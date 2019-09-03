Futbol kulüpleri yerli ve yabancı oyuncularla kadrolarını güçlendirdi

GÖZTEPE
Göztepe yaz transfer döneminde 10 oyuncuyu kadrosuna katarken, 10 oyuncu ile de yollarını ayırdı. Sarı-kırmızılılarda gelen - giden futbolcular şu şekilde:
GELENLER
Eren Derdiyok (Galatasaray)
Batuhan Kırdaroğlu (Pendikspor)
Hüseyin Bulut (Borussia Dortmund)
Veli Çetin (Menemenspor)
Murat Paluli (Hatayspor)
Bubacarr Sanneh (Anderlecht)
Soner Aydoğdu (Medipol Başakşehir- kiralık)
Marcio Mossoro (Medipol Başakşehir)
Stafano Napoleoni (Medipol Başakşehir)
Leo Schwechlen (BŞB Erzurumspor)
GİDENLER
Tayfur Bingöl (Aytemiz Alanyaspor)
Axel Ngando (Auxerre)
Samed Ali Kaya (Adana Demirspor - kiralık)
Nabil Ghilas, Lumor Agbenyenu (Mallorca)
Adama Traore, Yoan Gouffran, Kadu, Yavuz Aygün (Boluspor- kiralık)
Fausto Grillo (kulüpsüz)
ÇAYKUR RİZESPOR
Çaykur Rizespor yaz transfer döneminde 19 ismi renklerine bağlarken, 16 oyuncu ile yollarını ayırdı.
Gelen ve gidenler listesi şu şekilde:
GELENLER
Mostapha El Kabir (Kalmar FF)
Amadej Vetrih (NK Domzale)
Mahsun Çapkan (Fenerbahçe)
Burak Albayrak (Fenerbahçe)
Tarık Çetin (Fenerbahçe)
Ismael Diomande (SM Caen)
Dimitrios Chatziisaias (PAOK)
Nill de Pauw (Zulte Waregem)
Erdinç Karakaş (FC Köln)
Atakan Akkaya (Willem II'den Kiralık)
Oğuz Kaan Güçtekin (Fenerbahçe'den Kiralık)
Mykola Moroziuk (Dinamo Kiev)
Barış Alıcı (Fenerbahçe'den Kiralık)
Fernando Boldrin (İstakbal Mobilya Kayserispor)
Joseph Attamah (Medipol Başakşehir'den Kiralık)
Yusuf Acer (Altınordu)
Yan Sasse (Vasco da Gama)
Marko Scepovic (MOL Fehervar)
Umar Aminu (Osmanlıspor)
GİDENLER
Vedat Muriç (Fenerbahçe)
Marwane Saadane (Al-Fateh)
Samir Ujkani (Torino)
Armand Traore (Kulüpsüz)
Chidozie Awaziem (Leganes)
Okechukwu Azubuıke (Başakşehir)
Aatif Chahechouhe (Antalyaspor)
Davide Petrucci (Ascoli)
Mustafa Saymak (Expoli)
Musa Çağıran (Alanyaspor)
Prejuce Nakoulma (Kulüpsüz)
Mehmet Uslu (Adanademirspor)
Cihan Topaloğlu (Altay)
Ufuk Boncukçu (Ofspor)
Koray Altınay (Fatih Karagümrük)
Mert Kuleli (Kulüpsüz)
ANTALYASPOR
Antalyaspor transfer sezonunda 9 oyuncu ile kadrosunu güçlendirdi, 11 futbolcu ile yollarını ayırdı.
Kırmızı-beyazlıların gelen-giden futbolcu listesi şöyle:
GELENLER
Aatif Chahechouhe - Ç.Rizespor - Bedelsiz geldi
Ufuk Akyol - F.Karagümrük - Bonservisi satın alındı
Harun Kavaklıdere - Bodrumspor - Bonservisi satın alındı
Eren Albayrak - Jubilo Iwata - Bedelsiz geldi
Gelson Dala - Sportinf Lizbon (Satın alma opsiyonlu kiralandı)
Gustavo Blanco Leschuk - Shaktar Donetsk - Bonservisi ile satın alındı
Amilton Minervino - Opsiyonu kullanıldı bonservisi alındı
Paul Mukairu - Altyapıdan geldi (U19)
Yakup Mert Çakır (Kaleci) - Galatasaray - Bedelsiz geldi
GİDENLER
Ozan Evrim Özenç - Boluspor
Osman Çelik - Erzurumspor
Jean Armel Drole - Las Palmas (Satın alma opsiyonlu-kiralık)
Souleymane Doukara - Al İttifak
Mevlüt Erdinç - Başakşehir (Kiralıktan döndü)
Willim Vainqueur - Toulousse
Abdelaziz Barrada - Al Shahania Katar
Zeki Yıldırım - Sözleşmesi feshedildi
Sergen Yatağan - Bodrumspor (Kiralık)
Erman Herman Vardar - Serik Belediyespor (Kiralık)
Cenk Şen - Serik Belediyespor (Kiralık)
YUKATEL DENİZLİSPOR
Süper Lig'in yeni ekiplerinden Yukatel Denizlispor, transfer döneminde 14 futbolcu ile kadrosunu güçlendirirken, 13 isimle yollarını ayırdı.
