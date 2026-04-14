Dijital Medyanın Nabzı Mardin’de Attı: 130 Gazeteci Aynı Masada Buluştu

14.04.2026 13:19
Türkiye İnternet Gazeteciliği Derneği (TİGAD) tarafından düzenlenen 11. Dijital Habercilik ve Medya Çalıştayı, Mardin Artuklu Üniversitesi Atatürk Konferans Salonu’nda geniş katılımla gerçekleştirildi.

Türkiye’nin yaklaşık 50 ilinden 130 gazeteciyi bir araya getiren Dijital Habercilik ve Medya Çalıştayı, dijital medyanın dönüşümünden mesleki haklara, etik tartışmalardan sektörün geleceğine kadar pek çok başlıkta kapsamlı değerlendirmelere sahne oldu. TİGAD Genel Başkanı Okan Geçgel’in öncülüğünde, TİGAD Mardin İl Temsilcisi Murat Akgül’ün ev sahipliğinde düzenlenen programa çok sayıda basın mensubu katıldı.

AÇILIŞTA DUYGUSAL VE SERT MESAJLAR

Çalıştayın açılışında konuşan TİGAD Mardin İl Temsilcisi Murat Akgül, gazetecileri Mardin’de ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirirken, savaşlara dikkat çeken sözleriyle salonda derin bir etki bıraktı. Akgül “Lübnan’da, Gazze’de, İran’da ölen çocuklar için şunu söylemek istiyorum; savaşlar olmasın, çocuklar ölmesin. Çünkü çocuklar öldükçe biz ölüyoruz. Gazeteci yaşadıklarından bağımsız değildir, biz haber yazarken acı çekiyoruz” ifadelerini kullandı.

DİJİTAL MEDYA MÜCADELEYLE TANINDI

TİGAD Genel Başkanı Okan Geçgel ise dijital medyanın uzun yıllar yok sayıldığını belirterek verilen mücadelenin altını çizerken “Dijital medya 25 yıl boyunca yasalarda tanımlanmadı. Bu alanda çalışan gazeteciler basın kartı alamadı, resmi ilanlardan yararlanamadı. Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni adeta evimizin yolu yaptık. Komisyonlarda mücadele ettik ve sonunda dijital medya Basın Kanunu’na girdi. Elde edilen haklar önemli ancak yasada halen eksikler var. Buna rağmen önemli bir eşik aşıldı. Bugün dijital medyada çalışan gazeteciler basın kartı ve ilan hakkından yararlanıyorsa bu TİGAD’ın başarısıdır” dedi. Geçgel, 81 ilde 81 çalıştay hedefiyle yola devam edeceklerini açıkladı.

BASIN, TOPLUMUN HAFIZASIDIR

Programda gazetecilere seslenen Mardin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hatip Çelik, Mardin’in tarihsel ve kültürel zenginliğine dikkat çekerek basının bu mirası gelecek kuşaklara aktaran en önemli araçlardan biri olduğunu söyledi. Bölgedeki savaşlara da değinen Çelik, barış ve huzur temennisinde bulundu.

BASIN KARTINI DEVLET DEĞİL MESLEK ÖRGÜTLERİ VERMELİ

Güneydoğu Anadolu Gazeteciler Federasyonu Başkanı Mehmet Çelik ise dijitalleşmenin beraberinde getirdiği sorunlara dikkat çekti. Mesleki etik ve denetimin önemine vurgu yapan Çelik “Gazetecilik bir uzmanlık alanıdır. Denetimsiz büyüme mesleğin itibarını zedeliyor. Basın kartlarını devlet değil meslek örgütleri vermeli. Aksi halde tam bağımsızlıktan söz edemeyiz” dedi.

