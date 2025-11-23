G20 Liderler Zirvesi\'nin sonuç bildirisi kabul edildi

ABD'nin itirazına rağmen Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde bir araya gelen G20 ülkelerinin liderleri, ortak bir bildiri yayınladı.

Güney Afrika Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Vincent Magwenya, zirvede yaptığı basın açıklamasında, sonuç bildirisinin G20 liderleri tarafından kabul edildiğini belirtti. Magwenya, "Oy birliğiyle kabul yönünde adım adım ilerliyorduk ve artık kabul edilmiş bir zirve bildirgemiz var. Programda küçük bir değişiklik oldu. Normalde kabul süreci en sonda gerçekleşir, ancak dün gün boyunca, çeşitli ikili görüşmeler sırasında zirve bildirgesinin ilk gündem maddesi olarak kabul edilmesi ve ardından günün geri kalanına geçilmesi gerektiği hissi vardı. Bildiride, özellikle dünyanın en ciddi dört çatışması vurgulanıyor; Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Sudan, Ukrayna ve Filistin" ifadelerini kullandı.

"SİVİLLERE VE ALTYAPIYA YÖNELİK TÜM SALDIRILARI KINIYORUZ"

Uluslararası hukuk ve Birleşmiş Milletler (BM) Anlaşması'nın önemine vurgu yapılan bildiride, "Uluslararası hukuka uygun hareket etme konusundaki sarsılmaz kararlılığımızı yineliyor ve sivillere ve altyapıya yönelik tüm saldırıları kınıyoruz" denildi. Herhangi bir devletin toprak bütünlüğü, egemenliği veya siyasi bağımsızlığına yönelik tehditlere karşı olunduğu hatırlatılan bildiride, "BM Anlaşması'nın amaç ve ilkelerine uygun olarak, Sudan, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, işgal altındaki Filistin Toprakları ve Ukrayna'da adil, kapsamlı ve kalıcı bir barış için çalışacağımızı ve dünya genelindeki diğer çatışmaları ve savaşları sona erdirmek için çaba göstereceğimizi yineliyoruz. Sürdürülebilirliğe ve refaha ancak barışla ulaşabiliriz" ifadelerine yer verildi.

G20 ÜLKELERİNDEN KRİTİK MİNARELLER ÇAĞRISI

G20 ülkelerinin afet yönetimi, ekonomi, enerji güvenliği ve kritik mineraller gibi konularda işbirliğini sürdürmeye kararlı olduğu hatırlatılan bildiride, "Kamuyu ve özel sektörü, finans kuruluşlarını, kalkınma ortaklarını, yatırımcıları ve yerel toplulukları, kritik minerallerin tüm potansiyelini bu kaynaklara bolca sahip olan yerel halkların yararına olacak şekilde ortaya çıkarmaya ve sürdürülebilir ve adil kalkınma ile ekonomik büyüme ve refahı teşvik etmek için birlikte çalışmaya çağırıyoruz" ifadelerine yer verildi.

"AÇLIK VE SAVAŞ YÖNTEMİ OLARKA KULLANILMAMALI"

Dünyada açlığın azaltılması konusunda kaydedilen ilerlemeden memnuniyet duyulduğu aktarılan bildiride, "2024 yılında 720 milyona kadar insanın açlık çekmeye devam etmesinden ve 2,6 milyar insanın sağlıklı beslenmeyi karşılayamamasından endişe duyuyoruz" ifadeleri kullanıldı.

G20 ülkelerinin en temel insan haklarından biri olan gıdaya erişim konusunda işbirliğini sürdüreceği vurgulanarak, "Uluslararası hukuka, özellikle de uluslararası insancıl hukuka bağlı kalma taahhüdümüzü yineliyor ve sivillerin kasıtlı olarak aç bırakılmasının bir savaş yöntemi olarak kullanılmaması gerektiğini yineliyoruz. Dünya Ticaret Örgütü kurallarıyla uyumlu açık ve ayrımcı olmayan ticaret politikaları aracılığıyla dayanıklı ve sürdürülebilir gıda sistemleri ile gıda güvenliği sağlama konusunda kararlıyız" denildi.

