçbir gözlükçü olmayacak" dedi.

GÜNEŞ GÖZLÜĞÜ DE SAĞLIK SEKTÖRÜNE ALINSIN TALEBİ

Optisyen- gözlükçü dükkanı dışında da market, hediyelik eşyacı ve hatta büyük giyim mağazalarında bile satışı yapılan güneş gözlükleriyle ilgili de bir çalışma yapılacağını anlatan Gürer, "Gözlükçüler dışındaki birçok farklı iş yerinde güneş gözlüğü adı altında yapılan satışlar, en büyük sıkıntılarımızdan biri. Güneş gözlüğü şu an ticari emtia olarak Ticaret Bakanlığı'na bağlı ve yüzde 18 KDV'si var. Güneş gözlüğü aslında bir koruyucu ve Sağlık Bakanlığı'na aldırıp KDV'sinin de diğer gözlüklerde olduğu gibi yüzde 8'e çekilmesi talebimiz var. Sağlık Bakanlığı bünyesine alındığı takdirde optisyen- gözlükçüler haricindeki hiçbir işletmede güneş gözlüğü adı altında sahte gözlükleri satamayacaktır. İlk yapacağımız çalışmalardan biri de güneş gözlüğünü sağlık sektörüne aldırmak" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Güneş gözlüğü ve normal gözlüklerden detay

Gözlük deneyenler detay

RÖP: Bülent Gürer

Detaylar

HABER: Mehmet ÇINAR- KAMERA: Tolga YILDIRIM/ANTALYA,

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Vali Karaloğlu Finike'de

FİNİKE'de restorasyonu tamamlanan tarihi Bağyaka Camisi'ni hizmete açan Antalya Valisi Münir Karaloğlu, limanda, Selçuklu ve Osmanlı mimarisiyle yapılan cami inşaatında incelemelerde bulundu, kurumları ziyaret etti ve muhtarlarla bir araya geldi.

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, Antalya Vali Yardımcısı Atıf Çiçekli, Antalya il kurum amirleriyle birlikte Finike ilçesinde ziyaret ve incelemelerde bulundu. Finike Kaymakamı Ergün Baysal, Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, Cumhuriyet Başsavcısı Uygur Kaan Arısoy ve daire amirleri tarafından kaymakamlık binası önünde karşılanan Vali Münir Karaloğlu, ziyaretinin ilk durağında yeni hizmet binasına taşınan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne gitti. Emniyet Müdürü Cevdet Arıcı'yı makamında ziyaret eden Vali Karaloğlu, ilçe güvenliğine yönelik sürdürülen faaliyetler hakkında bildi aldı.

Vali Karaloğlu ve beraberindeki grup daha sonra belediyeye geçerek Başkan Mustafa Geyikçi'den yatırımlar hakkında bilgi aldı. Vali Karaloğlu daha sonra Turunçova'da, restorasyonu tamamlanan Bağyaka Camisi'ni ziyaret etti. Osmanlı mimarisi ve klasik köy tipi modeliyle yapılan, 1980'li yıllarda da taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilen Bağyaka Camisi, cuma namazının ardından hizmete açıldı. Açılışın ardından cami bahçesinde belediye tarafından yemek ikramı yapıldı.

İskele Mahallesi'nde Eroğlu Nuri İmam Hatip Ortaokulu'nu da ziyaret eden Vali Karaloğlu, şair ve yazarların isimlerinden oluşan 'Edebiyat Sokağı' sınıflarına da girerek öğrencilerle sohbet etti. Okul ziyaretinin ardından beraberindeki grupla spor salonuna geçen Vali Karaloğlu, antrenman yapan Başpehlivan Orhan Okulu ile sohbet etti ve minder güreşi yapan öğrencileri izledi.

