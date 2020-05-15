Genç Milli futbolcunun öldürülmesi; İki şüpheli hakkında müebbet hapis istendi - Son Dakika
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Genç Milli futbolcunun öldürülmesi; İki şüpheli hakkında müebbet hapis istendi

6 saat önce

FATİH'te 8 ay önce yabancı uyruklu kişiler tarafından bıçaklı saldırıya uğraması sonucu hayatını kaybeden 16 yaşındaki genç milli futbolcu İsmail Mert Bayar'ın ölümüyle ile savcılık soruşturması tamamlandı.

Genç Milli futbolcunun öldürülmesi; İki şüpheli hakkında müebbet hapis istendi, System.String[]
FATİH'te 8 ay önce yabancı uyruklu kişiler tarafından bıçaklı saldırıya uğraması sonucu hayatını kaybeden 16 yaşındaki genç milli futbolcu İsmail Mert Bayar'ın ölümüyle ile savcılık soruşturması tamamlandı. Savcılık, iki şüpheli hakkında müebbet hapis istemiyle dava açtı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, 12 Ekim 2019'da İsmail Mert Bayar ve arkadaşı mağdur Türker İbili'nin Fevzipaşa Caddesi üzerinde yürüdükleri sırada şüpheli Ali El Hıccu (19) ile şüpheli yaşı küçük kardeşi Muhammed'in laf attıkları ve tespit edilemeyen bir nedenle tartışmaya başladıkları anlatıldı. Şüpheli Ali'nin telefonla arkadaşlarını çağırması üzerine şüpheli Ramazan Şuheda (19) ile yaşları küçük şüpheliler Faysal ve Hasan'ın da olay yerine gelerek maktül İsmail Mert Bayar ve mağdur ile kavga etmeye başladıkları belirtildi. Şüphelilerin elinde bulunan bıçak ile İsmail Mert Bayar'a vurduğu ve sonrasında Bayar'ın yere düşmesi sonucu şüphelilerin olay yerinden uzaklaştıkları, mağdurun olayı polise haber vermesi üzerine soruşturmaya başlanıldığı belirtildi.

TEŞHİS SONUCU YAKALANDILAR

Yürütülen soruşturma sonucunda şüpheliler Ali El Hıccu ve kardeşi Muhammed'in yakalandığı, şüpheli Ali'nin beyanları ve yapılan fotoğraflı teşhis sonrasında diğer şüphelilerin de yakalandığı kaydedildi. İddianamede ifadesine yer verilen milli sporcu İsmail Mert Bayar'ın arkadaşı mağdur Türker İbili, İsmail ile yolda yürüdükleri sırada şüpheliler Ali ve Muhammed'in kendilerine laf atması sonucu tartışmaya başladıklarını, ardından şahısların telefonla birilerini arayarak kalabalıklaştıklarını anlattı. İbili, birinin kendisine bıçak sallaması üzerine kaçtığını, İsmail'e de kaçması için bağırdığını ancak onun kaçamadığını, şüphelilerin onu darp etmeye başladıklarını, uzaklaştığı için bıçaklama anını göremediğini söyledi.

BIÇAKLAYARAK ÖLÜMÜNE NEDEN OLDU

İddianamede, şüpheli Ali Hıccu maktül ve mağdurla aralarında tartışma yaşadıklarını, tartışmayı gören Ramazan Şuheda ve yaşı küçük şüphelilerin gelerek kavga etmeye başladıklarını, yaşı küçük şüpheli Faysal'ın, "Ramazan, çocuğu bıçakladı" diye bağırdığını söyledi. Şüpheli Ramazan Şuheda ise maktülün elindeki bıçağı almaya çalıştığını, itekleme esnasında bıçağın maktüle gelip gelmediğini bilmediğini ileri sürdü. İsmail Mert'in aldığı bıçak darbesi sonucu tedavi gördüğü hastanede öldüğü, şüpheli Ramazan Şuheda'nın soruşturma kapsamında ele geçirilmeyen bıçak ile Bayar'ın göğüs bölgesine vurarak maktulün ölümüne sebebiyet verdiği belirtildi.

AĞIR CEZA MAHKEMESİNDE YARGILANACAKLAR

İddianamede, şüpheli Ali El Hıccu'nun, şüpheli Ramazan Şuheda'nın elindeki bıçağı görmesine rağmen engel olmaya çalışmayarak, darp eylemine devam etmesi ve Ramazan'ı kendisinin çağırması nedeniyle öldürme eyleminde iştirak ettiği kaydedildi. İddianamede, tutuklu bulunan her iki şüphelinin fikir ve eylem birliği içerisinde "Kasten öldürme" suçundan müebbet hapisleri ve kaçması sonucu yaralayamadıkları mağdura karşı ise "Kasten yaralamaya teşebbüs" suçundan da 5 aydan 1 yıl 2 aya kadar hapis istemiyle cezalandırılmaları talep edildi. Öte yandan suça karışan üç yaşı küçük şüphelinin dosyası da bu dosyayla birleştirildi. Dava, önümüzdeki günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

ŞÜPHELİLERİN KAÇTIKLARI AN KAMERAYA YANSIMIŞTI

İsmail Mert Bayar'ı ölümüne sebep olduktan sonra olay yerinden kaçan şüphelilerin, kaçarkenki görüntüleri güvenlik kameralarına takılmıştı.


- İstanbul
İsmail Mert, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.05.2020 10:48 Kaynak: DHA


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