1. OTURUM: ETİK, MANİPÜLASYON VE DİJİTAL GÜÇ

Moderatörlüğünü Haberler.com ve SonDakika.com Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ekrem Teymur’un yaptığı ilk oturumda, dijital çağın en tartışmalı başlıkları ele alındı. Haberler.com ve SonDakika.com Genel Yayın Yönetmeni Av. Bedia Teymur “Tık uğruna gerçeği kurban etmeyelim. Hız, gerçeği öldürmesin” diyerek etik uyarıda bulunurken, Diriliş Postası Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ersoy Dede dijital platformların veri gücüne dikkat çekti. Haber Global Sunucusu Dilara Sayan, savaş haberlerinde kullanılan dilin manipülasyon boyutunu ele alırken, TİGAD Şırnak İl Temsilcisi Halil Azizoğlu gazetecinin tarafının her zaman gerçek olması gerektiğini vurguladı. Televizyon Programcısı ve Gazeteci Latif Şimşek, savaşlar ve çocuk ölümleri üzerine yaptığı konuşma ile salonda bulunan konukları duygulandırdı.

2. OTURUM: SAHA, DOSYA HABERCİLİĞİ VE YEREL MEDYA

TİGAD Genel Başkan Yardımcısı Bayram Polat moderatörlüğündeki ikinci oturumda ise gazeteciliğin sahadaki gerçekliği konuşuldu. Oda TV Sunucusu Mustafa İlker Yücel, dosya haberciliğinin yüzeysel değil derinlikli araştırma gerektirdiğini belirtirken, Hürriyet Gazetesi Yazarı Zeynep Bilgehan geleneksel gazetecilik ilkelerinin dijitalde de korunması gerektiğini ifade etti.

Akit TV Haber Müdürü Uğurcan Gökçe, veri odaklı içerik üretiminin yükselişine dikkat çekerken, TİGAD Şanlıurfa İl Temsilcisi Mehmet Yetim yerel medyanın kamuoyu üzerindeki etkisinin çoğu zaman merkez medyadan daha güçlü olduğunu söyledi.

MARDİN TANITIMINA BÜYÜK KATKI

Mardin Turizm ve Esnaflar Derneği Başkanı Yusuf Yomak, organizasyonun kentin tanıtımı açısından önemli bir fırsat sunduğunu belirterek, “Türkiye’nin dört bir yanından gelen gazeteciler Mardin’i gündeme taşıdı. Bu organizasyon şehrimiz için güçlü bir vitrindir” dedi.

MARDİN VALİSİNE ZİYARET

Gazeteciler çalıştay sonrası Mardin Valisi ve Büyük Şehir Belediye Başkan Vekili Vali Tuncay Akkoyun’un misafiri oldu. TİGAD Genel Başkanı Okan Geçgel, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Ulusal Gazetecilerin katıldığı ziyarette, Mardin’de yürütülen çalışmalar ele alındı. Mardin Valisi Akkoyun, yurdun dört bir yanından gazetecileri ağırlamaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

ARTUKLU BELEDİYESİNE ZİYARET

Gazeteciler Artuklu Belediye Başkanı Mehmet Ali Amak’ı da ziyaret etti. Amak, ilçenin tarihi değerleriyle ilgili gazetecilere bilgi verdi. Amak, yurdun dört bir yanından gazetecilerin Mardin’de bir araya gelmesinin, birlik ve beraberlik adına önemli bir mesaj olduğunu kaydetti.

KEMALETTİN SAKİN’DEN GAZETECİLERE ZİYARET

Mardin Vali Yardımcısı ve Mardin Büyük Şehir Belediyesi Genel Sekreteri Kemalettin Sakin de Bilen Otel’de düzenlenen akşam yemeğinde TİGAD heyeti ile bir araya geldi. Sakin, dinlerin ve kültürlerin buluşma noktası olan Mardin’de gazetecilerin ağırlanmasının Terörsüz Türkiye süreci açısından önemli bir mesaj olduğunu kaydetti.