'MERMER OCAKLARI TAHRİBATINDAN RAHATSIZ OLDUM'

Vali Karaloğlu daha sonra Kaymakamlık konferans salonunda muhtarlarla bir araya geldi. Finike'nin son 5 yılda en çok kamu yatırımı alan ilçe olduğunu söyleyen Vali Karaloğlu, bu yatırımları yapmanın kolay iş olmadığını kaydetti. Finike'nin dünyanın en güzel ilçelerinden biri olduğunu söyleyen Karaloğlu, "Finike'nin tarihini korumamız lazım. Tarihi değerlerini, coğrafyasını, çevresini korumamamız lazım. Bugün Bağyaka Camisi'ne giderken, o karşıdaki mermer ocaklarının yaptığı tahribattan rahatsız oldum. Siz de rahatsız oluyorsunuz biliyorum. Talimat verdim arkadaşlarıma, orayı mutlaka yeniden inceleyeceğiz. Bu ülkenin toprak altındaki varlığı, serveti hepimizin ortak değeridir. Onları mutlaka kullanmamız, mermeri, madeni çıkarmamız lazım. Değerli taşları alıp kullanmamız lazım. Ama bunu yaparken hiç kimsenin ormanı yok etmeye, çevreyi kirletmeye, bu kentte yaşayan vatandaşın göz zevkini bozmaya, burada yaşayan vatandaşı toza boğmaya hakkı yok. Bunun dengesini mutlaka kurmamız lazım" dedi.

'İŞİNİ DÜZGÜN YAPMAYANLARA İZİN VERMEYECEĞİZ'

"Maden ocakları olacak ama adam gibi işletilecek" diyerek konuşmasını sürdüren Vali Karaloğlu, şöyle dedi:

"Hiç yapılmasın, hiç maden ocağı olmasın demiyoruz. Olacak ama işletenler adam gibi işletecek. Kimse kusura bakmasın, buna izin vermeyeceğiz. Sadece Finike'de değil. Antalya'nın hiçbir noktasında buna izin vermeyeceğiz. Dün de madencilerle birlikteydim. Herkes aklını başına alacak. Yoksa biz bu şehirde madencilik yapamayız. Ama işini düzgün yapan, çevreyi kirletmeyenlerin, ormanı yok etmeyenlerin bütün kamu kurumları ile emrindeyiz. O da işini yapsın helali hoş olsun parasını kazansın. 'Ama ben taşımı alırım, peynir gibi keser kiloyla satarım sonrasına karışmam' diyorsa ona biz müsaade etmeyeceğiz. Kimse kusura bakmasın."

AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu da Finike ve Antalya'nın batısında gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi aktardı. Konuşmaların ardından muhtarlar kendi mahalleleriyle ilgili sorunları aktardı ve taleplerini dile getirdi. Muhtarların aktardığı sorun ve isteklerin hemen sonrasında il müdürlerine dönerek bilgi alan Vali Karaloğlu, çözüme ilişkin talimat verdi. Vali Karaloğlu, Kaymakamlıkta gerçekleştirilen toplantının ardından adliye binasına geçerek Başsavcı Uygur Kaan Arısoy'u ziyaret etti ve liman üstünde Selçuklu ve Osmanlı mimarisiyle yapılan Eroğlu Nuri Camii, Revak, İmaret inşaatlarını inceledi. Ziyaretlerine tarihi yapıları gezerek devam eden Vali Karaloğlu, Şekerci Han, butik otel tarzında hizmete açılan tarihi 'Dede evi'ni ve Feyza Sayman'a ait tarihi evi gezdi. Vali Karaloğlu, tarihi evlerin dokusunu bozmadan, düzenli bakım yaparak koruyan bina sahiplerini tebrik etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Kurum ziyaretleri

Cami açılışı

Cami inşaatı gezisinden

Belediye ziyareti

Tarihi yapıları ziyaret

HABER- KAMERA: Suat SÖĞÜT/FİNİKE,

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Amasya'da tatbikat gerçeği aratmadı

AMASYA'da Belediye, AFAD ve İl Sağlık Müdürlüğü tarafından koordine edilen deprem, yangın ve doğal afet tatbikatı, gerçeği aratmadı. Tatbikatta, dumandan etkilenen ve enkaz altında kalan vatandaşlar, kurtarıldı.