Gelen-giden futbolcuların listesi şu şekilde:
GELENLER
Hugo Rodallega (Trabzonspor)
Olcay Şahan (Trabzonspor)
Tiago Lopes (Kayserispor)
Cristian Sapunaru (Kayserispor)
Zeki Yavru (Akhisarspor),
Mustafa Yumlu (Akhisarspor)
Tolgahan Acar (Sivasspor)
Zakarya Bergdich (Belenenses)
Radoslaw Murawski (Palermo)
Hadi Sacko (Leeds United)
Modou Barrow (Reading)
Oscar Estupinan (Guimares)
Sedat Şahintürk (Beşiktaş)
Isaac Sackey (Alanyaspor)
GİDENLER
Asil Kaan Güler (VAN BBSK)
Alperen Babacan (Akhisarspor)
Furkan Şeker (Hatayspor)
Abdülkerim Bardakcı (Altay)
Gökhan Süzen (Ümraniyespor)
Taha Can Velioğlu (Manisa FK)
Burak Altıparmak (Bursaspor)
Ziya Alkurt (Kayserispor)
Deniz Vural (Altay)
Bilal Ould-Chikh (ADO Den Haag)
Lanre Kehinde (Incheon United)
Muhammet Himmet Ertürk (Giresunspor)
Seddar Karaman (1922 Konyaspor)
DEMİR GRUP SİVASSPOR
Demir Grup Sivasspor, bu yaz transfer döneminde 11 futbolcu ile kadrosuna katarken, 12 isim ile yollarını ayırdı.
Kırmızı-beyazlılarda gelen-giden isimler şöyle:
GELENLER
Muammer Yıldırım (Kayserispor)
Abdou Razack Traore (Konyaspor)
Mamadou Samassa (Troyes)
Aaron Appindangoye (Ümraniye)
Caner Osmanpaşa (Akhisar)
Armin Djerlek (Partizan)
Mustapha Yatabare (Konyaspor)
Fernando Andrade (Porto-Kiralık)
Marcelo Goiano (Braga), Isaac Cofie (Sporting Gijon)
Barış Yardımcı (Bursaspor)
GİDENLER
Muhammet Demir(Başakşehir)
Mattias Bjarsmyr(Gençlerbirliği)
Sergio Rochet(Nacional)
Tolgahan Acar(Denizlispor)
Cem Özdemir(Menemen)
Özer Hurmacı(Bursaspor)
Delvin Ndinga, Gabriel Torje, Cyriac Gohi, Douglas Dos Santos(Beşiktaş)
Fousseni Diabate(Leicester City)
David Braz (Santos)
KONYASPOR
Konyaspor transfer döneminde 5 futbolcu ile kadrosunu güçlendirirken 5 isim ile de yollarını ayırdı.
Yeşil-beyazlılarda gelen- giden futbolcuların listesi şu şekilde:
GELENLER
Riad Bajic (Udinese'den Kİralık)
Marin Anicic (Astana)
Farouk Miya (HNK Gorica)
Levan Shengelia (Dinamo Tbilisi)
Ozan Can Oruç (Altınordu)
Alper Uludağ (Gençlerbirliği)
GİDENLER
Adis Jahovic (Yeni Matalyaspor)
Moryke Fofana (Yeni Malatya)
Abdou Razack Traore (Demir Grup Sivasspor)
Yatabare (Demir Grup Sivasspor)
Petar Filipovic (Lank)
Uğur Demirok ve Leonard Zuta ise başka bir takımla anlaşamadı. Kadro dışı bırakılmaları bekleniyor.
