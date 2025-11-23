G20 Liderler Zirvesi'nin sonuç bildirisi kabul edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

G20 Liderler Zirvesi'nin sonuç bildirisi kabul edildi

G20 Liderler Zirvesi\'nin sonuç bildirisi kabul edildi
23.11.2025 08:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD'nin itirazına rağmen Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'nin sonuç bildirisi liderler tarafından kabul edildi. Güney Afrika Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Vincent Magwenya, "Artık kabul edilmiş bir zirve bildirgemiz var. Bildiride, özellikle dünyanın en ciddi dört çatışması vurgulanıyor; Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Sudan, Ukrayna ve Filistin" dedi.

ABD'nin itirazına rağmen Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde bir araya gelen G20 ülkelerinin liderleri, ortak bir bildiri yayınladı.

Güney Afrika Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Vincent Magwenya, zirvede yaptığı basın açıklamasında, sonuç bildirisinin G20 liderleri tarafından kabul edildiğini belirtti. Magwenya, "Oy birliğiyle kabul yönünde adım adım ilerliyorduk ve artık kabul edilmiş bir zirve bildirgemiz var. Programda küçük bir değişiklik oldu. Normalde kabul süreci en sonda gerçekleşir, ancak dün gün boyunca, çeşitli ikili görüşmeler sırasında zirve bildirgesinin ilk gündem maddesi olarak kabul edilmesi ve ardından günün geri kalanına geçilmesi gerektiği hissi vardı. Bildiride, özellikle dünyanın en ciddi dört çatışması vurgulanıyor; Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Sudan, Ukrayna ve Filistin" ifadelerini kullandı.

G20 Liderler Zirvesi'nin sonuç bildirisi kabul edildi

"SİVİLLERE VE ALTYAPIYA YÖNELİK TÜM SALDIRILARI KINIYORUZ"

Uluslararası hukuk ve Birleşmiş Milletler (BM) Anlaşması'nın önemine vurgu yapılan bildiride, "Uluslararası hukuka uygun hareket etme konusundaki sarsılmaz kararlılığımızı yineliyor ve sivillere ve altyapıya yönelik tüm saldırıları kınıyoruz" denildi. Herhangi bir devletin toprak bütünlüğü, egemenliği veya siyasi bağımsızlığına yönelik tehditlere karşı olunduğu hatırlatılan bildiride, "BM Anlaşması'nın amaç ve ilkelerine uygun olarak, Sudan, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, işgal altındaki Filistin Toprakları ve Ukrayna'da adil, kapsamlı ve kalıcı bir barış için çalışacağımızı ve dünya genelindeki diğer çatışmaları ve savaşları sona erdirmek için çaba göstereceğimizi yineliyoruz. Sürdürülebilirliğe ve refaha ancak barışla ulaşabiliriz" ifadelerine yer verildi.

G20 ÜLKELERİNDEN KRİTİK MİNARELLER ÇAĞRISI

G20 ülkelerinin afet yönetimi, ekonomi, enerji güvenliği ve kritik mineraller gibi konularda işbirliğini sürdürmeye kararlı olduğu hatırlatılan bildiride, "Kamuyu ve özel sektörü, finans kuruluşlarını, kalkınma ortaklarını, yatırımcıları ve yerel toplulukları, kritik minerallerin tüm potansiyelini bu kaynaklara bolca sahip olan yerel halkların yararına olacak şekilde ortaya çıkarmaya ve sürdürülebilir ve adil kalkınma ile ekonomik büyüme ve refahı teşvik etmek için birlikte çalışmaya çağırıyoruz" ifadelerine yer verildi.

G20 Liderler Zirvesi'nin sonuç bildirisi kabul edildi

"AÇLIK VE SAVAŞ YÖNTEMİ OLARKA KULLANILMAMALI"

Dünyada açlığın azaltılması konusunda kaydedilen ilerlemeden memnuniyet duyulduğu aktarılan bildiride, "2024 yılında 720 milyona kadar insanın açlık çekmeye devam etmesinden ve 2,6 milyar insanın sağlıklı beslenmeyi karşılayamamasından endişe duyuyoruz" ifadeleri kullanıldı.

G20 ülkelerinin en temel insan haklarından biri olan gıdaya erişim konusunda işbirliğini sürdüreceği vurgulanarak, "Uluslararası hukuka, özellikle de uluslararası insancıl hukuka bağlı kalma taahhüdümüzü yineliyor ve sivillerin kasıtlı olarak aç bırakılmasının bir savaş yöntemi olarak kullanılmaması gerektiğini yineliyoruz. Dünya Ticaret Örgütü kurallarıyla uyumlu açık ve ayrımcı olmayan ticaret politikaları aracılığıyla dayanıklı ve sürdürülebilir gıda sistemleri ile gıda güvenliği sağlama konusunda kararlıyız" denildi.

