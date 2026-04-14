Dijital Medyanın Nabzı Mardin’de Attı: 130 Gazeteci Aynı Masada Buluştu

Türkiye’nin yaklaşık 50 ilinden 130 gazeteciyi bir araya getiren Dijital Habercilik ve Medya Çalıştayı, dijital medyanın dönüşümünden mesleki haklara, etik tartışmalardan sektörün geleceğine kadar pek çok başlıkta kapsamlı değerlendirmelere sahne oldu. TİGAD Genel Başkanı Okan Geçgel’in öncülüğünde, TİGAD Mardin İl Temsilcisi Murat Akgül’ün ev sahipliğinde düzenlenen programa çok sayıda basın mensubu katıldı.

AÇILIŞTA DUYGUSAL VE SERT MESAJLAR

Çalıştayın açılışında konuşan TİGAD Mardin İl Temsilcisi Murat Akgül, gazetecileri Mardin’de ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirirken, savaşlara dikkat çeken sözleriyle salonda derin bir etki bıraktı. Akgül “Lübnan’da, Gazze’de, İran’da ölen çocuklar için şunu söylemek istiyorum; savaşlar olmasın, çocuklar ölmesin. Çünkü çocuklar öldükçe biz ölüyoruz. Gazeteci yaşadıklarından bağımsız değildir, biz haber yazarken acı çekiyoruz” ifadelerini kullandı.

DİJİTAL MEDYA MÜCADELEYLE TANINDI

TİGAD Genel Başkanı Okan Geçgel ise dijital medyanın uzun yıllar yok sayıldığını belirterek verilen mücadelenin altını çizerken “Dijital medya 25 yıl boyunca yasalarda tanımlanmadı. Bu alanda çalışan gazeteciler basın kartı alamadı, resmi ilanlardan yararlanamadı. Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni adeta evimizin yolu yaptık. Komisyonlarda mücadele ettik ve sonunda dijital medya Basın Kanunu’na girdi. Elde edilen haklar önemli ancak yasada halen eksikler var. Buna rağmen önemli bir eşik aşıldı. Bugün dijital medyada çalışan gazeteciler basın kartı ve ilan hakkından yararlanıyorsa bu TİGAD’ın başarısıdır” dedi. Geçgel, 81 ilde 81 çalıştay hedefiyle yola devam edeceklerini açıkladı.

BASIN, TOPLUMUN HAFIZASIDIR

Programda gazetecilere seslenen Mardin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hatip Çelik, Mardin’in tarihsel ve kültürel zenginliğine dikkat çekerek basının bu mirası gelecek kuşaklara aktaran en önemli araçlardan biri olduğunu söyledi. Bölgedeki savaşlara da değinen Çelik, barış ve huzur temennisinde bulundu.

BASIN KARTINI DEVLET DEĞİL MESLEK ÖRGÜTLERİ VERMELİ

Güneydoğu Anadolu Gazeteciler Federasyonu Başkanı Mehmet Çelik ise dijitalleşmenin beraberinde getirdiği sorunlara dikkat çekti. Mesleki etik ve denetimin önemine vurgu yapan Çelik “Gazetecilik bir uzmanlık alanıdır. Denetimsiz büyüme mesleğin itibarını zedeliyor. Basın kartlarını devlet değil meslek örgütleri vermeli. Aksi halde tam bağımsızlıktan söz edemeyiz” dedi.

1. OTURUM: ETİK, MANİPÜLASYON VE DİJİTAL GÜÇ

Moderatörlüğünü Haberler.com ve SonDakika.com Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ekrem Teymur’un yaptığı ilk oturumda, dijital çağın en tartışmalı başlıkları ele alındı. Haberler.com ve SonDakika.com Genel Yayın Yönetmeni Av. Bedia Teymur “Tık uğruna gerçeği kurban etmeyelim. Hız, gerçeği öldürmesin” diyerek etik uyarıda bulunurken, Diriliş Postası Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ersoy Dede dijital platformların veri gücüne dikkat çekti. Haber Global Sunucusu Dilara Sayan, savaş haberlerinde kullanılan dilin manipülasyon boyutunu ele alırken, TİGAD Şırnak İl Temsilcisi Halil Azizoğlu gazetecinin tarafının her zaman gerçek olması gerektiğini vurguladı. Televizyon Programcısı ve Gazeteci Latif Şimşek, savaşlar ve çocuk ölümleri üzerine yaptığı konuşma ile salonda bulunan konukları duygulandırdı.

2. OTURUM: SAHA, DOSYA HABERCİLİĞİ VE YEREL MEDYA

TİGAD Genel Başkan Yardımcısı Bayram Polat moderatörlüğündeki ikinci oturumda ise gazeteciliğin sahadaki gerçekliği konuşuldu. Oda TV Sunucusu Mustafa İlker Yücel, dosya haberciliğinin yüzeysel değil derinlikli araştırma gerektirdiğini belirtirken, Hürriyet Gazetesi Yazarı Zeynep Bilgehan geleneksel gazetecilik ilkelerinin dijitalde de korunması gerektiğini ifade etti.

