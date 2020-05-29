Gaziantep'te bin 500 litre sahte alkol ele geçirildi - Son Dakika

Gaziantep'te bir depo ve bir araca yapılan operasyonda yaklaşık bin 500 litre sahte alkol ele geçirildi. Operasyonda 1 şüpheli şahıs yakalandı.



Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Şehitkamil ilçesi Sanayi Mahallesi'nde sahte alkol üretimi yapan bir depo ile sevkıyatta kullanılan bir araca operasyon yaptı. Yapılan operasyonda, yaklaşık bin 500 litre sahte alkol ele geçirildi. Operasyon kapsamında ele geçirilen 780 litre dökme alkol, 720 şişe sahte alkol, bin 350 adet mantarlı kapak, 30 litre viski aroması, 1 litre sıvı anason, alkol yapımında kullanılan şişelere doldurmak için üstünde tesisatları bulunan 3 fiber tanka el konuldu.



Operasyonda yakalanan 1 şüpheli şahıs hakkında yasal işlemlere başlandığı belirtildi. - GAZİANTEP