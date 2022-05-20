Erdoğan: Kolombiya ile Uyuşturucu Kaçakçılığı, Terör ve Organize Suçlarla Mücadele Konusunda da İş Birliğimizi Artıracağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kolombiya Cumhurbaşkanı Ivan Duque Marquez ile görüşmesinin ardından; "Uluslararası platformlarda gerçekleştireceğimizi bu küresel sorunun çözümü yönünde birlikte çaba göstereceğiz. Uyuşturucu kaçakçılığı, terör ve organize suçlarla mücadele konusunda da iş birliğimizi artıracağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Kolombiya Cumhurbaşkanı Ivan Duque Marquez ile bugün İstanbul'da Dolmabahçe Ofis'te görüştü. Görüşme sonrasında iki Cumhurbaşkanı ortak basın toplantısı düzenlendi. Erdoğan, şunları söyledi:

"Ülkelerimiz arasında artan temas ve ziyaretler memnuniyet vericidir. Nisan ayının başında Kolombiya Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı ülkemize geldi. Dışişleri Bakanım da Latin Amerika turu kapsamında 26-27 Nisan'da Kolombiya'yı ziyaret etti. Az önce imzaladığımız ortak bildiriyle ülkelerimiz arasındaki ilişkileri stratejik ortaklık seviyesine yükselttik.

"LATİN AMERİKA'DAKİ EN BÜYÜK İKİNCİ TİCARİ ORTAĞIMIZ KOLOMBİYA"

İlişkilerimizi iki yılda bir cumhurbaşkanları olarak gerçekleştireceğimiz toplantılarla en üst düzeyde ele alacağız. Kolombiya, Brezilya'nın ardından Latin Amerika'daki en büyük ikinci ticari ortağımızdır.

Kolombiya ayrıca geçen sene ihracatımızı en çok artırdığımız ülkelerden biri oldu. Hedefimiz en kısa sürede ticaret hacmimizi 5 milyar dolara ulaştırmaktır. Türk ve Kolombiyalı iş insanları arasındaki karşılıklı temas ve ziyaretlerin artırılmasını destekliyoruz. Kolombiya Latin Amerika'daki mevcudiyetimiz, bölgeye açılım politikamız bağlamında merkezi konumdadır. THY Bogota-İstanbul hattında her gün sefer düzenliyor. Savunma sanayi, sağlık, turizm, tarım ve göç gibi pek çok alanda işbirliğimizi geliştirmek için beraberce çalışıyoruz.

"UYUŞTURUCU KAÇAKÇILIĞI KONUSUNDA İŞ BİRLİĞİMİZİ ARTIRACAĞIZ"

Bilhassa göç başlığında; düzensiz göçten en fazla etkilenen iki ülke olarak iş birliğine önem veriyoruz. Uluslararası platformlarda gerçekleştireceğimiz ortak girişimler yoluyla bu küresel sorunun çözümü yönünde birlikte çaba göstereceğiz. Ayrıca uyuşturucu kaçakçılığı, terör ve organize suçlarla mücadele konusunda da iş birliğimizi artıracağız."

Erdoğan'ın ardından sözü alan Kolombiya Cumhurbaşkanı Duque'nin sözleri şöyle:

"Bugün sağlık alanında imzaladığımız mutabakat var. Bizim için Kovid-19 görünmez düşman gibi ülkelerimizi teslim almıştı. Bugünkü yaptığımız anlaşmalarla birlikte Sağlık bakanlarımız fikirlerini paylaşacak. Salgınlarla ilgili bağışıklık mekanizmaları güçlendirmeyi etkinleştirmeyi sağlayacak.

Güvenlik alanında iş birliğimize dikkat çekmek istiyorum. Sizin burada uğraştığınız gibi terörizmle uğraşıyoruz. Sizin PKK karşısında net politikanız var. Biz de Kolombiya'da aynı kararlılıkla yürüyoruz. Bu yapıları dağıtmaya devam ediyoruz. 3 tane terörist organizasyonunu yerle bir ettik."

"KOLOMBİYA'DA BİR BÖLGE TURUNU İNŞALLAH 7 AĞUSTOS'TAN ÖNCE GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ"

Duque'nin ardından tekrar sözü alan Erdoğan, "7 Ağustos'ta Kolombiya'da Cumhurbaşkanlığı değişimi olacak. Görevi bırakmadan önce bizi Kolombiya'da bekliyor. Biz de planlamamızı yapacağız. Şöyle bir bölge turunu inşallah 7 Ağustos'tan önce gerçekleştireceğiz" diye konuştu.