Akit TV Haber Müdürü Uğurcan Gökçe, veri odaklı içerik üretiminin yükselişine dikkat çekerken, TİGAD Şanlıurfa İl Temsilcisi Mehmet Yetim yerel medyanın kamuoyu üzerindeki etkisinin çoğu zaman merkez medyadan daha güçlü olduğunu söyledi.

MARDİN TANITIMINA BÜYÜK KATKI

Mardin Turizm ve Esnaflar Derneği Başkanı Yusuf Yomak, organizasyonun kentin tanıtımı açısından önemli bir fırsat sunduğunu belirterek, “Türkiye’nin dört bir yanından gelen gazeteciler Mardin’i gündeme taşıdı. Bu organizasyon şehrimiz için güçlü bir vitrindir” dedi.

MARDİN VALİSİNE ZİYARET

Gazeteciler çalıştay sonrası Mardin Valisi ve Büyük Şehir Belediye Başkan Vekili Vali Tuncay Akkoyun’un misafiri oldu. TİGAD Genel Başkanı Okan Geçgel, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Ulusal Gazetecilerin katıldığı ziyarette, Mardin’de yürütülen çalışmalar ele alındı. Mardin Valisi Akkoyun, yurdun dört bir yanından gazetecileri ağırlamaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

ARTUKLU BELEDİYESİNE ZİYARET

Gazeteciler Artuklu Belediye Başkanı Mehmet Ali Amak’ı da ziyaret etti. Amak, ilçenin tarihi değerleriyle ilgili gazetecilere bilgi verdi. Amak, yurdun dört bir yanından gazetecilerin Mardin’de bir araya gelmesinin, birlik ve beraberlik adına önemli bir mesaj olduğunu kaydetti.

KEMALETTİN SAKİN’DEN GAZETECİLERE ZİYARET

Mardin Vali Yardımcısı ve Mardin Büyük Şehir Belediyesi Genel Sekreteri Kemalettin Sakin de Bilen Otel’de düzenlenen akşam yemeğinde TİGAD heyeti ile bir araya geldi. Sakin, dinlerin ve kültürlerin buluşma noktası olan Mardin’de gazetecilerin ağırlanmasının Terörsüz Türkiye süreci açısından önemli bir mesaj olduğunu kaydetti.

GAZETECİLER MARDİN’İN TARİHİ SOKAKLARINI KEŞFETTİ

Program kapsamında katılımcılar tarihi Mardin sokakları, Deyrulzafaran Manastırı, Mor Gabriel Manastırı ve kentin önemli turistik noktalarını ziyaret etti. Çok kültürlü yapı ve misafirperverlik, katılımcılar üzerinde güçlü bir etki bıraktı. Birçok gazeteci, Mardin’e dair önyargılarının yerinde gözlemle değiştiğini ifade etti.

TİGAD YÖNETİMİ MARDİN’DE TOPLANDI

Çalıştay kapsamında TİGAD Yönetim Kurulu ve İl Temsilcileri Toplantısı da Artuklu Bilen Otel’de gerçekleştirildi. Toplantıda yeni nesil gazetecilik, dijital medya ve yasal düzenlemeler üzerine değerlendirmeler yapıldı. TİGAD Genel Başkanı Okan Geçgel, bu buluşmaların gazeteciler arasındaki dayanışmayı güçlendirdiğini belirterek, hazırlanan medya analiz raporlarının illerin tanıtımına katkı sunduğunu ifade etti.

GALA GECESİ DAYANIŞMA ŞÖLENİNE DÖNÜŞTÜ

Üç gün süren program, Bilen Otel’de düzenlenen dayanışma gecesiyle sona erdi. Sıra gecesi konseptiyle gerçekleştirilen etkinlikte, yöresel müzikler eşliğinde halaylar çekildi, geleneksel çiğ köfte yoğruldu. Programda sıra gecesi eşliğinde halaylar çekildi. TİGAD Genel Başkanı Okan Geçgel tarafından organizasyona katkılarından dolayı İş İnsanı Ali Bilen’e plaket takdim edildi. Dayanışma gecesinde konuşan Murat Akgül ise gazetecilere yönelik saldırılara dikkat çekerek “Gazeteciler bir daha saldırıya uğramasın” temennisinde bulundu.

DİJİTAL MEDYA İÇİN YOL HARİTASI ÇİZİLDİ

Yoğun katılım ve dikkat çeken tartışmalarla tamamlanan çalıştay, dijital medyanın geleceğine dair önemli mesajlar verdi. Etik değerlerin korunması, mesleki standartların güçlendirilmesi ve dijital ile geleneksel medyanın dengeli bir şekilde yürütülmesi gerektiği konusunda ortak görüş oluştu.

81 ilde 81 çalıştay hedefiyle sürdürülen bu buluşmaların Mardin ayağı, hem gazetecilik mesleği açısından yeni iş birliklerinin kapısını araladı hem kentin ulusal ve uluslararası tanıtımına güçlü bir katkı sundu.

Haber: Hüseyin Zorkun