Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de 15-20 yaş grubu gençler sokağa çıktı - Son Dakika

Sakarya, Kocaeli, Karabük, Bartın, Düzce ve Bolu'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 15-20 yaş arasındaki gençler, uzun bir aradan sonra dışarıda olmanın keyfini yaşadı.

Sakarya'da sokağa çıkan gençler, kentin işlek adreslerinden Çark Caddesi, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı ve Donatımpark'ta gezdi.

Akranlarıyla sosyal mesafeyi koruyarak sohbet eden gençlerin, tedbirlere uyarak maske taktığı gözlendi.

Bolu

Bolu'da, saat 11.00'den itibaren dışarı çıkan gençler, arkadaşlarıyla parklara gitti.

Karaçayır ve Atatürk Orman parkları ile evlerinin yakınlarındaki yeşil alanları tercih eden gençler, uzun zamandır görmedikleri arkadaşlarıyla hasret giderdi.

Arkadaşlarıyla buluşan Yusuf Cankabak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Kendimizi özgür hissettik. İnsanın içine huzur doğuyor. Evde kaldığım zamanlarda müzikle uğraştım. Biraz kitap okudum. Ders, EBA derken vakit geçti." dedi.

Emirhan Çakmak da çıkar çıkmaz arkadaşlarıyla buluştuklarını belirterek, "Bundan sonraki çıkışlarımızda da arkadaşlarımızla vakit geçireceğiz. Zaten şartlardan dolayı yapabileceğimiz çok fazla sosyal aktivite yok." diye konuştu.

Eren Akça ise yaklaşık 2 aydır sokağa çıkmadıklarını söyleyerek, "Biraz iyi oldu. Nefes almış olduk. Evde kaldığım zamanlarda oyun oynadım. Bir de üniversite sınavının tarihinde değişiklik olduğu için sınava hazırlandım." ifadesini kullandı.

Bartın

Bartın'da dışarıya çıkan gençler özellikle kent merkezi Hükümet Caddesi'nde yoğunluk oluşturdu.

Arkadaşlarıyla bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadıkları gözlenen gençlere, belediye ve zabıta ekipleri sosyal mesafeye uymaları ve maskelerini uygun şekilde takmaları konusunda uyarıda bulundu.

Düzce

Düzce'de, gençlerin sokağa çıkması ile kent merkezinde ve özellikle berberlerde yoğunluk yaşandı.

Kentin en işlek caddesi olan İstanbul Caddesi'nde yoğunluk oluşturan gençleri polis ekipleri sosyal mesafe ve maske takılması yönünde uyarıyor.

Karabük

Karabük'te saat 11.00'den itibaren dışarı çıkan gençler, arkadaşlarıyla çarşıda gezdi. Bazıları ise alışveriş merkezine gitti.

Gençler, uzun zamandır görmedikleri arkadaşları ile hasret gidererek bol bol sohbet etti.



Aysun Akkaya (19), yaptığı açıklamada, evde çok sıkıldığını dile getirdi.



Dışarıya çıktıkları için çok mutlu olduğunu belirten Akkaya, her ay sokağa çıkmayı istediklerini ifade etti.



Recep Gündüz (19) de "Arkadaşlarımı, çarşıyı, kısacası her yeri özledim. Sadece camdan dışarıya bakıyordum. Bütün kurallara uyarak geziyoruz. Son günlerde Karabük'te vaka da görülmüyor. Örnek bir ilde yaşıyoruz. Herkesten Allah razı olsun." dedi.



Semih Esen ise dışarıya çıkmanın iyi geldiğini ve sosyal mesafeyi koruyarak arkadaşlarıyla gezdiklerini vurguladı.



Kocaeli

Kocaeli'de 15-20 yaş arasındaki gençler, uzun aradan sonra ilk defa sokağa çıkmanın sevincini yaşıyor.

Özellikle Yürüyüş Yolu, Fethiye ve İstiklal caddelerinde yoğunluk oluşturan, arkadaşlarıyla bir araya gelmenin mutluluğunu yaşayan gençlerden bazıları bisiklet, kaykay ve paten sürdü.



Gençlerin çoğunluğunun maske taktıkları görüldü. Açılan mağazaların önünde vatandaşların yoğunluk oluşturduğu gözlendi.

Kent merkezindeki bazı caddelerde araç trafiği yaşanırken, polis ekipleri sürücüleri kurallar konusunda uyarıyor.



Sokağa çıkan 17 yaşındaki Diyar Öz, 2 aydan beri arkadaşlarıyla bir araya gelemediğine işaret ederek, "Bu uygulama çok güzel oldu. Arkadaşlarımla şarkı söylüyoruz, paten sürüyoruz. Kafamıza göre takılıyoruz, eski bize dönmeye çalışıyoruz. Sosyal mesafeye uyuyor, maske takıyoruz, dezenfektanımızı eksik etmiyoruz. Arkadaşlarımızla beraber aramızda mesafe bırakarak konuşuyoruz. Korkumuz var ama birbirimizi özledik." şeklinde konuştu.

Kent Meydanı'nda kaykay süren 18 yaşındaki Ali Mert Duman da uzun zamandır bunu beklediğini belirterek, "Sokağa çıkabileceğimiz haberini aldıktan sonra hemen plan yaptık. Birçok arkadaşımız gelmedi ama gelen arkadaşlarımızı görmüş olduk." ifadelerini kullandı.