Futbol: Misli.com 3. Lig

Futbolda Misli.com 3. Lig 1. Grup'ta 23'üncü, 2, 3 ve 4. Grup'ta ise 26. hafta maçları yarın oynanacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, gruplarda yarın yapılacak maçların programı şöyle:
1. Grup
14.00 Malatya Yeşilyurt Belediyespor-Belediye Derincespor (Yeşiltepe Spor Kompleksi)
14.00 Kızılcabölükspor- Arnavutköy Belediyespor (Denizli Atatürk)
14.00 Nevşehir Belediyespor- Manisaspor (Nevşehir Gazi)
14.00 Artvin Hopaspor- Bucaspor 1928 (Hopa İlçe)
14.00 Edirne Belediyesi Paş Edirnespor- Antalya Kemerspor (Edirne 25 Kasım)
14.00 Fatsa Belediyespor- Ofspor (Fatsa)
14.00 Çankaya-Diyarbekirspor (Etimesgut Belediyesi Atatürk)
14.00 1877 Alemdağspor-Payasspor (Alemdağ)
2. Grup:
14.00 Fethiyespor-Ceyhanspor (Fethiye İlçe)
14.00 Yomraspor- Kahta 02 (Yomra İlçe)
14.00 Büyükçekmece Tepecikspor- Mardin Fosfatspor (Tepecik Şenol Güneş)
14.00 Karaman Belediyespor- İskenderun (Kemal Kaynaş)
14.00 Tekirdağspor- Belediye Kütahyaspor (Namık Kemal)
14.00 Yozgatspor 1959- Halide Edip Adıvar (Sorgun)
14.00 Darıca Gençlerbirliği- Tokatspor (Darıca İlçe)
14.00 Nazilli Belediyespor- Ağrı 1970 (Nazilli İlçe)
3. Grup:
14.00 Isparta 32 Spor- Esenler Erokspor (Isparta Atatürk)
14.00 Erbaaspor- Gölcükspor (Erbaa)
14.00 Osmaniyespor- Elazığ Karakoçan (7 Ocak)
14.00 Altındağspor- Yalovaspor (Çubuk)
14.00 Şile Yıldızspor- Cizrespor (Şile)
14.00 İçel İdmanyurdu-Çatalcaspor (Mersin)
14.00 Batman Petrolspor-Arhavispor (Batman Yeni Şehir)
14.00 Karşıyaka- Çarşambaspor (İzmir Atatürk)
4. Grup:
14.00 Alanya Kestelspor-Düzcespor (Alanya Milli Egemenlik)
14.00 Bursa Yıldırımspor-52 Orduspor (Minareli Çavuş Spor Tesisleri)
14.00 Karbel Karaköprü Belediyespor- Sultanbeyli Belediyespor (Şanlıurfa GAP)
14.00 Bayrampaşa-1954 Kelkit Belediyespor (Bayrampaşa Çetin Emeç)
14.00 Siirt İl Özel İdare-68 Aksaray Belediyespor (Siirt Atatürk)
14.00 Silivrispor- Bergama Belediyespor (Silivri)
14.00 Adıyaman 1954-Modafen (Adıyaman Atatürk)
14.00 Kozanspor- Kırıkkale Büyük Anadoluspor (İsmet Atlı)
Kaynak: AA
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