"YAPAY ZEKANIN GELİŞİMİ VE KULLANIMI DİKKATLE ELE ALINMALI"

Gelişen yapay zeka teknolojilerinin önemine vurgu yapılan bildiride, "Yapay zekanın güvenli şekilde geliştirilmesi, dağıtımı ve kullanılmasını sağlamak için insan haklarının korunması, şeffaflık ve açıklanabilirlik, adalet, hesap verebilirlik, düzenleme, güvenlik, uygun insan gözetimi, etik, önyargılar, gizlilik, veri koruması ve veri yönetişimi konuları dikkatle ele alınmalıdır. Sürdürülebilir kalkınmayı güçlendirmek de dahil olmak üzere uluslararası yapay zeka işbirliğini teşvik etmede Birleşmiş Milletler'in ve diğer ilgili mevcut forumların rolünün farkındayız" ifadelerine yer verildi.

"KÜRESEL FİNANSAL SİSTEMİN İSTİKRARI TEŞVİK EDİLMELİ"

Finansal istikrarın önemine değinilen bildiride, "Finansal istikrarın sürdürülebilir ekonomik büyümenin temelini oluşturduğunun bilincindeyiz ve kırılganlıkların ele alınması ve açık, dirençli ve istikrarlı bir küresel finansal sistemin teşvik edilmesi konusundaki kararlılığımızı bir kez daha yineliyoruz" ifadeleri kullanıldı. Artan ekonomik eşitsizlik ve istikrarsızlık da dahil olmak üzere küresel zorlukların ele alınmasında uluslararası işbirliği ve çok taraflı çözümlerin kritik önem taşıdığı hatırlatılarak, "Küresel kalkınma gündemine bağlıyız ve dünyanın karşı karşıya olduğu sosyal, ekonomik ve çevresel zorlukları daha güçlü uluslararası iş birliği yoluyla ele alma çabalarını hızlandırmaya kararlıyız. Ticaret ve yatırımın ekonomik büyümenin, kalkınmanın, istihdam yaratmanın, sanayileşmenin, teknolojik ilerlemenin itici gücü olabileceğini ve küresel gıda güvenliğine katkıda bulunabileceğini kabul ediyoruz. Ticaretin faydalarının toplumun tüm kesimlerine ulaşmasını ve tüm insanların ticaretten yararlanma fırsatına sahip olmasını sağlamak için çaba göstereceğiz" denildi. Bu kapsamda DTÖ'de bir reformun gerekli olduğu hatırlatılan bildiride, "Devam eden müzakerelerde ilerlemenin mümkün olduğu noktaları belirlemek için DTÖ'de yapıcı bir tartışma çağrısında bulunuyoruz" ifadeleri kullanıldı. Güney Afrika'nın G20 Zirvesi'ne ev sahipliği yapmasından memnuniyet duyulduğu aktarılan bildiride, G20 ülkelerinin önümüzdeki yıllarda gerçekleştirilecek zirveler aracılığıyla işbirliğini sürdürmeye kararlı olduğu vurgulandı.

BİLDİRİ İLK GÜNDE KABUL ETMİŞTİ

Aralarında Türkiye'nin de bulunduğu G20 ülkelerinin liderleri, Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde yapılan G20 Zirvesi'nde bir araya gelmişti. Güney Afrika Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Vincent Magwenya, normalde zirve sonunda kabul edilmesi beklenen ortak bildirinin program değişikliği sonucu ilk günde kabul edildiğini açıklamıştı.

TRUMP BOYKOT AÇIKLAMASI YAPMIŞTI

ABD Başkanı Donald Trump, daha önce yaptığı açıklamada G20 Zirvesi'nin Güney Afrika'da yapılacak olmasını "tam bir rezalet" olarak niteleyerek "Afrikaner'lar (Hollandalı yerleşimciler ile Fransız ve Alman göçmenlerin soyundan gelenler) öldürülüp katlediliyor ve topraklarına ve çiftliklerine yasadışı yollardan el konuluyor. Bu insan hakları ihlalleri devam ettiği sürece hiçbir ABD hükümet yetkilisi toplantıya katılmayacak" ifadelerini kullanmıştı. ABD, bu nedenle zirveye temsilci göndermemişti.