"YAPAY ZEKANIN GELİŞİMİ VE KULLANIMI DİKKATLE ELE ALINMALI"

Gelişen yapay zeka teknolojilerinin önemine vurgu yapılan bildiride, "Yapay zekanın güvenli şekilde geliştirilmesi, dağıtımı ve kullanılmasını sağlamak için insan haklarının korunması, şeffaflık ve açıklanabilirlik, adalet, hesap verebilirlik, düzenleme, güvenlik, uygun insan gözetimi, etik, önyargılar, gizlilik, veri koruması ve veri yönetişimi konuları dikkatle ele alınmalıdır. Sürdürülebilir kalkınmayı güçlendirmek de dahil olmak üzere uluslararası yapay zeka işbirliğini teşvik etmede Birleşmiş Milletler'in ve diğer ilgili mevcut forumların rolünün farkındayız" ifadelerine yer verildi.

G20 Liderler Zirvesi'nin sonuç bildirisi kabul edildi

"KÜRESEL FİNANSAL SİSTEMİN İSTİKRARI TEŞVİK EDİLMELİ"

Finansal istikrarın önemine değinilen bildiride, "Finansal istikrarın sürdürülebilir ekonomik büyümenin temelini oluşturduğunun bilincindeyiz ve kırılganlıkların ele alınması ve açık, dirençli ve istikrarlı bir küresel finansal sistemin teşvik edilmesi konusundaki kararlılığımızı bir kez daha yineliyoruz" ifadeleri kullanıldı. Artan ekonomik eşitsizlik ve istikrarsızlık da dahil olmak üzere küresel zorlukların ele alınmasında uluslararası işbirliği ve çok taraflı çözümlerin kritik önem taşıdığı hatırlatılarak, "Küresel kalkınma gündemine bağlıyız ve dünyanın karşı karşıya olduğu sosyal, ekonomik ve çevresel zorlukları daha güçlü uluslararası iş birliği yoluyla ele alma çabalarını hızlandırmaya kararlıyız. Ticaret ve yatırımın ekonomik büyümenin, kalkınmanın, istihdam yaratmanın, sanayileşmenin, teknolojik ilerlemenin itici gücü olabileceğini ve küresel gıda güvenliğine katkıda bulunabileceğini kabul ediyoruz. Ticaretin faydalarının toplumun tüm kesimlerine ulaşmasını ve tüm insanların ticaretten yararlanma fırsatına sahip olmasını sağlamak için çaba göstereceğiz" denildi. Bu kapsamda DTÖ'de bir reformun gerekli olduğu hatırlatılan bildiride, "Devam eden müzakerelerde ilerlemenin mümkün olduğu noktaları belirlemek için DTÖ'de yapıcı bir tartışma çağrısında bulunuyoruz" ifadeleri kullanıldı. Güney Afrika'nın G20 Zirvesi'ne ev sahipliği yapmasından memnuniyet duyulduğu aktarılan bildiride, G20 ülkelerinin önümüzdeki yıllarda gerçekleştirilecek zirveler aracılığıyla işbirliğini sürdürmeye kararlı olduğu vurgulandı.

G20 Liderler Zirvesi'nin sonuç bildirisi kabul edildi

BİLDİRİ İLK GÜNDE KABUL ETMİŞTİ

Aralarında Türkiye'nin de bulunduğu G20 ülkelerinin liderleri, Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde yapılan G20 Zirvesi'nde bir araya gelmişti. Güney Afrika Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Vincent Magwenya, normalde zirve sonunda kabul edilmesi beklenen ortak bildirinin program değişikliği sonucu ilk günde kabul edildiğini açıklamıştı.

TRUMP BOYKOT AÇIKLAMASI YAPMIŞTI

ABD Başkanı Donald Trump, daha önce yaptığı açıklamada G20 Zirvesi'nin Güney Afrika'da yapılacak olmasını "tam bir rezalet" olarak niteleyerek "Afrikaner'lar (Hollandalı yerleşimciler ile Fransız ve Alman göçmenlerin soyundan gelenler) öldürülüp katlediliyor ve topraklarına ve çiftliklerine yasadışı yollardan el konuluyor. Bu insan hakları ihlalleri devam ettiği sürece hiçbir ABD hükümet yetkilisi toplantıya katılmayacak" ifadelerini kullanmıştı. ABD, bu nedenle zirveye temsilci göndermemişti.

Kaynak: İHA

Demokratik Kongo Cumhuriyeti, G20 Liderler Zirvesi, İnsan Hakları, Johannesburg, Güney Afrika, Güvenlik, Politika, Filistin, Ukrayna, Ekonomi, Finans, Sudan, Son Dakika