GAZETECİLER MARDİN’İN TARİHİ SOKAKLARINI KEŞFETTİ

Program kapsamında katılımcılar tarihi Mardin sokakları, Deyrulzafaran Manastırı, Mor Gabriel Manastırı ve kentin önemli turistik noktalarını ziyaret etti. Çok kültürlü yapı ve misafirperverlik, katılımcılar üzerinde güçlü bir etki bıraktı. Birçok gazeteci, Mardin’e dair önyargılarının yerinde gözlemle değiştiğini ifade etti.

TİGAD YÖNETİMİ MARDİN’DE TOPLANDI

Çalıştay kapsamında TİGAD Yönetim Kurulu ve İl Temsilcileri Toplantısı da Artuklu Bilen Otel’de gerçekleştirildi. Toplantıda yeni nesil gazetecilik, dijital medya ve yasal düzenlemeler üzerine değerlendirmeler yapıldı. TİGAD Genel Başkanı Okan Geçgel, bu buluşmaların gazeteciler arasındaki dayanışmayı güçlendirdiğini belirterek, hazırlanan medya analiz raporlarının illerin tanıtımına katkı sunduğunu ifade etti.

GALA GECESİ DAYANIŞMA ŞÖLENİNE DÖNÜŞTÜ

Üç gün süren program, Bilen Otel’de düzenlenen dayanışma gecesiyle sona erdi. Sıra gecesi konseptiyle gerçekleştirilen etkinlikte, yöresel müzikler eşliğinde halaylar çekildi, geleneksel çiğ köfte yoğruldu. Programda sıra gecesi eşliğinde halaylar çekildi. TİGAD Genel Başkanı Okan Geçgel tarafından organizasyona katkılarından dolayı İş İnsanı Ali Bilen’e plaket takdim edildi. Dayanışma gecesinde konuşan Murat Akgül ise gazetecilere yönelik saldırılara dikkat çekerek “Gazeteciler bir daha saldırıya uğramasın” temennisinde bulundu.

DİJİTAL MEDYA İÇİN YOL HARİTASI ÇİZİLDİ

Yoğun katılım ve dikkat çeken tartışmalarla tamamlanan çalıştay, dijital medyanın geleceğine dair önemli mesajlar verdi. Etik değerlerin korunması, mesleki standartların güçlendirilmesi ve dijital ile geleneksel medyanın dengeli bir şekilde yürütülmesi gerektiği konusunda ortak görüş oluştu.

81 ilde 81 çalıştay hedefiyle sürdürülen bu buluşmaların Mardin ayağı, hem gazetecilik mesleği açısından yeni iş birliklerinin kapısını araladı hem kentin ulusal ve uluslararası tanıtımına güçlü bir katkı sundu.