Kentte, Amasya Belediyesi'ne ait makine ikmal müdürlüğünde deprem tatbikatı gerçekleştirildi. Senaryo gereği çıkan yangın sonrası meydana gelen depremde yıkımların altında kalanların kurtarılıldığı, tatbikat gerçeği aratmadı. Tatbikatta ilk olarak meydana gelen yangında mahsur kalan ve dumandan etkilenen personele İtfaiye, AFAD ve 112 ekipleri tarafından müdahale edildi. Yangında, üst katlarda mahsur kalan 6 kişi atlama yatağıyla kurtarıldı. AFAD ekipleri enkaz altında kalan 2 kişiyi kurtarmak için enkazın etrafına arama sistemi kurarak yerini tespit ettikleri vatandaşları da kurtardı. 112 ekiplerine teslim edilen 2 kişi, ambulansla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edilmesinin ardından tatbikat sona erdi.

Deprem ve yangının insanların elinde olan bir durum olmadığını belirten Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, "Önümüzde depremler, görülüyor. Bizde fay hattı içerisindeyiz. Depreme karşı hazırlıklı, uyanık, duyarlı olmak mecburiyetindeyiz. Yangın alarmına karşı da hazırlıklı olmak zorundayız. Akıl ve zekayla hareket edip, teknolojiden uzak kalmamamız gerekiyor" dedi.

Ülke genelinde deprem ve buna benzer çeşitli afetlerle boğuşma içerisinde olduklarını söyleyen AFAD Şube Müdürü Burhan Özü de, "Bizde Amasya'mızda böyle bir durum vuku bulunması halinde belediyemiz, itfaiyemiz, AFAD Müdürlüğü ve Sağlık Müdürlüğümüz tüm birimlerimizle kendi kapasitemizi test etmek amacıyla burada bir tatbikat senaryosu hazırlandıkö diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Bölgeden genel detay

-Yangında mahsur kalan personelin kurtarılması detay

-Enkaz altında kalan 2 kişinin kurtarılması detay

-Belediye Başkanı konuşması

-AFAD Müdürü konuşması

-Diğer detay

Haber: Sinan HARMANCI/AMASYA,

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Ulugöl'de kar güzelliği

ORDU'nun yüksek kesimlerindeki ilçelerde kar yağışı etkili olurken, beyaza bürünen Gölköy ilçesindeki Ulugöl'de de kartpostallık görüntüler oluştu.

Karadeniz Bölgesi'ni etkisi altına alan soğuk ve yağışlı hava nedeniyle Ordu'da dün başlayan kar yağışı bugün de sürdü. Yağışın etkili olmasıyla, kentin yüksek kesimlerindeki ilçeleri beyaza büründü. Kar kalınlığı bazı bölgelerde 40 santimetreye kadar ulaştı. Gölköy ilçesinde bulunan ve turistlerin ilgi odağı olan Ulugöl de, kardan nasibini alarak beyaz örtüyle kaplandı. Beyaza bürünürken göl ve çevresinde güzel görüntüler oluştu. Bölgeyi ziyaret eden vatandaşlar gölün yer aldığı Tabiat Parkı'nda anı fotoğrafı çekti. Ulugöl Tabiat Parkı, kar yağışı ile birlikte ortaya çıkan manzaryla ziyaret edenleri etkiledi.

Kent merkezine 74 kilometre uzaklıkta, 7 dönüm büyüklüğünde ve 80 metre derinliğindeki Ulugöl'ü her yıl yaklaşık 100 bin yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Ulugöl'den detay

-Kar yağışından detay

-Kar temizleme çalışmaları

-Detaylar

-Muhabir anonsu

Haber-Kamera: Yaprak KOÇER-Hüseyin KALAY/ORDU,

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