Son Dakika Politika G20 Liderler Zirvesi'nin sonuç bildirisi kabul edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Satılık ya da kiralık ev arayanlar dikkat Fiyatlar adeta çakıldı Satılık ya da kiralık ev arayanlar dikkat! Fiyatlar adeta çakıldı
Mezuniyet fotoğrafı çekimi dönüşü feci kaza 17 yaşındaki Ela yaşamını yitirdi Mezuniyet fotoğrafı çekimi dönüşü feci kaza! 17 yaşındaki Ela yaşamını yitirdi
Tahkim Kurulu cezaları onadı 149 hakemin kariyeri bitti Tahkim Kurulu cezaları onadı! 149 hakemin kariyeri bitti
Galeride çıkan yangında 2 kişi öldü, 14 kişi yaralandı Galeride çıkan yangında 2 kişi öldü, 14 kişi yaralandı
IMF’den kritik Türkiye değerlendirmesi Enflasyon tahmini de verildi IMF'den kritik Türkiye değerlendirmesi! Enflasyon tahmini de verildi
Aynı hastalık nüksetti Mehmet Ali Erbil fenalaştı Aynı hastalık nüksetti! Mehmet Ali Erbil fenalaştı
Türk beyaz eşya devi fabrikasını kapatıyor Personele 3 milyon dolar ödenecek Türk beyaz eşya devi fabrikasını kapatıyor! Personele 3 milyon dolar ödenecek
Trump-Mamdani görüşmesine damga vuran “faşist“ diyaloğu Yüzüne bakarak söyledi Trump-Mamdani görüşmesine damga vuran "faşist" diyaloğu! Yüzüne bakarak söyledi
Paul Pogba, 811 gün sonra sahalara dönüyor Paul Pogba, 811 gün sonra sahalara dönüyor
İlçenin en ilginç yapısı Yanına yaklaşan şaşırıp kalıyor İlçenin en ilginç yapısı! Yanına yaklaşan şaşırıp kalıyor
Testi pozitif çıkan Deren Talu yeni test yaptırdı İşte çıkan sonuç Testi pozitif çıkan Deren Talu yeni test yaptırdı! İşte çıkan sonuç
Partizan–Fenerbahçe maçında skandal pankart Partizan–Fenerbahçe maçında skandal pankart
Güzelleşeyim derken az daha kör oluyordu Güzelleşeyim derken az daha kör oluyordu
Türkiye’nin en pahalı evi satışa çıkarıldı Emlakçılar fiyat biçemiyor Türkiye'nin en pahalı evi satışa çıkarıldı! Emlakçılar fiyat biçemiyor
TikTok’ta büyük kepazelik: Türk kullanıcı partneriyle ilişkiye girip o anları da canlı yayınladı TikTok'ta büyük kepazelik: Türk kullanıcı partneriyle ilişkiye girip o anları da canlı yayınladı

09:40
Kral Kaybederse final yapıyor
Kral Kaybederse final yapıyor
09:05
22 yaşında bulduğu ürün fikriyle birkaç haftada milyoner oldu
22 yaşında bulduğu ürün fikriyle birkaç haftada milyoner oldu
08:54
Aynı yolda yarım saatte iki kaza Yaralı sürücünün ilk sözü herkesi şaşırttı
Aynı yolda yarım saatte iki kaza! Yaralı sürücünün ilk sözü herkesi şaşırttı
07:16
Gustavo Petro’dan “darbe“ iddiası ABD’ye savaş restinde bulundu
Gustavo Petro'dan "darbe" iddiası! ABD'ye savaş restinde bulundu
05:49
Apartmanda doğal gaz patlaması Ev kısa sürede küle döndü
Apartmanda doğal gaz patlaması! Ev kısa sürede küle döndü
02:08
Dayı-yeğen tartışması kanlı bitti Kavganın nedeni inanılmaz
Dayı-yeğen tartışması kanlı bitti! Kavganın nedeni inanılmaz
22:59
Okan Buruk duyurdu: Sakatlığı kötü gözüküyor
Okan Buruk duyurdu: Sakatlığı kötü gözüküyor
22:48
196 ülke lideri iklim zirvesi için Türkiye’ye gelecek
196 ülke lideri iklim zirvesi için Türkiye'ye gelecek
22:31
’’H5N5’’ kuş gribinin bulaştığı ilk insan öldü
''H5N5'' kuş gribinin bulaştığı ilk insan öldü
22:02
5 gol, 2 kırmızı kart Galatasaray ikinci yarıda geri döndü
5 gol, 2 kırmızı kart! Galatasaray ikinci yarıda geri döndü
20:41
Bir zehirlenme vakası da cezaevinden 171 hükümlü hastanelik oldu
Bir zehirlenme vakası da cezaevinden! 171 hükümlü hastanelik oldu
19:33
Test sonuçları pozitif çıkan ünlülerin ifadeleri ortaya çıktı İtiraz eden de var kabul eden de
Test sonuçları pozitif çıkan ünlülerin ifadeleri ortaya çıktı! İtiraz eden de var kabul eden de
19:18
Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu CHP yönetimine çok sert Terörsüz Türkiye süreci eleştirisi
Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu! CHP yönetimine çok sert Terörsüz Türkiye süreci eleştirisi
18:28
Akhisar’da zincirleme kaza: 2 ölü, 1’i ağır 7 yaralı
Akhisar'da zincirleme kaza: 2 ölü, 1'i ağır 7 yaralı
16:23
DEM Parti ile CHP arasında ipler gerildi Bu sözler çok konuşulur
DEM Parti ile CHP arasında ipler gerildi! Bu sözler çok konuşulur
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.11.2025 10:03:15. #7.11#
SON DAKİKA: G20 Liderler Zirvesi'nin sonuç bildirisi kabul edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.