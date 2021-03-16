Futbol: Misli.com 3. Lig - Son Dakika

Futbol: Misli.com 3. Lig

16.03.2021 10:03
Futbol: Misli.com 3. Lig, System.String[]

Futbolda Misli.com 3. Lig 1. Grup'ta 23'üncü, 2, 3 ve 4. Grup'ta ise 26. hafta maçları yarın oynanacak.

Futbolda Misli.com 3. Lig 1. Grup'ta 23'üncü, 2, 3 ve 4. Grup'ta ise 26. hafta maçları yarın oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, gruplarda yarın yapılacak maçların programı şöyle:

1. Grup

14.00 Malatya Yeşilyurt Belediyespor-Belediye Derincespor (Yeşiltepe Spor Kompleksi)

14.00 Kızılcabölükspor- Arnavutköy Belediyespor (Denizli Atatürk)

14.00 Nevşehir Belediyespor- Manisaspor (Nevşehir Gazi)

14.00 Artvin Hopaspor- Bucaspor 1928 (Hopa İlçe)

14.00 Edirne Belediyesi Paş Edirnespor- Antalya Kemerspor (Edirne 25 Kasım)

14.00 Fatsa Belediyespor- Ofspor (Fatsa)

14.00 Çankaya-Diyarbekirspor (Etimesgut Belediyesi Atatürk)

14.00 1877 Alemdağspor-Payasspor (Alemdağ)

2. Grup:

14.00 Fethiyespor-Ceyhanspor (Fethiye İlçe)

14.00 Yomraspor- Kahta 02 (Yomra İlçe)

14.00 Büyükçekmece Tepecikspor- Mardin Fosfatspor (Tepecik Şenol Güneş)

14.00 Karaman Belediyespor- İskenderun (Kemal Kaynaş)

14.00 Tekirdağspor- Belediye Kütahyaspor (Namık Kemal)

14.00 Yozgatspor 1959- Halide Edip Adıvar (Sorgun)

14.00 Darıca Gençlerbirliği- Tokatspor (Darıca İlçe)

14.00 Nazilli Belediyespor- Ağrı 1970 (Nazilli İlçe)

3. Grup:

14.00 Isparta 32 Spor- Esenler Erokspor (Isparta Atatürk)

14.00 Erbaaspor- Gölcükspor (Erbaa)

14.00 Osmaniyespor- Elazığ Karakoçan (7 Ocak)

14.00 Altındağspor- Yalovaspor (Çubuk)

14.00 Şile Yıldızspor- Cizrespor (Şile)

14.00 İçel İdmanyurdu-Çatalcaspor (Mersin)

14.00 Batman Petrolspor-Arhavispor (Batman Yeni Şehir)

14.00 Karşıyaka- Çarşambaspor (İzmir Atatürk)

4. Grup:

14.00 Alanya Kestelspor-Düzcespor (Alanya Milli Egemenlik)

14.00 Bursa Yıldırımspor-52 Orduspor (Minareli Çavuş Spor Tesisleri)

14.00 Karbel Karaköprü Belediyespor- Sultanbeyli Belediyespor (Şanlıurfa GAP)

14.00 Bayrampaşa-1954 Kelkit Belediyespor (Bayrampaşa Çetin Emeç)

14.00 Siirt İl Özel İdare-68 Aksaray Belediyespor (Siirt Atatürk)

14.00 Silivrispor- Bergama Belediyespor (Silivri)

14.00 Adıyaman 1954-Modafen (Adıyaman Atatürk)

14.00 Kozanspor- Kırıkkale Büyük Anadoluspor (İsmet Atlı)

Mustafa Kemal Atatürk, Kızılcabölükspor, Hisarcık, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Futbol: Misli.com 3. Lig - Son Dakika Spor


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