Haber: Hüseyin Zorkun

Yerel Haberler, Bedia Teymur, Mardin, Yerel, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Otobüsü polisin üzerine süren CHP’nin şoförüne hapis cezası Otobüsü polisin üzerine süren CHP'nin şoförüne hapis cezası
Futbol dünyası şokta Genç futbolcunun kafasına sıktılar Futbol dünyası şokta! Genç futbolcunun kafasına sıktılar
Serenay Sarıkaya gözlükleriyle dikkat çekti Serenay Sarıkaya gözlükleriyle dikkat çekti
Verilen süre doldu, ABD’nin Hürmüz ablukası başladı Verilen süre doldu, ABD'nin Hürmüz ablukası başladı
Netanyahu’dan Trump’ın Hürmüz planına tam destek Netanyahu'dan Trump'ın Hürmüz planına tam destek
Ederson’a yabancı madde atan şahıs tespit edilerek savcılığa sevk edildi Ederson'a yabancı madde atan şahıs tespit edilerek savcılığa sevk edildi
Saba Tümer’den olay sözler: Çocuk doğurmak bana saçma geliyor Saba Tümer’den olay sözler: Çocuk doğurmak bana saçma geliyor
Hürmüz ablukası ne anlama geliyor Bölgedeki denizcilere gönderilen not endişe verici Hürmüz ablukası ne anlama geliyor? Bölgedeki denizcilere gönderilen not endişe verici
Kılıçdaroğlu, İbrahim Tatlıses’i hastanede ziyaret etti Kılıçdaroğlu, İbrahim Tatlıses'i hastanede ziyaret etti
Çin’den ABD’ye abluka resti: İran ile ticaret anlaşmamız var, iç işlerimize karışmayın Çin'den ABD'ye abluka resti: İran ile ticaret anlaşmamız var, iç işlerimize karışmayın
Ali Koç ve Sadettin Saran el sıkıştı: Fenerbahçe’de imzalar atılıyor Ali Koç ve Sadettin Saran el sıkıştı: Fenerbahçe'de imzalar atılıyor
Trump’tan ablukanın başlaması sonrası ilk mesaj Trump'tan ablukanın başlaması sonrası ilk mesaj
Ünlü oyuncudan 20 yıl sonra şok iddia: İç çamaşırını çekerek... Ünlü oyuncudan 20 yıl sonra şok iddia: İç çamaşırını çekerek...
Kıvanç Tatlıtuğ’dan oğluna lüks eğitim Ödenen rakam şaşırttı Kıvanç Tatlıtuğ’dan oğluna lüks eğitim! Ödenen rakam şaşırttı
Volkan Demirel’in Galatasaray maçı öncesi geleceği belli oldu Volkan Demirel'in Galatasaray maçı öncesi geleceği belli oldu
Uganda Genelkurmay Başkanı’na ilk yanıt AK Parti Sözcüsü Çelik’ten Uganda Genelkurmay Başkanı'na ilk yanıt AK Parti Sözcüsü Çelik'ten
En zenginler listesinde büyük oynama En zenginler listesinde büyük oynama
Avrupa Yakası’nın Yaprak’ı Hale Caneroğlu bipolar olduğunu açıkladı Avrupa Yakası’nın Yaprak’ı Hale Caneroğlu bipolar olduğunu açıkladı
LGS’ye başvuru süresi uzatıldı LGS'ye başvuru süresi uzatıldı
İstanbul’da mezarlıklara 724 kamera sistemi kurulacak İstanbul'da mezarlıklara 7/24 kamera sistemi kurulacak
Şanlıurfa’da liseye silahlı baskın 16 kişi yaralandı, saldırgan intihar etti Şanlıurfa'da liseye silahlı baskın! 16 kişi yaralandı, saldırgan intihar etti
Okulu kana bulayan saldırgan yapacaklarını günler önce yazmış Okulu kana bulayan saldırgan yapacaklarını günler önce yazmış
Gülistan Doku soruşturmasında oğlu gözaltına alınan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel’den ilk açıklama Gülistan Doku soruşturmasında oğlu gözaltına alınan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'den ilk açıklama
Kemal Kılıçdaroğlu’na hapis cezası Kemal Kılıçdaroğlu'na hapis cezası
Gülistan Doku dosyasında sim kart bilmecesi: “Vali aldı ama savcılığa vermedi“ iddiası Gülistan Doku dosyasında sim kart bilmecesi: "Vali aldı ama savcılığa vermedi" iddiası