GENÇLERBİRLİĞİ
Süper Lig'in yeni ekiplerinden Gençlerbirliği transfer döneminde kadrosuna 18 oyuncuyu katarken, 18 futbolcu ile de yollarını ayırdı.
Kırmızı-siyahlıların gelen-giden listesi şöyle:
GELENLER
Daniel Candeias (Rangers)
Sadio Diallo ( Hatayspor)
Giovanni Sio (Montpellier)
Mats Seuntjens ( AZ Alkmaar)
Zargo Toure ( Trabzonspor)
Pierre Yves Polomat ( St Ettiene)
Ertaç Özbir (Yeni Malatyaspor)
Abdoulaye Diallo ( Rennes)
Rahmi Can Karadaş ( Hacettepe)
Sefa Yılmaz ( Altınordu)
Mattias Bjarsmyr (Sivasspor)
Fabricio Baiano ( Maritimo)
Floyd Ayite (Fulham)
Flavio Ramos (Feirense)
Arda Kızıldağ (Hacettepe)
Abdullah Şahindere ( Altyapı)
Soner Dikmen (Kastamonuspor'dan kiralıktan döndü)
İlker Karakaş (Hacettepe)
GİDENLER
Mert Çetin - Roma
Hakan Arıkan - Kayserispor
Alper Uludağ - Konyaspor
Kari Arnason - Vikingur
Jailton - Tokyo Verdy
Ahmet İlhan Özek - Giresunspor
Bekir Yılmaz - Giresunspor
Selçuk Şahin - Bursaspor
Engin Bekdemir - Altınordu
Canberk Aydın - Menemenspor
Bady - Guarani
Taha Cengiz Demirtaş - Ümraniyespor
Mert Nobre - Futbolu bıraktı
Emrullah Şalk - Adana Demirspor
Cosmin Matei - Kulüpsüz
Deniz Yılmaz - Kulüpsüz
Luccas Claro - Kulüpsüz
Barış Başdaş - Kiralık geldiği Alanyaspor'a döndü, oradan Karagümrük'e imza attı.
İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR
Kayserispor yaz transfer döneminde 21 ismi renklerine bağlarken, 14 futbolcu ile yollarını ayırdı.
Futbolcu listesi şöyle:
GELENLER
Eray İşcan (Galatasaray)
İsmail Çipe (Galatasaray-kiralık)
Hakan Arıkan (Gençlerbirliği)
Aymen Abdennour (Valencia)
Benoit Poulain ( FC Brügge)
Alpay Çelebi (Beşiktaş-kiralık)
Mert Kula (Sarıyer)
Yasir Subaşı (Fenerbahçe)
Miguel Lopes (Akhisarspor)
Emirhan Civelek (Galatasaray-kiralık)
Brice Dja Djedje (Ankaragücü)
Anthony Uzodimma (kulüpsüz)
Ziya Alkurt (Denizlispor)
Paul-Georges Ntep (Wolfsburg - kiralık)
Pedro Henrique (PAOK)
Ben Rienstra (Heerenveen)
Aksel Aktaş (Stade Reims B)
Furkan Polat (Çanakkale Dardanel)
Adryan Oliveira Tavares (FC Sion- kiralık)
Ömer Uzun (VfL Bochum U19)
Emmanuel Adebayor (Başahşehir)
GİDENLER
Deniz Türüç (Fenerbahçe)
Fernando Boldrin (Çaykur Rize)
Muammer Zülfikar Yıldırım (Sivasspor)
Tiagor Lopes (Denizlispor)
Cristian Sapunaru (Denizlispor
Jean Armel Kana Bıyık (Gaziantep Gaszişehir)
Sakıb Aytaç (Yeni Malatyaspor)
Tjaroon Chery (Maccabi Haifa)
Silvestre Varela (kulüpsüz)
Asamoah Gyan (Kulüpsüz)
Berkant Şahin Kök (Etimesgut Belediye)
Adem Doğan (Yeni Orduspor - kiralık)
Mert Özyıldırım (Van Spor FK), Vedat Karakuş (Modafen Spor)
Oleksandr Kucher (Karpaty)
YENİ MALATYASPOR
Yeni Malatyaspor, transfer döneminde 12 ismi kadrosuna kattı, 9 futbolcuyla yollarını ayırdı.
