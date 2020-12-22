Futbol: Misli.com 3. Lig

Misli.com 3. Lig'de 1, 2, ve 3 ve 4. Grup'taki 15. hafta mücadelesi yarın başlayacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre tamamı saat 13.00'te başlayacak maçların programı şöyle:
1. Grup
24 Aralık Perşembe:
Malatya Yeşilyurt Belediyespor-Kızılcabölükspor (Yeşiltepe Spor Kompleksi)
Çankaya FK- Nevşehir Belediyespor (Etimesgut Belediyesi Atatürk)
Fatsa Belediyespor- Artvin Hopaspor (Fatsa İlçe)
Edirne Belediyesi Paş Edirnespor-1877 Alemdağspor (Edirne 25 Kasım)
Antalya Kemerspor- Bucaspor 1928 (Kemer İlçe)
Ofspor- Manisaspor (Of İlçe)
Diyarbekirspor- Arnavutköy Belediyespor (Diyarbakır)
Payasspor-Belediye Derincespor (Payas İlçe)
2. Grup
24 Aralık Perşembe
İskenderun FK- Mardin Fosfatspor (Stadı henüz belli değil)
Belediye Kütahyaspor- Kahta 02 (Dumlupınar)
Halide Edip Adıvarspor-Ceyhanspor (Maltepe Hasan Polat)
Tokatspor- Fethiyespor (Gaziosmanpaşa)
Ağrı 1970-Yomraspor (Vali Lütfü Yiğenoğlu)
Çengelköy Futbol Yatırımları- Büyükçekmece Tepecikspor (Stadı henüz belli değil)
Nazilli Belediyespor- Karaman Belediyespor (Nazilli İlçe)
Darıca Gençlerbirliği-Tekirdağspor (Darıca İlçe)
3. Grup
24 Aralık Perşembe:
Yalovaspor- Elazığ Karakoçan FK (Yalova Atatürk)
Cizrespor- Gölcükspor (Cizre Hamit Özalp)
Çatalcaspor- Esenler Erokspor (Tepecik Şenol Güneş)
Arhavispor- Isparta 32 (Arhavi İlçe)
Çarşambaspor-Erbaaspor (Çarşamba İlçe)
Somaspor-Osmaniyespor (Soma Atatürk)
Karşıyaka-Altındağspor (İzmir Atatürk)
Batman Petrolspor- Şile Yıldızspor (Batman Yeni Şehir)
4. Grup
Yarın:
1954 Kelkit Belediyespor- Sultanbeyli Belediyespor (Kelkit İlçe)
68 Aksaray Belediyespor-52 Orduspor (Dağılgan)
Bergama Belediyespor-Düzcespor (Bergama 14 Eylül)
Modafen- Alanya Kestelspor (Alemdağ)
Kırıkkale Büyük Anadoluspor- Bursa Yıldırımspor (Başpınar)
Muğlaspor-Karbel Karaköprü Belediyespor (Muğla Atatürk)
Kozanspor- Bayrampaşaspor (İsmet Atlı)
Kaynak: AA
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