14:02
Herkes ekran başına Şampiyonlar Ligi’nde bu gece ortalık alev alacak
Herkes ekran başına! Şampiyonlar Ligi’nde bu gece ortalık alev alacak
13:46
Gülistan Doku dosyasında sim kart bilmecesi: “Vali aldı ama savcılığa vermedi“ iddiası
Gülistan Doku dosyasında sim kart bilmecesi: "Vali aldı ama savcılığa vermedi" iddiası
13:14
Gözaltılar sonrası Bakan Gürlek’ten Gülistan Doku talimatı
Gözaltılar sonrası Bakan Gürlek'ten Gülistan Doku talimatı
12:43
Kemal Kılıçdaroğlu’na hapis cezası
Kemal Kılıçdaroğlu'na hapis cezası
12:31
Gülistan Doku soruşturmasında oğlu gözaltına alınan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel’den ilk açıklama
Gülistan Doku soruşturmasında oğlu gözaltına alınan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'den ilk açıklama
12:18
Okulu kana bulayan saldırgan yapacaklarını günler önce yazmış
Okulu kana bulayan saldırgan yapacaklarını günler önce yazmış
11:46
Şanlıurfa’daki okul saldırısı kamerada Kapıdan ateş ederek girdi
Şanlıurfa'daki okul saldırısı kamerada! Kapıdan ateş ederek girdi
11:10
Ara seçim olacak mı Gözlerin çevrildiği Bahçeli’den açıklama var
Ara seçim olacak mı? Gözlerin çevrildiği Bahçeli'den açıklama var
11:04
Gülistan Doku dosyasını raftan indiren detay Notta valinin oğlunun adı yazılıydı
Gülistan Doku dosyasını raftan indiren detay! Notta valinin oğlunun adı yazılıydı
11:04
Masaya dönüş iddiası bu haberin ardından geldi Suudi Arabistan’dan ABD’ye abluka baskısı
Masaya dönüş iddiası bu haberin ardından geldi! Suudi Arabistan'dan ABD'ye abluka baskısı
10:52
Savaşın seyrini değiştirecek haber Pekin yönetiminden açıklama var
Savaşın seyrini değiştirecek haber! Pekin yönetiminden açıklama var
10:50
Mansur Yavaş’a soruşturma izni sonrası Özgür Özel’den ilk açıklama
Mansur Yavaş'a soruşturma izni sonrası Özgür Özel'den ilk açıklama
10:47
Canlı yayında bomba iddia: İsrail, Türkiye’ye savaş açacak
Canlı yayında bomba iddia: İsrail, Türkiye'ye savaş açacak
10:34
CAF U-15 turnuvasında yaş hilesi mi yapıldı Yeni görüntüler başlarına bela olabilir
CAF U-15 turnuvasında yaş hilesi mi yapıldı? Yeni görüntüler başlarına bela olabilir
10:16
Şanlıurfa’da liseye silahlı baskın 16 kişi yaralandı, saldırgan intihar etti
Şanlıurfa'da liseye silahlı baskın! 16 kişi yaralandı, saldırgan intihar etti
10:14
ABD ve İran heyetleri, yeniden masaya oturuyor
ABD ve İran heyetleri, yeniden masaya oturuyor
09:44
Gece ortalığı yıkan Burak Yılmaz: Beni biri vurur ha
Gece ortalığı yıkan Burak Yılmaz: Beni biri vurur ha
09:31
Kim, ABD-İran geriliminde arabuluculuğa hazır: Trump ile her an görüşebilirim
Kim, ABD-İran geriliminde arabuluculuğa hazır: Trump ile her an görüşebilirim
09:18
ABD ablukasını tanımadı Çin gemisi Hürmüz Boğazı’ndan geçti
ABD ablukasını tanımadı! Çin gemisi Hürmüz Boğazı'ndan geçti
08:52
Kenan Doğulu acı haberi duyurdu 46 yaşında hayatını kaybetti
Kenan Doğulu acı haberi duyurdu! 46 yaşında hayatını kaybetti
08:24
Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni
Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni
08:18
Türkiye’nin 78 yıllık ayakkabı devi darboğazı aşamayarak iflas etti
Türkiye'nin 78 yıllık ayakkabı devi darboğazı aşamayarak iflas etti
07:29
Gülistan Doku soruşturmasında sıcak gelişme Kritik isimler bir bir gözaltında
Gülistan Doku soruşturmasında sıcak gelişme! Kritik isimler bir bir gözaltında
07:15
ABD-İran diplomasi trafiği sürerken Türkiye’den sürpriz hamle
ABD-İran diplomasi trafiği sürerken Türkiye'den sürpriz hamle
03:54
İran’dan ABD’ye 270 milyar dolarlık savaş faturası
İran'dan ABD'ye 270 milyar dolarlık savaş faturası