Gelen-giden futbolcu listesi şöyle:
GELENLER
Moryke Fofana (Konyaspor)
Adis Jahovic (Konyaspor)
Murat Akşit (Pendikspor)
Fabien Farnolle (gitti geri alındı)
Özer Özdemir (AC Le Havre)
Teenage Lingani Hadebe (Kaizer Chiefs)
Gökhan Töre (Beşiktaş)
Guilherme Costa Marques (gitti geri alındı)
Ufuk Ceylan (Alanyaspor)
Ghaylen Chaaleli (Empoli)
Afriyie Acquh (Empoli)
Sakıb Aytaç (Kayserispor)
GİDENLER
Adem Büyük (Galatasaray)
Danijel Aleksic (Ahli)
Bülent Cevahir (Karagümrük)
Ömer Şişmanoğlu (kulüpsüz)
Aboubakar Kamara (Fulham)
Murat Akça (Giresunspor)
Michael Pereira (CFR Cluj)
Mustafa Eskihellac (Boluspor)
Ertaç Özbir (Gençlerbirliği)
ALANYASPOR
Alanyaspor, yaz transfer döneminde 14 futbolcuyu renklerine bağladı, 23 isimle yollarını ayırdı.
Gelen-giden futbolcuların listesi şu şekilde:
GELENLER
Jose Carlos Coentrao Marafona (Braga)
Anastasıos Bakasetas (AEK Atina)
Emmanouil Siopis (Aris Selanik)
Juan Francisco Moreno Fuertes (Dep. La Coruna)
Lokman Gör (Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor)
Musa Çağıran (Osmanlıspor)
Onur Bulut (E. Braunschweig)
Salih Uçan (Empoli)
Tayfur Bingöl (Göztepe)
Umut Güneş (Stuttgart II)
Yacine Bammou (SM Caen) (Kiralık)
Eray Birniçan (Kasımpaşa)
Kaan Kanak (Adana Demirspor)
Barış Başdaş (Gençlerbirliği)
GİDENLER
Barış Başdaş (Fatih Karagümrük)
Cenk Ahmet Alkılıç (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)
Darko Lazic (Saraybosna FK)
Deyvison Rogerio da Silva/Bobo (Fesih)
Emre Güral (Eskişehirspor)
Erdinç Mergen (Malatya Yeşilyurt Belediyespor -kiralık)
Filipe Augusto Carvalho Souza (Fesih)
Glynor Orvil Plet (SC Telstar)
Ioannis Maniatis (Panionios GSS)
Isaac Sackey (Yukatel Denizlispor-kiralık)
Joel Chukwuma Obi (kiralıktan geri döndü)
Josef Sural (vefat)
Lucas Martin Villafanez (Monarcas Morelia)
Merih Demiral (Juventus)
Ozan Tufan (kiralıktan geri döndü)
Reşo Akın (Diyarbekir Spor)
Serges Flavier Mbilla Etame (sözleşme sonu)
Taha Yalçıner (Akhisarspor)
Ufuk Ceylan (BTC Türk Yeni Malatyaspor)
Hasan Ayaroğlu (Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor-kiralık)
Hakan Erçelik (Serik Belediye- kiralık)
Sıddık Çelik (Kastamonu 1966 )
Emre Bekir (Michalovce -Kiralık)
GAZİŞEHİR GAZİANTEP
Süper Lig'in yeni ekibi Gazişehir Gaziantep transfer dönemini hareketli geçirdi. Kırmızı-siyahlı takım 15 kişiyi yollayarak 6 kişiyi kadroda tuttu, 17 yeni isim transfer etti.
GELENLER
Aziz Tetteh
Alin Tosca
Pawlowski
Papy
Yuri Lodygn
Güray Vural
Junior Morais
Kana Biyik
Muğdat Çelik
Kayode
Patrick Twumasi
Pawel Olkowski
Diarra
Ulaş Zengin
Raman Chibsah
Muhammet Demir
Furkan Soyalp
GİDENLER
Nihat Şahin
Fatih Gülmez
Ahmet Kesim
Yalçın Kılınç
Rıdvan Şimşek
Uğur Arslan Kuru
Mücahit Albayrak
Erhan Çelenk
Elmar
Cihat Çelik
Rydell Poepon
Yonathan Del Valle
Moussa Sow
Gökhan Alsan
İgor Silva
ANKARAGÜCÜ
Ankaragücü, transfer yasağının kaldırılamaması nedeniyle hiçbir oyuncuyu kadrosuna katamazken, 4 futbolcu ile yollarını ayırdı.
GİDENLER
Altay Bayındır - Fenerbahçe
Hadi Sacko - Denizlispor
Tyler Boyd - Beşiktaş
Kaan Uykur - Hopaspor (kiralık)